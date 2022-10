Fuzja polskich gigantów odmieni rynek. Nowi gracze już przebierają nogami

Jeden z najbardziej skomplikowanych procesów biznesowych w polskiej historii dobiegł końca. Pytania o skutki przejęcia Lotosu przez Orlen dla branży i całej polskiej gospodarki pozostają otwarte.

Wymóg sprzedaży określonych aktywów Lotosu i Orlenu nie tylko ogranicza synergie płynące z fuzji, ale przede wszystkim wpuszcza nowych graczy na polski rynek, w wielu segmentach zaliczanych do bardzo konkurencyjnych.

Polski rynek paliwowy, zarówno hurtowy, jak i detaliczny, jest na tyle konkurencyjny, że ciężko tu spodziewać się bitwy koncernów, która wiąże się z niższą marżowością i zyskami.

Fuzja jest już faktem, ale opinie o jej długofalowych skutkach pozostają rozbieżne. Liczba graczy w nowych rolach sprawia, że rynek zmieni się gruntownie.

W sytuacji, gdy zamiast dwóch mamy jeden koncern, a konieczność spełnienia środków zaradczych Komisji Europejskiej do fuzji Orlenu z Lotosem wprowadziła do Polski nowych graczy, rynek układa się na nowo. Jak? To pokażą najbliższe miesiące i lata, gdyż wciąż nie znamy odpowiedzi na wiele pytań.

Skutki surowych środków zaradczych będą dalekosiężne i rozległe. Polski rynek naftowo-paliwowy będzie teraz wyglądał inaczej

Zacznijmy jednak od początku. Aby fuzja mogła dojść do skutku, Orlen musiał przekonać do niej Komisję Europejską poprzez spełnienie środków zaradczych. Miały one rozwiać wątpliwości unijnych urzędników odnośnie do konkurencji na polskim rynku. Dotyczyły wielu obszarów biznesowych, w których działały oba koncerny, w tym produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu.

Warunki te, z biznesowego punktu widzenia, można zaliczyć do bardzo surowych, gdyż wymóg sprzedaży określonych aktywów Lotosu i Orlenu nie tylko ogranicza synergie płynące z fuzji, ale przede wszystkim wpuszcza nowych graczy na polski rynek, w wielu segmentach zaliczanych do bardzo konkurencyjnych.

I tak 30 proc. wydzielonej Rafinerii Gdańskiej wraz pakietem praw zarządczych ma trafić do koncernu Saudi Aramco. Wartość transakcji została oszacowana na 1,15 mld zł. Największa firma naftowa świata przejmie też wszystkie udziały Grupy Lotos w spółce joint venture Lotos-Air BP.

Grupa MOL w wyniku podpisanych umów zostanie właścicielem 417 stacji paliw Grupy Lotos. W zamian PKN Orlen przejmie 185 stacji paliw Grupy MOL na Węgrzech i Słowacji wycenionych na 259 mln dol.

Aktywa w obszarze logistyki paliwowej oraz biznesu asfaltowego nabyła polska spółka giełdowa Unimot, która zostaje właścicielem 9 terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. m sześc. oraz zakładów produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Lotos Biopaliwa trafił z kolei do węgierskiej firmy Rossi Biofuel.

Jak te wszystkie zmiany własnościowe, z którymi wiąże się wejście nowych graczy do Polski, przemodelują polski rynek naftowo-paliwowy?

Nowy gracz na polskim rynku stacji paliw. "MOL zdecydowanie wygrywa na tej transakcji"

Emocje budzą nadchodzące zmiany na polskim rynku paliw, na który w wyniku realizacji środków zaradczych wkracza zupełnie nowy podmiot detaliczny – węgierski MOL, stając się na nim od razu czwartym największym graczem, za PKN Orlen, BP i Shellem.

Węgrzy mają prawo używać marki Lotos jedynie przez pięć lat, lecz przedstawiciele MOL-a już teraz deklarują, że ich celem będzie jak najszybszy rebranding i wprowadzenie do Polski własnej marki.

