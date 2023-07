Jadwiga Emilewicz: Fundamenty odbudowy Ukrainy twórzmy zawczasu

Polska liczy, że - przy wsparciu strony ukraińskiej - dołączy do Platformy Koordynacji Darczyńców, stworzonej przez grupę G7. Dlaczego to dla nas tak ważne? - Po prostu: ta grupa państw napisze wielki plan wsparcia Ukrainy – podkreśla wiceminister Jadwiga Emilewicz.

- Nasz kraj już dziś stał się wielkim hubem logistycznym, który jest wykorzystywany do przekazywania pomocy humanitarnej i wojskowej dla Ukrainy – i nie będzie przecież inaczej w dobie wielkiej, powojennej odbudowy tego kraju. To sprawne i rozbudowane zaplecze logistyczne trzeba jeszcze pomnożyć i wzmocnić - zauważa Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej.

Nasze podwykonawstwo w Ukrainie? Polski „local content” – w rozumieniu dostarczenia towaru, a nie usługi – jest dla nas dobrym rozwiązaniem.

Udział w odbudowie kraju sąsiadów wymaga przemyślanego przygotowania na rozmaitcych frontach. - Między wierszami prezesi polskich przedsiębiorstw mówią też, że gdyby firmy, które wykonują zlecenia na rzecz naszej infrastruktury krytycznej, miały z dnia na dzień wziąć na dużą skalę udział w dziele odbudowy kraju naszych sąsiadów, to bylibyśmy na rynku wewnętrznym w poważnych tarapatach - zauważa nasza rozmówczyni.

Została pani pełnomocnikiem rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. To spełnienie postulatów biznesu. Już ładnych parę miesięcy temu Artur Popko, prezes Budimeksu, wnioskował: rząd powinien powołać komórkę, zajmującą się wsparciem polskich firm, które będą odbudowywać Ukrainę. I przypominał, że m.in. w USA wyznaczono już do tej roli konkretne osoby. „W Polsce na razie nie ma z kim o tym rozmawiać” – zauważył cierpko. Teraz jest. Co pani będzie robić? Koordynować poczynania rządu? Programować? Kreować?

– Swoją rolę i wizję pracy postrzegam jak robotę górnika dołowego – i to na przodku…

Postulat stworzenia takiego urzędu krążył od dawna; nie przypadkiem zresztą rządy innych państw powoływały podobne stanowiska już od końca ub.r. Niedawno w Pradze spotkałam się z moim odpowiednikiem w czeskim rządzie.

Trzeba się wziąć za wypracowanie mechanizmów ważnych z punktu widzenia interesu Polski - niezależnie od opcji politycznej

Ale też powiedzmy jasno: rząd premiera Morawieckiego już wcześniej nie zasypiał gruszek w popiele. Kwestią współpracy gos­podarczej z Ukrainą zajmowały się przecież m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii czy Ministerstwo Infrastruktury. Deficytem był brak koordynacji tych działań – i to zadanie mam wyraziście wpisane w obowiązki.

27 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie międzyresortowego zespołu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. W jego skład – oprócz już wymienionych – wchodzą przedstawiciele resortów: aktywów państwowych, środowiska, finansów, rolnictwa, cyfryzacji, kultury, rodziny, spraw wewnętrznych, a także edukacji i nauki.

Czy ma pani również „inicjatywę ustawodawczą” – będzie pani mogła proponować własne projekty czy też rozwiązania prawne?

– Tak. Jednym z moich głównych zadań jest uchwalenie i wprowadzenie w życie nowelizacji ustawy o KUKE (resortem wiodącym pozostaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii). Projekt został już przyjęty przez Radę Ministrów.

Z mojej perspektywy i przede wszystkim z punktu widzenia firm prowadzących działalność gospodarczą oraz eksportujących produkty i usługi do Ukrainy ma on fundamentalne znaczenie. Chodzi o możliwość objęcia przez KUKE ubezpieczeniami inwes­tycyjnymi podmiotów aktywnych w obszarach objętych działaniami wojennymi.

