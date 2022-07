Geostrategiczne prądy są silne, ale inwestycje zagraniczne w Polsce się bronią

Na samym początku wojny w Ukrainie, w związku z niepewną sytuacją, inwestorzy zagraniczni odkładali swe decyzje, a wizyty lokalizacyjne w Polsce przekładali na późniejszy termin. Wraz z upływem czasu sytuacja się jednak ustabilizowała i wróciła do stanu sprzed wybuchu konfliktu - wskazuje Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, w rozmowie z Jackiem Ziarno.

- Skracanie łańcuchów dostaw oznacza koniec globalizacji, jaką znamy z okresu przed pandemią oraz przed inwazją Rosji na Ukrainę. W efekcie powstanie większa stabilność w zaopatrzeniu - ocenia Krzysztof Drynda.

W odróżnieniu od niektórych innych krajów regionu centralnej Europy, Polska nie jest mocno uzależniona od rosyjskiej gospodarki.

Problemem mogą nie być, zdaniem Dryndy, same sankcje nałożone na Rosję, tylko ich zbyt płytkie i nierównomierne wprowadzanie.

Panie prezesie, rysuje pan przed kierowaną przez siebie agencją ambitny cel. W zeszłym roku PAIH przyjęła nową strategię, zgodnie z którą bardzo mocno będziemy się skupiać na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki. Tyle że polska ofensywa inwestycyjno-eksportowa na Czarny Ląd to lejtmotyw wielu już rządów w przeszłości – z niemal jednakowo mizernym skutkiem. Dlaczego teraz ma być niby inaczej?

- Naszym zadaniem jako Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest działanie w taki sposób, by służyć polskim przedsiębiorcom. I temu właśnie podporządkowana pozostaje nasza strategia, jest to wpisane w nasze DNA.

Chcemy skoncentrować się na nowych kierunkach i rynkach, na których w ostatnich latach Polska i nasi przedsiębiorcy nie byli obecni aż tak, jak uważamy, że powinni.

Jednym z takich kierunków jest z pewnością Afryka. Potwierdziło to zorganizowane przez nas pod koniec marca w Dubaju Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze. PAIH doskonale zdaje sobie sprawę ze specyfiki tego rynku – zarówno jako całości, jak i poszczególnych regionów. Nasze działania możemy prowadzić skutecznie dzięki Zagranicznym Biurom Handlowym zlokalizowanym na całym świecie, również w Afryce.

Rynek ten szczególnie dobitnie dowodzi, jak ważnym instrumentem oddziaływania na lokalne rynki i istotnym dla polskich inwestorów narzędziem są Zagraniczne Biura Handlowe. Nasi pracownicy doskonale znają miejscowe uwarunkowania – zarówno te gospodarcze, jak i kulturowe. Sprawia to, że możemy w sposób skuteczny pomagać polskiemu biznesowi w internacjonalizacji i zabezpieczać go przed charakterystycznymi dla danego rynku turbulencjami.

A wracając do pana pytania „dlaczego teraz ma być inaczej?”… Odpowiedź jest pros­ta. Nasza Agencja ma bardzo dobrze rozpoznany rynek, jesteśmy na miejscu, mamy kontakt i z naszymi lokalnymi odpowiednikami, i z decydentami, i z lokalnym biznesem. Jesteśmy gotowi w sposób całościowy pomóc polskim przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować, czy to w Afryce, czy w każdym innym regionie na świecie.

Rozwiązania przyjazne środowisku atutem kooperanta

- Niewątpliwie większe niż w podboju Afryki postępy poczyniliśmy w systemie wsparcia zagranicznych inwestycji w naszym kraju, ale także w kreowaniu Polski jako świetnego miejsca do inwestycji. Kolejnym krokiem ma być podpisany w styczniu dokument, którego sygnatariuszami są – prócz PAIH – resorty finansów oraz funduszy i polityki regionalnej. To deklaracja, która jest „odpowiedzią na potrzeby zagranicznych inwestorów”. Deklaracja… Czego się spodziewać w ślad za nią w praktyce?

