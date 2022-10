Już 700 firm chce się zmieniać z Łukasiewiczem. Większość nie chce nawet kredytu

- Wśród przedsiębiorców rośnie zainteresowanie realizacją projektów B+R. W ciągu ostatnich dwóch lat mieliśmy ponad 1700 zapytań ze strony 700 firm - mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Łukasiewicz powstał - mówiąc kolokwialnie - po to, aby przedsiębiorca nie musiał biegać po dziesiątkach instytucji, szukając pomocy, lecz znalazł propozycję rozwiązania jego problemu w jednym miejscu - podkreśla Piotr Dardziński.

Automatyzacja i robotyzacja są możliwe tylko tam, gdzie mamy precyzyjnie opisane procesy. Im lepiej zorganizowana praca, im wyższa kultura firmy, tym większa efektywność ich wdrożeń - podkreśla nasz rozmówca.

Choć automaty i roboty stają się dużo bardziej precyzyjne niż człowiek, coraz bardziej inteligentne i komunikują się między sobą, to na końcu potrzebni są jednak pracownicy...

Czym jest Sieć Badawcza Łukasiewicz?

- To organizacja państwowych instytutów badawczych, która pomaga polskim przedsiębiorstwom tworzyć i wprowadzać technologie, budując ich przewagi konkurencyjne. Szczególnie silnie rozwiniętą mamy ofertę wdrażania automatyzacji i robotyzacji – w ramach grupy badawczej Transformacja Cyfrowa. Trzy pozostałe kierunki działalności Łukasiewicza to: Inteligentna i czysta mobilność, Zielona, niskoemisyjna gospodarka oraz Zdrowie.

A dlaczego „sieć”, nazwa ta bowiem kojarzy mi się trochę z łowieniem klientów?

- Sieć Badawcza Łukasiewicz to Centrum Łukasiewicz oraz 26 instytutów badawczych, które razem tworzą strukturę sieci unikalnych kompetencji. Zatrudniamy blisko 7 tys. pracowników, z czego ponad 4,5 tys. to inżynierowie i naukowcy.

Nasza oferta zasadza się na budowaniu konsorcjów ekspertów, z wykorzystaniem własnej bazy infrastruktury badawczej. To tworzy największą wartość dodaną dla biznesu.

Dzięki tej skali jesteśmy w stanie już w ciągu 15 dni od zgłoszenia przez firmę czy instytucję problemu technologicznego przedstawić propozycję rozwiązania, w której zawarta będzie m.in. informacja na temat, kiedy i w jakim czasie oraz jakim nakładem problem może być rozwiązany.

Łukasiewicz powstał, aby skrócić drogę między nauką a biznesem, czyli – mówiąc kolokwialnie – po to, aby przedsiębiorca nie musiał biegać po dziesiątkach instytucji, szukając pomocy, lecz znalazł propozycję rozwiązania jego problemu w jednym miejscu.

Jesteście jedyną organizacją świadczącą tego rodzaju usługi w Polsce?

- Nie. Ale stoi za nami siła naszej oferty, możliwość tworzenia dużych konsorcjów i zdolność do realizacji złożonych i wymagających odpowiedniego budżetu projektów.

Jesteśmy jedną z większych instytucji badawczych w Europie. Na tej liście są między innymi takie organizacje badawcze, jak niemiecki Fraunhofer, francuski Carnot czy fińskie VTT.

Jakiej pomocy lub wsparcia w Łukasiewiczu szukają przedsiębiorcy planujący szeroko rozumianą transformację określaną mianem Przemysłu 4.0?

- Najczęściej zwracają się z prośbą o przeprojektowanie istniejących linii produkcyjnych, by uzupełnić je o dodatkowe funkcje, np. kontroli jakości lub o wyposażenie ich w dodatkowe sensory. Wówczas proponujemy dołożenie software’u i zastosowanie sztucznej inteligencji (IoT).

Dużo jest zapytań o zaprojektowanie nowych linii produkcyjnych, które przeważnie kompleksowo mają wykorzystać automatyzację lub robotyzację, a także cyfryzację wszystkich procesów, łącznie z kontrolą jakości, pakowaniem i paletyzacją. Rzadko już się zdarza, że firmy chcą wdrażać tylko jedno rozwiązanie usprawniające ich działanie.

Czy popyt na pomoc we wdrażaniu innowacji rośnie, szczególnie po zakłóceniach w łańcuchach dostaw i po wybuchu wojny w Ukrainie?

- Rzeczywiście, obserwujemy wśród przedsiębiorców rosnące zainteresowanie realizacją projektów B+R. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat mieliśmy ponad 1700 zapytań ze strony 700 firm. Ale – jak to bywa w biznesie – więcej jest pytających niż realizujących wdrożenia.

