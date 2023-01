Eksporter w trudnych czasach. Jest system, który go wspiera

Polski ekosystem wsparcia eksportu jest jednym z najbardziej rozwiniętych na świecie – ocenia Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE, w rozmowie z portalem WNP.PL.

Pogłoski o śmierci globalizacji są zdecydowanie przesadzone. Korzystają na tym konsumenci i biznes – zaznacza Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE.



Dla firm z Europy Polska jest najczęstszym wyborem jako miejsce lokalizacji produkcji (raport Reutersa i koncernu Maersk z listopada 2022 r.).

40 proc. rok do roku - to przyrost obrotów ubezpieczeniowych w eksporcie w działalności KUKE.

Kroi się rychły, globalny wzrost cen polis w ubezpieczeniach eksportowych.

Jesienią 2021 r. – w reakcji na wielkie tąpnięcie w łańcuchach dostaw – Charles Scharf, prezes finansowego giganta Wells Fargo, był zdania, że jednak docelowo niewiele się zmieni, gdyż „łańcuchy dostaw zostaną uporządkowane, (…) potrwa to od 6 do 12 miesięcy”. I nie był w tym przekonaniu zupełnie odosobniony. Jakie ma czy będzie miał ten optymizm odbicie w rzeczywistości – teraz i w przyszłości?

- Niestety, jeszcze dużo zostało do uporządkowania. W KUKE także próbowaliśmy wówczas „wróżyć”, ale uznawaliśmy za realistyczne, że powrót do normalności będzie trwał co najmniej dwa lata.

Generalnie pandemia w taki sposób przeorała światową gospodarkę, że mało racjonalne było oczekiwanie, iż po tak głębokim kryzysie w łańcuchach dostaw możliwy jest powrót do poprzedniego stanu.

Z drugiej strony: przez chwilę wydawało się, że po covidowej zapaści międzynarodowy handel i gospodarka szybko się odbiją. Tyle że te przewidywania trzeba było zrewidować już w lutym, gdy Rosja najechała Ukrainę. A tego prawie nikt nie brał w rachubę.

W kontrze do opinii o możliwości zachowania status quo ante warto też wskazać na – wieszczoną już wcześniej – zmianę polegającą na rozpoczęciu procesu przenoszenia produkcji strategicznych wyrobów na rynki „przyjazne”. Na razie dynamika tego zjawiska nie jest duża, ale będzie się ono nasilać.

I ostatnia – niedoceniana przez wielu – kwestia: jesteśmy świadkami wydarzeń o potencjalnie dalekosiężnych skutkach w Iranie, krajach Azji Środkowej, a zwłaszcza w Chinach, które nadają przecież ton globalnej gospodarce i decydują o sytuacji w łańcuchach dostaw. Oto protesty społeczne związane z restrykcjami pandemicznymi zaczynają na tym rynku kształtować strategiczne decyzje gospodarcze. Paradoksalnie: to może pozytywnie przełożyć się na ożywienie w handlu międzynarodowym.

Globalizacja zaczęła zmieniać swój kształt już przed pandemią – m.in. w postaci coraz silniejszego sporu handlowego USA-Chiny

Czy jesteśmy dziś też świadkami kresu globalizacji – przynajmniej w jej neoliberalnym wydaniu? Czy też faktycznie i tak w dużym stopniu była to iluzja, gdyż oficjalnie (międzynarodowe traktaty albo też ich brak) lub w sposób zawoalowany główni gracze w handlu światowym, w tym Chiny, USA i Unia, utrzymywali poważne ograniczenia w wolnym handlu?

- Globalizacja zaczęła zmieniać swój kształt już kilka lat przed pandemią – m.in. w postaci coraz silniejszego sporu handlowego na linii USA-Chiny. Jej wcześniejszy model był jednak nie do utrzymania na dłuższą metę.

Korzyści gospodarcze mieli odnosić proporcjonalnie wszyscy, ale z czasem zaczęły się ujawniać coraz głębsze nierównowagi. W krajach rozwiniętych dominował przez lata pęd, by produkować taniej, więc przenosiliśmy produkcję przemysłową poza rodzime rynki.

Chiny na tym procesie wyrosły na światową potęgę gospodarczą, a w pewnych dziedzinach – nawet na hegemona. Tego kolosa w dużej mierze stworzyły – na własne życzenie – kraje Europy Zachodniej i USA.

Gdyby Chiny liberalizowały i otwierały swój gigantyczny rynek wewnętrzny, jak UE czy też USA w formie umowy NAFTA (Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu między USA, Kanadą i Meksykiem – przyp. red.), zastąpionej przez USMCA w 2020 r. (Umowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Kanadą – przyp. red.), to być może pewne negatywne zjawiska nie pojawiłyby się na taką skalę.

Ale stało się inaczej: pomogliśmy Chinom urosnąć, wpuszczając je np. do Światowej Organizacji Handlu, a one utrzymały wiele barier w dostępie do swojego rynku, choćby finansowego. Trudno się zresztą dziwić, że Pekin skorzystał z okazji.

Z drugiej strony: pogłoski o śmierci globalizacji są zdecydowanie przesadzone. Korzystają na tym konsumenci i biznes. Tam, gdzie nie chodzi o kwestie strategiczne, nadal kluczową rolę odgrywają koszty produkcji.

To jaka powinna być teraz polityka Unii Europejskiej, by z sukcesem ulokować się w tym nowym rozdaniu – może nawet z odbudowaniem swojej pozycji w światowej wymianie międzynarodowej?

- Wzrost roli innych regionów w światowym handlu jest nieunikniony z racji ich większej dynamiki gospodarczej, potencjału ludnościowego itd. Ale nie popadajmy w pesymizm: 5 z największych 10 eksporterów globu to kraje Europy! Ich 19-procentowy udział jest sporo większy niż Chin i ponad dwa razy wyższy niż USA.

O konkurencyjności w długim terminie zdecyduje dostęp do taniej energii, o czym europejskie firmy przekonały się w tym roku - w głównej mierze przez wojnę w Ukrainie.

To wywołało refleksję na poziomie unijnym, że w pewnych decyzjach poszliśmy za daleko. Bezdyskusyjne, że długofalowo musimy walczyć ze zmianami klimatu. Tyle że inni tak szybko nie dostosowują się do naszych standardów, a udział Europy wśród trucicieli jest relatywnie nieduży.

Poza oczekiwaniem na przełomy w technologii dużą nadzieję pokładam w presji inwestorów i regulatorów na biznes w kwestii ESG. Tutaj dużą rolę odegrają też agencje wsparcia eksportu, jak KUKE.

Biznes od lat krytykuje niedostateczną skuteczność wspólnotowych mechanizmów wyrównujących szanse producentów z Europy z firmami pozaunijnymi. Chodzi właśnie m.in. o brak kosztów związanych z ochroną środowiska czy ukryte dotacje państwa. Wpływa to też oczywiście nie tylko na import, ale i na eksport z UE (zmniejszenie produkcji, ceny, konkurencyjność). Stal jest bardzo wyrazistym przykładem... Jest pan tu zwolennikiem radykalnych rozwiązań, status quo czy poszukiwania modus vivendi?

- To praca na żywym organizmie, a myśmy ten organizm jeszcze niedawno rozregulowali, ale i przeregulowali. Chronić miejsca pracy w hutnictwie czy podcinać konkurencyjność producentów aut? Trudno o dobry wybór.

