Kłopoty polubiły branżę budowlaną, a doszło nowe wyzwanie

Wojna w Ukrainie postawiła przed branżą budowlaną nowe wyzwania. Dotyczą one nie tylko rosnących cen i malejącej dostępności materiałów. Poważnym zagrożeniem dla tego sektora jest odpływ pracowników – Ukraińców, którzy wrócili do swojego kraju, by go bronić.

W związku z powszechną mobilizacją w Ukrainie od początku inwazji Rosji na Ukrainę do kraju wróciło 510 tys. obywateli tego kraju.

Odpływ ukraińskich pracowników z polskiego sektora budowlanego oznacza opóźnienia w realizacji kontraktów, presję na wzrost wynagrodzeń w tym sektorze i osłabienie koniunktury.

Kluczowymi wyzwaniami dla budownictwa po wybuchu wojny pozostają: niedobór materiałów, kolejna fala podwyżek ich cen, wzrost poziomu ryzyka inwestycyjnego i wciąż nie do końca jasne kwestie finansowania inwestycji ze środków UE.

W 2020 roku 72,6 proc. wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce dotyczyło obywateli Ukrainy. Zdecydowana większość, bo ponad 73,2 proc., to mężczyźni.

Pracodawcy, którzy uzyskiwali zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, prowadzili działalność gospodarczą głównie w następujących sektorach: budownictwo (23,5 proc. udziału w ogólnej liczbie zezwoleń), przetwórstwo przemysłowe (23,3 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (22,1 proc.) oraz transport i gospodarka magazynowa (17,8 proc).

Obecnie, w związku z powszechną mobilizacją w Ukrainie, mężczyźni w wieku 18-60 lat dostają wezwania do wojska. Andrij Demczenko, rzecznik ukraińskiej straży granicznej, poinformował w rozmowie z Ukrinform, że od początku inwazji Rosji na Ukrainę do kraju wróciło 510 tys. obywateli tego kraju.

Luka nie do wypełnienia

Skalę problemu dostrzega Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

- Wybuch wojny w Ukrainie pod koniec lutego 2022 r. wywołał masowy odpływ pracowników z Ukrainy, od których zależy sprawne funkcjonowanie polskiej branży budowlanej. Według oficjalnych statystyk, w ostatnich latach na podstawie tzw. oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę na polskich budowach pracowało 350-370 tys. Ukraińców, co stanowiło ok. 80 proc. legalnie zatrudnionych w ten sposób cudzoziemców - komentuje Kaźmierczak.

Co to oznacza dla sektora budowlanego w Polsce? Przede wszystkim opóźnienia w realizacji kontraktów, ale również presję na wzrost wynagrodzeń w tym sektorze i osłabienie koniunktury budowlanej w Polsce.

- Zjawisko gremialnego powrotu ukraińskich pracowników dotyka szczególnie negatywnie mniejsze podmioty podwykonawcze, w których odsetek zagranicznej kadry jest zdecydowanie wyższy niż w dużych firmach wykonawczych. W istotny sposób zwiększa to ryzyko opóźnień na wielu kontraktach, których terminowa realizacja zależy od harmonijnej współpracy wykonawców z podwykonawcami. Polskie firmy nie są w stanie szybko uzupełnić powstałej luki kadrowej pracownikami z innych krajów, takich jak Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Turcja, Tadżykistan, Uzbekistan, Nepal, Indie, Bangladesz czy Pakistan - uzupełnia Damian Kaźmierczak.

Rozpaczliwe próby pozyskiwania polskich pracowników mogą, jego zdaniem, dodatkowo podbijać dynamikę wynagrodzeń w sektorze budownictwa, które już dzisiaj rosną w rekordowym tempie ponad 10 proc. rok do roku.

Jednak wszystko wskazuje na to, że w perspektywie średniookresowej niedobór wykwalifikowanej kadry może nie być dla firm budowlanych tak bardzo odczuwalny, jak było to w latach 2007-2008 czy 2018-2019.

Główny ekonomista PZPB podkreśla, że jest wysoce prawdopodobne, iż rekordowe koszty wykonawstwa, wysokie stopy procentowe, zawirowania geopolityczne w naszej części Europy oraz opóźnienia w napływie nowych środków UE dla Polski mogą przyczynić się do osłabienia koniunktury budowlanej w kraju. Jak dodaje, zapotrzebowanie na pracowników wprawdzie będzie utrzymywało się na podwyższonym poziomie, ale może być wyraźnie niższe niż w trakcie poprzedniej kumulacji robót 3-4 lata temu.

