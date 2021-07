Ambitna strategia. W dekadę polska kolej przejdzie na zieloną stronę mocy

W ciągu 10 lat polska kolej chce w 85 proc. przejść na zasilanie ze źródeł odnawialnych. To zapowiedź odważna, biorąc pod uwagę jej obecny miks energetyczny, i nieźle plasująca nasz kraj w europejskiej stawce. Jeśli w jakiejś części gospodarki ma się udać szybka transformacja energetyczna, to stanie się to właśnie na kolei.

Komisja Europejska, dążąc do zmniejszenia kosztu środowiskowego transportu, chce zwiększyć skalę przewozów koleją: m.in. do 2030 r. mają wzrosnąć o 100 proc. przewozy pasażerskie szybkimi kolejami, a do roku 2050 o tyle samo powinny urosnąć przewozy towarowe.

Jeśli chodzi o emisję CO2, kolej wypada kilka razy lepiej niż inne gałęzie transportu; a jest jeszcze lepiej, gdy jest zasilana energią odnawialną.

Programu Zielona Kolej zakłada, że w 2030 r. 85 proc. prądu wykorzystywanego przez polskie pociągi pasażerskie i towarowe będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii.