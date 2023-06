ESG może zdecydować o sukcesie lub porażce. Łatwo nie jest

Zarządzanie ESG staje się powoli nowym standardem w biznesie. Brak działań w tym zakresie może w przyszłości zagrozić firmom utratą klientów i kontrahentów, utrudnieniami w dostępie do zamówień publicznych, a nawet kłopotami z rekrutacją pracowników.

Komponent E w strategiach ESG (odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i korporacyjnej) – czyli poczynań na rzecz środowiska i klimatu – staje się kluczowy dla perspektyw konkurencyjności, bo najszybciej i bezpośrednio przekłada się na warunki prowadzenia działalności i relacje z rynkiem.

Banki, fundusze, inwestorzy i inni gestorzy kapitału rozwojowego stymulują firmy do prowadzenia bardziej zrównoważonej produkcji i działalności biznesowej.

Na kryteria ESG zwracają uwagę coraz większą uwagę także konsumenci. Lokalne pochodzenie, ekologiczne opakowanie czy potwierdzone ograniczanie wpływu procesu produkcji na środowisko naturalne stają się dla niektórych kluczowym czynnikiem wyboru.

Zielona transformacja to dziś jeden z dominujących nurtów określających warunki działania biznesu w ujęciu globalnym. Szczególne zaangażowanie Unii Europejskiej z jej polityką Zielonego Ładu czy – szerzej – świata zachodniego nie oznacza przy tym, że kraje rozwijające się czy gospodarczy potentaci z Azji są od tej presji lub ambicji wolni. Sieć powiązań gospodarczych przekazuje tę ideę, która (to prawda – z różną wyrazistością i różnym stopniem determinacji) znajduje odbicie w krajowych politykach i działaniach gospodarczych.

Czy jesteś już zielony? Rynek wymusza zmiany skuteczniej niż regulacje

Od nie tak odległego w czasie momentu, kiedy „działania proekologiczne” były elementem „miękkiej” strategii CSR – traktowanej w kategoriach wizerunkowych – minęła epoka. Dziś to, na ile odpowiedzialnie i świadomie prowadzona jest działalność, stanowi o perspektywach firmy i gospodarki.

Polska gospodarka współpracuje z potentatami globalnymi, a ci są w dużej części liderami działań w kierunku zrównoważenia produkcji czy usług i zmniejszenia ich wpływu na środowisko. Wrażliwy na sprawy środowiska i klimatu jest też sektor finansowy i inwestorzy instytucjonalni, których z odpowiedzialności rozliczają ich interesariusze. Sektor finansowy patrzy na firmę w perspektywie dłuższej niekiedy niż jej właściciele i musi oceniać jej szanse i ryzyko finansowania w ujęciu mniej więcej dekady.

Brak reakcji na trendy rynkowe i regulacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju (lub działania pozorne, pokazowe, fałszujące rzeczywistość – tzw. greenwashing) grozi już dziś firmie utratą klientów i kontrahentów, utrudnieniami w dostępie do zamówień publicznych, a nawet kłopotami z rekrutacją pracowników.

Gospodarka została wezwana do raportu. Trzeba się będzie tego nauczyć

Podstawą zielonej transformacji w unijnej praktyce legislacyjnej jest postępujący – obejmujący stopniowo coraz mniejsze firmy – wymóg tzw. raportowania niefinansowego, które w Polsce obowiązuje już od kilku lat.

Duże przedsiębiorstwa – także w Polsce chodzi w praktyce o jednostki zainteresowania publicznego, banki, ubezpieczycieli, największe spółki giełdowe – już teraz raportują swoje działania z obszaru ESG.

Raport niefinansowy za 2025 r. będą musiały w roku 2026 sporządzić podmioty zatrudniające powyżej 250 osób, spełniające jeden z dwóch warunków: 20 mln euro sumy bilansowej lub 40 mln euro przychodów ze sprzedaży netto. Po kolejnym roku obowiązek ten zostanie rozszerzony o małe i średnie spółki notowane na giełdzie. Podczas ostatniego szczytu G20 w New Delhi ustalono, jak będą wyglądać międzynarodowe standardy raportowania ESG – wkrótce będzie ono wymagane nie tylko w UE, ale także w USA czy Chinach.

