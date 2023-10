Biznes nie ufa ekonomistom i weryfikuje strategie

Działające w Polsce firmy dostosowują swoje krótkoterminowe strategie do licznych niekorzystnych bodźców. Rodzimy biznes jest ostrożny i nie ufa ekonomistom.

Polska gospodarka osiągnęła dołek spowolnienia w II kwartale 2023 roku. Teraz ma być już tylko lepiej. Łącznie w całym roku gospodarka powiększy się o około 0,6 proc.

Wciąż nie ma pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy (KPO), które realnie poprawiłyby gospodarcze wskaźniki. Ich brak blokuje wiele inwestycji.

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wzrost cen żywności będzie spowalniać, jednak inflację mogą podbijać wysokie ceny energii czy drożejące usługi.

4,96 biliona złotych, czyli 276 proc. polskiego PKB wynosi ukryty dług Polski (w sierpniu według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego).



Dynamiczny wzrost cen był do niedawna zmorą zarówno Polaków, jak i przedsiębiorców. W lutym tego roku obserwowaliśmy szczyt tego zjawiska. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 18,1 proc. wobec 16,3 proc. miesiąc wcześniej.

Cel inflacyjny osiągniemy stopniowo, czyli za cztery lata

Rada Polityki Pieniężnej prognozuje, że osłabiony popyt w gospodarce przełoży się na obniżenie inflacji bazowej, która sięgnęła we wrześniu 2023 r., zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, 8,2 proc. RPP przyjmuje, że „powrót inflacji do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (który wynosi 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt proc. - przyp. red.) będzie następował stopniowo”.

W dokumencie wskazano, że według aktualnych prognoz wygasanie negatywnych szoków podażowych będzie sprzyjało przyspieszeniu dynamiki aktywności gospodarczej w Polsce w drugiej połowie 2023 r. Co jednak ważne: do 2025 r. dynamika PKB pozostanie niższa od wieloletniej średniej.

Ministerstwo Finansów prognozuje, że w przyszłym roku średnioroczna inflacja sięgnie 6,6 proc. Eksperci resortu finansów widzą inflację w celu NBP dopiero za cztery lata.

Z kolei według Polskiego Instytutu Ekonomicznego inflacja bazowa w tym roku powinna wynieść średnio 11 proc. PIE prognozuje, że w całym 2023 r. średnia inflacja CPI wyniesie 12,6 proc. wobec 14,5 proc.

Według PIE wzrost cen żywności będzie stale spowalniać, jednak inflację mogą podbijać wysokie ceny energii czy drożejące usługi. Zdaniem ośrodka średnia inflacji CPI w 2024 r. wyniesie 7,9 proc.

Dług jest jawny i ukryty. Czy jest tak dobrze, czy całkiem źle?

Polski dług publiczny w relacji do PKB spada. Eurostat podał, że na koniec I kwartału 2023 r. wyniósł 48,1 proc. PKB wobec 49,1 proc. PKB w IV kw. 2022 r. i wobec 51,9 proc. PKB w I kw. 2022 r. Co ciekawe, polski dług publiczny jest niższy niż średnia w Unii Europejskiej, gdzie jest to 84 proc. w relacji do PKB.

Nominalnie zadłużenie Polski wynosiło 1531,8 mld złotych, co oznacza, że było o 116,1 mln zł wyższe niż rok wcześniej.

Z danych Eurostatu wynika ponadto, że wyrównany sezonowo deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w I kwartale 2023 roku spadł do 2,0 proc. PKB. W IV kwartale 2022 roku było to 8,4 proc. PKB.

W uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2024 r. czytamy, że deficyt w budżecie państwa w przyszłym roku ma zwiększyć się do ok. 165 mld zł z 92 mld zł w tym roku. Dług całego sektora finansów publicznych ma skoczyć o prawie 340 mld zł i przebić poziom 2 bln zł.

