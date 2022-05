Finanse na wojnie. Trudne pytania o publiczny pieniądz

Zaraza, a teraz wojna – czasy, w których żyjemy, z pewnością nie są łaskawe ani dla prywatnych portfeli, ani dla finansów publicznych. Chaos i skrajna niestabilność, ryzyko utraty wpływów, nieprzewidziane wydatki. Jak sobie z tym radzą polskie finanse? Na razie nieźle. Na razie…

Rządowe tarcze ochroniły rynek pracy i pozwoliły na przetrwanie gospodarki jako całości. Jak na rok pandemii i lockdownów nie ma co narzekać na mizerny wzrost, warto jednak wziąć pod uwagę przyspieszającą inflację.

Dług poza kontrolą parlamentu wynosi 260 mld zł. Wojna za wschodnią granicą jeszcze bardziej zaciemni również obraz budżetu.

Można z dużym prawdopodobieństwem zakładać spowolnienie gospodarcze. Jako „kraj przyfrontowy” możemy być przez inwestorów traktowani z większą wstrzemięźliwością.



W ciągu ostatnich dwóch lat rzeczywistość zafundowała nam emocjonalny i finansowy rollercoaster. Najpierw dusząca gospodarkę pandemia, teraz – wojna w Ukrainie. Oba te przypadki – poza oczywistym, tragicznym ludzkim wymiarem – mają określone konsekwencje finansowe.

Podczas pandemii wszystkie rządy – w tym polski – rzucały na rynek miliony albo i miliardy dolarów, nie zważając na wahania wpływów podatkowych (gospodarki zmrożone były lockdownem, a firmy nie działały przez część roku).

Budżet na oko OK

Pandemiczny 2020 rok zakończyliśmy deficytem w wysokości 85 mld zł. Mimo że przed rozpoczęciem roku rząd zapowiadał „pierwszy budżet bez deficytu” (co, jak wskazywali ekonomiści, mieliśmy osiągnąć przede wszystkim pewnymi sztuczkami księgowymi), to nikt się specjalnie nie czepiał. Biorąc pod uwagę niszczycielski wpływ pandemii na gospodarkę, taki deficyt wydawał się wcale dobrym wynikiem.

Tym bardziej że – mimo spadku PKB (2,7 proc. w skali całego roku) – dochody budżetowe urosły o prawie 20 mld zł. Powiększyły się oto dochody z podatków VAT i CIT (choć PIT zanotował niewielki spadek). Cud? Niekoniecznie. Na taki, a nie inny wynik złożyło się kilka czynników.

Trzeba podkreślić, że kolejne rządowe tarcze ochroniły rynek pracy i pozwoliły na przetrwanie gospodarki (jako całości, bo w różnych branżach różnie to wyglądało) w całkiem niezłej kondycji – a to zaowocowało niewielkim wzrostem wpływów podatkowych – w stosunku do przedpandemicznego 2019 r. – jedynie o 3 mld zł (o 0,8 proc.): z 367,3 mld zł do 370,3 mld zł.

Jak na rok pandemii i lockdownów nie ma co narzekać na mizerny wzrost, warto jednak wziąć pod uwagę, że średnioroczna inflacja w 2020 r. wyniosła 3,4 proc. Podatek VAT wzrósł w tym czasie ze 183 mld zł w 2019 r. do 184 551,9 mln zł, czyli zaledwie o 2 proc. Możemy zatem założyć, że wzrost tego podatku wynikał przede wszystkim z inflacji. Zresztą – jak analizowali ekonomiści Credit Agricole – gdyby podobne wyliczenia przyjąć w stosunku do PKB, ów rok zakończylibyśmy 1,3-proc. wzrostem, bo o tyle właśnie nominalnie wzrósł PKB.

Za wyższe przychody w 2020 roku w znacznie większym stopniu odpowiadały przychody pozapodatkowe – w tym wypłata z zysku NBP za 2019 rok (7,5 mld zł), której rok wcześniej nie było. Epatowanie wzrostem przychodów jest zatem nieco złudne, co nie zmienia faktu, że rządowi udało się w tym trudnym roku zachować co najmniej bardzo przyzwoity poziom przychodów.

Wydatki pod dywanem

A co z wydatkami? 85 mld zł deficytu w tak trudnym roku nie wygląda przerażająco, tym bardziej że w dokonanej w trakcie roku nowelizacji budżetu zakładano ponad 100 mld zł deficytu.

Owszem, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Większość „pomocowych miliardów” trafiło do firm za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskiego Funduszu Rozwoju. Te instytucje pozyskiwały pieniądze na ten cel z emitowanych przez siebie obligacji – dzięki temu ten dług nie był zaliczany jako zadłużenia Skarbu Państwa.