Jednak patrzymy na to optymistycznie. Wdrożenia zwykle zaczynają się od badania ofert i kalkulacji własnych możliwości inwestycyjnych. Nawet jeżeli pytający odkłada jeszcze w czasie inwestycję, to mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości wróci do nas.

Skąd ta pewność?

- Jeśli przedsiębiorca chce być rzeczywiście konkurencyjny, to musi odpowiedzieć sobie na dwa kluczowe pytania.

Po pierwsze, jak poprawiać efektywność. Automatyzacja i robotyzacja podnoszą ją i optymalizują koszty. Choć z początku inwestycja jest kosztem, to z czasem go redukuje, a nakłady się zwracają z nawiązką.

Drugim pytaniem jest: skąd pozyskiwać wykwalifikowanych pracowników. Już dzisiaj żyjemy w rzeczywistości rynku pracownika. Wskazuje na to choćby okoliczność, że wskaźnik bezrobocia nie rośnie nawet z powodu zakłóceń wywołanych przez koronawirus, kryzys gospodarczy i energetyczny. Po prostu w przemyśle brakuje rąk do pracy. Wszędzie tam, gdzie istnieje potencjał, by zastąpić człowieka, warto automatyzować produkcję.

Czy Łukasiewicz ma własne wskaźniki lub dane, jaka jest stopa zwrotu z takich inwestycji?

- Takie wyliczenie zależy od szeregu czynników, począwszy od branży, skali automatyzacji, późniejszego poziomu wykorzystania linii produkcyjnych itp. Dlatego nie wyliczamy stopy zwrotu „ogólnie”, lecz dla konkretnej inwestycji.

Niedawno pomagaliśmy wdrażać automatyczną linię produkcyjną. Przedsiębiorca kładł nacisk m.in. właśnie na szybki zwrot z inwestycji. Przy odpowiednim ustaleniu ceny produktu wychodziło, że nakłady zwrócą się w ciągu pół roku.

Pracy macie z pewnością na wiele lat.

- Potencjał rynku jest bardzo duży. Jak wskazuje szereg raportów, wciąż jeszcze ok. 49 proc. aktywności polskich przedsiębiorstw przemysłowych można by zautomatyzować. Mówiąc inaczej, połowę czynności, które dziś wykonują ludzie, mogłyby przejąć roboty lub automaty.

Ale musi się to opłacać.

- Musi. Oczywiście, jest też druga strona medalu – czy robotyzacja nie uruchomi procesu wzrostu bezrobocia. Inni zadawali sobie to pytanie wcześniej i chyba wyciągnęli jasny wniosek, skoro pod względem robotyzacji znacznie wyprzedzają Polskę. W Unii Europejskiej zajmujemy 22. miejsce.

Pośrednio wskazuje to, że robotyzacja innym się i opłaca, i pozwala budować przewagi konkurencyjne. W 2020 r. średnio na 10 tys. pracowników w Polsce przypadały 52 roboty, podczas gdy w Słowacji – 175, w Czechach – 162, a na Węgrzech – 120.

Akurat w tych krajach dużą rolę odgrywają montownie samochodów zachodnich koncernów, co podbija ten wskaźnik.

- Ale trzeba pamiętać, że polski przemysł jest jednym z największych ogniw w łańcuchu dostaw kooperacyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego w Europie. Akurat nasz przemysł motoryzacyjny jest też najbardziej zrobotyzowany wśród innych branż, ma ponad 160 robotów na 10 tys. pracujących.

Drugą stroną medalu automatyzacji i robotyzacji jest zarzut, że w planach inwestycyjnych przedsiębiorcy człowiek schodzi na drugi plan, jest uprzedmiotowiany.

- To fałszywa teza, podobna do tej stawianej przez luddystów na początku XIX wieku w Anglii. Choć automaty i roboty stają się dużo bardziej precyzyjne niż człowiek, coraz bardziej inteligentne i komunikują się między sobą, to na końcu potrzebni są pracownicy. Zarówno ci, którzy je programują oraz wykorzystują dostępne dane, jak i ci, którzy je serwisują i zmieniają codziennie parametry zadaniowe.

Nieudane przykłady ze świata uruchomienia fabryki bez człowieka wskazują, jak bardzo rzeczywistość jest złożona i dynamiczna. Nie jest tak, że naciskamy guzik i zakład będzie sam produkował, pakował wyroby i je sprzedawał czy wytyczał strategię. Nadal wymaga pracy ludzi. Z pewnością w mniejszej liczbie i o innych kompetencjach niż w Przemyśle 3.0.

