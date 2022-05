Euro w Polsce - przeliczmy to od nowa

Agresja Rosji na Ukrainę znów przywołała kwestię przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. Nawet jeśli to dyskusja czysto akademicka, to warto ją - wreszcie, na poważnie i właśnie teraz - rozpocząć.

Polska dzięki przyjęciu euro byłaby mocniej związana z UE. Zwolennicy takiego ruchu wspominają również, że państwa europejskie byłyby bardziej skłonne do mocniejszego wystąpienia w obronie Polski, gdyż atak na nasz kraj zdestabilizowałby także ich walutę.

Zwolennicy pozostania przy złotówce podkreślają atuty suwerennej polityki banku centralnego, który np. - manipulując kursem - wspiera rozwój gospodarczy, choćby osłabiając rodzimą walutę, ku radości eksporterów. To jednak atuty na spokojne czasy.

Dziś debata o euro w Polsce jest trudna ze względów politycznych. Poza tym nie spełniamy kryteriów ekonomicznych przyjęcia euro - ani warunku dotyczącego stabilności cen, ani stóp procentowych.

Przez ostatnie lata wręcz zapomnieliśmy, że gdy w 2003 r. głosowaliśmy w referendum za wejściem Polski do Unii Europejskiej (co nastąpiło rok później), w traktatach, które w tym ogólnonarodowym głosowaniu zaakceptowaliśmy, zapisano zobowiązanie do przyjęcia przez nasz kraj europejskiej waluty. Nie sprecyzowano daty, kiedy to ma nastąpić… I - realistycznie patrząc - szanse na to są raczej mizerne w dającej się przewidzieć przyszłości.

W ostatnich tygodniach jednak coraz więcej ekonomistów napomyka, że może warto wrócić do dyskusji o przyjęciu euro. Impulsem stała się agresja Rosji na Ukrainę i gospodarcze tego konsekwencje: szok na rynkach surowcowych, początkowa panika na rynkach finansowych, atmosfera niepewności. Najbliższe miesiące będą nadal dla kursu złotego zapewne okresami bardzo dużej zmienności. Jak to w kraju przyfrontowym…

Piekło zamarzło

Jeden z największych przeciwników przyjęcia euro, znany prawnik Robert Gwiazdowski (dwa lata temu twierdził, że zgoda na wspólną walutę byłaby skokiem na główkę do basenu, w którym nie wiemy, ile jest wody) napisał na twitterze: „Zawsze byłem przeciwnikiem przystępowania do euro. Ale wojna to nadzwyczajna zmiana okoliczności. Skoro PE przyjął wniosek UKR o przyjęcie do UE, to my złóżmy wniosek o przyjęcie do strefy euro”. Piekło zamarzło! – komentowali internauci.

Skąd taka zmiana stanowiska? Zdecydowały czynniki polityczne. W niespokojnych czasach członkostwo w strefie euro jawi się jako czynnik stabilizujący. Złoty nie wydaje się wiodącą światową walutą, rynek jest stosunkowo płytki i łatwo go zdestabilizować stosunkowo niewielkimi pieniędzmi.

Bilans zysków i strat

A argumenty ekonomiczne? Cóż – te są powtarzane od lat: brak ryzyka kursowego, niższe koszty transakcyjne. Przeciwnicy podnoszą natomiast ryzyko drożyzny (fakt, że przy dwucyfrowej inflacji ten argument stracił trochę na znaczeniu). Statystyki nie potwierdzają skokowego wzrostu inflacji po przyjęciu euro. Chodzi raczej o odczucia, tzw. efekt cappuccino, gdy – na skutek zaokrąglania cen – drożeją produkty codziennego użytku (jak wspomniana kawa). I to te zmiany cen najlepiej utrwalają się w świadomości konsumentów.

Zwolennicy pozostania przy złotówce podkreślają również atuty suwerennej polityki banku centralnego, który np. – manipulując kursem – wspiera rozwój gospodarczy, choćby osłabiając rodzimą walutę, ku radości eksporterów. To jednak atuty na spokojne czasy.

W chwilach wojennej zawieruchy bank centralny ma ograniczoną możliwość wpływu na kurs; może interwencjami sygnalizować swoje zamiary (jak po wybuchu wojny, gdy kilka takich interwencji zatrzymało proces gwałtownego osłabiania złotego, choć i podwyżki stóp odegrały swą rolę). Na dłuższą metę jednak żaden bank centralny nie jest w stanie wygrać z rynkiem i spekulantami, o czym we wczesnych latach 90. przekonał się Bank of England.

Padają też argumenty, że euro służy jedynie bogatym krajom – np. Jarosław Kaczyński mówił, że o przyjęciu polskiej waluty będziemy mogli mówić, gdy pod względem zamożności zrównamy się z Niemcami. Empirycznych dowodów, dlaczego euro służy lepiej bogatym i dlaczego owo zrównanie się w zamożności akurat z Niemcami miałoby być dobrym momentem na przyjęcie euro – brak.

