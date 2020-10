Czy cło od węgla uratuje europejską konkurencyjność?

Szefowie rządów państw Unii Europejskiej w lipcu 2020 r. zapowiedzieli wprowadzenie podatku węglowego na granicach UE, który ma powstrzymać napływ do Wspólnoty towarów produkowanych przy mniej restrykcyjnych normach środowiskowych, a więc przez to tańszych. Na taki podatek liczy także wiele firm działających w Polsce. Ale to jeszcze daleka droga…

Postaw na gaz

Technologii nie oszukasz

Cement w łańcuchu życia

Zależy od wyborów?

– Dla nas np. ETS przekłada się na niższą konkurencyjność w stosunku do produkcji pozaeuropejskiej. Stąd dużym wyzwaniem jest pogodzenie dążenia do realizacji ambitnych celów klimatycznych z utrzymaniem konkurencyjności całego przemysłu w Unii Europejskiej. Potrzebne są zatem mechanizmy łagodzące negatywne skutki dla konkurencyjności, a także realne zachęty do ciągłej i wytrwałej transformacji energetycznej. Szansą jest tu OZE, ale wsparte nowoczesnymi technologiami, np. w postaci magazynowania energii – wskazuje Mirosław Skowron.Grupa Ciech realizuje działania mające na celu obniżenie emisji CO2. To m.in. częściowe przejście z produkcji energii elektrycznej i pary technologicznej z węgla kamiennego na gaz ziemny czy modernizacje instalacji zwiększające płynność pracy elektrociepłowni.Grupa korzysta także z innowacyjnych rozwiązań opracowanych we współpracy z instytutami naukowymi i ośrodkami akademickimi – chodzi o zawracanie CO2 z procesu produkcji sody czy projekt zwiększenia wydajności tego procesu.W obszarze energetyki grupa Ciech koncentruje się aktualnie na realizacji projektów modernizacji energetyki w zakładzie w Inowrocławiu. Do istniejących tam bloków węglowych mają zostać dobudowane gazowe układy kogeneracyjne oraz kotły gazowe. Uruchomienie tych źródeł ma nastąpić po 2021 roku.– Dzięki wybudowaniu źródeł gazowych częściowo zastąpimy gazem węgiel w naszych kotłach. W efekcie spadnie zapotrzebowanie na węgiel, a emisje CO2 z produkcji energii spadną dzięki lepszym wskaźnikom zużycia. Chcielibyśmy, by po 2021 roku już nawet czwarta część energii wykorzystywanej w polskich zakładach sodowych Grupy pochodziła z układów gazowych. To zmniejszy również nasze koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 – wyjaśnia Mirosław Skowron.Ciech pracuje nad postępowaniami przetargowymi oraz pozwoleniem na budowę dla jednostki gazowej o mocy 16-25 MWe, produkującej także parę wodną.Grupa ponadto analizuje możliwości budowy paneli fotowoltaicznych na własnych gruntach i dachach budynków. Szacuje się, że zagospodarowując dostępne powierzchnie panelami, będzie można produkować kilkadziesiąt tysięcy megawatogodzin energii, co też pozwoliłoby na obniżenie emisji CO2.– Gaz, w przypadku polskich zakładów sodowych, w perspektywie roku 2030 powinien mieć minimum 25 proc. udziału naszym w miksie. Co do węgla, w zależności od wielu czynników, na które nie zawsze mamy wpływ, na pewno mamy szansę zmniejszenia jego udziału poniżej 50 proc., może nawet 40 proc. – deklaruje Mirosław Skowron.Zwolennikiem wprowadzenia cła węglowego na granicach UE jest także branża cementowa. Sektor cementowy wysokimi kosztami CO2 jest uderzany z dwóch stron. Po raz pierwszy w cenie energii elektrycznej, którą kupują cementownie. Drugim generatorem kosztów związanych z CO2 jest własna emisja, powstająca przy produkcji cementu.– Cement można otrzymać tylko poprzez rozkład węglanu wapnia i emisja wynikająca z rozkładu węglanu stanowi 62-63 proc. całej emisji branży cementowej. Reszta to emisja CO2 pochodząca ze spalania paliw – podkreśla Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu i profesor Akademii Górniczo-Hutniczej.W roku 2019 polska branża cementowa musiała kupić uprawnienia do emisji CO2 za ok. 70 mln euro. Rosnące ceny energii elektrycznej i CO2 powodują, że europejski przemysł cementowy staje się niekonkurencyjny wobec importu z Białorusi, Ukrainy, Turcji czy krajów Afryki Północnej. Z tych wszystkich miejsc nietrudno dowieźć cement do UE, a w tych krajach produkcja cementu najczęściej odbywa się w gorszych warunkach technicznych, przy gorszych parametrach związanych z emisją.