Trend jest zatem oczywisty – przejrzystość działań w zakresie ESG stanie się z czasem powszechnym wymogiem bez względu na skalę działalności. Tymczasem jednak powszechne postrzeganie tego obowiązku skupia się na zagrożeniach i biurokratycznym mozole, a nie na korzyściach.

Praktyka wyprzedza jednak regulacje. Coraz więcej firm, nawet niepodlegających formalnie wymogom raportowania, znajduje się w sytuacji, w której kontrahent czy zamawiający wymaga kalkulacji emisji gazów cieplarnianych w ramach raportowania śladu węglowego w łańcuchu dostaw. To nie fanaberia ani nadgorliwość, lecz prosty skutek raportowania wpływu na środowisko przez odbiorcę towarów czy usług. Po to, by obliczyć swój ślad węglowy w części dotyczącej łańcuchów dostaw, musi on mieć dane o emisjach swojego dostawcy.

Warto zatem z wyprzedzeniem zastanowić się nad procesami w firmie i zacząć monitorować np. ślad węglowy. Świadomość, edukacja, poznanie standardów i narzędzi raportowania wydają się konieczne i nieuchronne. O zewnętrznej presji na polską gospodarkę w tej mierze może świadczyć jedna z liczb raportu KPMG 2022 CEO Outlook: ponad 60 proc. ankietowanych prezesów największych światowych spółek dostrzega zapotrzebowanie na zwiększoną sprawozdawczość i przejrzystość w kwestiach ESG.

Od dobrych chęci do działania. Od greenwashingu do weryfikowalnych efektów

CSR (Corporate Social Responsibility) – poprzedniczka ESG – szybko dorobiła się etykiety „marketingowo-piarowej”. W ESG nacisk kładzie się na wymierne efekty dla otoczenia i środowiska. Tu trzeba najpierw określić punkt wyjścia wraz z oceną (pomiarami) wpływu działalności firmy na środowisko – zgodnie ze sztuką budowania strategii.

Przy tworzeniu planu ESG w organizacji specjaliści zalecają skupienie się na najważniejszych obszarach działalności firmy, co jest ważne, gdyż wachlarz możliwych „zielonych” aktywności i dostępnych technologii prowokuje do rozpraszania aktywności.

Określenie osiągalnych w realnej perspektywie celów, znalezienie i opracowanie sposobów ich realizacji, a następnie monitorowanie i bieżąca korekta podjętych działań sprawią, że prośrodowiskowe wysiłki rzeczywiście przybiorą postać strategii.

Jak to wygląda tu i teraz? Postulat dostosowania działań do specyfiki firmy sprawia, że z konieczności pobieżny przegląd realizowanych w polskiej gospodarce strategii zielonych projektów i inwestycji przypomina „giełdę rozmaitości”.

Kierunkiem, który w czasach drożejącej energii i paliw nabrał szczególnego znaczenia, są inwestycje w samowystarczalność energetyczną firmy związane zwykle z budową własnych instalacji pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Efekt ekonomiczny idzie tu w parze ze środowiskowym.

Takie działania podejmują zarówno krajowi (Newag), jak i globalni, działający w Polsce potentaci (Amazon). Instalacja farmy fotowoltaicznej na dachach fabryk i magazynów to powtarzający się scenariusz.

Ograniczenia to konieczność stabilnego (ciągłość produkcji) dostępu do energii, co oznacza potrzebę inwestowania w magazynowanie energii lub/i generację opartą na niezawodnym źródle (np. gaz), by kompensować wahania produkcji prądu z OZE.