Większość państw zaczęła mocniej ingerować w gospodarkę, co w dobie covidu było dobrym posunięciem; tyle że teraz mamy nową sytuację, bo takiego interwencjonizmu nigdy przez ostatnie dekady nie doświadczyliśmy. I takiego poziomu zadłużenia. Dług sektora prywatnego i publicznego wzrósł z 200 proc. w relacji do globalnego PKB w 1999 r. do 350 proc. w roku ubiegłym. Gospodarki rozwinięte zadłużone są na 420 proc. swojego dochodu. Znany ekonomista Nouriel Roubini zwiastuje nam z tego powodu i w związku z oczekiwaną stagflacją nadejście kryzysu kryzysów.

Takiego interwencjonizmu nigdy przez ostatnie dekady nie doświadczyliśmy. I takiego poziomu zadłużenia

A nawiązując też do poprzedniego pytania – niedawno podczas konferencji w Rwandzie uczestniczyłem w rozmowie na temat tego, jakim torem powinna pójść Afryka w pozyskiwaniu energii: czy tradycyjną ścieżką paliw kopalnych, czy od razu zacząć korzystać z najnowszych technologii. Przecież można by wykonać skok i pominąć kosztowny dla całej planety etap ropy, węgla czy gazu i postawić na odnawialne źródła energii; wydawałoby się to idealne pod kątem społeczno-gospodarczego rozwoju kontynentu. Pytanie: skąd wziąć pieniądze?

Czy to idealny moment na wprowadzenie tak drastycznej transformacji – w dobie presji inflacji i wysokich stóp procentowych, drogiej energii i przerzucania w ostatecznym rozrachunku kosztów na obywatela? Wielkie wsparcie na prośrodowiskowe cele poza granicami Europy może nie cieszyć się teraz właściwym poparciem społecznym, co może się stać istotną polityczną przeszkodą.

Jak Polska powinna się znaleźć w okresie przejściowym – zmian w globalnym handlu? Koszty pracy u nas rosną, zasoby kadr już nie są imponujące, a i cyfryzacja gospodarki, mimo postępów, odbiega od obiektywnych potrzeb. Czy wielkie oczekiwania sporej części europejskich ekonomistów i polityków na przenoszenie produkcji na dużą skalę z Azji do wschodniej części Europy i do Polski nie jest jednak na wyrost?

- W czasie pandemii wzrosło przekonanie, że inwestycje spłyną do Europy: fabryki części i podzespołów zbliżą się do fabryk wyrobów końcowych i jednocześnie ostatecznego konsumenta. Bardzo boleśnie uwypukliły się braki dotychczasowego systemu, a takie pojęcia jak nearshoring, friendshoring czy rightshoring zaczęły często pojawiać się w wypowiedziach polityków, ekonomistów i przedsiębiorców.

Powrót produkcji do Europy? To już trwa. Polska z tego korzysta

W radykalnej wersji koncepcja owych „przenosin” i nowych zasad międzynarodowego handlu przyjęła postać konstatacji „produkujmy wiele u siebie, kupujmy przede wszystkim od przyjaciół, a dopiero jeśli to kompletnie niemożliwe, sięgajmy do oferty innych”.

Z naszej obserwacji wynika, że ruchy dotyczące relokacji produkcji już się zaczęły. Potwierdzają to też nasi koledzy z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.(PAIH) i dane dotyczące napływu inwestycji zagranicznych do naszego kraju – liczby są rekordowe. A co ważne, zagraniczni inwestorzy coraz więcej zysków tutaj reinwestują – w przewidywaniu osiągnięcia lepszych stóp zwrotu.

Niektórzy praktycy biznesu eksponują znaczenie regulacji w przenoszeniu produkcji na Zachód lub w bliskie jego sąsiedztwo – jak chociażby zmian prawnych nazwanych przez Amerykanów „Bring Manufacturing Home” („zabierzmy produkcję do domu”).

- Oczywiście, że korzystne przepisy, minimum regulacji i dobry klimat są niezbędne. Pomimo pewnych zawirowań cały czas opinia o Polsce jako miejscu inwestycji jest dobra – pozostajemy krajem stabilnym. Czasem sami siebie oceniamy bardziej krytycznie niż inni, bo potencjalni inwestorzy postrzegają nas przez pryzmat naprawdę dobrych wyników makro, świetnej lokalizacji z punktu widzenia logistycznego i dostępu do rynków unijnych, a także sporego rynku wewnętrznego z bogacącymi się konsumentami.

Potwierdzeniem tej optymistycznej wizji jest listopadowy raport Reutersa i koncernu Maersk: dla firm z Europy jesteśmy najczęstszym wyborem jako miejsce lokalizacji produkcji. A jeśli chodzi o ranking światowy, to znajdujemy się na 4. miejscu! Nawet wojna u naszego sąsiada nie rodzi w tym przypadku paraliżujących obaw.

Z kolei RaboResearch ocenia, że w przypadku przenoszenia strategicznej produkcji z Chin przez zachodnie koncerny, to do Polski trafiłoby prawie 100 tys. miejsc pracy związanych z produkcją towarów wysokoprzetworzonych.

Bazowanie na usługach kosztem przemysłu, nie do końca się sprawdza – zwłaszcza w dobie kryzysów

Ten powrót produkcji jest pożądany z wielu względów, przede wszystkim bezpieczeństwa. Przykład? Europejska branża farmaceutyczna pozyskuje substancje czynne głównie z Indii i Chin. Co by się działo, gdyby te dwa kraje ów import zablokowały? Niewyobrażalne byłyby konsekwencje dla zdrowia Europejczyków, a przy tym zapewne mielibyśmy do czynienia z poważnymi niepokojami społecznymi, bo nagle by się okazało, że unijne fabryki nie są w stanie wyprodukować najprostszych leków…

Inny aspekt: jedną z przyczyn dojścia do władzy Donalda Trumpa – polityka o niewątpliwie populistycznych ciągotach – była utrata miejsc pracy w przemyśle związana z globalizacją. Bazowanie w coraz większym stopniu na „gospodarce serwisowej”, czyli usługach kosztem przemysłu, nie do końca się sprawdza – zwłaszcza w dobie kryzysów.

Nieprzypadkowo Stany Zjednoczone tworzą teraz bardzo przyjazny ekosystem dla inwestorów i walczą o przyciągnięcie z powrotem istotnych dla gospodarki i eksportu firm.

Fundamentem KUKE od zarania pozostaje pomoc w umacnianiu polskiej gospodarczej obecności za granicą. Temu służy m.in. zeszłoroczne, szerokie porozumienie z bankami czy nowatorski System Wsparcia Eksportu, grupujący w sobie przeszło 20 rozmaitych instrumentów. Skoro jednym z filarów naszego sukcesu gospodarczego pozostaje eksport, to jakie perspektywy widzi pan tu przed Polską – także w kontekście zmian w handlu światowym, o których mówiliśmy wcześniej? Jaką rolę może tu odegrać kierowana przez pana instytucja?

- Z jednej strony KUKE – jako towarzystwo ubezpieczeń – prowadzi biznes w sposób komercyjny. Z drugiej strony – pozostajemy agencją wsparcia eksportu, ale tu też tak naprawdę międzynarodowe regulacje nakazują nam działać rynkowo – pomoc publiczna jest niedozwolona.

Na firmę, czyli naszego potencjalnego czy obecnego klienta, patrzymy holistycznie. Staramy się być z nią na każdym etapie rozwoju i funkcjonowania: na co dzień ubezpieczając należności, ale także – razem z bankami – zapewniając środki na inwestycje i bieżącą działalność wzmacniające potencjał eksportowy. A jeśli ktoś chce przejąć swego konkurenta poza Polską – naturalnie też w tym pomożemy.