Tym samym z polskiego rynku zniknie marka Lotos, która w tym roku świętuje 30-lecie (pierwsza stacja paliw pod tym logo pojawiła się w 1992 r. w Redzie). Dla rynku zmiana wydaje się symboliczna, ale dla Węgrów wejście do Polski ma duże biznesowe znaczenie.

– MOL stosunkowo łatwo dostał pozycję znaczącego gracza na polskim rynku, przejmując bardzo przyzwoite, dobrze zlokalizowane stacje Lotosu. W zamian kupujemy przejęte od Łukoila stacje w średnich lokalizacjach na Węgrzech i na Słowacji. Tu MOL zdecydowanie wygrywa na tej transakcji, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej wartość, która przy dzisiejszych wycenach była bardzo niska – ocenia Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych.

Wkroczenie Węgrów do Polski, choć symboliczne i dokonane z impetem, na niezwykle konkurencyjnym polskim rynku paliw raczej nie przyniesie przełomu.

– To, co się zmieni, zależeć będzie od tego, jak bardzo agresywny tu będzie MOL. Myślę jednak, że w tej branży w Polsce nie ma przestrzeni na jakąś bardzo agresywną politykę cenową. To mocno konkurencyjny rynek, każda obniżka przez jednego operatora natychmiast powoduje niemalże taką samą reakcję u innych – mówi wiceprezes Instytutu Staszica Dawid Piekarz.

I zwraca uwagę na fakt, że co prawda w Polsce pojawia się nowy gracz, ale o wiele większe znaczenie ma to, że Orlen – przejmując stacje MOL-a na Węgrzech i Słowacji – wchodzi na dwa rynki, które wydawały się poza jego zasięgiem.

– Takie „wbicie się” na Słowację i Węgry w innym scenariuszu byłoby bardzo kosztowne i być może biznesowo nieopłacalne. Dlatego transakcja na zasadzie wymiany aktywów jest dla połączonego Orlenu atrakcyjna – dodaje ekspert.

Jego zdaniem, warto również zwrócić uwagę na fakt, że po wejściu MOL-a polski rynek stacji paliw stanie się jeszcze bardziej konkurencyjny, a to z kolei dobre informacje dla tankujących.

Trudne pytania o rynek hurtowy. Kto będzie zaopatrywał stacje?

Wejście nowych graczy na polski rynek poprzez realizację środków zaradczych to także zmiany dla rynku hurtowego, na którym dotychczas niepodzielnie królowały dwa krajowe koncerny.

Co prawda uzupełnieniem transakcji Orlenu z MOL-em jest długoterminowa umowa na dostawy paliw silnikowych dla nabytej przez Węgrów sieci stacji, ale nie znamy ani jej zakresu, ani czasu obowiązywania. Pozostaje zatem pytanie, gdzie zaopatrywać swoje stacje w Polsce będą Węgrzy, ale także, jak swoje nowe słowackie i węgierskie stacje zaopatrzy Orlen. Na tym rynku pojawi się też nowy gracz – Saudi Aramco – który wchodząc do gdańskiej rafinerii, może sporo namieszać w tym segmencie.

– Myślę, że Orlenowi nie będzie tu łatwo z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, w wyniku realizacji środków zaradczych stracił praktycznie całą logistykę hurtową, którą musiał oddać Unimotowi. W ten sposób traci tak naprawdę najprostszą przewagę, związaną z posiadaniem własnych baz paliwowych i terminali. Po drugie, nie wiadomo, jakie działania podejmie kolejny partner do fuzji – Saudi Aramco – który obejmując 30 proc. udziałów w rafinerii gdańskiej, będzie miał zagwarantowaną połowę jej produkcji, która wcale nie musi być skierowana na rynek polski czy dla polskich podmiotów – tłumaczy Andrzej Sikora.

Saudi Aramco, obecny już w Europie Zachodniej, będzie mógł wyprodukowane w Gdańsku paliwa kierować przede wszystkim właśnie na rynek Europy Zachodniej, gdzie po prostu są lepsze ceny. To może spowodować, że np. z dostępnością diesla będzie jeszcze gorzej niż w tej chwili.

