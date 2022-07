Kosmos użytkowy, czyli jak Polska chce robić pozaziemskie interesy

– Krajowy Program Kosmiczny będzie tygrysim skokiem w rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Staniemy się może jeszcze nie mocarstwem w skali regionu, bo trudno konkurować z Niemcami czy Francją, ale na pewno przesuniemy się do czołówki – mówi prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, w rozmowie z Jackiem Ziarno.

Około 1/4 finansowania Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2021-2026 ma pochodzić ze źródeł unijnych - przypomina prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Eksploatacja zasobów asteroidów to dalsza przyszłość, ale zapowiada się gigantyczny biznes liczony w miliardach dolarów.

Do końca dekady zaplanowano ponad 50 misji księżycowych. Polska chce być tu w czołówce.

Niedawno czwórka 17-latków (czyli OSA-Team) z VIII Prywatnego Akademickiego LO w Krakowie wygrała bodaj najważniejszy konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej (European Space Agency, ESA – przyp. red.) – CanSat. Zadanie? Skonstruowanie prototypu minisatelity oraz propozycja – z jego pomocą – badań naukowych. Nie jest to zresztą odosobniony przypadek triumfu młodych specjalistów z Polski w podobnych, międzynarodowych rywalizacjach. Zdaje się, że wzmacnia się przeświadczenie, że w supernowoczes­nych technologiach kosmicznych – bez kompleksów – mamy swoje szanse do wykorzystania.

– Wspomniana czwórka 17-latków zrobiła wielkie wrażenie na ekspertach Europejskiej Agencji Kosmicznej – przede wszystkim tym, jak profesjonalnie podeszła do tematu. A to przecież jeden z wielu zespołów, z jakimi się stykamy w problematyce kosmicznej już na poziomie szkół średnich, a nawet podstawowych. Działają też znakomite koła studenckie, budujące m.in. marsjańskie łaziki wygrywające zawody na całym świecie.

Przy prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) działa Rada Studentów, mam więc z nimi kontakt na bieżąco, uważnie śledzę ich działalność. To zresztą często ciekawe indywidualności, osobowości z niespożytą energią i inwencją. Przykład: student buduje z sukcesem satelity, a zarazem zakłada zes­pół jazzowy…

Moje obserwacje i wnioski pozwalają wierzyć, że nasz kraj, dzięki takim ludziom, nadal będzie się wspaniale rozwijał. I to wnioski oparte na faktach, a nie na wyobrażeniach.

Jak ocenia pan system kształcenia w Polsce kadr dla sektora kosmicznego – chodzi o rozmaite studia akademickie, ale też dopływ do firm z tej branży inżynierów i fachowców z innych specjalności – np. biologów, lekarzy czy prawników?

– Dziś wiele uczelni prowadzi studia, gdzie tematyka kosmiczna jest uwzględniona; czasem są jej dedykowane profile, a czasem połączone są one z lotnictwem, bo przecież pokrewnych fachowców wypatruje też pilnie choćby podkarpacka Dolina Lotnicza, grupująca wiele przedsiębiorstw z tego sektora, bardzo wszak bliskiego w badaniach i w sposobie działania.

Uczelnie kształcą znakomitych inżynierów, ale… Kiedyś, gdy ktoś kończył studia, stopniowo adaptował się w pracy. Teraz już w trakcie nauki studenci są często rozchwytywani przez firmy i jeszcze w czasie studiów rozpoczynają pracę.

Uwzględniając to (i potrzeby gospodarki), stworzono tzw. doktoraty wdrożeniowe. Nie trzeba się już rozdwajać: można zajmować się nauką i jednocześnie zarabiać na życie. I robić w firmach doktoraty –poświęcone temu, nad czym one pracują. Strzał w dziesiątkę!

Wykształciły się także wiodące ośrodki akademickie w specjalnościach kosmicznych – przede wszystkim tam, gdzie rozwija się taki przemysł. To oczywiście Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Rzeszowska, krakowska AGH oraz uczelnie gdańskie i wrocławskie. Ciekawe, że m.in. Zielona Góra mocno się w tej kwestii rozwija. Ostatnio również pomagaliśmy Kaliszowi uruchomić kierunek lotniczo-kosmiczny. A to tylko wybrane przykłady...