To z kolei wymaga legislacyjnej zmiany (zapis o możliwości ubezpieczenia – ze względu na ważny interes państwowy – w kraju podwyższonego ryzyka, w którym toczy się wojna).

Mam wielką nadzieję, że parlament – ponad politycznymi podziałami – przyjmie znowelizowaną ustawę do końca lipca lub na początku sierpnia, a najpóźniej we wrześ­niu konkretna oferta stanie się już dostępna dla przedsiębiorców. Co niezwykle ważne: to byłyby ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa. Takie firmy jak Budimex, Unibep, Barlinek, Oknoplast i inne, które w Ukrainie już od lat działają (i rozumieją ten rynek), na taki instrument od dawna czekają.

Akcentuje pani, że do wyborów parlamentarnych zostało niewiele dni. W wyborach zaś, jak to w wyborach: wynik jest niepewny… A przecież – prócz działań doraźnych – trzeba się wziąć za wypracowanie mechanizmów, ważnych z punktu widzenia interesu Polski –niezależnie od opcji politycznej. Czy mamy szanse, by – wzorem Baltic Pipe czy gazoportu – jak najszerszy udział naszego kraju w odbudowie Ukrainy nie był przedmiotem gwałtownych, politycznych kontrowersji?

– Zakładam oczywiście, że te wybory wygramy, ale – bez względu na ich wynik – i tak de facto będziemy mieli do czynienia z czasowym wstrzymaniem procedur decyzyjnych. Dlatego niektóre aktywności warto zakończyć możliwie szybko. I z pewnością jedną z nich jest wspomniana nowelizacja ustawy o KUKE.

W tej sprawie nie przewiduję, że dojdzie do zasadniczej różnicy zdań w parlamencie. W przypadku pomocowych ustaw „covidowych” czy ustanowienia fundacji rodzinnej też nie przypominam sobie wielkich rozbieżności.

Innym projektem, który przetrwa bez względu na wybory Polaków, będzie fundusz inwestycyjny skierowany do MŚP, który chcemy uruchomić w Polskim Funduszu Rozwoju. W tym przypadku konkretne rozwiązania powinniśmy poznać już we wrześniu.

Zamierzamy również aktywnie wspierać regiony przygraniczne. Na tym gruncie także widzę pole do działania dla mojego urzędu – w dyplomacji ekonomicznej nie tylko na linii Warszawa-Kijów, ale także na szczeblu samorządowym.

Na obszarze od wschodniej granicy Polski aż po Kijów już dziś można i trzeba budować mieszkania czy szpitale. Na przykład polska oferta budynków modułowych ma przewagę nad niemiecką czy szwedzką – również dlatego, że przewiezienie gotowych elementów konstrukcyjnych z fabryk na Podlasiu do Ukrainy jest prostszą operacją niż z odleglejszych miejsc na mapie Europy. Wspomniane regiony w takich przypadkach – w sojuszu z biznesem – mogłyby się porozumiewać bezpośrednio.

Ponad 40-milionowy kraj o powierzchni prawie dwa razy większej niż Polska potrzebuje gigantycznych inwestycji

Wszystko wskazuje na to, że potoki towarów płynące z Polski i przez Polskę do Ukrainy mogą niebawem wzrastać lawinowo. Bezproblemowo?

– Już teraz trzeba przygotować się do realizacji wielu strategicznych inwestycji, które z pewnością okażą się niezbędne „dzień po wojnie”. Dzięki temu transfer materiałów i usług do naszych sąsiadów mógłby przebiegać sprawnie i szybko. Zagwarantuje to budowa nowych obiektów kolejowych i drogowych czy też modernizacja istniejących przejść granicznych.

Nasz kraj już dziś stał się wielkim hubem logistycznym, który jest wykorzystywany do przekazywania pomocy humanitarnej i wojskowej dla Ukrainy – i nie będzie przecież inaczej w dobie wielkiej, powojennej odbudowy tego kraju. To sprawne i rozbudowane zaplecze logistyczne trzeba jeszcze pomnożyć i wzmocnić.

