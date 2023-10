Czy sztuczna inteligencja w przemyśle wyprodukuje potwora?

Od farmacji po automotive. Od przewidywania awarii po planowanie logistyki. Technologia, która się uczy i samodoskonali, zdecydowanie wchodzi w kompetencje pracownika, inżyniera, menedżera. Ale czy wszystko działa tu jak należy?

3100 robotów zainstalowano w minionym roku w Polsce. Rynek robotów przemysłowych w Polsce jest wciąż daleki od nasycenia.

Inwestycje w technologie cyfryzacji i automatyzacji będą korzystać z łącznej kwoty 160 miliardów euro unijnego wsparcia inwestycyjnego w latach 2021-

-2027

Robotyka wspierana przez AI jest coraz częściej wykorzystywana do montażu, pakowania i obsługi maszyn, a dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych można nie tylko wyeliminować błędy ludzkie, ale też zwiększyć precyzję produkcji.

Czy AI stosowane w przemyśle wyprodukuje potwora? Obawy budzi kwestia pisania programów przez sztuczną inteligencję i ich autonomicznego uruchamiania.

Roboty kierowane sztuczną inteligencją przy linii produkcyjnej, które przewidują, porozumiewają się ze sobą, korygują błędy – to już nie science fiction. Współczesny przemysł doświadcza dynamicznych zmian, a wykorzystanie zaawansowanych technologii staje się kluczowym czynnikiem zwiększenia konkurencyjności.

Dopiero 25 proc. fabryk w Polsce używa robotów przemysłowych

To tym bardziej istotne, że roboty przemysłowe w Europie stają się coraz bardziej popularne. Według wstępnych danych przedstawionych przez Międzynarodową Federację Robotyki (IFR) 27 państw członkowskich Unii Europejskiej zainstalowało w minionym roku prawie 72 tys. jednostek. To oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym.

W zestawieniu na czele klasyfikacji znajduje się pięć największych krajów w UE pod względem liczby instalowanych robotów – to Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania i Polska.

– Stanowią one około 70 proc. wszystkich zainstalowanych robotów przemysłowych w UE w 2022 roku – wyjaśnia Marina Bill, prezes Międzynarodowej Federacji Robotyki.

Zgodnie z danymi IFR w minionym roku zainstalowano w Polsce 3100 jednostek. To drugi najlepszy wynik po rekordzie z 2021 roku (wtedy – 3500 robotów).

– Cykliczna publikacja raportu IFR „World Robotics” wskazuje jednoznacznie, że instalacje robotów w Polsce odnotowują stały silny trend wzrostowy od 9 lat – mówi Renata Poreda z Forum Automatyki i Robotyki Polskiej.

Rynek robotów przemysłowych w Polsce jest wciąż daleki od nasycenia. Widać bowiem przepaść między liderem robotyki, czyli Niemcami, a Polską. U naszych zachodnich sąsiadów zainstalowano 26 tys. jednostek w 2022 roku – co czwarta trafiła do przemysłu motoryzacyjnego. W tym samym czasie do polskich fabryk branży automotive trafiło 500 robotów.

– Dopiero 25 proc. fabryk w Polsce używa robotów przemysłowych, mamy zatem co robić przez kolejne 10-15 lat... Rynek w Polsce jest bardzo niejednorodny. Mamy zarówno bardzo zaawansowane technologicznie i innowacyjne fabryki, które są w pewnych aspektach na etapie Przemysłu 4.0, i te, które dopiero zaczynają transformację – mówi Jarosław Gracel, prezes firmy Astor, która działa na rynku automatyki i robotyki od 35 lat.

Sztuczna inteligencja radzi sobie z ogromnym strumieniem danych płynącym ze sterowników maszyn – w przeciwieństwie do człowieka

Automatyzacja i robotyzacja to jednak dopiero początek wyzwań. Programowalne roboty wykonują prace, które są zbyt trudne, zbyt uciążliwe i zbyt niebezpieczne dla ludzi. Następnym krokiem jest zastosowanie w nich sztucznej inteligencji.