Oczywiście kształcenie i badania w dziedzinach stricte kosmicznych trzeba widzieć jako fragment większej całości. Potrzebni są inżynierowie rozmaitych specjalności czy astrofizycy, ale i – o czym pan wspomniał – fachowcy innych dziedzin, jak m.in. biolodzy, menedżerowie, finansiści i prawnicy. A właśnie… Warszawska Akademia Leona Koźmińskiego skupia znakomitych fachowców zajmujących się prawem kosmicznym.

To teraz o tym, jakie perspektywy mogą rozwijać się przed tymi kadrami. Rok 2022 zapowiada się dla polskiego sektora kosmicznego szczególnie interesująco. Zacznijmy od tego, że rząd obiecuje solennie, że opóźniony Krajowy Program Kosmiczny (KPK) na lata 2021-2026, wart 2,5 mld zł – w ramach prekonsultacji wpłynęło ok. 480 uwag –zostanie nareszcie przyjęty. Jakie jego fundamentalne punkty mogą przyspieszyć rozwój i podnieść na wyższy poziom przemysł kosmiczny w Polsce?

– Najistotniejszym założeniem przy kształtowaniu tego typu dokumentu pozostaje to, że powinien odzwierciedlać pot­rzeby współczesnego państwa i społeczeństwa – zapewnić dostęp do nowoczesnych technologii kosmicznych, które są dziś nieodzowne do rozwoju, lecz i bezpieczeństwa Polski. Potrzeby te chcemy oczywiście zaspokajać siłami naszego przemysłu i nauki, a nie nabywać technologie i urządzania za granicą.

Dlatego nie snujemy „nadambitnych” planów na wyrost, nie lecimy samodzielnie na Marsa, nie wysyłamy od razu astronautów na Księżyc za pomocą własnego statku kosmicznego…

Budujemy za to na przykład mikrosatelity czy nanosatelity, by zapewnić zdjęcia optyczne Ziemi bądź obrazowanie radarowe – powszechnie dziś wykorzystywane od górnictwa czy leśnictwa począwszy, przez urbanistykę i sytuacje kryzysowe (klęski żywiołowe), aż po zastosowania obronne. A kiedy mówimy obecnie o zmianach klimatu, to przypomnę, że większość danych pozyskuje się właśnie z obserwacji satelitarnych.

I tym zamierzeniom poświęcono dwa, a w zasadzie trzy z czterech priorytetów Krajowego Programu Kosmicznego. Pierwszy mówi bowiem o zdolności do budowy statków kosmicznych, drugi – o własnej konstelacji satelitów obserwacyjnych, trzeci traktuje zaś o tym, iż chcemy zbierane tak dane wykorzystywać, by stworzyć Narodowy System Informacji Satelitarnej, w którym znajdą się informacje z naszych satelitów, udostępniane w spójnym systemie do rozmaitych analiz i dla administracji państwowej, i dla gospodarki, i dla społeczeństwa. Czwartym priorytetem stała się rozbudowa polskiego systemu bezpieczeństwa kosmicznego.

Oczywiście będziemy też latać na Marsa i na Księżyc, ale raczej we współpracy z ESA czy z NASA. Mówię „raczej”, bo pojawiła się ciekawa idea małej polskiej wyprawy księżycowej… Kiedy ostatnio przeprowadzaliśmy konsultacje w tej mierze, zgłosiło się 25 podmiotów – ze swoimi koncepcjami.

I tu widać – paradoksalnie – dobrą stronę nieszczęsnego opóźnienia naszego programu kosmicznego. Na co dzień na to narzekamy, chcielibyśmy, by był przyjęty już ze trzy lata temu, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło… Szkopuł w tym, że 2-3 lata temu polskie firmy nie były jeszcze gotowe, by proponować tego typu przedsięwzięcia. Dzisiaj już są.

Postęp jest błyskawiczny, niekiedy z miesiąca na miesiąc. Dosłownie! Z jedną ze spó­łek rozmawiałem rok temu o pewnym małym projekcie. A miesiąc temu zaproponowała już portfolio przemyślanych, interesujących, nadających się do wcielenia w życie pomysłów, których nie musi już oddawać innym do realizacji…

Kiedyś nie było wprost mowy, abyśmy sami wybudowali większego satelitę, dziś mówimy o konstelacjach satelitów.