Nie twierdzimy oczywiście, że wszystko w tej mierze u naszych sąsiadów zrobimy sami. Ten ponad 40-milionowy kraj o powierzchni prawie dwa razy większej niż Polska potrzebuje bowiem gigantycznych inwestycji…

Sygnał, że suche porty, terminale kontenerowe czy inne obiekty infrastruktury logistyczno-komunikacyjnej będą u nas z pewnością powstawać, to także niezwykle ważny komunikat skierowany do naszych zachodnioeuropejskich, kanadyjskich, amerykańskich czy japońskich partnerów, którzy będą planować konkretne rozwiązania i związane z nimi nakłady finansowe. Na przykład tory o europejskim rozstawie szyn co najmniej do Lwowa to przedsięwzięcie, za które trudno sobie wyobrazić, by był odpowiedzialny inny kraj niż Polska.

Pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej... To miano wskazuje, że Polska zamierza w stosunkach dwustronnych postawić na daleko wszechstronniejszy postęp niż jedynie nasz udział w podnoszeniu naszych sąsiadów z ruin.

– W tym kontekście już teraz najczęściej słyszę pytania: jakie to będą firmy i jak duże pieniądze będą w ten proces zaangażowane, jak na tym skorzystamy itp…

W pierwszej kolejności warto się jednak zastanowić, co może się wydarzyć na linii Warszawa-Kijów, Rzeszów-Lwów czy Charków-Poznań. Chodzi o możliwości naszego wsparcia w budowie instytucji w Ukrainie. To niezwykle istotne, bo już „za chwilę” ten kraj się przekona, że żadne środki przedakcesyjne tam nie trafią, jeśli będą wątpliwości dotyczące zasad i transparentności ich dystrybucji. I to bez różnicy, czy chodzi o fundusze unijne, z państw grupy G7, z Banku Światowego czy z EBI.

Polska posiada bogate doświadczenie przedakcesyjne i akcesyjne. Nie ma bowiem we Wspólnocie równie dobrej jak nasza historii sukcesu, jeżeli chodzi o absorpcję środków unijnych, ich rozdział czy sposób rozliczania funduszy rozwojowych.

A zatem możemy mocno i kompetentnie pomóc w konsultingu dotyczącym środków przedakcesyjnych czy funduszy na odbudowę – we właściwym przygotowaniu instytucji ukraińskich, oczywiście w pełnym partnerstwie z kolegami z Ukrainy.

W czerwcu odbywa się przegląd wieloletnich ram finansowych, czyli unijnego budżetu. I do końca tego miesiąca KE planuje wydać komunikat dotyczący funduszu solidarnościowego dla Ukrainy. Biorąc to pod uwagę, zgłosiłam gotowość polskich instytucji wdrażających i zarządzających funduszami z Unii, by zostać – nazwijmy to – „pomostem tuningowym” dla odpowiednich publicznych podmiotów ukraińskich.

Polscy przedsiębiorcy powinni też uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą znajomości międzynarodowych procedur – niełatwych i dość skomplikowanych

Zapowiada się ostry wyścig o ukraińskie kontrakty. Niektórzy polscy biznesmeni żywią obawę, że może się skończyć, jak w Iraku: udział w koalicji, wielkie obietnice i dotkliwe fiasko realnych korzyści dla polskich firm. To zrozumiałe: kto dużo płaci, ten się stara, by jednak jego firmy duży kawał inwestycyjnego tortu zjadły. Jakie tu widać podobieństwa, a jakie różnice?

– Jest tu jednak więcej różnic niż podobieństw… Pierwsza – zasadnicza: znajomość rynku. My ukraiński rynek – w przeciwieństwie do irackiego – znamy dobrze: wiemy o jego blaskach i cieniach. Z administracją rządową także zachowujemy bardzo dobre bieżące i robocze kontakty.