AI – w ostatnim czasie popularna głównie dzięki wykorzystaniu w modelu generatywnym jako silnik dostępnych szeroko chatbotów – w zaawansowanej technologicznie produkcji stosowana jest od dłuższego czasu. To kluczowy element w optymalizacji procesów produkcyjnych, poprawie efektywności i jakości oraz zmniejszeniu kosztów.

W zakładzie produkcyjnym AI jest i może być coraz szerzej stosowana do predykcji w utrzymania ruchu. Na podstawie analizy danych, modeli i scenariuszy „przewiduje” awarie maszyn i urządzeń, co pozwala na przykład odpowiednio zaplanować konserwację – zanim dojdzie do awarii. Dzięki temu zakłady produkcyjne mogą unikać nieplanowanych, a więc kosztownych, przestojów i utrzymują ciągłość produkcji.

Robotyka wspierana przez AI jest coraz częściej wykorzystywana do montażu, pakowania i obsługi maszyn, a dzięki automatyzacji procesów produkcyjnych można nie tylko wyeliminować błędy ludzkie, ale też zwiększyć precyzję produkcji.

Kluczowe znaczenie ma zastosowanie AI do automatycznej kontroli jakości produktów. Sztuczna inteligencja może wykrywać wady – także te ukryte czy niewidoczne dla ludzkiego oka. To stało się możliwe dzięki automatycznym systemom wizyjnym i analizie danych.

Z ich ogromnym strumieniem płynącym ze sterowników maszyn sztuczna inteligencja – w przeciwieństwie do przytłoczonego nimi człowieka – radzi sobie, identyfikując wzorce i trendy. To pozwala na lepsze zrozumienie procesów produkcyjnych i podejmowanie trafniejszych decyzji. Algorytmy pozwalają bowiem na lepsze planowanie produkcji, uwzględniając różnorodne czynniki, takie jak dostępność surowców, zdolności produkcyjne i zapotrzebowanie rynku. Tym samym AI pomaga w optymalizowaniu zarządzania zapasami surowców i gotowymi produktami.

Dzięki zaawansowanej analizie danych sztuczna inteligencja jest w stanie przewidywać zapotrzebowanie i minimalizować koszty magazynowania, wpływa też na przykład na zarządzanie zużyciem energii w zakładach produkcyjnych czy doskonalenie logistyki poprzez optymalizację łańcucha dostaw, co pozwala na skrócenie czasu dostarczania zarówno surowców, jak i gotowych produktów.

Dotyczy to szerokiego spektrum branż – od farmacji przez automotive po produkcję pralek. Dobrym przykładem jest wielkopolska Amica, czyli producent sprzętu AGD, gdzie częścią procesów produkcyjnych zarządza komputer przy ograniczonej ingerencji człowieka.

Warto jednak zaznaczyć, że zasadniczo AI w zakładzie produkcyjnym nie zastępuje pracowników, ale raczej uzupełnia ich umiejętności i pomaga w wykonywaniu bardziej skomplikowanych zadań. W miarę jak technologia AI się rozwija, można się spodziewać, że jej rola w przemyśle produkcyjnym będzie nadal rosnąć, przynosząc korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i konsumentom.

Problemem jest niedostatek cyfrowych umiejętności i „niska podaż” programistów i inżynierów na rynku pracy

Obok korzyści nie brakuje problemów. Ważniejsze i wciąż aktualne zakłócenia związane są z wojną w Ukrainie, która osłabia branże produkcyjne, zaburza łańcuchy dostaw i dystrybucji, spowalnia procesy cyfryzacji, zmniejsza skłonność do inwestowania w technologie.

Innym problemem jest tak zwana luka kompetencyjna związana z rosnącą liczbą pracowników przechodzących na emerytury – przy braku rąk do pracy i konieczności szkoleń. Niedostatki cyfrowych umiejętności i „niska podaż” programistów i inżynierów na rynku pracy to najczęściej wymieniana bariera cyfryzacji przemysłu.

Jednocześnie czynniki rynku pracy – w tym rosnąca presja płacowa – sprzyjają wprowadzaniu nowych technologii mających zastąpić deficytowego czy zbyt drogiego pracownika.

Kluczowy dla rozwoju może być jednak fakt, że inwestycje w technologie cyfryzacji i automatyzacji będą korzystać z łącznej kwoty 160 miliardów euro unijnego wsparcia inwestycyjnego w latach 2021-