„Kształtowanie się długu publicznego w latach 2023-2024 będzie głównie rezultatem finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa, a w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych dodatkowo zobowiązań zaciąganych przez fundusze w Banku Gospodarstwa Krajowego zaliczane do tego sektora” – czytamy w uzasadnieniu.

Z wyliczeń wiceministra finansów Artura Sobonia wynika, że koszt obsługi długu, polskiego długu to nieco ponad 2 proc. PKB, czyli około 70 miliardów złotych.

W sierpniu tego roku Główny Urząd Statystyczny oszacował ukryty dług Polski. Suma przyprawia o ból głowy, to aż 4,96 biliona złotych, czyli 276 proc. polskiego PKB. Wygląda więc na to, że mamy trzy razy wyższe długi niż nasza cała gospodarka (firmy i pracownicy) są w stanie zarobić w rok.

Brak środków z Krajowego Programu Odbudowy mocno odczuwalny jest w biznesie

Niemało kosztować będą Polaków transfery socjalne w roku wyborczym. Wypłata 500 zł na dziecko to wydatek nieco ponad 40 mld zł, a więc tyle samo, co rok temu. Duży wzrost wiązać się będzie za to z dodatkowymi świadczeniami dla seniorów. Rząd przewiduje, że na samą wypłatę 13. emerytury wyda w tym roku 15,3 mld zł, czyli o 2,7 mld zł więcej niż w 2022 r. O 1,2 mld zł mają wzrosnąć nakłady na 14. emeryturę i w 2023 r. sięgnąć 11,6 mld zł.

Wciąż nie ma pieniędzy z Krajowego Programu Odbudowy. Czekają na nie firmy i samorządowcy. Pieniądze z KPO realnie poprawiłyby gospodarcze wskaźniki, ich brak blokuje wiele inwestycji. O nich słyszymy w publicznej debacie „z dołu”. Podczas gdy „z góry” dochodzą (wydaje się, że niesprzeczne) zapewnienia, że bez unijnych pieniędzy świetnie sobie poradzimy.

Przykłady? W miejscu stoi budowa nowoczesnej mediateki i centrum informatycznego w Tarnowie. Władze Malborka chcą postawić farmę fotowoltaiczną, jednak nie mają na to pieniędzy. W Zamościu na środki czeka budowa oczyszczalni ścieków, w Bytomiu – obwodnicy.

Brak środków z Krajowego Programu Odbudowy mocno odczuwalny jest w biznesie, co wyraźnie sygnalizuje m.in. sektor budowlany. Polskie firmy wskazują też, że jest to powód spadającego tempa robotyzacji polskiego przemysłu. Nic w tym dziwnego – kierunki europejskich wydatków na odbudowę są znane od czasu pandemii – inwestycje, przede wszystkim te „zielone i zrównoważone” oraz cyfryzacja gospodarki to unijne priorytety.

Z opublikowanych Założeń Polityki Pieniężnej na rok 2024 przyjętych przez Radę Polityki Pieniężnej wynika, że inflacja w drugiej połowie 2023 r. oraz w kolejnych latach będzie nadal spadać, czego efektem stanie się wcześniejsze silne zacieśnienie polityki pieniężnej przez NBP.

– Wzrost pozostanie jednak relatywnie niski, znacznie poniżej potencjału polskiej gospodarki. Czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy nadal będzie przede wszystkim bardzo wysoka inflacja, która jeszcze przez najbliższe miesiące będzie przewyższać wzrost płac. Efektem będzie kontynuacja już doświadczanego spadku realnych wynagrodzeń, co ogranicza siłę nabywczą gospodarstw domowych oraz ich konsumpcję – mówi Marek Rozkrut, partner i główny ekonomista EY na Europę i Azję Centralną.

Jak będzie w kolejnych latach? S&P Global Ratings obniżył prognozę wzrostu PKB Polski na lata 2023--2025 r. względem prognoz z czerwca tego roku. Agencja mówi o wzroście o 0,7 proc. na rok bieżący (wobec 1,1 proc. oczekiwanych wcześniej), a w kolejnych latach (2024-2026) S&P przewiduje wartości wzrostu polskiego PKB w wąskich widełkach od 2,9 do 3,0 proc.