Druga kwestia: czas, który upłynął między wojnami w Iraku i na Ukrainie, wykorzystaliśmy na budowę i wzmocnienie istniejących organizacyjnych i finansowych „mięśni” polskich firm. Bądźmy jednak realistami...

Doceniam polskie środowisko gospodarcze, które odpowiada za nasz sukces w ostatnich 30 latach, ale wyobraźmy sobie, że wygrywamy choćby przetarg na odbudowę Charkowa w całości (z zabezpieczeniem finansowym i transparentnością kontraktów): ile naszych podmiotów jest w blokach startowych, by to zrobić w formule „zaprojektuj i buduj”? Co mogliby zaoferować samodzielnie nasi budowniczowie infrastruktury krytycznej – energetycznych sieci przesyłowych czy gazociągów – na olbrzymich terytoriach Ukrainy (wolumen środków z EBI będzie bardzo duży)?...

Między wierszami prezesi polskich przedsiębiorstw mówią też, że gdyby firmy, które wykonują zlecenia na rzecz naszej infrastruktury krytycznej, miały z dnia na dzień wziąć na dużą skalę udział w dziele odbudowy kraju naszych sąsiadów, to bylibyśmy na rynku wewnętrznym w poważnych tarapatach.

Wszystko pięknie, ale… Z ok. 30 mld euro rocznie wartości zamówień w systemie ONZ polskie firmy zyskały kontrakty wartości 5 mln dol. To 158. miejsce wśród państw. Słabo jest też w przetargach Unii (trochę lepiej w NATO-wskich). Skąd ta niemoc, niechęć do międzynarodowej rywalizacji? Na razie i w ukraińskim przypadku jest niezbyt wesoło. Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, wśród przyczyn braku aktywności na polu zamówień międzynarodowych wskazuje panujące wśród części naszego społeczeństwa, w tym przedsiębiorców, przekonanie, że kontrakty w Ukrainie „się nam należą”... To prosta droga do porażek.



– Przyglądałam się kontraktom ONZ-towskim. W 2015 r. zauważyłam, że nasza składka jest wyższa niż stopa zwrotu. Nie zgarnęliśmy żadnego istotnego kontraktu – także w dziedzinach, w których jesteśmy mocni, choćby w zamówieniach na mleko w proszku dla Afryki, które ONZ – w ramach pomocy humanitarnej – realizuje w olbrzymich wolumenach.

Diagnoza wtedy była taka: mamy 38-milionowy rynek, a wspomniane przetargi wyglądają trochę tak, jak wchodzenie na rynek międzynarodowy. Tymczasem wielu polskim przedsiębiorcom nadal wystarczy, gdy zdobędą na przykład 1/3 tortu na rynku wew­nętrznym, by samemu godnie żyć i zapewnić przyszłość swoim dzieciom.

Polscy przedsiębiorcy powinni też uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą znajomości międzynarodowych procedur – nie przeczę: wcale niełatwych i dość skomplikowanych. Usadowienie się z własnym biznesem, także poza Polską, wymaga wielu decyzji, odwagi, determinacji – zwłaszcza w średniej wielkoś­ci firmach, które powinny przebijać sufit do kategorii dużych przedsiębiorstw (czyli 250 pracowników i 50 mln zł obrotu).

Pasywność decyduje? Coś za prosto to brzmi.

– Osobiście dołożyłam starań, aby duży podmiot z sektora nawozowego namówić na pogłębienie wiedzy i zmierzenie się z tego rodzajami zamówień. Praca grupy osób specjalnie wyznaczonych do tego przedsięwzięcia – pomimo kilku lat zabiegów, nawiązania relacji i pomocy dyplomacji ekonomicznej – nie przyniosła niestety efektu w postaci realizacji zamówienia.

To bowiem mocno „umeblowany” rynek. Na zamówieniach międzynarodowych organizacji urosło już sporo globalnych firm. Pilnują ich zatem zazdrośnie. Ale należy – podkreślę z całą mocą – próbować. Próbować tym bardziej, że już samo stawanie do takich przetargów buduje całkiem nowe kompetencje i pozwala na zebranie cennych doświadczeń na przyszłość.