Saudyjczycy mają plan dla Polski. Będą chcieli wydłużyć łańcuch wartości w petrochemii

Dawid Piekarz zwraca jednak uwagę, że o tym, gdzie MOL będzie zaopatrywać swoje stacje i gdzie Saudyjczycy plasować będą swoją produkcję z Gdańska, decydować będą w głównej mierze czynniki ekonomiczne.

– Moim zdaniem po wygaśnięciu umów, gwarantujących dostawy paliw, duża część benzyny i diesla nadal będzie trafiać na stacje w Polsce z Gdańska czy Płocka, dlatego że transport paliw na duże odległości ma umiarkowaną opłacalność. Nikt nie będzie paliwa do Polski transportował z rafinerii na Węgrzech, bo nie miałoby to ekonomicznego sensu. Oba koncerny zapewne będą posiłkować się umowami typu swap, czyli wymiany, zwłaszcza np. na południu kraju, gdzie zaopatrywanie ze Słowacji może się MOL-owi opłacać. Warto też pamiętać, że ponad 30 proc. gotowych produktów paliwowych w Polsce wciąż pochodzi z importu – dodaje Dawid Piekarz.

Zwraca przy tym uwagę, że polski rynek paliwowy, zarówno hurtowy, jak i detaliczny, jest na tyle konkurencyjny, że ciężko tu spodziewać się bitwy koncernów, która wiąże się z niższą marżowością i zyskami.

– Nie sądzę, żeby Saudyjczycy marzyli na takim rynku, jak polski, o wojnie cenowej. Moim zdaniem będą się skupiać na tym, żeby ze swojej części aktywów rafineryjnych produkować wysokomarżowy surowiec np. dla petrochemii. Co prawda wojna na Ukrainie spowodowała swojego rodzaju babie lato biznesu rafineryjnego, ale jego przyszłość wydaje się zdeterminowana. Saudi Aramco kupiło bardzo specyficzną rafinerię, nowoczesną, dobrze doinwestowaną, która jednak jest tylko rafinerią. Moim zdaniem dlatego wszelkie inwestycje w Gdańsku pójdą raczej w wydłużenie łańcucha wartości w petrochemii – ocenia Dawid Piekarz.

Takie zamiary Saudyjczyków potwierdzają niedawno ogłoszone przez Orlen informacje o rozpoczęciu wspólnych prac nad projektem kompleksu petrochemicznego w Gdańsku. Mógłby tam powstać wielkoskalowy kraker parowy wraz z instalacjami pochodnymi za kilka miliardów złotych. Na razie trwają analizy i do finalnych decyzji jeszcze daleko, ale to pokazuje już, czym Saudi Aramco najbardziej interesuje się Polsce.

– Została złożona olbrzymia obietnica na rozbudowę części petrochemicznej w Gdańsku. Nie można zapominać też o saudyjskim koncernie chemicznym SABIC, spółce córce Saudi Aramco, obecnej już na polskim rynku. Taka współpraca może dać rzeczywiście dodatkowy impuls dla rozwoju tej części biznesu – mówi Andrzej Sikora.

Zdaniem Janusza Wiśniewskiego, byłego wiceprezesa i p.o. prezesa PKN Orlen, współpraca w obszarze chemii i petrochemii między saudyjskimi partnerami i Orlenem może okazać się trudna.

– SABIC to światowy gigant chemiczny, zwłaszcza w polimerach przemysłowych, ale w tej dziedzinie większy jest LyondellBasell, z którym Orlen ma od prawie 20 lat niezwykle zyskowne joint venture BOP w Płocku. Ta umowa wyklucza współpracę z konkurencją na polskim rynku – tłumaczy Wiśniewski.

Wpuszczenie lisa do kurnika? "Saudyjczycy będą spijać śmietankę z polskiego rynku paliwowego"

Generalnie Wiśniewski widzi więcej zagrożeń z wejścia koncernu Saudi Aramco do gdańskiej rafinerii.