Automatyzacja i robotyzacja to niektóre z form wdrażania innowacyjności. Tymczasem w Europejskim Rankingu Innowacyjności 2021 Polska znajduje się w czwartej grupie (są cztery), określanej mianem emerging innovator. To określenie przypomina mi słowa zachęty wobec słabego ucznia, którego ciągnie się za uszy. Niska innowacyjność rzutuje na transformację przemysłu, w tym wdrażanie rozwiązań Industry 4.0?

- Rankingi i zestawienia mają swoje zalety, ale także słabości – często opierają się na danych historycznych i trudno z nich wnioskować o tym, co dzieje się w ostatnich dwóch czy trzech latach.

Warto pamiętać, że tylko w ciągu ostatnich 5 lat nakłady na projekty badawczo-rozwojowe, czyli m.in. takie, które realizowane są przez Łukasiewicza, wzrosły w 2020 r. o 45 proc., do wartości ponad 32,4 mld zł. Ich udział w PKB w 2020 roku wynosił 1,39 proc. (w porównaniu do 1,32 proc. w 2019 roku).

W Łukasiewiczu mamy wiele ciekawych danych pokazujących, że zainteresowanie innowacjami w Polsce rośnie. Doskonałym przykładem są dane dotyczące Wyzwań Łukasiewicza – w tym roku osiągniemy zapewne poziom 2000 wyzwań i zaangażowanie ponad 1000 firm. To wielki sukces Łukasiewicza, ale przede wszystkim polskich firm, który pokazuje, że wspólnie możemy rozwijać nowoczesne rozwiązania.

Tego typu danych nie znajdziemy jednak w międzynarodowych rankingach. Między innymi dlatego, że Wyzwania Łukasiewicza są innowacją, którą udało się wdrożyć według naszej wiedzy tylko w Polsce.

Ale w kilku krajach OECD wskaźnik nakładów B+R w PKB przekraczał 3 proc., w Szwecji wynosił 3,5 proc.

- Myślę, że to, z czego powinniśmy być zadowoleni, to pozytywna dynamika zmian we wdrażaniu innowacji.

Na rynku B+R widać też aktywizację uczelni oraz instytutów badawczych i naukowych spoza Łukasiewicza. Przy czym warto pamiętać, że jesteśmy dużym krajem, który był zapóźniony wobec liderów przemian technologicznych.

By zmienić się i unowocześnić przemysł, potrzebujemy więcej czasu, zarówno w porównaniu z bogatszymi państwami, jak i tymi o mniejszym potencjale, jak choćby niektóre kraje republik bałtyckich. Ale siła większego koła zamachowego kręci się u nas w dobrym kierunku.

Czy cyfryzacja to istotny, lecz nie decydujący element przekształceń określanych jako Przemysł 4.0, czy je finalizujący?

- To są raczej procesy nierozłączne. Sekwencja wdrożeń zależy natomiast od specyfiki przedsiębiorstwa i jego potrzeb. Czasami ktoś ma dużo danych, więc chciałby je przetwarzać i zastosować do usprawnień produkcyjnych lub predykcji, tj. unikania awarii i przestojów produkcyjnych, właściwego serwisowania, a nawet ustalania trendów rynkowych.

A czasami jest odwrotnie. Ktoś planuje budowę nowej linii produkcyjnej, która będzie generować dużo danych i parametrów wartych wykorzystania. Ostatnio oglądałem urządzenie, które umożliwiało badanie 30 tys. parametrów w ciągu dwóch sekund. Trudno zliczyć, ile dostarcza danych w ciągu dniówki.

Co jest teraz „trendy” w transformacji cyfrowej?

- W zapytaniach do nas dużo uwagi poświęca się dwóm obszarom. Pierwszy dotyczy sensoryki, czyli zastosowania różnego rodzaju narzędzi do wychwytywania sygnałów z produkcji, a nawet jej otoczenia. Drugi dotyczy fotoniki, tj. urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne do przenoszenia i przetwarzania informacji.

Oba pozwalają budować zaawansowane systemy Przemysłu 4.0, czyli prowadzić do komunikacji między urządzeniami.

Przedsiębiorcy planujący transformację lub wdrażanie innowacji na jednej szali kładą np. problemy występujące na rynku pracy i drożejący „czynnik ludzki”, ale na drugiej koszt inwestycji. Ważną rolę odgrywa wtedy pomoc finansowa. Czy jest ona wystarczająca w Polsce? Lepsza czy gorsza od tej, na jaką może liczyć kolega w Belgii, Danii czy Niemczech?