Cierpliwości trzeba.

– Dlatego swoją rolę na nowym stanowisku postrzegam też tak: nie patrzmy może od razu na tak daleki horyzont, że zanim do niego dobiegniemy, to już nie będziemy wiedzieć, dokąd właściwie zmierzaliśmy. Stosujmy przede wszystkim politykę małych kroków i wykorzystywania instrumentów, które już mamy do dyspozycji i na które sami mamy wpływ.

Jeśli np. uchwalimy ustawę o KUKE, to Polska zbuduje fajną instytucję, z której wzorca mogą skorzystać Niemcy czy Austriacy. Jak będziemy w stanie te ubezpieczenia oferować w dodatku – robią tak od lat Izraelczycy – w formule „dam ci to ubezpieczenie, ale określony procent materiałów czy usług w tej inwestycji będzie z Polski (local content)”, to będzie w jakimś sensie spełnienie marzenia o naszej dojrzałości instytucjonalnej.

Polskie instytucje publiczne będą organizować spotkania z wysoko postawionymi przedstawicielami ukraińskiej administracji czy też w formule B2B

Gotowość udziału w przyszłej odbudowie Ukrainy zgłosiło już dobrze ponad 2 tys. polskich firm. Duże przedsiębiorstwa działające w naszym kraju – to jedno; bardziej skomplikowany będzie proces włączania we wspomniany proces MŚP. Jak chcemy stymulować ten mechanizm?

– Ponad 2 tys. firm… Mniej więcej tyle samo, ile już działa w Ukrainie.

Nasze MŚP już wiedzą, jak to jest być podwykonawcą zagranicznych firm budowlanych, które były „w teczkach”, wynajmując właściwie w całości polskich podwykonawców i pracowników. A na koniec –przy wykorzystaniu przewagi kontraktowej – mnóstwo małych i średnich przedsiębiorstw albo zbankrutowało albo, w najlepszym przypadku, nie rozwinęło się.

To podwykonawstwo w Ukrainie musi być tym razem mądrze uszyte. I tu polski „local content” – w rozumieniu dostarczenia towaru, a nie usługi – jest dla nas dobrym rozwiązaniem.

Ważne są również w tym przypadku zadania instytucji publicznych. Dlatego tak bardzo potrzebny jest powrót PAIH-u do Kijowa (to już za nami - podczas wizyty Jadwigi Emilewicz na Ukrainie dokonano ponownego otwarcia biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w ukraińskiej stolicy, o czym wiceminister przypomniała na konferencji 5 lipca b. r. - przyp. red.). Stworzenie swego rodzaju hubów w kilku miejscach w Ukrainie (PAIH, KUKE, Kredobank) stanowiłoby konkretne wsparcie dla MŚP, które do oddalonego setki, jeśli nie tysiące kilometrów ministerstwa w Warszawie przecież się nie zwrócą o bieżące wsparcie. Mamy też polsko-ukraińskie czy też polskie stowarzyszenia biznesowe, które z powodzeniem tam działają. Takim przykładem jest Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który już założył w Ukrainie swój oddział.

Polskie instytucje publiczne, co mogę przyrzec, będą organizować spotkania z wysoko postawionymi przedstawicielami ukraińskiej administracji czy też w formule B2B. Chcemy pokazać potencjał polskich małych czy średnich firm i na tej bazie budować trwałe relacje polsko-ukraińskie.

A dlaczego to dla nas tak ważne, by być przy stole G7? Po prostu: ta grupa państw napisze wielki plan wsparcia Ukrainy

Kilka miesięcy temu grupa G7 stworzyła wielostronną Platformę Koordynacji Darczyńców. Zadanie: synchronizacja udzielania Ukrainie wsparcia, także w odbudowie. To kluczowe ciało dla konstruowania zasad i mechanizmów pomocy. Polska nie wchodzi w skład Komitetu Sterującego Platformy. Wierzymy, że „nasi ukraińscy partnerzy będą za tym optować”. A co robimy sami? I dlaczego to tak istotne?