Amerykańska agencja ratingowa Fitch z kolei obniżyła prognozę wzrostu PKB naszego kraju w 2023 roku do 0,4 proc. z 0,7 proc., a na 2024 rok do 2,5 proc. z 2,8 proc.

Wciąż atrakcyjni dla rynków i inwestorów, ale globalny kryzys daje się we znaki

Polska – w niekorzystnym makroekonomicznym otoczeniu, poprawia swoją atrakcyjność dla inwestycji w nowoczesne usługi biznesowe – mówi o tym najnowszy raport międzynarodowej firmy doradczej Kearney „Global Services Location Index 2023”, w którym nasz kraj zajął 13. miejsce na świecie i 2. w Europie.

Globalna pozycja Polski poprawiła się od poprzedniego wydania o jedno miejsce, a nasze państwo zostało wymienione wśród trzech wyłaniających się jako najbardziej obiecujące rynki dla inwestycji technologicznych.

Rośnie też polski eksport, w pierwszej połowie 2023 r. wyniósł 176,4 mld euro i w porównaniu z I półroczem 2022 r. zwiększył się o 4,9 proc. (dane GUS-u). Wskaźniki dotyczące eksportu są szczególnie wrażliwe: na popyt mamy nieduży wpływ, a środki z eksportu to tradycyjny wobec zagrożeń kryzysowych środek łagodzący.

Zmniejszył się import – o 4,3 proc., do 169,8 mld euro. W efekcie nasz bilans handlowy był po pierwszych sześciu miesiącach roku na plusie; dodatnie saldo wyniosło 6,6 mld euro, podczas gdy przed rokiem było ujemne i wyniosło minus 9,3 mld euro.

Największą część eksportu stanowiła sprzedaż polskich towarów na rynki krajów rozwiniętych, która sięgnęła poziomu 153,1 mld euro i w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem wzrosła o 3,4 proc. 13,3-procentowy. Wzrost osiągnęliśmy w eksporcie do krajów rozwijających się, w efekcie wyniósł on 14,7 mld euro. Najszybciej, o 21,5 proc., rósł eksport na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Jego wartość to 8,6 mld euro.

W połowie roku polski przemysł poczuł skutki kryzysowych zjawisk w krajach będących największymi odbiorcami naszej produkcji. Zamówienia w przemyśle w sierpniu spadły według GUS-u (w stosunku do sierpnia 2022 r.) o 19,2 proc., a zamówienia eksportowe o 15,9 proc. Mniej chętnych na polskie produkty nie najlepiej rokuje na najbliższe kwartały.

Po dziejowym sukcesie jesteśmy w dołku spowolnienia

Z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, obejmujących ostatnie trzy dekady, wynika, że Polska jest w ścisłej światowej czołówce pod względem rozwoju gospodarczego. W latach 1990-2020 na świecie tylko Chiny rozwijały się szybciej. W ciągu 30 lat transformacji polski Produkt Krajowy Brutto skoczył o 857 proc. To niezwykły czas w polskiej historii, ale także ewenement w światowej ekonomii.

Główny Urząd Statystyczny podał, że PKB w 2021 r. zwiększył się realnie o 6,9 proc. w porównaniu do 2020 roku. Z kolei w 2022 r. PKB wzrósł realnie o 5,1 proc.

PKB w II kwartale 2023 r. spadł o 0,6 proc. rok do roku w porównaniu ze spadkiem 0,3 proc. rok do roku w I kwartale 2023 r.

– Polska gospodarka osiągnęła dołek spowolnienia w II kwartale. W II połowie roku wydatki konsumpcyjne ponownie zaczną rosnąć wraz ze spadkiem inflacji. Wciąż będziemy obserwować dobre wyniki inwestycji. Łącznie w całym roku gospodarka powiększy się o około 0,6 proc. – prognozuje kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki.

Tekst otwiera Raport Specjalny 2023 w numerze 03/2023 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.