Kozioł ofiarny?

Często przywoływany jest przykład Grecji, dla której kryzys sprzed dekady miałby być znacznie mniej dotkliwy, gdyby nie posiadała wspólnej waluty. To prawdopodobne, ale przecież kraj ten nigdy nie znalazłby się w tak głębokim kryzysie, gdyby wcześniej prowadził racjonalną politykę gospodarczą, a nie forsował populistyczne rozdawnictwo. Przy takiej polityce i drachma niewiele by pomogła, nawet jeśli euro trochę zaszkodziło…

Innym przykładem jest Słowacja. Miała pecha, bo na ścieżkę wiodącą do wspólnej waluty wkroczyła w dobie prosperity, a przyjęcie wspólnej waluty (1 stycznia 2009 r.) przypadło na apogeum kryzysu finansowego (trzy miesiące po upadku Lehman Brothers). Nasz południowy sąsiad zapłacił za to wysoką recesją – PKB spadło o ok. 5 proc. Z pewnością nie był to najszczęśliwszy moment na taką operację, tyle że gospodarka sąsiednich Czech, dysponująca orężem w postaci własnej waluty, skurczyła się w tym czasie o 4,5 proc…

Stosunek Polski do euro jest niejednoznaczny. Donald Tusk ogłosił wprawdzie w 2008 r., że przyjmiemy wspólną walutę w ciągu trzech lat (co było mało realne), ale dwa tygodnie później kryzys obrócił te plany w pył. W następnych latach wstrzemięźliwość wobec euro nasilała się; podczas kryzysu strefy euro ówczesny minister finansów Jacek Rostowski wypowiadał się z dużą rezerwą o wspólnej walucie, sugerując, że strefa euro najpierw powinna zrobić porządek u siebie, a dopiero później się zastanowimy nad przyjęciem wspólnej waluty.

Jak trwoga, to do euro

Skądinąd prawda, lecz wówczas mieliśmy też sporo do uporządkowania po naszej stronie... Dyskusja o euro ożywiła się – także w kontekście politycznym – po rosyjskiej aneksji Krymu, gdy euro znów zaczęło być postrzegane jako czynnik stabilności. Można gorzko zauważyć, że gdyby nie Putin, nikt by sobie już w Polsce nie zawracał głowy wspólną walutą.

Dziś debata o euro w Polsce jest trudna. Chociaż to czynniki polityczne (czy może raczej geopolityczne) wywołują ten temat, to polityka zdaje się być największą przeszkodą. Jesteśmy obecnie krajem, gdzie słowo suwerenność odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Euro się w tych narodowo-suwerennych kategoriach nie mieści.

Dlatego obecna formacja po wyborczym zwycięstwie w 2020 r. zlikwidowała komórki ds. integracji ze strefą euro (analizujące na bieżąco uwarunkowania ekonomiczne przyjęcia euro) w NBP i Ministerstwie Finansów. Prezes NBP Adam Glapiński podkreśla, że dopóki jest prezesem banku centralnego, dopóty nie ma mowy o euro.

Byłaby to też – także z powyższych względów – dyskusja czysto akademicka. Dlatego, że być może instynktownie czujemy, że euro to może warto by było mieć, ale to zarazem fundamentalna decyzja gospodarcza. Powinno się ją poprzedzić analizami, a odpowiedzialne za to komórki zlikwidowano... Analizy też muszą „chwilę” potrwać, co oczywiście nie znaczy, że nie warto ich rozpocząć.

Nie spełniamy również kryteriów przyjęcia euro – ani warunku dotyczącego stabilności cen, ani stóp procentowych. I pewnie długo spełniać nie będziemy, a na szybką ścieżkę – przy obecnym stanie stosunków Polska-UE – nie ma co liczyć.

Złoty musiałby się też przez dwa lata utrzymywać w korytarzu kursowym ERM-II; innymi słowy: musiałby być walutą stabilną. Jako że jesteśmy „krajem przyfrontowym”, na to się też nie zanosi.

I wreszcie musielibyśmy dokonać zmian w Konstytucji, bo dziś to NBP odpowiada za politykę pieniężną, po przyjęciu euro oddalibyśmy te kompetencje w ręce Europejskiego Banku Centralnego (EBC). A to też raczej mglista perspektywa.

A mimo wszystko – warto tę dyskusję zacząć, bo po ustaniu wojennej zawieruchy euro, przy rozsądnej polityce, mogłoby się stać impulsem rozwojowym. Wejście do eurolandu poprawiłoby nasz wizerunek w oczach inwestorów jako kraju bardziej stabilnego niż dotychczas. Zmniejszyłoby też ryzyko pozostawania poza głównym nurtem UE i mocniej związało Polskę ze wspólnotą europejską.