– Liczymy na to, że - przy wsparciu strony ukraińskiej - dołączymy do wspomnianego grona.

Oczywiście ostatecznie ważna jest wola członków G7 – i to niekoniecznie europejskich, choć też. U partnerów pozaunijnych, dla których ukraiński rynek jest egzotyczny, zyskujemy coraz większe zrozumienie dla tego pomysłu. Tym bardziej że biznesowo są u nas zakorzenieni – Japonia, Kanada i Stany Zjednoczone mają w Polsce liczne firmy.

Nie musimy nawet specjalnie ich przekonywać, że udział Polski w platformie jest nie tylko w naszym interesie, ale i całego, wielkiego projektu zwanego czasem „drugim planem Marshalla” dla Ukrainy. Nie lubię zresztą tego określenia – kalki, bo plan Marshalla tworzono z współudziałem państw dotkniętych dotkliwe II wojną światową, które miały jednak i kapitał, i gotowość firm czy osób do pracy. Po stronie ukraińskiej widać realistyczne oczekiwanie, że kapitał na odbudowę niemal w 100 proc. będzie musiał pochodzić z zewnątrz…

A dlaczego to dla nas tak ważne, by być przy stole G7? Po prostu: ta grupa państw napisze wielki plan wsparcia. Nasza pomoc wydaje się w tym przypadku bezcenna, gdyż żaden z krajów z tego elitarnego grona takiego doświadczenia obecności w Ukrainie i znajomości tego rynku nie posiada. Kiedy rozmawiam z amerykańskimi czy japońskimi przedsiębiorcami (szukamy sojuszników nie tylko na poziomie polityków, ale też biznesu, bo jest najlepszym ambasadoram polskich firm czy administracji w tym wielkim przedsięwzięciu), kładę nacisk na to, że to także ich interes, nie tylko nasz…

A jaka jest i powinna być rola Komisji Europejskiej we wkładzie finansowym i koordynacji międzynarodowej pomocy? Co można też powiedzieć o obecnych i przyszłych wysiłkach na finansowym polu – w szeroko rozumianym aliansie Banku Światowego, EBOiR i EBI? Czy może się stworzyć w miarę harmonijny plan pomocy z tego patchworku?

– Powinniśmy zacząć od wypracowania mapy drogowej inwestycji i tym zajmie się najpierw wspomniana platforma, której sekretariat prowadzi szef Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR) w Komisji Europejskiej Gert Jan Koopman, a dyrektorem części, która bezpośrednio będzie zarządzała tym procesem, jest jego bliska współpracowniczka Anna Jarosz-Friis. Z obiema tymi osobami już rozmawiałam.

W Komisji Europejskiej (z udziałem ekspertów Banku Światowego) powstanie strategia, jakie inwestycje, w jakich sekwencjach i datach powinno się realizować w Ukrainie.

Potem – jak można się spodziewać – instytucje finansujące podzielą się zadaniami. Jeśli ma być w ogóle jakiś porządek, to zakładam, że za projekty energetyczne będzie odpowiadać konkretna instytucja, a za IT – inna. Ale specyficzna konkurencja będzie istniała. Tego jestem pewna.

Najtrudniejsze pytanie dotyczy chyba samej Komisji Europejskiej. Według mnie od wielu lat Europa pozostaje w kryzysie – i twierdzę tak nie tylko ze względu na spór wokół polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale z uwagi na kryzysy tożsamości i utratę palmy pierwszeństwa w globalnym wyścigu polityczno-gospodarczym – dziś w pierwszej dziesiątce globalnych marek nie ma ani jednej z Europy. Jesteśmy jako kontynent na wirażu. Bardzo długo ten fakt docierał do świadomości europejskich polityków, ale nareszcie już dotarł!