– To największa naftowa firma świata, której kapitalizacja w 2021 roku była większa niż 19 kolejnych firm naftowych razem wziętych, a zysk netto (110 mld dol. w 2021 r.) jest podwajany ostatnio z roku na rok. Mając własny surowiec, 30 proc. udziałów w rafinerii gdańskiej, ale dysponując dostępem do aż 50 proc. jej zdolności produkcyjnej w benzynach i oleju napędowym, Saudyjczycy będą spijać śmietankę z polskiego rynku paliwowego, swobodnie dobierając partnerów do handlu – ocenia Janusz Wiśniewski.

Tu pojawiają się też powtarzane od dawna obawy o bliskie relacje Saudyjczyków z Rosją, z którą od 24 lutego nie chcemy w tym biznesie (i nie tylko w tym) mieć nic do czynienia.

– Należy pamiętać, że Rosjanie pozostają najważniejszym partnerem Arabii Saudyjskiej w formule OPEC+ i żadne modły Amerykanów na razie tego nie zmienią – dodaje Janusz Wiśniewski, zwracając uwagę na fakt, że Arabia Saudyjska, w dobie sankcji na Rosję, w najlepsze kupuje rosyjskie paliwa, znacznie poprawiając bilans produkcyjny swoich rafinerii.

Nowe rozdanie w asfaltach i paliwach lotniczych. Te branże też będą wyglądać zupełnie inaczej

Na mocy umów z Orlenem Saudi Aramco wchodzi nie tylko w gdańską rafinerię, ale przejmuje także wszystkie udziały Grupy Lotos w spółce joint venture Lotos-Air BP.

– Paliwo lotnicze jest produkowane na początku przerobu ropy. Oznacza to, że Saudi Aramco po przejęciu aktywów z segmentu paliw lotniczych będzie miało wpływ na to, jaką część strumienia produkcji gdańskiej rafinerii będzie odbierało w postaci właśnie paliwa lotniczego – tłumaczy Andrzej Sikora.

Jego zdaniem równie zaskakująca była decyzja o oddaniu biznesu bitumenu w ręce Unimotu. Asfalty są jednym z ostatnich produktów powstałych z przerobu ropy. Po przejęciu należących do Lotosu zakładów produkcji w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach Unimot stanie się drugim graczem na rynku asfaltów.

– W ten sposób Orlen znalazł się niejako w potrzasku z dwóch stron przerobu ropy – na wejściu, poprzez decyzje o dostawach ropy i produkcji paliw lotniczych, które leżeć będą teraz w rękach Saudyjczyków, oraz na końcu, bo to Unimot będzie decydował o odbiorze asfaltów – mówi Andrzej Sikora.

Strategiczna logistyka w rękach prywatnej firmy. Unimot zyskuje olbrzymią przewagę

Unimot wyrasta dzięki transakcji z Orlenem na czołowego gracza nie tylko w biznesie asfaltów. Ta prywatna firma, założona i kontrolowana przez Adama Sikorskiego, przejmie za ok. 450 mln zł 9 terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. m sześc.

– Unimot zyskuje za stosunkowo niewielkie pieniądze olbrzymią przewagę i dostęp do najgęściej zaludnionych regionów Polski: Mazowsza, Dolnego i Górnego Śląska, Trójmiasta i Wielkopolski. Ma to olbrzymie znaczenie, zwłaszcza w czasie, gdy trzeba importować coraz więcej paliw – mówi Andrzej Sikora.

W dodatku w wyniku tej transakcji kontrolowana przez państwo spółka traci dostęp do tak znacznej infrastruktury o znaczeniu strategicznym.

– Jako Polska sami jesteśmy sobie tutaj trochę winni. Były plany scalenia całej infrastruktury przesyłowej i magazynowej w rękach PERN-u. Nie zostały one jednak zrealizowane. Teraz nie można udawać, że nie ma tutaj żadnych ryzyk – mówi Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica.

