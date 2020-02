Ekspresówką na Słowację. Węgierska Górka w końcu odetchnie

Otwarcia tego krótkiego, lecz trudnego inżynieryjnie odcinka S1, mieszkańcy zmęczonej ruchem tranzytowym, górskiej miejscowości wypatrują od lat. Powinni odetchnąć z ulgą w roku 2023.

Jeszcze jedna ekspresówka

Izba uwzględniła je. Nakazała unieważnić wybór Mirbudu. Ten jednak nie dał za wygraną i złożył do sądu skargę na wyrok KIO. Opłaciło się: we wrześniu 2019 r. sąd uznał ją i unieważnił decyzję Izby.Ten skomplikowany ciąg wydarzeń doprowadził w końcu do podpisania 10 października 2019 r. umowy na zaprojektowanie i budowę tak zwanego "obejścia Węgierskiej Górki" z nowym konsorcjum, które utworzył Mirbud ze swoją zależną spółką PBDiM Kobylarnia i ukraińskim Interbudmontażem.W ten sposób spółka założona w 1988 r. przezzdobyła największy kontrakt w swej historii.W ostatnim rankingu Deloitte Mirbud znalazł się na 13. miejscu wśród firm budowlanych w Polsce klasyfikowanych według wielkości przychodów uzyskanych w roku 2018. Zanotował wówczas sprzedaż w wysokości 1,14 mld zł (+33 proc.).Oczywiście zlecenie na S1 oraz inne zadania, które Grupa Kapitałowa Mirbud pozyskuje nie tylko w drogownictwie, ale też w sektorze budownictwa przemysłowego i komercyjnego, pozwolą jej nadal się rozwijać.Droga ekspresowa S1, niemal w całości przebiegająca przez województwo śląskie i tylko koło Oświęcimia zahaczająca o Małopolskę, będzie miała 135 km długości.W toku znajduje się inwestycja na jej przeciwległym końcu, a mianowicie budowa drugiej jezdni z Podwarpia, gdzie S1 krzyżuje się z tak zwaną Gierkówką, do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach oraz węzła z autostradą A1 biegnącą z Gdańska, przez Łódź i Górny Śląsk do granicy z Czechami.W czwartym kwartale 2019 r. GDDKiA ogłosiła również przetargi na budowę trzech brakujących odcinków S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą i na jej przebudowę między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą.