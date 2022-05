Europa stawia na wodór. Polska ma dobrą pozycję startową

Okrzyknięto go paliwem przyszłości. Jednak przyszłość, którą ma współkształtować gospodarka wodorowa, nastała zdecydowanie szybciej. Kryzys energetyczny, w którym znalazła się Europa po napaści Rosji na Ukrainę, i konieczność rezygnacji z rosyjskich surowców przyspieszyły rozwój wypadków.

Technologie wodorowe okazały się „odporne” na skutki pandemii COVID-19, która nie wyhamowała działań na rzecz budowy gospodarki wodorowej.

Polska może też już się pochwalić pierwszym w Unii Europejskiej Porozumieniem sektorowym na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, które uszczegóławia krajową strategię wodorową.

Rozwój branży hamuje brak przepisów i zbyt małe nakłady na B+R. Konieczne jest usunięcie barier w rozwoju odnawialnych źródeł energii, niezbędnych do produkcji zielonego wodoru.

Proces uniezależniania się Europy od importu paliw z Rosji nie będzie prosty, łatwy ani tani, ale zgodnym zdaniem unijnych przywódców – konieczny; ważną rolę w tej emancypacji mają do odegrania zielone technologie, w tym wodór. Polska ma już swoją strategię wodorową, jako pierwsza w UE ma też porozumienie na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, powstają kolejne tzw. doliny wodorowe. Wodorem zainteresowały się polskie firmy i samorządy.

Odcięcie tej surowcowej pępowiny łączącej Europę z Rosją nie będzie ani proste, ani tanie. Jednak unijni przywódcy zdają sobie sprawę, że jest to konieczne, a przyszłością dla Unii powinny być zielone technologie, które trwale uniezależnią kraje członkowskie od paliw kopalnych z Rosji.

- Czy nam się to podoba, czy nie, to jesteśmy zależni od rosyjskiej ropy i gazu. (...) Nadeszła pora, by zredukować tę zależność poważnie, co oznacza paliwa odnawialne oraz wodór - mówił tuż po ataku Rosji na Ukrainę szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Kierunek niezależność

Kilka tygodni później z Brukseli popłynął wyraźny sygnał, jak ten proces surowcowego uniezależniania ma przebiegać.

- Nie możemy polegać na dostawcy, który wyraźnie nam grozi. Im szybciej przejdziemy na odnawialne źródła energii i wodór w połączeniu z większą efektywnością energetyczną, tym szybciej staniemy się naprawdę niezależni i będziemy panować nad systemem energetycznym - mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ogłaszając plan REPowerEU, który ma zwiększyć odporność ogólnounijnego systemu energetycznego.

Ten ambitny cel ma zostać zrealizowany poprzez dywersyfikację kierunków dostaw gazu i w tej sprawie mocny akcent kładziony jest w UE na dostawy LNG, ale drugim ważnym kierunkiem zasygnalizowanym w planie REPowerEU jest zastępowanie gazu ziemnego paliwami alternatywnymi, w tym biometanem i czystym wodorem.

Technologia odporna na kryzysy

Jak szacuje Międzynarodowa Agencja Energii, tempo rozwoju technologii wodorowych utrzymało się w 2020 r.

Co więcej, 2020 r. był rekordowy pod względem działań politycznych w dziedzinie gospodarki wodorowej. Jak przypomina MAE, dziesięć rządów na całym świecie przyjęło strategie wodorowe. Polska dołączyła do tego grona, przyjmując w ubiegłym roku Polską Strategię Wodorową, która zakłada, że do 2030 r. w Polsce ma zostać zainstalowanych 2 GW mocy elektrolizerów do produkcji zielonego wodoru ze źródeł odnawialnych. Wcześniej, bo w 2025 r., na polskich drogach powinno pojawić się 100-250 autobusów napędzanych wodorem, a w perspektywie 2030 r. ma być już nawet 1000 takich pojazdów.

Plany dotyczące wykorzystania wodoru w transporcie zakładają również budowę sieci 32 stacji tankowania wodoru, które w pierwszej kolejności powinny powstawać w aglomeracjach i obszarach gęsto zaludnionych na potrzeby tankowania właśnie autobusów.

Polska może też już się pochwalić pierwszym w Unii Europejskiej Porozumieniem sektorowym na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, które uszczegóławia krajową strategię wodorową. Do inicjatywy przystąpiło w sumie już ok. 200 podmiotów.

