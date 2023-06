Europa jest na wirażu. Czy samodzielność i silne euro to już tylko złudzenie?

Europejska gospodarka staje wobec fundamentalnego wyzwania: co z konkurencyjnością w szybko zmieniającym się świecie. Te same trzy pytania Zbigniew Konarski zadał w Nowym "Przemyśle" dwóm znanym ekonomistom.

Europejska gospodarka staje wobec poważnych wyzwań - r osnące koszty energii, zależność od importu surowców i komponentów, powracający zarzut przeregulowania gospodarki – to często powracające ograniczenia i słabości.

Konieczne jest inwestowanie w badania i rozwój, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, sektorów kluczowych, poprawianie warunków inwestowania.

W sondzie szukamy odpowiedzi na pytanie: jak zachować i rozwijać europejską integralność ekonomiczną i gospodarczą konkurencyjność w coraz bardziej wymagających warunkach współczesnego świata?

Na te same pytania odpowiadają w naszej sondzie: Mateusz Walewski, główny ekonomista banku BGK oraz Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych.

Geografowie i geolodzy będą się upierali, że jest jedynie częścią Eurazji. Do tego tą mniejszą. Antropolodzy i historycy uważają, że kontynent europejski jednak istnieje, wskazując kulturowe i dziejowe różnice dzielące Europę i Azję. Politolodzy i ekonomiści też bez wahania oddzielą Europę od Azji, podkreślając ich odmienność polityczną i gospodarczą.

Kultura? Historia? Polityka? Zgoda! A gospodarka? Na polu globalnej rywalizacji kraje europejskie nie wygrywają z azjatyckimi. Potęga gospodarek Japonii, Korei Południowej, wreszcie Indii oraz Chin przyprawia o zawrót głowy.

Ta siła, budowana na gruncie bogatych zasobów naturalnych, demografii, konsekwentnie przeprowadzanych planów industrializacji i modernizacji – ostatnio wspartych ofensywą technologiczną, pozbawia Europejczyków wątłych, postkolonialnych sentymentów i leczy z przekonania o sprawczej roli europejskiej soft power.

Obrazu dopełnia nasze transatlantyckie sąsiedztwo – szczególnie Stany Zjednoczone, które podejmują rzuconą przez Chiny rękawicę w pojedynku o globalną dominację.

W naszej sondzie szukamy odpowiedzi na pytanie fundamentalne, które brzmi: jak zachować i rozwijać europejską integralność ekonomiczną i gospodarczą konkurencyjność w coraz bardziej wymagających warunkach współczesnego świata?

Ekonomistom, których zaprosiliśmy do naszej sondy, zadaliśmy trzy pytania szczegółowe zbliżające nas do odpowiedzi na to zadane przed chwilą.

1. Co z konkurencyjnością europejskiej gospodarki? Czy wobec rosnących kosztów energii oraz obciążeń skutkami polityki klimatycznej uda się zachować przemysł w Europie?

2. A co z nearshoringiem, funkcjonowaniem łańcucha dostaw? Czy postulowany wyższy poziom samowystarczalności europejskiej gospodarki to stracone złudzenia?

3. Jaka jest cena regulacji w europejskiej gospodarce – co nam one dają, a co przez nie tracimy?

Mateusz Walewski, główny ekonomista banku BGK

1. Strefa euro traci konkurencyjność od połowy 2021 roku. Dotyczy to głównie Niemiec i innych wielkich gospodarek europejskich. W ostatnim czasie wzrost cen produkcji przemysłowej tamże był najwyższy na świecie, jednocześnie euro pozostawało relatywnie mocną walutą. W ślad za tym spadła konkurencyjność strefy mierzona tzw. Realnym Efektywnym Kursem Walutowym.

Odpowiada za to w dużej mierze bardzo wysoki wzrost cen gazu i energii. Do końca 2022 roku pogarszała się także konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, głównie na skutek umacniania się dolara. Jednak od końca ub. roku, w przeciwieństwie do strefy euro, znowu się ona poprawia.

W tym samym okresie, podobnie mierzona konkurencyjność gospodarki polskiej, cały czas się poprawiała. Sytuacja różnych gospodarek w Europie jest tu zatem inna.