Zmiany legislacyjne pozwoliły skonstruować rozwinięty ekosystem wsparcia eksportu

Współpracujemy z innymi agencjami rozwoju z całego świata, stowarzyszonymi w Unii Berneńskiej (założony w 1934 r. w Bernie Międzynarodowy Związek Ubezpieczycieli Kredytów i Inwestycji – przyp. red.) oraz międzynarodowymi bankami na całym globie. Korzystamy z ich kontaktów i kompetencji, by pomóc zdobywać kontrakty polskim firmom nawet na egzotycznych rynkach.

Dzięki wsparciu ze strony resortu rozwoju udało nam się przeprowadzić na początku pandemii niezbędne zmiany legislacyjne – na rzecz skonstruowania ekosystemu wsparcia eksportu, który jest jednym z najbardziej rozwiniętych na świecie.

Dzięki temu nie zajmujemy się jedynie „codziennością” ubezpieczyciela należności, czyli zapewnianiem ochrony dla transakcji handlowych, ale też m.in. ściąganiem zagranicznych inwestycji do Polski.

Aktywnie – wraz z innymi instytucjami wsparcia z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju –przekonujemy, by zagraniczne firmy otwierały fabryki w Polsce i stąd „ekspandowały” na świat. Nie dublujemy się przy tym np. z PAIH-em, bo oferujemy różne instrumenty. Nasze propozycje i zachęty uzupełniają się jak puzzle.

A konkretnie…

- Gdy firma chce otworzyć u nas działalność i zapewnia, że co najmniej 20 procent produkcji trafiać będzie na eksport, to pomagamy jej znaleźć finansowanie na rynku i jednocześnie zabezpieczamy to finansowanie bankowi, który jest wtedy bardziej skory do pożyczania pieniędzy i na atrakcyjniejszych warunkach. To też swego rodzaju forma doradztwa.

Chcemy, by – niezależnie czy to polski, czy zagraniczny – przedsiębiorca tu inwestował, tworzył miejsca pracy i wzmacniał eksport, poprawiając nasz bilans płatniczy. W tym roku mamy przecież do czynienia ze sporym deficytem w wymianie towarowej, który po 10 miesiącach przekracza 15 mld euro…

Każdy nowy projekt KUKE ocenia pod kątem wpływu na środowisko i szans na spłatę zobowiązań

W ramach nowego systemu wsparcia wymyśliliśmy też rozwiązanie o nazwie Shop in Poland. Posłużyliśmy się konceptem naszego duńskiego odpowiednika, który wykorzystuje go w przypadku odnawialnych źródeł energii, ale poszliśmy znacznie szerzej.

Sam mechanizm polega na tym, że znajdujemy sami albo przy współpracy na przykład z PAIH czy MSZ (a najczęściej z międzynarodowymi bankami) interesujące projekty inwestycyjne na świecie. Pieczę nad nimi sprawują globalne podmioty, działające jako generalny wykonawca, lecz dzięki udziałowi KUKE w zabezpieczaniu finansowania takiej inwestycji mogą dołączyć do konsorcjum także polscy podwykonawcy czy poddostawcy. Umowa stanowi, że określony procent produktów, towarów i usług musi w kontrakcie pochodzić z Polski.

Może to dotyczyć na przykład budowy lub modernizacji linii kolejowej, portu, sieci szkół bądź szpitali. Na początku oceniamy projekt pod kątem wpływu na środowisko i szans na spłatę zobowiązań. Jeżeli możliwe jest zaangażowanie KUKE, to generalny wykonawca, najczęściej nie znając oferty z polskiego rynku, zwraca się do nas o pomoc. Wtedy prezentujemy listę wiarygodnych firm, o których wiemy, że są w stanie odpowiedzieć na konkretne zamówienia.

Możemy potem przedstawić sobie obie strony, nawet towarzyszyć im w spotkaniach, ale biznesowo to one muszą dojść do porozumienia. Na końcu główny wykonawca rozlicza się z nami z tego, co udało mu się z Polski pozyskać.