- W Polsce są wdrożone, podobnie jak na Zachodzie, formy wsparcia finansowego na działalność B+R i inwestycje rozwojowe w postaci ulg podatkowych oraz różnych strumieni dofinansowania, czyli dokapitalizowania projektu.

Ulga podatkowa umożliwia skrócenie okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych, co jest bardzo silnym argumentem za inwestycją. Drugim mocnym argumentem proinwestycyjnym są środki pomocowe, najczęściej dostępne za pomocą NCBR, PARP oraz z Programu Horyzont Europa, którego budżet sięga blisko 100 mld euro. Niski jest z kolei wymagany udział środków własnych po stronie przedsiębiorcy, bo wynosi tylko 10-15 proc.

Jak z tych form wsparcia korzystają ci przedsiębiorcy, którzy zwracają się o pomoc techniczną do Łukasiewicza?

- Zaskoczę wielu – w naszym portfelu ponad połowa projektów jest finansowana samodzielnie przez przedsiębiorców, często bez sięgania po kredyty.

Dlaczego?

- W ten sposób można szybciej zrealizować projekt. Dzięki samofinansowaniu unika się procedur przygotowania wniosków o dofinansowanie, oczekiwania na ich ocenę, a później rozliczenia, co może trwać od pół roku do ośmiu miesięcy. A przecież time is money.

Ale duża i rosnąca liczba zapytań o wdrażanie innowacji wskazuje, że ta „druga połowa” chętnie korzysta z pomocy finansowej. Co jeszcze ciekawsze, dynamika wzrostu nakładów jest większa po stronie sektora prywatnego niż publicznego.

To dobrze?

- Lepiej by było, żeby proporcje te były równe, by sektor publiczny ścigał się jednak z sektorem prywatnym o pozyskanie środków na B+R i pod względem liczby wdrożeń. Można w tym dostrzegać drugą, jaśniejszą stronę.

Według powszechnej opinii, przedsiębiorcy prywatni, wydając środki na B+R, dokładniej się im przyglądają. Są też jakby bardziej świadomi tego, że są to inwestycje, a nie tylko wydatki.

Czy automatyzacja i robotyzacja to domena tylko dużych przedsiębiorstw?

- W mojej ocenie ma sens w przedsiębiorstwie produkcyjnym bez względu na wielkość, a nawet poza przemysłem, w sektorze usług – np. w logistyce magazynowej.

Dzisiaj roboty i automaty otaczają nas ze wszystkich stron. Zwiększa się skala ich wdrożeń i poprawia jakość zastosowań. Nawet w gospodarstwach domowych mamy autonomiczne urządzenia, jak odkurzacze ze sterownikami zużycia energii, sterowniki do wody czy lodówki wskazujące, jakie produkty z nich ubyły.

Jakie jest zatem prawidłowe pytanie we wspomnianej sprawie?

- Na przykład jakiego rodzaju robota należy zaangażować do określonego zadania. W dużym przedsiębiorstwie będziemy mówić o dużej, zautomatyzowanej linii produkcyjnej. W małym lub mikrozakładzie można stosować wiele rodzajów robotów, które są już wręcz przeznaczone dla nich – a myślę o nanorobotach przystosowanych do współpracy z człowiekiem – lub które po prostym przeprogramowaniu mogą zastąpić żmudną, niebezpieczną pracę lub taką, do wykonywania której trudno znaleźć pracownika.

Jednak nanorobotów sprzedaje się w Polsce nie więcej jak dwie setki, a MŚP jest ok. 2,2 mln.

- Wydaje mi się, że mamy tu raczej do czynienia z barierą kulturową niż ekonomiczną. Bo skoro roboty sprawdzają się i opłacają w gospodarstwach domowych, to powinny być opłacalne w pracy najdroższej pod względem czynników kosztochłonnych, zastępującej człowieka.

Mówił pan, że 49 proc. aktywności można zautomatyzować. A czy zgodzi się pan z wypowiedzią jednego z naszych rozmówców z przemysłu, który stwierdził, że w wielu przedsiębiorstwach najpierw trzeba „uporządkować swoje podwórko”, a dopiero potem myśleć o nowoczesnych technologiach?

- To słuszna teza. Automatyzacja i robotyzacja są możliwe tylko tam, gdzie mamy bardzo precyzyjnie i jasno opisane procesy.

Jeżeli mamy chaos organizacyjny, z dużymi obszarami „spontanicznej” działalności, to punktowe zastosowanie robotów może czasami wywołać więcej perturbacji niż pomóc. Im lepiej zorganizowana praca, im wyższa kultura firmy, tym łatwiejsze zastosowanie automatów i robotów i tym większa efektywność ich wdrożeń.