- Deklaracja między tymi trzema instytucjami dotyczy współpracy. Chcemy jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców, a dzięki temu, że wszystkie instytucje odpowiedzialne za tę pomoc wymieniają się wiedzą i doświadczeniem, przedsiębiorcom jest lepiej i łatwiej.

I właśnie o to tu po prostu chodzi. Pot­rzeby, które były adresowane w stosunku do nas przez biznes, to indywidualne podejś­cie, szybkie reagowanie, dobrze dopasowana oferta. Właśnie taką ofertę, m.in. dzięki tej współpracy, chcemy proponować.

Wśród polskich specjalności eksportowych eksponuje pan m.in. produkty rolne i polskiego przemysłu spożywczego. A pośród bardzo perspektywicznych – możliwości naszego przemysłu kosmicznego. Prośba o taki katalog: to, w czym już jesteśmy mocni i w drugiej rubryce: branże, w których stać nas, pana zdaniem, na znaczny sus w horyzoncie, powiedzmy, do dziesięciu lat.

- Obecnie - prócz produktów rolno-spożywczych, o których pan wspomniał – najmocniejsze branże to m.in. stolarka budowlana czy maszyny i środki transportu. Polską specjalnością stają się też np. silniki turboodrzutowe - wskutek aktywności Doliny Lotniczej, będącej efektem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (m.in. dzięki staraniom PAIH).

Mocny wzrost popytu na towary w handlu międzynarodowym wspiera polską branżę transportową, która stanowiła z kolei najistotniejszą pozycję w eksporcie usług. Po okresie pandemii oczywisty jest także wzrost znaczenia turystyki. Wisienką na torcie pozostaje branża gier komputerowych.

Bez wątpienia jednak obszarem, w którym potrzebny jest wysiłek wielu instytucji otoczenia biznesu, stały się produkty wysokich technologii. Należy w tej dziedzinie skrócić okres między przełomowymi wynalazkami czy odkryciami a ich komercjalizacją. Jako PAIH chcemy tutaj mocno działać w najbliższym czasie, by jeszcze silniej i lepiej wspierać polskich przedsiębiorców.

Przypomina pan też coś, czego ignorowanie może nam się już niedługo odbić czkawką: nasi eksporterzy-kooperanci i firmy współpracujące z zagranicznymi inwestorami w Polsce powinny szybko przechodzić na zieloną energię. Fakt, liczba zagranicznych przedsiębiorstw, które sprawdzają u partnerów respekt dla śladu węglowego (a szerzej: dla zasad ESG), rośnie już nie statecznie, lecz lawinowo.

- Nasze obserwacje potwierdzają, że wspomniany problem jest traktowany w naszym kraju bardzo poważnie i właściciele terenów inwestycyjnych robią wszystko, by spełnić oczekiwania inwestorów w tej mierze.

Kwestie czystej energii i zmniejszanie śladu węglowego nie są już tylko „głośnym trendem”, ale koniecznością – i coraz więcej polskich firm zdaje sobie z tego sprawę, wprowadzając rozwiązania przyjazne środowisku. Nasi przedsiębiorcy nie tylko dos­tosowują się do wymagań narzucanych przez rynek i różnego rodzaju instytucje, m.in. UE, ale sami bardzo poważnie traktują ten temat, często wychodząc poza wprowadzane normy czy wymagane standardy.

Ogromnie mnie to cieszy, biorąc pod uwagę wpływ tego typu rozwiązań na pos­trzeganie naszego kraju i naszych przedsiębiorców przez potencjalnych zagranicznych inwestorów i partnerów biznesowych. Jestem przekonany, że zmiany, na które teraz decydują się polskie firmy, zaowocują w przyszłości.

Wykształceni pracownicy - atuty i kapitał. Inwestorzy to doceniają

- Wśród zalet Polski akcentuje pan - dos­trzegając zarazem bardzo niskie bezrobocie, co może wzmacniać u zagranicznych inwestorów poczucie ryzyka dotyczącego rynku pracy - że „kapitał ludzki jest naszą absolutnie przewagą konkurencyjną na tle sąsiednich krajów”. To teza. A dowód? Co nas konkretnie wyróżnia?

