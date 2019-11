Choć wielu skazuje go na śmierć, dla polskiego węgla istnieje życie po życiu

Węgiel wciąż jest potrzebny. Bez jego koksowej odmiany, niezbędnej w hutach, nie będzie konstrukcji stalowych, a więc także choćby elektrowni wiatrowych. Przemysł motoryzacyjny i lotniczy nie może się obejść bez włókien węglowych. Przetworzony węgiel może być czystym źródłem energii.

Węgiel 4.0

Z gazu syntezowego produkuje się także metanol i olefiny - cenne surowce dla przemysłu chemicznego.W Polsce wizja przemysłowych instalacji do gazyfikacji węgla nie jest szczególną nowością. Minister energiizapowiedział wiosną zeszłego roku rozpoczęcie w spółce Enea prac nad zbudowaniem w sąsiedztwie kopalni Bogdanka bloku energetycznego o mocy 500 MW zasilanego gazem z węgla kamiennego uzyskiwanym w reaktorach powierzchniowych. Mówił o tym także prezes LW Bogdankawe wrześniu 2018 roku, podczas Kongresu Nowy Przemysł Expo. Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej i Głównego Instytutu Górnictwa zaprezentowali na katowickim szczycie klimatycznym ONZ koncepcję uruchomienia instalacji do zgazowania węgla na potrzeby przemysłu chemicznego w jednej z kopalń na Śląsku.Możliwości wykorzystywania węgla jest zatem wiele. Potrzeba jednak konkretnych przedsięwzięć, odpowiednich standardów i technologii doprowadzonych do "gotowości przemysłowej".Na przykład z węglem koksowym i procesem koksowania można skojarzyć wizję przemysłu i gospodarki 4.0 poprzez materiały węglowe i wodór. Wytrzymałe materiały węglowe to potencjał wciąż niewykorzystany. Wodór podobnie - jako paliwo i magazyn energii.- Sektor automotive czy przemysł lotniczy przejmują dzisiaj kontrolę nad przetwórstwem smoły węglowej, z której powstają włókna i kompozyty węglowe - podkreślaz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.Produkty powstałe z przetworzenia smoły węglowej znajdują również zastosowanie w bateriach litowych, tworzy się z nich wymyślne struktury materiałowe.- Nanorurki węglowe i grafen można wykorzystywać między innymi w ogniwach elektrochemicznych i komputerach nowej generacji, w elektronice, w ochronie środowiska czy też w medycynie - wymienia prof., naczelny dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.Koksownia to karbochemiczna fabryka. Jastrzębska Spółka Węglowa stara się optymalnie wykorzystać ten fakt. Sprzedaje więc produkty uboczne procesu koksowania węgla: gaz i smoły koksownicze. Tyle że to produkty proste; na bardziej przetworzonych można by więcej zarobić. Nieprzerobione smoły trafiają za granicę - do Hiszpanii, Danii czy Niemiec. Dopiero tam pow-stają z nich wyrafinowane produkty. Dlaczego nie w Polsce?Jastrzębska Spółka Węglowa, jako pierwsza w naszej części świata, planuje budowę przemysłowej instalacji do separacji wodoru z gazu koksowniczego. Może być on wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, do zasilania urządzeń elektrycznych, jako ekologiczne paliwo w transporcie publicznym i tak dalej, i tak dalej...Wiele wskazuje na to, że dla węgla istnieje życie po życiu.***Tekst pochodzi z "Raportu Specjalnego Nowego Przemysłu 2019"