Kiedy KPK zostanie wreszcie przyjęty (a jeszcze teraz musimy wprowadzać korekty i uzupełnienia, bo pojawiają się nowe możliwości i zdolności), to będzie tygrysi skok w rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Staniemy się może jeszcze nie mocarstwem w skali regionu, bo trudno konkurować z Niemcami czy Francją, ale na pewno przesuniemy się do czołówki.

Nieco wzmocniły się szanse, że nareszcie odblokowane zostaną także środki z Krajowego Planu Odbudowy, w tym również na rzecz branży kosmicznej. Czemu owe nakłady posłużą?

– To duże pieniądze. Krótko i konkretnie? Blisko jedna czwarta finansowania Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2021-2026 ma pochodzić ze źródeł unijnych. Wspomniane środki wsparłyby właśnie budowę polskiej konstelacji satelitów obserwacyjnych.

I trzecia część tej tegorocznej programowo-finansowej triady: pod koniec tego roku dojdzie do Rady Ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej, która zdecyduje m.in., jakim to budżetem Polska będzie dysponowała w ESA w najbliższych latach. POLSA zdecydowała się na sektorowe konsultacje, by opracować rekomendacje dotyczące naszej wizji konkretów tej współpracy. Na co warto stawiać, co akcentować szczególnie w dokumencie dla Rady Ministerialnej ESA?

– Dzisiaj jeszcze szczegółowej odpowiedzi na to pytanie udzielić nie sposób, bo konsultacje z przemysłem i te międzyresortowe trwają. Co więcej: ESA swoje „portfolio” w dokumencie programowym awizuje - mniej więcej - na lipiec. To opóźnienie, bo z reguły był on znany już na wiosnę i można było też wcześniej dopasowywać swe plany do tych kardynalnych punktów.

Kilka tygodni temu mieliśmy jednak robocze spotkanie z dyrektorem generalnym ESA i dyrektorami poszczególnych programów – każdy z nich przedstawiał swoje portfolio. I każdy dobrze odrobił pracę domową, gdyż proponowane zaangażowanie Polski było dość dobrze – z naszego punktu widzenia –trafione. (...)

A polskie atuty? Nasz sektor kosmiczny wyrósł z naukowych instytucji, więc nie dziwi, że to naukowe instrumenty do obserwacji Wszechświata, w tym badania ciał niebieskich, są naszą specjalnością. Automatyka, robotyka – to inne nasze mocne strony, sprzęgnięte często z tą pierwszą.

Rozwijają się też nowe kierunki made in Poland, choćby algorytmy oparte na sztucznej inteligencji; gdy rozmawialiś­my o współpracy z NASA, to nasi specjaliści z tej dziedziny bardzo by się w niej przydali – i są na to realne widoki.

Jesienią zeszłego roku w imieniu Polskiej Agencji Kosmicznej podpisał pan Artemis Accords: wielopaństwowy pakt, który stworzy także i naszemu krajowi szlak do udziału w programach NASA, zwłaszcza w projektach związanych z eksploracją Księżyca, Marsa czy innych ciał niebieskich Układu Słonecznego. To jeszcze ramowy dokument, ale ma zadatki, by być przełomowy. Jak powinna się w Artemis Accords plasować Polska – przecież raczej „podmiot aspirujący” niż kosmiczna potęga?

– Artemis Accords to deklaracja, że kiedy polecimy na Księżyc i inne ciała niebieskie, będziemy się – powiedzmy obrazowo – przyzwoicie zachowywać. Jej sygnowanie umożliwia de facto uczestnictwo w międzynarodowej współpracy kosmicznej w badaniu ciał niebieskich, ale także w budowie tam baz. Są plany powrotu na Księżyc, ale nie po to, by znów wbić flagę, lecz by zbudować tam właśnie stałą bazę, która stanie się też odskocznią do lotu na Marsa.

A jaki może tu być udział Polski? Myślę, że poważny dialog zacznie się już niebawem. Stany Zjednoczone zaprosiły niektóre państwa – m.in. nasz kraj – do roboczego spotkania w lipcu w Wielkiej Brytanii, by rozmawiać o programie Artemis, w tym o wątku marsjańskim.