Natomiast – w kontekście Ukrainy – na stworzenie kolejnego wspólnotowego instrumentu finansowego konieczna jest zgoda państw członkowskich. W sytuacji, kiedy państwa są „wykrwawione” covidową pomocą, finansowym wsparciem swoich firm wskutek epidemii i kryzysu energetycznego wywołanego wojną, trudno mi sobie wyobrazić szczególną hojność.

Niedawno w brukselskich korytarzach słyszałam rozmowy, jak wykroić te nowe fundusze, bo nie bardzo jest skąd… A budżet unijny tworzono, kiedy nikt nie myślał o pandemii, a tym bardziej o wojnie, która trwa za naszą wschodnią granicą. Jednocześnie jesteśmy też w trudnym procesie politycznym: już za pół roku czeka nas wybór nowych komisarzy KE, co nie wpływa na przyspieszenie tempa dyskusji w tej sprawie.

A nasze szanse?

– Mamy w tym aliansie pomocy dla Ukrainy zaangażowane, znane od dekad instytucje rozwojowe, takie jak EBOiR czy Bank Światowy, ale i instytucje z ambicjami jak EBI – dla niego będzie to pierwsze tego typu i w tej skali przedsięwzięcie. Odpowiedzialna za tworzenie odpowiedniej struktury w EBI jest wiceprezes prof. Teresa Czerwińska, która oczywiście znakomicie zna polski rynek, biznes i przedsiębiorców – także z czasów, kiedy była ministrem finansów.

Zaproponujemy projekty, w które EBI mogłoby zainwestować swoje środki. Nikt nam niczego nie da za darmo, ale to będzie – mam nadzieję – pomost dla Polski, gdyż drogi i ścieżki do Banku Światowego czy MFW są zatłoczone i mocno wydeptane przez pielgrzymów, którzy skutecznie i długo nimi podążają do wielu lat.

KUKE jest dziś jedyną tego typu agencją w Unii, która aktywnie ubezpiecza swoich eksporterów w handlu z Ukrainą. Ale mocno w ukraińskie sprawy angażują się także PFR, BGK i PAIH. Jakie konkretne scenariusze dla nich przewidujemy?

– Mam do KUKE szczególny sentyment, bo kiedyś sama przygotowałam nowelizację ustawy, by uczynić tę organizację zwinną i przyjazną dla firm.

Natomiast PFR doskonale sprawdził się w czasie nasilenia covidu. Był wtedy funduszem ratunkowym – sprawnym i szybkim w działaniu. Dystrybuował środki poprzez współpracę z bankami – i to mamy dobrze przetestowane. Podobny projekt (za polskie pieniądze) też może się okazać skuteczny na ziemi naszych wschodnich sąsiadów – z wykorzystaniem kompetencji PFR i reputacji tego funduszu na ukraińskim rynku.

Rola BGK wymaga wyjaśnienia i doprecyzowania na niwie dyplomatyczno-legislacyjnej. Dziś ten bank nie może transferować większej sumy do Ukrainy – to kwestia ograniczeń ze strony narodowego banku ukraińskiego. Wiemy, że decyzją administracyjną Ukraina czyni od tego mechanizmu odstępstwa (bodajże w przypadku Azerbejdżanu). I takiej decyzji dla BGK potrzebujemy i oczekujemy – przecież to jest także w interesie Ukrainy. Byłby to sygnał, że nasi partnerzy traktują nas poważnie, a nie tylko dziękują za pomoc humanitarną.

BGK już oferuje pożyczki (z unijnych pieniędzy) przeznaczone na pomoc rozwojową, pomoc sąsiedzką dla firm ukraińskich w ich kraju; są one dystrybuowane przez Kredobank. Warto podobny instrument wcielić w życie przy okazji pomocy dla polskich czy polsko-ukraińskich MŚP, działających w kraju naszych przyjaciół. BGK, jako bank rozwojowy, może sporo zaoferować także w przypadku większych projektów.