Dzięki temu polska firma bez żadnej akcji marketingowej zyskuje kontrakt na Bliskim Wschodzie czy w Afryce – i ma gwarancję zapłaty.

Pięknie… Tylko że ocena realiów skłania do zapowiedzi – również pana –nieuchronnego wzrostu kosztów ubezpieczenia transakcji eksportowych. To zresztą globalna tendencja, o czym mowa była niedawno podczas obrad Unii Berneńskiej w Rwandzie. Jakie konkrety skłaniają do podwyżek?

- Jak wszyscy ubezpieczyciele musimy bilansować swoją działalność – inaczej, jak wspomniałem, byłaby to niedozwolona pomoc ze strony państwa i jego agend.

Ale wbrew trendowi wiosną zdecydowaliśmy się na promocję ubezpieczenia. Zaraz po agresji Rosji na Ukrainę, przewidując, że polskie firmy utracą dwa na pewno, a może i trzy rynki zbytu, uznaliśmy, że jest potrzeba odkrycia „nowych lądów”.

A wyrwa jest spora, bo gdyby zsumować te trzy kraje, dostalibyśmy dla naszego eksportu rynek odpowiadający mniej więcej włoskiemu. Warto wskazać, że przed wojną ubezpieczaliśmy w KUKE 5-8 proc. naszego eksportu do Rosji i Ukrainy, a do Białorusi nawet 20 proc.

Jedyni w Europie, który ubezpieczają eksport do Ukrainy

Zachętą dla naszych eksporterów, by zaczęli się asekurować w przypadku ekspansji na nieznane dotąd rynki, była obniżka w kwietniu kosztu polis w eksporcie o 35 proc. Skoro firmy muszą szukać nowych rynków zbytu, to będą trafiać na nowych kontrahentów, a z nimi – z natury rzeczy – niepewność i ryzyko wzrastają.

Dlatego chcieliśmy, żeby transakcje na nowych rynkach, a dotyczy to 160 krajów, uczynić bezpieczniejszymi. Efekt? Notujemy wzrost obrotów ubezpieczeniowych w eksporcie o ponad 40 proc.!

Warto podkreślić, że jesteśmy dziś praktycznie jedyną tego typu agencją w Unii, która aktywnie ubezpiecza swoich eksporterów w handlu z Ukrainą. Potrzebne było odejście od schematów, bo trudno opierać się w analizie na danych finansowych odbiorców sprzed wojny. Stosujemy inne sposoby –i to działa, bo szkodowość jest bardzo niska. To wywołuje duże zaciekawienie w agencjach wsparcia eksportu innych państw.

Jak wspomniałem, ta obniżka stawek w ubezpieczeniach eksportowych jest specyficzna dla Polski, gdyż uznaliśmy to za niezbędną odpowiedź na sytuację na wschodzie kontynentu. A jak wygląda sytuacja globalnie?

Ryzyka za sprawą wydarzeń z ostatnich miesięcy zaczynają się mnożyć także wśród firm w Europie Zachodniej. Przez ostatnie dwa lata szkodowość była na historycznych minimach właściwie na całym globie, więc i stawki ubezpieczeniowe sukcesywnie spadały. Zaczynamy jednak powoli wracać do wieloletniego trendu szkodowości, choć spodziewaliśmy się, że nastąpi to szybciej.

Stawki jednak… nadal maleją, choć tempo obniżek mocno już wyhamowało. Ubezpieczyciele „dzielą się” w ten sposób z klientami zyskami wypracowanymi wcześniej.

Oznaki podwyższonej szkodowości będą już jednak w niedalekiej przyszłości skutkować – choć z opóźnieniem – wzrostem cen polis w ubezpieczeniach eksportowych. I to globalnie. Podczas spotkania Unii Berneńskiej w Rwandzie był to jeden z najważniejszych wątków.

Rozmowa odbyła się w grudniu 2022 r. Tekst pochodzi z nru 04/2022 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.