Cyfryzacja z głową. Nie wieszajmy poprzeczki za wysoko

Człowiek jest tu podmiotem, ale też głównym stoperem. Jak efektywnie wprowadzać w życie cyfrowe rozwiązania? Co stymuluje, a co ogranicza cyfryzację w polskim przemyśle?

To nie liczba danych, a ich użyteczność dla zwykłego człowieka powinna determinować kierunki digitalizacji gospodarki.

Bez precyzyjnej komunikacji nastawionej na skutek nie zdołamy osiągnąć tego, czego oczekujemy.

Blokada mentalna pracowników to istotny problem dla powodzenia transformacji. Warsztaty i szkolenia mogą rozwiać obawy załogi związane z wprowadzaniem do zakładu cyfrowych narzędzi.

Digitalizacja to nie są leki na wszystkie problemy, z jakimi się borykamy.

Digitalizacja, owszem, przyspiesza, ale przemysł inwestuje wyspowo. To jedna z tez dyskusji, która poprzedziła XV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

Praktycy rozmawiali o podejściu do danych i ich przetwarzania, roli technologii w podejmowaniu kluczowych dla firmy decyzji, a wreszcie – i to wydaje się najciekawszym fragmentem debaty – o roli „czynnika ludzkiego” w cyfrowej transformacji.

Cyfrowa transformacja nie ma końca. To nie jest jednorazowy skok

- Z digitalizacją jest ten problem, że w polskim przemyśle rozwiązania wdrażamy silosowo zamiast robić to platformowo – uważa Ireneusz Borowski, menedżer odpowiedzialny za kraje Europy Centralnej w Dassault Systèmes.

Jego zdaniem całościowo przeprowadzana cyfryzacja zakładu wymaga pełnej i starannej komunikacji z wszystkimi interesariuszami procesu i dostawcami sprzętu i usług.

– Wyspowe rozwiązania są na nas niejako wymuszane – wyjaśniał Łukasz Otta, Digital Transformation Director w Siemens Polska. – Firmy stawiają nam zadania: „zróbcie to tak i tak, rozwiążcie konkretny problem”. Ale trzeba pamiętać, że to nie jest transformacja. Holistyczne podejście zakłada takie „poukładanie” silosów, by razem dały efekt pożądany z punktu widzenia całej firmy.

Cyfrowa transformacja nie ma końca. To nie jest jednorazowy skok. O tym przekonywali uczestnicy panelu. Ciągłość procesów digitalizacji, tak oczywista dla specjalistów, nie jest jednak istotna dla wielu, którzy cyfrowe technologie wdrażają i z nich korzystają. 40 proc. badanych nie tak dawno przedstawicieli firm, jak przypomniał Borowski, stwierdziła, że proces cyfryzacji w ich firmie… został zakończony.

Predykcja to w przemyśle i utrzymaniu ruchu prawdziwa rewolucja

Robert Stobiński, członek zarządu ds. transformacji cyfrowej w Grupie Amica, opisał działanie systemu, który poprzez symulację uwzględniającą wiele zmiennych pokazuje konsekwencje decyzji zarządczych, wspierając menedżment Grupy w ich podejmowaniu. To – jego zdaniem – ważne szczególnie w tak dynamicznym i zmiennym otoczeniu, z jakim mamy do czynienia od kilku lat.

Menedżer Amiki zwrócił też uwagę na praktyczne korzyści wynikające z wdrażania cyfrowych bliźniaków, które pozwalają wirtualnie symulować już tylko produkt, ułatwiając jego prototypowanie. Z użyciem bliźniaków można powołać do cyfrowego życia całe linie produkcyjne, które działając tak jak te, realne pomagają przewidywać awarie, sygnalizują konieczny serwis.

Predykcja to w przemyśle i utrzymaniu ruchu rewolucja, której najbardziej wymiernym efektem są mniejsze koszty stałe związane z infrastrukturą produkcji oraz niższe ryzyko nieplanowanych przestojów. Jeśli jednak pojawią się nieprzewidziane kłopoty…

– Wirtualna reprezentacja całej fabryki pozwala optymalnie zaplanować działania w przypadku awarii, ale także umożliwia kastomizację produktów – zwrócił uwagę Marek Gabryś, prezes zarządu i współwłaściciel firmy AIUT.

– Cyfrowe bliźniaki i sztuczna inteligencja to rozwiązania harmonizujące technologię i świat, cywilizację i naturę. Potrafią policzyć ślad węglowy, wskazując na to, jak produkt czy proces jego wytworzenia wpłynie na środowisko – uzupełnił Ireneusz Borowski.

Postępująca cyfryzacja i przetwarzanie olbrzymich zasobów danych wymaga coraz większych puli energii

Przemysłowy Internet rzeczy to szeroki nurt cyfryzacji. Jego fundament to identyfikacja, gromadzenie i analiza danych, co pozwala komunikować się człowiekowi z maszynami, ale także maszynom między sobą. Ogromna liczba pozyskiwanych w produkcji danych może jednak stanowić problem, choć co do tego nie ma zgodności…

Gromadzenie danych pochłania energię i czas, wymaga inwestycji w sprzęt, nośniki i usługi zewnętrzne. Wyłowienie z zalewu danych tego, co biznesowo czy technicznie użyteczne, staje się coraz trudniejsze. Smart Data zamiast Big Data – to jedno z rozwiązań dylematu.

– To nasz kłopot, jak obrobić dane – polemizował z tym postulatem Ireneusz Borowski z Dassault Systèmes. – Nie zamykajmy się na dane, bo kwestionujemy w ten sposób podstawy cyfryzacji.

Na znaczeniu zyskuje nurt zero waste w przetwarzaniu danych. Chodzi o podnoszenie efektywności ich przetwarzania i zazielenienie tych procesów. Postępująca cyfryzacja i przetwarzanie olbrzymich zasobów danych wymaga bowiem coraz większych puli energii.

– Za dużo czy za mało danych – to nie ma znaczenia wobec faktu, że nie ma ich kto wykorzystywać – zamknął ten wątek Tomasz Wolanowski, wiceprezes zarządu ABB, otwierając kolejny – niezwykle ważny.

Kluczowy jest udział w cyfryzacji firmy jej pracowników najlepiej znających środowisko w jego „analogowej” wersji

Chodzi o rolę człowieka, jego kompetencji, wiedzy, przyzwyczajeń, potrzeb i ambicji w cyfrowej transformacji.

– Człowiek jest największym stoperem transformacji cyfrowej – uważa Łukasz Otta. – Ale właściwie to temat dla psychologa, bo dotykamy potrzeb człowieka, jego obaw i ambicji. I tak właśnie rozumiemy transformację. Proponujemy dostosowanie stylu zarządzania do transformacyjnych wyzwań, pokazujemy, jak dzięki technologii być zielonym, jak odpowiadać na nowe potrzeby i zmieniać kulturę organizacyjną, by firma stała się lepsza.

Kamil Grotnik reprezentujący NCBiR zaznaczył, jak ważny jest w tych procesach udział pracowników najlepiej znających środowisko pracy w jego „analogowej” wersji, z jego bolączkami i niedostatkami, które cyfryzacja może zniwelować.

Z kolei Marek Gabryś z AIUT wskazał na znaczenie partnerstwa z dostawcami oraz działami IT i automatyki w zakładzie, w którym dokonuje się wdrożenia. AIUT stawia na samodzielność klienta i stymulowanie jego rozwoju, co objawia się np. udostępnianiem kodów.

– Mówimy: udoskonalcie sobie to narzędzie – opisywał Gabryś. – To dla nich wyzwanie, ale my pomagamy. Moim zdaniem każdy pracownik musi wiedzieć, że prędzej czy później będzie programistą, zgodnie z zasadą: jeśli robisz coś powtarzalnego, napisz sobie algorytm.

Cyfryzacja to proces, nie wyścig. Wymagania, jakie sobie stawiamy, są wygórowane