Im więcej czasu Ukraińcy tu zaoszczędzą, tym lepiej dla nich i dla nas

Sądzi pani, że Polska może odegrać dużą rolę w doradztwie we wprowadzaniu standardów unijnych w Ukrainie. Niedawno Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA, zaproponował organizacji zrzeszającej jego unijnych odpowiedników (CEDR) opracowanie procedur dla wykorzystania środków z Brukseli w Ukrainie i propozycji zmian w tamtejszej administracji dla transparentnej realizacji projektów drogowych. Grupa robocza już działa. Tak to ma wyglądać – między innymi?

– Właśnie tak. Moje umocowanie w resorcie funduszy też nie jest bez znaczenia, gdyż to ministerstwo nabyło wszechstronnych, praktycznych doświadczeń w tworzeniu i finansowaniu transgranicznych przedsięwzięć w ramach unijnych programów dotyczących Polski Wschodniej. Nie musimy wyważać drzwi, które już dawno otworzyliśmy, mimo że dziś działamy w warunkach wojennych.

Naszą gotowość do tego rodzaju pomocy zgłosiliśmy już podczas rozmów z KE o tym, jak tworzyć instytucję wdrażającą pomoc unijną na Ukrainie. Tak powstał przecież PARP…

Podkreślam: absolutnie nie o to chodzi, abyśmy mówili Ukrainie, co ma zrobić, ale o ścisłą współpracę bilateralną i pokazanie – na przykładzie Polski – co działa, a co się nie sprawdziło. Im więcej czasu Ukraińcy tu zaoszczędzą, tym lepiej dla nich i dla nas.

Chce pani intensywnie spotykać się ze swoimi odpowiednikami w innych krajach Unii. Jako się rzekło, oni już od pewnego czasu działają… Polska firma B-Act w Ukrainie uczestniczy w wielu projektach (nadzór techniczny i inżynierski). „Zachęcam polskich przedsiębiorców do zakładania już teraz przedstawicielstw, oddziałów czy rejestrowania się w systemie zamówień publicznych Ukrainy Prozorro. (…) (fundusze eksportowe innych krajów, w tym Japonii czy Norwegii) już ogłaszają przetargi na identyfikację potrzeb i zniszczeń. I już realizują opracowania strategiczne, które pozwolą się tym krajom pozycjonować, żeby być pionierami w odbudowie Ukrainy. Polska powinna podążać tą drogą” – wskazuje Adam Białachowski, szef tej firmy. Pani minister, czy my – jako Polska – już się spóźniliśmy?

– Uważam, że nie. Dzisiaj bardzo dużo dzieje się w sferze deklaracji, retoryki – głównie politycznej, ale nie w dziedzinie gospodarczo-inwestycyjnych konkretów. Na razie polityka pomocowa ubrała się, jak w baśni Hansa Christiana Andersena o nowych szatach cesarza. Niewiele brakuje, by ktoś krzyknął z widowni, że król (jeszcze) jest nagi.

Teraz wielu jedynie pręży muskuły… Bo prócz deklaracji wsparcia dla Ukrainy na poziomie rządowym (zwłaszcza dla swoich firm) realnie niewiele da się powiedzieć.

To nie znaczy, że możemy spokojnie siedzieć w fotelu; musimy już teraz działać, aby momentu przełomu nie przespać.

Zgadzam się z panem prezesem, że ten na koniec wygra, kto będzie miał gotowe projekty, gdy realne już zamówienia się masowo posypią.

Tyle że sektor budowlany już jasno oświadczył, że za swoje pieniądze tego rodzaju kosztowych, ryzykownych przecież nierzadko planów firmy nie są w stanie przygotować.

Aby ograniczyć tego rodzaju niepewność, pozostaje budowa informacyjno-konsultacyjnej platformy ze stroną ukraińską, by i w ten sposób mocno uprawdopodobnić, że te projekty zostaną wcielone w życie. Dołożę wszelkich starań, aby ów fundusz projektowy powstał. Mam nadzieję, że w tej sprawie – przynajmniej w niektórych obszarach (np. zielonej energii) – dostaniemy też wsparcie ze strony EBI.

Tekst pochodzi z Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł nr 2/2023. Rozmowę przeprowadzono w drugiej połowie czerwca.

