Cła antydumpingowe na stal przyniosły efekty. Rynek się zmienia

Obecnie chińska stal obłożona jest licznymi cłami antydumpingowymi, podlega również pod środki ochronne wprowadzone przez UE. Import stali z Chin do Polski nie stanowi obecnie problemu - ocenia Iwona Dybał, prezes Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

W zeszłym roku potrzebowaliśmy dodatkowo 11 mln ton importu, przeważająca jego większość pochodziła jednak z Unii Europejskiej.- Dystrybutorzy stali działający w kraju powinni dbać o rozwój całego sektora hutniczego w Polsce, bo kondycja rodzimych producentów przekłada się w pewnym stopniu również i na przedsiębiorstwa sprzedające i przetwarzające stal. Zależy nam zatem, aby huty w Polsce miały warunki do uczciwego konkurowania z zagranicznymi odpowiednikami, przy jednoczesnym zachowaniu otwartości rynku.W ostatnim czasie zrobiono wiele by ułatwić działanie producentom: najpierw przez serię ceł antydumpingowych, a następnie przez wprowadzenie środków ochronnych. Ich działanie jest już widoczne, jeszcze rok temu import z Rosji czy Ukrainy intensywnie rósł, teraz spada, zresztą jak cały import stali do Polski.- Chiny za sprawą kupienia w Serbii huty Smederevo uzyskały "europejski przyczółek" i z zainteresowaniem należy obserwować rozwój ich działań na Bałkanach, a także w całym projekcie Pasa i Szlaku. Czas pokaże, czy będzie to chiński sposób na wejście do Europy.Należy jednak pamiętać, że obecnie chińska stal obłożona jest licznymi cłami antydumpingowymi, podlega również pod środki ochronne wprowadzone przez UE. Import stali z Chin do Polski nie stanowi obecnie problemu.- Ostatnie dwie dekady PUDS to jednocześnie 20 lat kształtowania się rynku stali w Polsce. Wszystkie obecne na nim tendencje znalazły również odzwierciedlenie w życiu organizacji. Mamy za sobą czas tworzenia podstaw nowoczesnej dystrybucji, rozwoju przetwórstwa, konsolidacji rynku, walki z kryzysem gospodarczym, wyłudzeniami podatku VAT aż po wdrażanie nowych technologii i dynamiczne zwiększanie konsumpcji stali w Polsce.To naprawdę niedługi okres czasu, ale niezwykle intensywny, okres w którym rynek dojrzał, ustrukturalizował się, sformalizował i z powodzeniem może konkurować z najbardziej rozwiniętymi krajami Zachodu.Z tego miejsca pragnę jeszcze raz serdecznie pogratulować wszystkim przedsiębiorcom działającym w obrocie stalą, ponieważ 20 lat PUDS i 20 lat nowoczesnej dystrybucji stali w Polsce to sukces nas wszystkich.Rynek rozwija się dynamicznie i również nasza organizacja musi dotrzymywać mu kroku. W tym roku uruchomiliśmy dla naszych członków, ale również wszystkich innych podmiotów z rynku pakiet usług online, natomiast trzecią dekadę działalności zainaugurujemy również projektem, który wielu zaskoczy.