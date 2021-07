Autostradowy finisz za cztery lata

Do 2025 roku ma być gotowa trasa A2, co zakończy program budowy podstawowej sieci autostradowej w Polsce. Jako ostatni powstanie odcinek, który pobiegnie do granicy z Białorusią.

– Nie ma żadnych wątpliwości, że budowa A2 od Białej Podlaskiej jest niezbędna do prawidłowego rozwoju wschodnich terenów kraju, podobnie jak szlaków Via Carpatia i Via Baltica – wskazuje Adamczyk.

– Krok po kroku zmierzamy do ukończenia kolejnego ciągu autostrady. Mamy już całą A4, budujemy ostatnie odcinki A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową, a w realizacji jest też ponad 100 km A2 od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej – podkreś­la Tomasz Żuchowski, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Plan na 2021 rok zakłada uruchomienie co najmniej 385,5 km nowych dróg, w tym: 39,6 km autostrad, 308,2 km dróg ekspresowych oraz 37,7 km dróg klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego).