Hub na rozstajach. Centralny Port Komunikacyjny wciąż kontrowersyjny

Prace nad Centralnym Portem Komunikacyjnym przebiegają w bardzo trudnym dla lotnictwa cywilnego czasie, gdy próbuje się ono podnieść z kryzysu, wpadając jednak co chwila w turbulencje wywołane kolejnymi falami pandemii.

Nowe rozdanie

Jak wylicza CPK, Polska ma tylko jednoprocentowy udział w europejskich przewozach lotniczych, które wyraźnie omijają nasz kraj. Mało tego, część towarów jest wywożona jako lotnicze cargo ciężarówkami do hubów w Niemczech.Znaczenie obsługi ładunków podkreślają doradcy strategiczni CPK z koreańskiego lotniska Incheon, które jest w czołówce światowego cargo (w 2019 r. port w Seulu obsłużył 2,8 mln ton – piąte miejsce na świecie). Inny przykład: obecnie LOT wysyła do Indii pięć Dreamlinerów tygodniowo jako rejsy all cargo.Sprawa stała się głośna, ponieważ gołym okiem widać, że polski narodowy przewoźnik lotniczy, czyli LOT, ma duży problem z odbudową frekwencji na pokładach swoich samolotów. A przecież CPK ma być jego lotniskiem macierzystym i to LOT ma generować na nim ruch. Przed pandemią, w roku 2019 Lot przewiózł 12 mln pasażerów (wg danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego), ale w 2020 już tylko 3,7 mln (liderem rynku był Ryanair z ponad 3,9 mln podróżnych). Dane za 2021 r. mówią o 2 mln pasażerów do sierpnia, głównie w ruchu wakacyjnym. Ta liczba ma się nijak do planów CPK.Kto i jak tu będzie latał…Zarząd CPK jest jednak przekonany, że ruch lotniczy będzie się odbudowywał, bo światowe prognozy mówią o wzroście zapot­rzebowania na transport lotniczy. Pandemia może zakłócić ten trend, opóźnić wzrost o dwa, trzy lata, ale na pewno go nie zatrzyma.Taką barierą mogą być ograniczenia związane z globalnym ociepleniem. Transport lotniczy ma tu wiele na sumieniu. Nawet nie z powodu paliwożerności silników samolotowych, ale dlatego, że umożliwia przenoszenie się wielkim masom ludzi na wielkie odległości, a tego, per saldo, nie da się zrobić bez dużej emisji CO2.IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych – wyraża jednak, przynajmniej deklaratywnie, optymizm i wiarę, że nowe technologie w lotnictwie pozwolą do roku 2050 zredukować emisję CO2 do zera netto bez konieczności ograniczania liczby pasażerów (piszemy o tym szerzej w tekście „Jazda pod zieloną presją”, s. 70).W każdym razie pandemia i wizja zmian klimatycznych poważnie utrudniają prognozowanie. O ile liczba pasażerów w przyszłości jest dyskusyjna, o tyle bezdyskusyjne jest stanowisko dwóch największych linii lotniczych, dzięki którym Polacy zos­tali „wniebowzięci”, czyli Ryanair i Wizz Air (w sumie w 2019 r. obaj przewoźnicy przewieźli 21,4 mln pasażerów – ULC). Obie linie wygodnie ulokowały się na lotniskach regionalnych, na Okęciu oraz w Modlinie, i są przekonane, że wygodnie jest także podróżnym.– Ryanair nie będzie korzystać z CPK, podobnie jak, naszym zdaniem, nie uczyni tego LOT, ani żadna rozsądna linia lotnicza – powiedział we wrześniu Michael O’Leary, szef Ryanaira, dodając, że 30 mld zł zostanie zmarnowane na budowę „zamku na piasku”.„Co do obecności na CPK innych linii, to np. w imieniu LOT zasadniczo powinien wypowiedzieć się LOT, a nie Ryanair, który jest dla tej linii konkurentem realizującym zupełnie inny model biznesowy” – odpowiedziała polska spółka.Nie obyło się też bez kąśliwego komentarza. – W odróżnieniu od Ryanaira CPK nie uzyskał nigdy nielegalnej pomocy publicznej. Zamiast rezygnacji z CPK polscy podatnicy powinni zaoszczędzić, rezygnując z dotowania lotów Ryanair z portów regionalnych – zauważył Mikołaj Wild, prezes CPK.Zagraniczni przewoźnicy zadomowieni w naszym kraju obawiają się, że przy okazji budowy CPK nastąpi nowe rozdanie kart na polskim rynku lotniczym.Rząd, zamierzając usprawnić proces inwestycyjny i uporządkować zarządzanie lotniskami, chce, by krajowy potentat – Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – został włączony do spółki CPK. Ma ona też otrzymać analogiczne uprawnienia, jakie posiada zarządca infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK.– Dla rynku na pewno nie będzie to dobre. Chociaż nie ukrywam, że tego należało się spodziewać. Biorąc pod uwagę utrzymywanie dwóch podmiotów obok siebie, PPL i CPK, w sytuacji, kiedy CPK w ostatnich latach mocno spuchł i nabrał administracyjnej masy, to połączenie wydaje się pod tym kątem racjonalne. Nie zmienia to faktu, że jakiekolwiek centralizacje odbijają się negatywnie na rynku – powiedział w rozmowie dla portalu WNP.PL Michał Kaczmarzyk, prezes linii lotniczych Buzz i szef Ryanaira w Polsce.Tymczasem zdecydowanie posuwają się naprzód sprawy dotyczące tzw. komponentu kolejowego CPK. Składa się na nie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych i 1789 km nowych linii kolejowych, których inwestorem jest CPK. Mają być gotowe do roku 2034.W październiku ogłoszono postępowanie ramowe na dokumentację projektową za ponad 7 mld zł netto. To obecnie największe takie „zamówienie” w Europie. W listopadzie podpisano z kolei umowę na projekt czterokilometrowego tunelu kolei dużych prędkości na zachód od stacji Łódź Fabryczna. To pierwsza spośród inwestycji CPK, która wkroczyła w fazę projektowania i posiada decyzję środowiskową. Tunel będzie kluczowym fragmentem trasy kolejowej, która połączy Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem.Polscy kolejarze bardzo liczą na te przedsięwzięcia, ponieważ w Polsce nie buduje się nowych tras. Bardzo duże inwestycje prowadzone w ostatnich latach przez PKP PLK to tzw. prace odtworzeniowe. Nowych torów nie przybywa, a na tych, które są, pociągom, szczególnie towarowym (muszą ustępować pasażerskim), coraz trudniej się zmieścić.Co ciekawe, dzięki CPK na polskiej kolei ma się też pojawić napięcie zmienne 25 kV (dziś w Polsce stosuje się prąd stały o napięciu 3 kV). Ten pierwszy rodzaj prądu nadaje się o wiele lepiej do napędzania kolei dużej prędkości. Decyduje o tym fizyka. Tej zasady nie da się, niestety, odnieść do całego CPK.Tekst pochodzi z nru 04/2021 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.