2. To, co wcześniej zostało powiedziane, dotyczy ogólnych miar konkurencyjności całego przemysłu. Tak naprawdę dotyczy to przemysłów: po pierwsze energochłonnych, po drugie tych, gdzie cena gotowego produktu decyduje o konkurencyjności. Nie dla wszystkich sektorów przemysłu cena jest najważniejsza. Przewaga technologiczna, czy też po prostu jakość także ma znaczenie. W wielu przypadkach nie konkuruje się ceną.

W związku z tym od lat mówi się, że w Europie nie będą produkowane dobra pracochłonne, energochłonne i te, które z założenia mają być tanie. Naturalna przyszłość Europy to produkcja mniej energochłonna i wysoko technologiczna. Nie zrobimy z naszego kontynentu fabryki świata najprostszych produktów, to niemożliwe. Jeżeli mamy zachować europejski poziom życia, czyli wysokie dochody ludności i wysokie płace, nie będziemy konkurować cenami.

Nic nie wskazuje na koniec gospodarki europejskiej, musimy być jednak eksporterem innych dóbr i usług. Produktów high-techowych, w których cena nie ma takiego znaczenia. Europa będzie się też starała produkować nawet niekonkurencyjne, ale strategicznie istotne towary. Na przykład substancje aktywne do leków, które obecnie w dużym procencie wytwarzane są w Azji – głównie w Chinach i w Indiach. Po pandemii mówi się, że powinno się je produkować na naszym kontynencie, a przynajmniej zachowywać zdolności do takiej produkcji. Podobnie jest z produkcją chipów. Nie od razu przeniesiemy wszystko do Europy, ale musimy zachować duży poziom niezależności.

Istnieją takie dziedziny w Europie, które są przeregulowane, ale z drugiej strony to często oznacza większe bezpieczeństwo

3.Odpowiedź dotycząca roli regulacji nie może być jednoznaczna. Dlaczego upadł w Stanach Zjednoczonych Silicon Valley Bank? Bo, poza błędami w zarządzaniu ryzykiem, były za słabe reguły i niewystarczające procedury. Amerykańskie banki średniej wielkości od 2018 roku miały obniżone wymagania dotyczące np. poziomu kapitałów, dywersyfikacji inwestycji, płynności. To istotny czynnik, który przyczynił się do tego upadku.

W związku z tym nasuwa się pytanie, czy to, że w Europie niektóre aspekty życia gospodarczego są bardziej regulowane niż gdzie indziej, to wada czy zaleta? Pewnie przeregulowanie jest wadą, ale trudno oceniać na bieżąco, czy coś jest przeregulowane, czy nie. Trzeba być w tych ocenach bardzo uważnym.

Na pewno są takie dziedziny w Europie, które są przeregulowane, ale z drugiej strony to często oznacza wyższe bezpieczeństwo. Generalnie regulacje wprowadza się nie po to, by obniżyć poziom elastyczności, ale po to, by gwarantować bezpieczeństwo. Jak zawsze możemy z tym przesadzić, ale chciałbym uniknąć kategorycznych ocen, że jakieś sektory są „potwornie” przeregulowane. To politycy mówią takie rzeczy. Wyrobienie sobie jednoznacznej opinii wymagałoby dużego zakresu badań.

Sławomir Dudek, prezes Instytutu Finansów Publicznych

1. Konkurowanie z państwami takimi jak Chiny czy Indie, które posiadają tańszą siłę roboczą, a także inwestują w nowe technologie i innowacje, stawia przed Europą wiele wyzwań.

Konieczne jest inwestowanie w nowe technologie i innowacje. Ponadto należy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa: to one stanowią bowiem trzon europejskiej gospodarki i dlatego niebędne jest zapewnienie im dostępu do finansowania, szkoleń i wsparcia technicznego. Wspieranie MŚP może przyczynić się do zwiększenia ich konkurencyjności i rozwoju.

Trzeba poprawić warunki inwestycyjne, by przyciągały inwestycje zagraniczne do Europy. W tym celu należy podwyższyć jakość infrastruktury, zwiększyć dostępność kwalifikowanej siły roboczej oraz zmniejszyć biurokrację i koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując: ratowanie przemysłu w Europie wymaga koordynowanego działania na wielu frontach.

2. Nearshoring może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw poprzez zmniejszenie zależności od dalekich krajów, których destabilizacja polityczna lub ekonomiczna mogłaby zakłócić łańcuchy dostaw.