W ramach realizacji strategii wodorowej w kolejnych regionach Polski tworzone są także doliny wodorowe. Po Podkarpackiej w ostatnim czasie powstały również Śląsko-Małopolska oraz Dolnośląska Dolina Wodorowa, które mają integrować podmioty z różnych sektorów i konstruować sieć powiązań, służących rozwijaniu łańcucha wartości gospodarki wodorowej.

Ambitne prognozy – czas działać

Jak widać, rok 2021 był znaczący, przynajmniej w sferze deklaracji, dla rynku wodoru. Według ostatnich prognoz firmy badawczej BloombergNEF (BNEF), 2022 rok powinien być wręcz przełomowy dla rozwoju wodorowej gospodarki.

Kolejne kraje dołączą w tym roku do grona tych z własnymi strategiami wodorowymi, w tym Chiny, Stany Zjednoczone i Brazylia. To może na nowo nakreślić światową mapę wodoru, jeśli w ślad za strategiami pójdą działania mające na celu zwiększenie wykorzystania czystego wodoru w najważniejszych sektorach.

Sprzedaż elektrolizerów ma wzrosnąć w tym czasie czterokrotnie – napędzana głównie przez chiński, amerykański i europejski rynek – a zapotrzebowanie na czysty wodór ze strony przemysłu ma kilkukrotnie przekroczyć zużycie w samochodach.

Co ważne, analitycy BNEF prognozują, że przyszłość należy do „zielonego”, czyli zeroemisyjnego wodoru, przy którego wytworzeniu wykorzystano energię ze źródeł odnawialnych. Ich zdaniem cena elektrolizerów szybko spada i do 2030 r. „zielony” wodór będzie tańszy w produkcji niż wodór „niebieski”, tj. produkowany z gazu ziemnego z wychwytywaniem i magazynowaniem dwutlenku węgla.

Ma to znaczenie zwłaszcza dla Polski, która w swojej strategii wodorowej zakłada wsparcie dla wszelkich metod produkcji wodoru, zarówno tych zero-, jak i niskoemisyjnych, czyli z wykorzystaniem gazu ziemnego.

Nie ten kolor…

Warto przypomnieć, że obecnie już jesteśmy wodorową potęgą, będąc trzecim producentem wodoru w Unii Europejskiej oraz piątym w skali świata. Jednak jest to wodór technologiczny, a nie zielony, którego produkcja w Polsce wciąż jeszcze na dużą skalę nie ruszyła.

Polskie firmy, głównie spółki Skarbu Państwa, zaangażowane są w różnego rodzaju projekty wodorowe. Grupa Orlen, w ramach ogłoszonej niedawno strategii wodorowej, chce przeznaczyć do 2030 r. 7,4 mld zł na inwestycje, które umożliwią koncernowi rozwój w obszarze nisko- i zeroemisyjnego wodoru, opartego na odnawialnych źródłach energii i technologii przetwarzania odpadów komunalnych.

Swoje działania koncern skupia w czterech kluczowych obszarach: mobilności, rafinerii i petrochemii, badań i rozwoju oraz przemysłu i energetyki.

Na wodór stawia w swojej strategii również Grupa Lotos i KGHM. Magazynować i dystrybuować ten surowiec chce także PGNiG.

Jednak nie tylko państwowe firmy angażują się w wodorowe projekty. ZE PAK, czyli koncern energetyczny należący do Zygmunta Solorza, chce m.in. właśnie dzięki wodorowi zrealizować strategię odejścia od paliw kopalnych. Firma jako pierwsza w Polsce otrzymała pozwolenie na prowadzenie instalacji do spalania paliw i produkcji wodoru. Powstanie ona na terenie Elektrowni Konin; pierwszy elektrolizer został już kupiony.

Jaskółki i bariery

Choć lista projektów wodorowych może wydawać się pokaźna, to są to dopiero pierwsze jaskółki, które mogą zwiastować nadejście wodorowej rewolucji. W Polsce musimy praktycznie od zera zbudować cały łańcuch wartości gospodarki wodorowej – począwszy od produkcji, przez transport, magazynowanie i dystrybucję, po docelowe zastosowanie.

Eksperci wskazują, że rozwój tej branży obecnie hamują brak przepisów i zbyt małe nakłady na B+R. Konieczne jest także usunięcie barier w rozwoju odnawialnych źródeł energii, niezbędnych do produkcji zielonego wodoru.

Przy tym Polska, choć ma tak wiele tu do zrobienia, jest najlepszym rynkiem w Unii dla dekarbonizacji, bo może korzystać z tzw. renty zapóźnienia i od razu wdrażać najlepsze technologie. Wciąż jednak jesteśmy dopiero na początku drogi, której celem jest budowa gospodarki wodorowej.

Tekst pochodzi z nru 01/2022 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.