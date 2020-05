30 pytań i 30 konkretnych odpowiedzi z GDDKiA. Czytelnicy WNP.PL przepytali szefa

PYTANIE: Według mnie parkingi przy autostradach lub drogach ekspresowych, powinno się budować tak, aby kabina ciężarówki była skierowana w przeciwną str. niż droga. Do kabiny nie dochodzi wtedy głośny dźwięk z autostrady, a kierowca patrzący kabiną w pole lub las, po takiej pauzie jest bardziej wypoczęty. Jest to ważne, bo oczy kierowcy widzą np. zieleń, a nie to, co przez cały miniony tydzień.



-Mirosław Borkowski



ODPOWIEDŹ Tomasz Żuchowski:



- Takie uwagi są cenne i dobrze, aby docierało ich do nas jak najwięcej. Wiele takich postulatów możemy wykorzystać. Obecnie planując MOP-y wskazujemy lokalizację oraz organizujemy przetarg na dzierżawę i to zwycięzca buduje go według swojej koncepcji.



Jeśli otrzymamy jednak sugestie od kierowców, którzy często korzystają z takich obiektów, to możemy pewne rozwiązania zastrzec w warunkach przetargu na dzierżawę MOP-ów. Tak, aby były one jak najbardziej przystosowane do potrzeb kierowców.