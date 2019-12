Cała energia miasta

Samorządy biorą energię we własne ręce. Rośnie liczba lokalnych rozwiązań realizujących ideę energetyki rozproszonej, obywatelskiej i efektywnej. Niektóre miasta zebrały już sporo doświadczeń, z których warto korzystać. Ten trend będzie przybierał na sile.

Tyski gazociąg

Gliwicki system

Wspólnot mieszkaniowych ograniczonych do budynku czy nawet klatki schodowej, nie stać na to, co robi duża spółdzielnia. Wrocław-Południe może sobie pozwolić na pilotażowe rozwiązanie, sprawdzenie pomysłu, jest atrakcyjnym partnerem dla dużych firm. To wszystko obniża koszty i zapewnia bezpieczeństwo.Kilka lat temu przez Polskę przeszła fala inwestycji w parki wodne. Taką inwestycją lubiły się chwalić władze samorządowe, ale cieniem na tych inwestycjach kładły się koszty utrzymania energochłonnych obiektów. W Tychach znaleziono niekonwencjonalny sposób. Wodny Park Tychy korzysta z energii elektrycznej i cieplnej wyprodukowanej z biogazu powstałego z odpadów z oczyszczalni ścieków Tychy-Urbanowice. Bardzo ważne jest w tym to, że właścicielem oczyszczalni i parku wodnego jest jedna spółka - Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej, należące z kolei w 100 proc. do miasta Tychy.Tyska oczyszczalnia ścieków już od 2006 r. jest producentem energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. Paliwo to powstaje jako produkt procesu kofermentacji metanowej osadów ściekowych oraz przemysłowych odpadów biodegradowalnych.- Od 2010 r. oczyszczalnia w Tychach jest samowystarczalna energetycznie. Stopniowe rozszerzanie wachlarza przyjmowanych do kofermentacji odpadów biodegradowalnych oraz ciągła optymalizacja procesu przyczyniły się do znacznego wzrostu produkcji biogazu - od prawie 2,5 mln m sześc. w 2009 r. do blisko 6,5 mln m sześc. w 2018 r. - mówi, prezes RCGW-Ś w Tychach.Nadwyżki w produkcji biogazu były przyczynkiem do inwestycji w Wodny Park Tychy. Symbioza energetyczna z oczyszczalnią ścieków pozwoliła na zapewnienie samowystarczalności energetycznej także Wodnemu Parkowi Tychy, który jest zasilany energią z biogazu produkowanego w oczyszczalni.Paliwo jest transportowane gazociągiem o długości 6,5 kilometra łączącym Park z oczyszczalnią. W elektrociepłowni w Parku wodnym biogaz jest spalany w dwóch jednostkach kogeneracyjnych (każda o mocy elektrycznej 440 kW i cieplnej 433 kW).- W ciągu pierwszego roku funkcjonowania Wodnego Parku Tychy, czyli do końca kwietnia 2019 r., elektrociepłownia w obiekcie wyprodukowała 6,5 tys. MWh energii elektrycznej. Do wyprodukowania takiej ilości energii w najnowocześniejszych blokach węglowych w elektrowni konwencjonalnej potrzebne byłoby ok. 2008 ton węgla, czyli 29 pełnych wagonów kolejowych - wylicza Gieleciak.Produkowane nadwyżki energii sprzedawane są do sieci energetycznej, stanowiąc dodatkowe źródło dochodów spółki.Biogazowa ciepłownia to nie jedyne efektywnościowe rozwiązanie w tyskim Parku. Zastosowano tu także odzysk energii cieplnej z rekuperacji oraz filtrów wód popłucznych (m.in. z wody spod pryszniców). Odzyskana w ten sposób energia pozwoliła na ogrzewanie dwóch basenów bez użycia dodatkowych źródeł energii cieplnej. Wartość miesięcznego odzysku energii cieplnej z obiegów basenowych wyniosła 111 MWh. Zastosowana na dachu folia EFTE pozwala ogrzewać obiekt promieniami słonecznymi.Biogazowa inwestycja jest fundamentem koncepcji "SymbioTychy", scalającej różne obszary działalności komunalnej, przyczyniającej się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego miasta Tychy oraz realizującej ideę inteligentnego miasta. Wodny Park Tychy w pierwszym roku funkcjonowania odwiedziło ponad pól miliona gości.Wciąż trochę na uboczu dyskusji o polityce energetycznej Polski znajduje się sektor ciepłowniczy. A branża ta, której znaczenie dla stanu powietrza i zużycia energii w miastach jest kluczowa, przechodzi duże przeobrażenia technologiczne.Systemy wsparcia odbiorcy ciepła i wspomaganie efektywności energetycznej wymagają w sposób naturalny wprowadzania na bardzo szeroką skalę smart meteringu prowadzącego do realizacji idei smart city. Osiągnięcie lokalnego, w pełni działającego smart city to jednak nie pojedyncza decyzja czy inwestycja, lecz złożony proces.Tak też jest w przypadku PEC Gliwice i cyfrowej infrastruktury dystrybuującej ciepło systemowe. Podstawą systemu wspomagania decyzji pozwalającej kontrolować zużycie ciepła przez odbiorców oraz prowadzić bardziej przyjazną środowiskowo produkcję i dystrybucję ciepła jest 18 wyniesionych anten nadawczo-odbiorczych, zwanych węzłami zbiorczymi, zainstalowanych na terenie miasta Gliwice.Anteny te zajmują się zdalnym odczytem liczników ciepła i wodomierzy. Ale system to także 711 koncentratorów OKO zapewniających dwukierunkową komunikację bezprzewodową z regulatorami indywidualnych stacji wymienników ciepła i liczników ciepła (tzw. bramki radiowe) oraz 40 routerów LTE Moxa do bezprzewodowej dwukierunkowej komunikacji z grupowymi stacjami wymienników ciepła i pomiarów miejscowych ciśnień.Architektura systemu skupia się na analizie takich wielkości fizycznych, jak temperatura, natężenie przepływu czynnika grzewczego, zużycie ciepła przez odbiorcę, ciśnienia zasilania czy powrotu wody grzewczej. Prowadzone obliczenia pozwalają uchwycić między innymi zmienność ciśnień dyspozycyjnych, przepływy zwrotne wodomierzy, przyrosty objętości czynnika grzewczego na zasilaniu i powrocie czy stopień wykorzystania GJ na podgrzanie wody.System raportowy w sposób radykalny podniósł poziom kontroli pracy sieci cieplnej i wpłynął na ograniczanie strat z tytułu występujących nieszczelności; lokalizowanie wycieków przyczynia się do szybszych reakcji pracowników na awarię.Powiadomienia alarmowe czy sygnały o niedoskonałości pracy stacji odbiorców są realizowane automatycznie - jedną z dróg jest wysyłka SMS-ów na telefon komórkowy dyspozytora ruchu.Dane są niezwykle pomocne nie tylko w ocenie zasadności wysokiego czy niskiego poboru ciepła przez odbiorcę po stronie dystrybucji, ale i do prowadzenia ruchu technologicznego cyfrowej miejskiej sieci cieplnej w sposób mniej emisyjny dla środowiska. Platforma obliczeniowa wspomaga bowiem dyspozytorów w procesie planowania produkcji.Gliwicki system, jak zapewniają jego użytkownicy, jest bezpieczny. Serwery bazy danych znajdują się na terenie dostawcy usługi smart meteringu, natomiast serwery bazy danych Szarp-CRU i aplikacja mobilna są zainstalowane w serwerowni PEC. Transmisja realizowana jest bezpiecznymi tunelami szyfrowanej transmisji cyfrowej.