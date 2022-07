Bycie kandydatem do Unii zobowiązuje. Przed Ukrainą wiele szans, ale też mnóstwo pracy

Akces Ukrainy do struktur europejskich to trudny splot kwestii etycznych oraz unijnej, najeżonej formalizmami, politycznej pragmatyki. Miejsce państwa, którego społeczeństwo z taką determinacją broni demokratycznych wartości, jest we Wspólnocie wolnych europejskich narodów – to oczywiste. Mniej oczywiste są odpowiedzi na pytania: na jakich zasadach, pod jakimi warunkami, kiedy i z jakimi skutkami dla Unii.

Akces Ukrainy do struktur europejskich to trudny splot kwestii etycznych oraz unijnej, najeżonej formalizmami, politycznej pragmatyki. Miejsce państwa, którego społeczeństwo z taką determinacją broni demokratycznych wartości, jest we Wspólnocie wolnych europejskich narodów – to oczywiste. Mniej oczywiste są odpowiedzi na pytania: na jakich zasadach, pod jakimi warunkami, kiedy i z jakimi skutkami dla Unii.

Przypadek Ukrainy nie ma precedensu w dziejach Europy i UE. Jeśli na szybkiej drodze Ukrainy do Europy staną przeszkody o formalnym charakterze, to należy odejść od schematu.

Proces zbliżania Ukrainy do Unii, niezależnie od długości trwania i rozwoju sytuacji, wymagać będzie decyzji zmieniających de facto rzeczywistość europejskiej gospodarki.

Świat musi też znaleźć rozwiązanie prawne dla przekazania rosyjskich rezerw finansowych, zamrożonych obecnie w bankach zachodnich, na odbudowę gospodarki i infrastruktury ukraińskiej.



Akcesja Ukrainy do struktur unijnych nie powinna mieć charakteru głównie symbolicznego gestu. Prounijne nastroje w Ukrainie są tak silne, że nie można ich zawieść. Ukraińcy za najwyższą cenę bronią nie tylko własnej niepodległości, ale całego systemu europejskich, demokratycznych wartości.