- Pomimo niskiego bezrobocia jest wciąż wiele regionów Polski, gdzie dostępność pracowników jest większa. Dlatego podczas współpracy z przedsiębiorcami zawsze jednym z elementów wsparcia, jakie PAIH oferuje, jest analiza owej dostępności w konkretnej części naszego kraju.

Bez wątpienia istotna pozostaje też produktywność pracowników, chęć do nauki, podejmowania wyzwań. Za to właśnie zagraniczni inwestorzy najbardziej doceniają kapitał ludzki w Polsce. Mogę z dumą powiedzieć, że największym atutem naszego kraju są jego mieszkańcy, zwłaszcza ich ambicja, motywacja do nauki i wysoka etyka pracy, lojalność oraz przedsiębiorczość. Ale pytał pan o konkrety…

Polscy pracownicy są jednymi z najlepiej wykształconych w Europie. Zajmujemy 3. miejsce w prestiżowej międzynarodowej ocenie umiejętności uczniów PISA (Programme for International Student Assessment – międzynarodowe badanie koordynowane przez OECD – przyp. red.). Wyniki tego badania są szczególnie ważne z perspektywy UE, ponieważ wpisują się w strategiczne ramy współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Jesteśmy także jednym z najlepiej wykształconych narodów wśród krajów OECD – aż 92 proc. obywateli Polski w wieku 25-64 lat ma co najmniej średnie wykształcenie.

Na naszych uczelniach studiuje prawie 1,3 mln studentów, co pozwala Polsce zająć wysokie 4. miejsce w Europie pod względem ich liczby.

Tym, co wyróżnia nasz system szkolnictwa wyższego, jest: duża liczba studentów na kierunkach STEM (nauki ścisłe, technika, inżynieria i matematyka). Przekłada się to właśnie na branże, o które pan pytał.

Jako przykład możemy tu podać sektor ICT. Specjaliści IT to świetnie wykształcona grupa zawodowa. Ich kompetencje są oceniane przez inwestorów na najwyższym poziomie. Nasi specjaliści operują wieloma różnymi językami programowania – nie tylko tymi najpopularniejszymi, ale również rzadziej spotykanymi, jak Scala czy Cobol – i stale pogłębiają swoją wiedzę w tym kierunku.

To właśnie nasz kraj może poszczycić się największą liczbą deweloperów w regionie CEE (ponad 500 tys.). Polska jest pod tym względem liderem, o czym świadczą nie tylko statystyki, ale również jakość usług świadczonych przez naszych rodaków.

Co ważne: polscy deweloperzy to znakomici eksperci, co potwierdzają zajmowane przez nich wysokie pozycje w rankingach Top Coders czy Hacker Rank. Właśnie dlatego, mimo dużego popytu na tych specjalistów, swe inwestycje wciąż lokują u nas kolejne firmy z branży IT.

- Inwestorzy to jedno. Niekiedy jednak - jak pan wskazuje - łatwiej i korzystniej importować specjalistów, pomagać im nie tylko w zawodowym osadzeniu w naszym kraju (kariery, firmy). Z tego punktu widzenia ciekawy jest np. program „Poland. Business Harbour”, tworzący ułatwienia dla fachowców i przedsiębiorców z bliskiego nam wschodu (m.in. mogli się przeprowadzać do Polski wraz z rodzinami). Najpierw dotyczył białoruskich speców z kręgu IT, potem poszerzono go o inne państwa. Jakie są tu efekty? I co dalej?

- Od początku działalności programu PAIH przekazała ponad 36 tys. rekomendacji wizowych dla pracowników relokowanych firm oraz członków ich rodzin. A od początku bieżącego roku wystawiono ponad 27 tys. rekomendacji, do czego oczywiście w dużym stopniu przyczyniła się trwająca w Ukrainie wojna. Dla porównania: w ciągu pierwszego roku działania programu (tj. do lipca 2021 r.) PAIH sporządziła ok. 3,6 tys. rekomendacji. W zdecydowanej większości beneficjentami programu są Białorusini, a następnie Ukraińcy i Rosjanie.