- Problemy polskich firm budowlanych z utrzymaniem tempa robót mogą zostać spotęgowane przez kłopoty sektora transportowego, który mierzy się z dotkliwym odpływem kierowców z Ukrainy - ocenia Damian Kaźmierczak.

Konfederacja Lewiatan w swoim ostatnim raporcie podała, że to branża transportowa i budowlana najbardziej odczują skutki wojny i związanego z nią odpływu pracowników z Ukrainy.

"Tylko w samym transporcie przyszły wskaźnik koniunktury spadł w marcu z -12,7 pkt. do -28,3 pkt. W budownictwie przedsiębiorcy równie krytycznie patrzą w przyszłość – spadek z -19,3 pkt. do -26,5 pkt." - przekazał Lewiatan w informacji prasowej.

Lato – test wytrzymałości

Obecnie generalni wykonawcy w Polsce nie biją jednak na alarm. W Erbudzie, jak zauważa Jacek Leczkowski, wiceprezes firmy, nie ma wielu Ukraińców na etatach. Inaczej przedstawia się sytuacja u podwykonawców, a testem dla całego sektora będzie okres letni.

- To nie więcej niż 50 osób w całej grupie; jak na 3 tys. pracowników to niewiele. Natomiast każdego dnia na nasze budowy wychodzi nawet dwa tysiące ukraińskich pracowników z firm naszych podwykonawców. Część z nich wróciła na Ukrainę. Niemniej jednak w większości przypadków udaje się im kompletować zespoły, dzięki czemu budowy realizujemy zgodnie z harmonogramami. Pojawia się natomiast inny problem – trwa walka u podwykonawców o ludzi do roboty. Podbierają pracowników od konkurencji, dopłacają, więc rosną stawki, co odbija się na wyniku. A przypomnijmy – mamy początek wiosny, prawdziwy sprawdzian wytrzymałości branży czeka nas latem, gdy budowy działają na najwyższych obrotach - zauważa Jacek Leczkowski.

Podobnie sytuacja przedstawia się w Budimeksie. Jak mówi Michał Wrzosek, rzecznik prasowy firmy, w samej grupie nie odnotowano wielu przypadków powrotu ukraińskich pracowników do domu, a w każdym razie na ten moment nie jest to zjawisko masowe.

- Inaczej wygląda to u naszych podwykonawców, gdzie skala mieści się między 20-30 proc. pracowników. To kolejny problem, z którym budownictwo mierzyło się w ostatnich latach, a który przez wojnę stał się jeszcze bardziej widoczny. Na realizowanych przez nas budowach wśród naszych podwykonawców pracuje ok. 22 tys. pracowników z Ukrainy. W związku z toczącą się wojną szacujemy, że na Ukrainę wróciło już ponad 2-3 tys. osób. Może to spowolnić realizację budów. Na razie nie widzimy z tego powodu większego zagrożenia dla harmonogramów większości kontraktów - ocenia rzecznik prasowy Budimeksu.

Problem dostrzegają również inni wykonawcy. Na początku marca Unibep w rozmowie z portalem WNP.PL wskazywał, że korzysta z usług podwykonawców, w których są pracownicy z Białorusi czy Ukrainy.

- Część z pracowników tych firm – w naszym przypadku na razie są to nieliczne przypadki – rozwiązuje umowę o pracę, bo zamierza wrócić do Ukrainy, by bronić ojczyzny. Z uwagą monitorujemy sytuację w tym obszarze - podkreślił Wojciech Jarmołowicz z firmy Unibep.

Wypowiedź Jarmołowicza może wskazywać na znaczenie całego negatywnego, około wojennego kontekstu, w jakim objawiły się kłopoty z siłą roboczą. Odpływ pracowników z Ukrainy to jeden z wielu problemów. Branża budowlana odczuje zapewne kłopoty z zaburzonymi łańcuchami dostaw produktów i materiałów, które do tej pory trafiały do Polski ze Wschodu, czyli z rynków białoruskiego, ukraińskiego czy rosyjskiego.

Kluczowymi wyzwaniami po wybuchu wojny pozostają również generalny niedobór materiałów, kolejna fala podwyżek ich cen, wzrost poziomu ryzyka inwestycyjnego (Polska stała się w oczach części zagranicznych inwestorów „krajem przyfrontowym”) czy wciąż nie do końca jasne kwestie finansowania inwestycji ze środków UE.

W rozmowach na temat potencjalnych skutków tego splotu niekorzystnych czynników mówi się o fali upadłości w tym sektorze czy wyhamowaniu inwestycji. Strachy na Lachy? Ano zobaczymy.

Tekst pochodzi z nru 01/2022 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.