Razem skuteczniej. W zielonej transformacji współpraca popłaca

Łączenie różnych źródeł energii i instalacji w celu podniesienia poziomu niezawodności całego układu to kolejny zauważalny trend. Przykładem takiego kompleksowego, a przy tym nowatorskiego w skali branży rozwiązania jest projekt „Ciepłownia Przyszłości” (konsorcjum firm Euros Energy i Veolia) realizowany w Lidzbarku Warmińskim. To nowatorska instalacja niemal w całości oparta na odnawialnych źródłach energii (geotermia, energia słoneczna, niskotemperaturowe źródła ciepła odpadowego). Wyjątkowe w skali kraju przedsięwzięcie ma wykazać, że jest możliwe dostarczanie ciepła w mieście z wysokim udziałem OZE, przy utrzymaniu akceptowalnej ceny dla odbiorców ciepła. Tym samym zmienia ono paradygmat myślenia o tradycyjnym systemie ciepłowniczym, co jest szczególnie ważne w kontekście trudnej sytuacji sektora ciepłowniczego.

Tam, gdzie firma ma ograniczony wachlarz możliwości, a jej emisje do atmosfery (gazy cieplarniane) związane są przede wszystkim z poziomem zużywanej energii, najczęściej podejmowane są działania połączone z efektywnością energetyczną i zmniejszeniem zapotrzebowania na energię.

Coraz większą popularność zdobywają na tej fali umowy PPA (Corporate Power Purchase Agreement). Firmy chcą zmniejszyć swój ślad węglowy, uniezależniając się – w jakim stopniu to możliwe – od dostaw energii wytwarzanej w podstawie polskiego systemu w dużej części nadal ze spalanych paliw kopalnych.

Amazon w Polsce sfinalizował ostatnio umowę na zakup energii odnawialnej pochodzącej z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach na Dolnym Śląsku. Jedna trzecia energii elektrycznej, zasilającej siedem fabryk Nestlé w Polsce, będzie wkrótce pochodzić z farm fotowoltaicznych, zlokalizowanych w kraju.

Na zielonym gruncie rośnie rola partnerstwa. Firmy przestają postrzegać transformację jako obszar rywalizacji. Łączenie komplementarnych kompetencji pozwala osiągać efekty, o których trudno myśleć w pojedynkę. Wspólnie działają na polskim rynku Grupa Velux i Schnei­der Electric – ich kooperacja dotyczy umów na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (PPA) oraz stworzenia strategii przyspieszonej dekarbonizacji dla każdej z fabryk grupy Velux.

Gospodarka obiegu zamkniętego czy działania w dziedzinie gospodarowania odpadami, ograniczania zasobochłonności produkcji tworzą inny ważny nurt zielonych przedsięwzięć. Prym wiodą tu specjaliści jak Stena Recycling, która stworzyła Centrum Recyklingu we Wschowie w Lubuskiem, gdzie – oprócz przetwarzania folii opakowaniowej – firma poddaje recyklingowi urządzenia elektroniczne, odzyskując z nich cenne metale i inne materiały.

Firmy, które opakowaniami się posługują (retail, e-commerce), zwracają uwagę na zużycie materiałów, wprowadzając opakowania wielorazowe, poddające się pełnemu recyklingowi lub lepiej dostosowując ich wielkość do rozmiarów pakowanych produktów.

Podmioty, których biznes opiera się na mobilności i transporcie, inwestują w nisko- lub zeroemisyjne pojazdy. Poszerzanie floty aut elektrycznych InPostu pozwoliło, jak chwali się firma, na dostarczenie prawie 30 mln przesyłek bez emisji. Na koniec 2022 roku po polskich drogach poruszały się 463 samochody elektryczne z logo znanego dostawcy przesyłek.

W tekście, który pochodzi z nr. 1/2023 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł, wykorzystano źródła z portalu WNP.PL – przede wszystkim z serwisu Zielony Indeks, poświęconego działaniom firm w ramach zielonej transformacji polskiej gospodarki. Przykłady inwestycji pokrywają się w części z gronem laureatów konkursu Ranking Zielonych Inicjatyw.