– Mamy supernowoczesny przemysł, gdzie wszystkie wskaźniki emisyjne są w absolutnej europejskiej czołówce, a cement będziemy przywozić, dodatkowo emitując CO2 w trakcie transportu z Afryki czy Azji. To poważne zagrożenie dla całego sektora cementowego w Europie – podkreśla Jan Deja.Według analiz, w skali europejskiej kraje zagrożone całkowitym wyprowadzeniem produkcji poza UE to Hiszpania, Włochy, Grecja, Portugalia, czyli wszystkie, które są w basenie Morza Śródziemnego. W przypadku Polski istnieje zagrożenie wyprowadzenia 70 proc. sektora cementowego, w przypadku Francji i Niemiec jest to od 20 do 50 proc.Jan Deja przekonuje, że europejski przemysł cementowy wspiera działania dotyczące ochrony klimatu. Zwraca uwagę, że pomijanym wkładem branży w redukcję emisji CO2 jest beton. Cement jest tylko półproduktem do produkcji betonu, który absorbuje część CO2. 20-25 proc. dwutlenku emitowanego przy produkcji klinkieru cementowego jest pochłaniane przez beton. Beton jest także materiałem, który w 100 proc. można poddać recyklingowi.– Jeżeli popatrzymy na łańcuch życia cementu, poprzez cement, beton, konstrukcje budowlane i recykling, to kwestia śladu węglowego cementu wygląda zupełnie inaczej. To wszystko powoduje, że cement i beton bardzo dobrze wpisują się w założenia gospodarki o cyklu zamkniętym i mogą być niezbędne w realizacji celów neutralności klimatycznej – przekonuje Deja.Sektor cementowy chcąc wypełniać wymagania klimatyczne, podejmuje działania związane z wychwytywaniem i magazynowaniem (CCS) i wykorzystywaniem (CCU) CO2. To wszystko są jednak procesy, które będą wymagały dużych ilości energii elektrycznej – ocenia się, że może się to wiązać nawet z dwukrotnie większym na nią zapotrzebowaniem.Branża zmniejsza swoje oddziaływanie także poprzez zwiększanie wykorzystania paliw alternatywnych, polski przemysł cementowy jest jednym z największych konsumentów odpadów komunalnych. Rocznie spala obecnie ok. 1,6 mln ton paliw alternatywnych produkowanych głównie na bazie odpadów komunalnych. W ten sposób wykorzystywanych jest kilkanaście procent polskich odpadów komunalnych.– Odpadów nie trzeba kierować do spalarni, gdzie nie wiadomo, co zrobić z popiołami. W cementowniach te odpady są efektywnie wykorzystywane – dodaje Jan Deja.Z tanim importem z zewnątrz boryka się także unijna branża hutnicza.– Nowe technologie produkcji stali nie są gotowe do implementacji. Perspektywa wprowadzenia do hutnictwa technologii przyszłości to dekada, a nie rok czy kilka lat. I to niezależnie od skali wsparcia publicznego – ocenia Tomasz Ślęzak, dyrektor energii i ochrony środowiska, członek zarządu ArcelorMittal Poland.Przyznaje jednak, że zielona transformacja może stać się kołem zamachowym europejskiego przemysłu, także stalowego. Może on skorzystać np. na rozwoju elektromobilności i dużym popycie na samochody elektryczne.W czerwcu 2019 roku ArcelorMittal Europe poinformował, że chce stać się firmą neutralną pod względem emisji CO2 do 2050 roku, a w grudniu dodał, że do 2030 ma zamiar ograniczyć emisję CO2 o 30 proc. Te cele koncern chce osiągnąć dzięki wykorzystaniu dwóch neutralnych pod względem emisji CO2 sposobów produkcji stali – Smart Carbon oraz innowacyjnej metody opartej na bezpośredniej redukcji rudy żelaza (DRI). To nie będzie jednak tanie przedsięwzięcie, szacowane środki potrzebne do pełnego wdrożenia obydwu metod to 45-65 mld euro.Branże chemiczna, cementowa, stalowa i kilka innych, które liczą na wprowadzenie cła węglowego na granicach Unii Europejskiej, mogą się jednak zawieść. Jak podała pod koniec sierpnia 2020 r. agencja Bloomberga, epidemia koronawirusa i napięcie w relacjach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami mogą skłonić Unię Europejską do wycofania się z planów nałożenia opłaty od śladu węglowego importowanych produktów.Agencja zwraca uwagę, że duży wpływ na przyszłość tego podatku będzie miał wynik listopadowych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Gdyby wygrał kandydat Partii Demokratycznej Joe Biden, to wprowadzenie cła nie byłoby zbyt pilne, ponieważ Biden zapowiedział działania zmierzające do redukcji emisji CO2 przez Stany Zjednoczone. Kilku ekspertów, z którymi rozmawiali dziennikarze Bloomberga, ocenia, że wprowadzenie takiego cła byłoby trudne w praktyce i przyniosłoby dużo międzynarodowych napięć, a korzyści niewiele.