Program jest stale rozszerzany - w 2021 r. o Armenię, Gruzję, Mołdawię, Rosję i Ukrainę, a na początku tego roku o Azerbejdżan.

Jak pokazują statystyki programu PBH, rosyjska agresja na Ukrainę przyspieszyła proces relokowania się specjalistów IT z Białorusi. Białorusini w obawie przed otwartym przystąpieniem ich kraju do wojny masowo zdecydowali się go opuścić.

Program PBH od początku realizowany jest w porozumieniu z biznesem. Konsultujemy z firmami potrzebę rozszerzenia tych udogodnień na kolejne kraje, których obywatele będą mogli ubiegać się o wizy na uproszczonych zasadach; prowadzimy w tej mierze rozmowy w gronie instytucji partnerskich programu.

Powiew optymizmu… W 2021 r. zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce – przy wsparciu Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu – ponad 3,5 mld euro i przyniosły Polsce 18 tys. nowych miejsc pracy. W tym roku – prognozował pan – co najmniej nie będzie gorzej. Czy obawy potencjalnych inwestorów zagranicznych – związane z tym, że jesteśmy „krajem frontowym” (a ściślej: „przyfrontowym”), co może wpłynąć na bezpieczeństwo tych gospodarczych przedsięwzięć – to tylko mit rozdmuchany przez media?

- Nie obserwujemy masowego odwrotu inwestorów rozważających Polskę jako miejsce zaangażowania spowodowanego wojną w Ukrainie, chociaż rzeczywiście i z takimi pojedynczymi decyzjami inwestorów się spotkaliśmy. Bez wątpienia jednak u niektórych widać było wyczekującą postawę, szczególnie w pierwszej fazie wojny.

Na samym początku wojny w Ukrainie faktycznie widoczne były pewne obawy. W związku z niepewną sytuacją inwestorzy odkładali swe decyzje, a wizyty lokalizacyjne przekładali na późniejszy termin. Wraz z upływem czasu sytuacja się jednak ustabilizowała i wróciła do stanu sprzed wybuchu konfliktu.

Jako PAIH nieustannie prowadzimy rozmowy z potencjalnymi inwestorami i obserwujemy ich stałe zainteresowanie na podobnie wysokim poziomie. Polska to stabilna gospodarka i doskonałe miejsce inwestycyjne. Także patrząc na toczące się obecnie projekty, które są w naszym „pipelinie”, dalej pozostaję ostrożnym, ale jednak optymistą.

Potężne straty ukraińskiej gospodarki. "Ta pomoc będzie potrzebna"

Jeszcze à propos wojny... Pod koniec maja ujawnił pan, że PAIH prowadzi 12 projektów, których celem jest relokacja firm z Ukrainy do Polski. Podkreśla pan zarazem, że Polska nie wykorzystuje sytuacji, by „kraść” firmy już tam zadomowione: „staramy się tylko pomóc, sprawić, żeby biznes, mimo wojny, mógł w miarę normalnie funkcjonować”. Jak ten proces się odbywa w praktyce?

– Wsparcie dla ukraińskich przedsiębiorstw polega przede wszystkim na znalezieniu im dostępnej w krótkim terminie hali produkcyjnej, gdzie mogą szybko wznowić produkcję, po przeniesieniu z Ukrainy niezbędnego sprzętu.

Oferujemy również bezpłatną przestrzeń coworkingową w dawnej siedzibie PAIH przy ulicy Bagatela w Warszawie. A kilkanaście dni temu wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii zainicjowaliśmy program wsparcia dla polskich firm zainteresowanych udziałem w odbudowie Ukrainy. Do sierpnia gromadzimy przedsiębiorstwa zainteresowane programem, a następnie rozpocznie się etap konsultacji z zainteresowanymi – tak, abyśmy dokładnie wiedzieli, jakiego wsparcia od nas i od państwa oczekują przedsiębiorcy w tym zakresie.