Tę praktykę skrytykowała przy okazji kontroli budżetu 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli. Jej prezes Marian Banaś zwrócił uwagę, że „wypychanie” wydatków poza budżet zaciemnia rzeczywisty obraz finansów państwa, a znaczna część państwowych pieniędzy wydawanych jest poza kontrolą parlamentu.

– Kreatywna księgowość budżetowa i brak przejrzystości mogą spowodować ostry kryzys gospodarczy, którego ofiarami będą obywatele – przestrzegał w ubiegłym roku prezes NIK.

Przy okazji pandemii rozpoczęto jednak luzowanie rygorów, jakim podlegały finanse publiczne. PiS nie był tu bynajmniej prekursorem – jeszcze Platforma Obywatelska zniosła sztywne progi ostrożnościowe 50 i 55 proc., zastępując je bardziej elastyczną – jak twierdzono – regułą wydatkową. Okazała się ona jednak tak elastyczna, że w związku z pandemią… została zawieszona.

Niebezpieczna ścieżka

To jednak nie powstrzymało rządu. Podobne praktyki obserwowaliśmy również w ubiegłym roku, który jednak był znacznie łaskawszy: po zniesieniu obostrzeń wiosną gospodarka wręcz wystrzeliła – wzrost gospodarczy w IV kwartale wyniósł 7,3 proc., a w skali całego roku – 5,7 proc.

Wzrost wpływów budżetowych nie może zatem dziwić – urosły one o 76 mld zł. Wpływy z VAT osiągnęły poziom 218,8 mld zł – ponad 30 mld zł więcej niż rok wcześniej. Deficyt wyniósł nieco ponad 26 mld zł. Także i w tym przypadku możemy się cieszyć z rozpędzonej gospodarki, pamiętając jednak o dwóch powodach: napędzającym budżetowe wpływy „inflacyjnym boosterze” (średnioroczna inflacja przekroczyła 5 proc.) z jednej strony i trwającym także w ubiegłym roku wypychaniu wydatków poza budżet z drugiej.

– W tej chwili dług poza kontrolą parlamentu wynosi 260 mld zł. Do końca tego roku, według planów rządu, ma to być 350 mld zł, a do 2025 roku – ponad 400 mld zł, czyli około jednej czwartej długu publicznego liczonego zgodnie z metodologią unijną – ocenia Sławomir Dudek, główny ekonomista w Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Wirtualny budżet

W efekcie zwłaszcza tych drugich działań ustawa budżetowa i jej wykonanie w coraz mniejszym stopniu uwzględniają stan polskiej gospodarki. Kumulacją tej – jak to określił główny ekonomista FOR – „budżetowej mgły covidowej” jest tegoroczna ustawa budżetowa, która – zdaniem większości ekonomistów – o stanie finansów publicznych nie mówi już wiele, a sam budżet funkcjonuje w równoległej rzeczywistości.

Skąd tak mocne zarzuty? Ustawa budżetowa (a wcześniej jej założenia) nie uwzględnia wielu czynników. Dochody budżetu skalkulowano przy założeniu inflacji w wysokości 3,3 proc., chociaż już w momencie uchwalania było wiadomo, że będzie ona znacznie wyższa. Dziś wiemy, że średniorocznie przekroczy 10 proc… Wpływy do budżetu będą zatem znacznie wyższe od założonych.

Inflacja nie jest tu odosobnionym przykładem. W ustawie budżetowej założono oto, że emerytury i renty wzrosną o 3,6 proc. Prezydent Andrzej Duda podpisał budżet 2 lutego, dziesięć dni później Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2022 r. wyniesie 107 proc… Emerytury i renty od marca br. wzrosły zatem nie o 3,6 proc., jak wskazywał budżet państwa, lecz o 7 proc.

Budżet nie uwzględniał również Polskiego Ładu – zmian w podatkach, ulgi dla klasy średniej; obecnie też nie uwzględnia rezygnacji z większości elementów tego programu i obniżki najniższej stawki podatkowej. Ale – jak powiedziano – budżet w coraz mniejszym stopniu ilustruje stan finansów publicznych.

Co jest zatem bardziej wiarygodne? Dane dotyczące całego sektora finansów publicznych.

Dziś nie wyglądają one dramatycznie – na koniec IV kwartału 2021 r. państwowy dług publiczny wynosił 1,15 bln zł i był o 3,3 proc. większy niż rok wcześniej (chociaż o 0,1 proc. mniejszy niż w grudniu). Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych sięgnął 1,14 bln zł (5,5 proc. więcej niż rok wcześniej) – czyli 54,2 proc. PKB, co oznacza spadek rok do roku o 3,3 pkt proc.

Budżet kraju przyfrontowego