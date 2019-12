Górażdże rozważą kolejne akwizycje. Beton zyskuje

Dla branży stabilizacja na obecnym pułapie jest dobrym prognostykiem i oczekujemy, że rok 2020 może być zbliżony do obecnego pod kątem wyników - przewiduje Andrzej Reclik, prezes Górażdże Cement, w rozmowie z Tomaszem Elżbieciakiem. To jednak tylko jeden z wielu wątków rozmowy.

Dla każdej działalności produkcyjnej korzystne jest stabilne zapotrzebowanie na produkt. Dla przemysłu cementowego to szczególnie ważne, gdyż musimy sobie radzić z nieprzewidywalnym czynnikiem w postaci kosztów uprawnień do emisji CO2.Niestety, przemysł cementowy nie znalazł się na liście przemysłów wytypowanych przez Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości do rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej. Będziemy starać się jako branża o zmianę tej decyzji.Pamiętajmy również o zagrożeniu dla naszego sektora, jakim jest import cementu zza wschodniej granicy, która jest nie tylko granicą Polski, ale też Unii Europejskiej. Cementownie nie mają tam takiego "elementu kosztowego" jak cena uprawnień do emisji CO2. To zadanie dla polityków, by zapobiegać importowi, który przeczy postulatom unijnej polityki klimatycznej.Duża dynamika wzrostu płac jest widoczna w całej gospodarce i należy się spodziewać podtrzymania tego trendu. Również z powodu rosnącej płacy minimalnej, która podnosi oczekiwania płacowe u wszystkich zatrudnionych.Jednak większym problemem niż wysokość wynagrodzeń jest brak wykwalifikowanych pracowników w niektórych specjalnościach. Stąd aktywność w tym obszarze jest jednym z naszych strategicznych celów.Dostarczamy beton na budowę autostrady A1 w woj. śląskim, a wcześniej byliśmy zaangażowani w realizację przebiegającej w pobliżu Cementowni Górażdże obwodnicy Malni i Choruli.O zaletach nawierzchni betonowych, dotyczących wytrzymałości oraz jakości, powiedziano i napisano w ostatnich latach już bardzo wiele. Przy widocznych aktualnie zmianach klimatycznych warto też akcentować, że w polskim klimacie przybywa dni z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza. Ten fakt w połączeniu z rosnącym natężeniem ciężkiego ruchu samochodowego sprawia, że nawierzchnie betonowe zyskują kolejny atut jako bardziej odporne na wysokie temperatury.Rynek dostawców w ostatnim czasie bardzo się rozwinął. Pomogło w tym prawo. Podniosła się zarówno jakość dostaw, jak i ich dostępność. Stąd posiadanie własnego potencjału wytwórczego wymaga dodatkowych szczegółowych analiz.Wykorzystanie paliw alternatywnych dla nas i całej branży jest bardzo ważne. Należy podkreślać proekologiczność tego rozwiązania, związaną z gospodarką obiegu zamkniętego, zmniejszeniem zapotrzebowania na paliwa kopalne oraz mniejszą emisją CO2.Myślę, że branża nie powiedziała tu jeszcze ostatniego słowa, a bodziec do innowacyjności stanowi polityka klimatyczna, której koszt będzie motywował do poszukiwania dalszych możliwości obniżenia emisji CO2.Dlatego tak potrzebne było nam centrum wdrożeń nowych produktów, do którego zapraszać będziemy naszych kluczowych klientów, by wspólnie tworzyć niskoemisyjne produkty. Tylko wspólnie możemy stawić czoła temu wyzwaniu.Możemy mieć taką nadzieję, że koniunktura w budownictwie będzie coraz mniej zależna od zastrzyku finansowego w postaci kolejnych perspektyw unijnego budżetu.Ostatnia dekada to przede wszystkim inwestycje w sieć szybkich dróg oraz modernizację linii kolejowych. Polska gospodarka szybko się rozwija, więc z krwiobiegiem w postaci nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej powinna w przyszłości dać impuls do dalszych inwestycji we wszystkich sektorach rynku budowlanego.Pamiętajmy też o wciąż ogromnych potrzebach dotyczących budownictwa mieszkaniowego. Natomiast polityka klimatyczna, która zakłada docelową neutralność węglową Unii Europejskiej, oznacza gigantyczne wydatki na inwestycje w nowoczesną energetykę. Jako branża budowlana mamy prawo patrzeć w przyszłość z optymizmem.