Każda firma może zgłosić się przez specjalny formularz na stronie odbudowaukrainy.paih.gov.pl. I w zaledwie w kilka pierwszych dni zebraliśmy ponad 200 firm.

Bez wątpienia pomagamy Ukrainie w potrzebie. Z przyzwoitości, solidarności, potrzeby serca, no i dla własnego bezpieczeństwa. Ale pragmatyczne, liczne już w Polsce głosy, mają zarazem nadzieje na „wielki kawał tortu” w odbudowie zniszczonego przez Rosjan kraju, a zatem i poważne korzyści dla polskich firm. Jakie widzi pan tu perspektywy?

– Szacuje się, że straty ukraińskiej gospodarki to w tej chwili ponad 600 mld dolarów. To bezprecedensowa w XXI wieku skala zniszczeń i potencjalnej odbudowy. Bez wątpienia bez zewnętrznej pomocy Ukraińcom nie uda się w szybkim czasie odbudować potencjału gospodarczego, którym dysponowali przed wojną. Nie chcę jednak mówić, że mamy jakiś tort do podziału albo że wojna w Ukrainie to szansa dla polskich przedsiębiorstw... Myślę, że to retoryka kompletnie nie na miejscu.

Polska i nasi obywatele, a także polskie firmy od początku agresji rosyjskiej w Ukrainie jednoznacznie i dobitnie pokazały, że Ukraińcy mogą na nas liczyć. I my dalej chcemy podawać pomocną dłoń. Także wtedy, gdy działania zbrojne się już zakończą, a Ukraina przystąpi do odbudowy swojego kraju i gospodarki. Ta pomoc będzie potrzebna.

Polskie firmy budowlane i logistyczne, a także wiele innych z różnych branż, chcą i będą chciały pomagać, a obowiązkiem państwa i agencji takiej jak PAIH jest udzielenie im wsparcia.

Stąd prace, które prowadzimy wraz z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, nad specjalnym programem dedykowanym właśnie takim przedsiębiorcom. Chcemy też, by był on skrojony na miarę i dopasowany do konkretnych potrzeb polskich firm.

Dlatego jestem przekonany, że konsultacje, które rozpoczniemy w sierpniu, pozwolą nam skonstruować program – odpowiedź dla wszystkich zainteresowanych zarówno po polskiej, jak i ukraińskiej stronie.

Polska, korzystając ze swego doświadczenia, może wspomóc Ukrainę w sprawnym i skutecznym spożytkowaniu napływającej pomocy. Dzięki temu owa pomoc w sposób skuteczny przyczyni się do odbudowy i rozwoju dotkniętego wojną kraju.

Jednocześnie podobna polsko-ukraińs­ka współpraca będzie oznaczała obopólną korzyść – gospodarka rynkowa ma taką właś­ciwość, że funkcjonowanie opiera na generowaniu wartości dodanej oraz tworzeniu sytuacji win-win, w których obie strony korzystają na współpracy. Taką sytuacją potencjalnie może być właśnie polsko-ukraińskie współdziałanie w ramach odbudowy.

Dun & Bradstreet podaje, że Rosja odpowiada za 1,9 proc. globalnej wartości eksportu. Sytuacja komplikuje się jednak, jeśli rozpatrywać eksport grup towarów. Łącznie z Ukrainą Rosja przed wojną opanowała 36 proc. światowego eksportu żelaza i stali niestopowej oraz 26 proc. światowego eksportu pszenicy. Wielkie znaczenie Moskwa ma też na rynku surowców energetycznych. A szacunki mówią, że co najmniej 374 tys. firm na świecie polega na rosyjskich dostawcach. Deklaracje okołosankcyjne nieformalnej koalicji wymierzonej przeciw agresji Rosji „Poradzimy sobie” trzeba jeszcze przekuć w realia… Gdzie pan widzi gładki proces, a gdzie perturbacje?

- To prawda, że Rosja odpowiada za istotne dostawy pewnych surowców, w tym energetycznych, żelaza i stali czy też pszenicy. Część kosztów wprowadzenia embarga bądź też innych ograniczeń ekonomicznych na agresora jest, niestety, również ponoszona przez kraje wprowadzające tego typu obostrzenia.

W tym przypadku poskutkowało to dalszym wywindowaniem cen stali, poważnymi zmianami na rynku energii czy też niedoborem pszenicy i potencjalnym głodem w bardziej odległych częściach świata. Poprzez blokadę portów na Morzu Czarnym Rosja może traktować uniemożliwienie dos­taw zboża jako potencjalną kartę przetargową i czynnik wpływający na podejście krajów zachodnich do konfliktu.

Warto zatem pamiętać, że obecnie to głównie ta blokada, a nie stricte braki zbóż na rynku ukraińskim, warunkuje niedobór w eksporcie m.in. pszenicy. W zależności od dalszego rozwoju konfliktu i możliwości (bądź też nie) późniejszego siewu i zbioru ze strony ukraińskich rolników ta sytuacja może ulec pogorszeniu.

Nawiązując do słów szefa dyplomacji USA Antony’ego Blinkena: blokady ukraińskich portów, skutkujące ryzykiem głodu w Afryce, są przejawem szantażu ekonomicznego i humanitarnego ze strony Rosji. Innymi słowy – za pewną część negatywnych skutków sankcji odpowiadają świadome działania Moskwy, mające na celu wywieranie presji na kraje zachodnie – oczywiście w kontekście konfliktu. Podobnie podziałał również szantaż energetyczny, którym Rosja wymusiła od części krajów płatności w rublach, a w przypadku innych – odcięła dostawy.

To koniec globalizacji, jaką znamy

Na szczęście, w odróżnieniu od niektórych innych krajów regionu CEE, Polska nie jest mocno uzależniona od rosyjskiej gospodarki. Działania podejmowane przed wojną i zaraz po jej wybuchu skupiały się na tym, by doprowadzić do większej niezależności energetycznej naszego kraju. To niezbędne, nawet kosztem chwilowych wahań cen energii.

Myślę też, że problemem mogą nie być zatem same sankcje nałożone na Rosję, tylko ich zbyt płytkie i nierównomierne wprowadzanie.

Skończmy naszą rozmowę globalnie. Janusz Soboń, prezes Kirchhoff Polska, uważa, że realnie „skracanie łańcuchów dostaw może oznaczać koniec globalizacji, jaką stworzono w drugiej dekadzie bieżącego stulecia. (…) A koniec owej nieograniczonej globalizacji przyniesie regionalizację, a ta wykreuje nowe szanse”. Co pan odpowiada na owe nierzadkie wróżby końca globalizacji (przynajmniej w jej neoliberalnym kształcie)? To szanse dla Polski? A może zagrożenia?

- Skracanie łańcuchów dostaw oznacza koniec globalizacji, jaką znamy z okresu przed pandemią oraz przed inwazją Rosji na Ukrainę. W efekcie powstanie większa stabilność w zaopatrzeniu. Towarzyszyć temu jednak będą wyższe ceny finalne (skompensowane częściowo niższymi kosztami transportu).

Niestety, ubocznym efektem takich zmian będzie też rewizja modelu just-in-time, w którym zakłady produkcyjne nie utrzymywały dużych stanów magazynowych surowców i komponentów do produkcji.

Jestem przekonany, że przy takim trendzie z perspektywy Polski pojawia się zdecydowanie więcej szans niż zagrożeń.

Produkcja półprzewodników stała się na przykład przedmiotem geostrategicznego wyścigu, w którym uczestniczy także Unia Europejska (Komisja Europejska planuje na ten cel wydać 45-50 mld euro). W tym kontekście, w moim przekonaniu, Polskę czekają zabiegi, aby w jak największym stopniu nasi przedsiębiorcy mogli skorzys­tać z pomocy publicznej w tym zakresie.