Samowystarczalność europejskiej gospodarki nie jest straconym złudzeniem. Być może ten proces nieco spowolnił, ale będzie stopniowo postępował. Choć trzeba mieć na uwadze, że jak w przypadku rzeki – silnego prądu globalizacji nie da się całkowicie zatrzymać.

W dzisiejszym globalnym środowisku gospodarczym nie jest możliwe, aby każde państwo, czy grupa państw, były całkowicie samowystarczalne, ponieważ gospodarki światowe są ze sobą ściśle powiązane. Na to nakłada się lokalizacja surowców, a do tego – także skomplikowane kwestie geopolityczne.

Regulacje w pewnych obszarach są konieczne. Ale istnieje ryzyko, że nadmierna regulacja może hamować innowacje

Pandemia pokazała jednak, jak ważne jest posiadanie lokalnych źródeł zaopatrzenia, zwłaszcza w dziedzinach, które są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa, takich jak ochrona zdrowia, produkcja żywności czy energii. Dlatego też wiele krajów, w tym kraje europejskie, stara się zwiększać swoją zdolność do produkcji i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w kluczowych sektorach.

Podsumowując: nearshoring i aktywizowanie lokalnych źródeł zaopatrzenia mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, ale całkowita samowystarczalność europejskiej gospodarki jest niemożliwa w dzisiejszym globalnym środowisku gospodarczym.

3. Regulacje w pewnych obszarach są konieczne. Ale istnieje ryzyko, że nadmierna regulacja może hamować innowacje i wprowadzanie nowych produktów na rynek, co prowadzić może do spowolnienia wzrostu gospodarczego. Niektóre regulacje mogą powodować wzrost cen dla konsumentów lub zmniejszenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Warto tutaj przypomnieć „efekt kobry”. To sytuacja, w której podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu, prowadzi do jego pogłębienia lub powstania nowych problemów. Termin ten wywodzi się z anegdoty dotyczącej brytyjskiej polityki kolonialnej w Indiach, gdy w celu ograniczenia populacji kobr, wprowadzono nagrody za zabite węże. Sprytni mieszkańcy zaczęli hodować węże, a kiedy administracja wycofała się z programu nagród, mieszkańcy wypuścili hodowane węże do lasu. W rezultacie uzyskano efekt odwrotny od pożądanego.

Przykładem „efektu kobry” może być wprowadzenie wysokich podatków dla przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w danej branży, w celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji. Wprowadzenie takich podatków może zniechęcać przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w danej branży, ale jednocześnie skutkować wzrostem cen dla konsumentów, co z kolei może prowadzić do większej popularności tańszych, ale bardziej szkodliwych dla środowiska produktów.

Komentarz: Jest nadzieja, czyli Europejczyk w poszukiwaniu szansy

Jak wiadomo, pierwszego satelitę Ziemi umieścili na orbicie w roku 1957 Rosjanie. Amerykanie zrobili to cztery miesiące później. Trzecia była Francja. W roku 1970 do klubu dołączyła Japonia i Chiny; w roku 1971 – Wielka Brytania. Ariane 1 – pierwsza udana rakieta Europejskiej Agencji Kosmicznej wystartowała 22 lata po Sputniku. W roku 1980 swojego Rohini 1 wystrzeliły Indie. W roku 2022 próg kosmosu przekroczyła południowokoreańska Nuri.

Dziś na czele tej elitarnej stawki wciąż są Amerykanie: przygotowują się do ponownego wysłania ludzi na Księżyc w ramach programu Artemis, komercjalizują misje kosmiczne i zerkają na Marsa. Chińczycy zakończyli w grudniu 2022 roku budowę własnej stacji kosmicznej Tiangong i szybko ich doganiają. Rosjanie spadli do drugiej ligi.

Europejska ESA kandyduje tymczasem do pierwszej: samodzielnie i we współpracy z NASA, wysyła w kosmos bezzałogowe satelity i laboratoria badawcze.

To zapewne nie jest szczególnie reprezentatywny obraz rywalizacji światowych potęg. Ale całkiem trafnie pokazuje, co naprawdę liczy się we współczesnym świecie: wyobraźnia, umiejętność definiowania oraz osiągania strategicznych celów, gotowość do podejmowania ryzyka, a nade wszystko technologia oraz postęp naukowo-technologiczny. I tu my – Europejczycy, powinniśmy szukać swojej szansy.