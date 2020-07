Koniec epoki czterech sióstr. Kurs na multinergetykę

PKN Orlen przejął kontrolę nad Energą. Na teraz niewiele to zmienia na rynku energii elektrycznej. To jednak koniec epoki, a więc początek nowej. A może wstęp do dalszych przetasowań w sektorze... Rząd daje podstawy, by tak myśleć.

Przypomnijmy: PKN Orlen kupił w wezwaniu akcje Energii dające mu 80,01 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki i 85,2 proc. w ogólnej liczbie głosów na jej walnym zgromadzeniu. Transakcja została sfinalizowana 30 kwietnia 2020 roku.

Scenariusz pogłębienia konsolidacji energetyki obracający się wokół czterech grup energetycznych to już przeszłość. Przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Energą złamało ten schemat w teorii i w praktyce.

– Tworzenie wielosektorowych narodowych czempionów, liczących się w Europie i na świecie, wpisuje się w politykę gospodarczą tego rządu – stwierdził wicepremier Jacek Sasin. Uzbrajanie Orlenu w nowe aktywa energetyczne dobrze ilustruje ten trend.