Liczę na nasz udział – zwłaszcza jeśli chodzi o instrumenty pomiarowe czy urządzenia robotyczne. A w dalszej perspektywie powinno się też tam znaleźć miejsce dla polskiego astronauty…

Innym śmiałym kierunkiem jest też kosmiczne górnictwo na asteroidach czy Księżycu. Dziś takie plany na serio analizuje się w rozmaitych inicjatywach państwowych czy prywatnych, m.in. w Chinach, USA, Rosji czy Luksemburgu. I polskie firmy w przeszłości nie zasypiały tu gruszek w popiele, że wspomnę tu tylko umowę konsorcjum EX-PL (na jej czele stanęła ABM Space, udział potwierdził też Creotech Instruments). Jak pan ocenia perspektywiczne szanse tych i innych wizjonerskich przedsięwzięć dotyczących kosmosu?

– Może i eksploatacja zasobów asteroidów jest dalszą przyszłością, ale skoro mamy budować bazy na Księżycu, to nie będziemy przecież przywozić wszystkich surowców z Ziemi. Na miejscu trzeba je wydobyć i przerobić... Słowem: zapowiada się gigantyczny biznes, liczony w miliardach dolarów.

Kto pierwszy, ten lepszy! Do końca dekady zaplanowano ponad 50 misji księżycowych. Chcemy być tu w czołówce.

Wspominałem już o polskiej misji – to byłby mały łazik (powiedzmy – 10 kg) z ramieniem do pobierania próbek i aparaturą do ich analiz, o dużej autonomii sterowanej sztuczną inteligencją.

Nad takim przedsięwzięciem pracujemy. Pozwoli nam to być na Księżycu wcześ­niej niż w przypadku wielu innych państw i firm, nabyć doświadczenia. I stopniowo – w późniejszych latach – przygotować się do ekspansji na nowy, księżycowy rynek.

Konsorcjum z liderem w postaci Creotech Instruments pracuje nad projektem EagleEye, czyli polskim mikrosatelitą do obserwacji Ziemi w wysokiej rozdzielczości. Trafi on na orbitę w 2023 r. Jest też kilka innych polskich projektów satelitarnych, że wspomnę tylko koncepcje SatRev, Thorium Space Technology czy fińsko-polskiego ICEYE. Upatruje pan naszej wyjątkowej szansy w tej akurat dziedzinie wykorzystania przestrzeni kosmicznej…

– Przedsięwzięcia firm, które pan wymienił – może z wyjątkiem Thorium Space Technology – dotyczą obserwacji Ziemi. To właśnie – powtórzę – jeden z priorytetów naszego formującego się programu kos­micznego, a że inny z tych priorytetów dotyczy właśnie budowy statków kosmicznych, to wspomniane firmy czy konsorcja znakomicie się w polski plan wpisują (także Thorium w dziedzinie telekomunikacji). Dotyczy to też łańcucha dostaw; przecież np. spółka ICEYE, formalnie zarejestrowana w Finlandii, większość produkcji ulokowała w naszym kraju, podobnie jest też z personelem.

Obrazowanie satelitarne i łączność to teraz elementarne wręcz potrzeby nowoczes­nego kraju. KPK będzie mocnym, dodatkowym bodźcem do przechodzenia z fazy badawczo-rozwojowej, finansowanej przez NCBiR, do etapu czystego biznesu. ICEYE już tam jest zresztą od pewnego czasu, SatRev rozpycha się na rynku coraz bardziej. Creotech zaś jest znakomity w komponentach i pozostaje cenionym partnerem w większych projektach.

Nikogo tu nie gonimy, lecz wskakujemy z impetem w nowy rozdział mikro- i nanosatelitów. Mogę to porównać do sektora bankowego, gdzie pominęliśmy właściwie erę czeków i wkroczyliśmy od razu z przytupem w erę kart i bankowości elektronicznej.

Satelity – to jedno. Do tzw. świadomoś­ci publicznej jako polskie specjalności przebiły się jeszcze – mówiąc kolokwialnie – „kosmiczny świder” na jednej z asteroid czy rewelacyjny poziom polskich urządzeń do badań w podczerwieni.

– Dwa przykłady, które pan podał, znów doskonale ilustrują sektory, w których nasza branża rozwijała się najpierw i najszybciej: instrumenty pomiarowe i robotyka z automatyką.

Nasi specjaliści są też wybitni w technologiach informatycznych. Świeży przykład: polskie firmy tworzą jedno z czterech centrów danych satelitarnych systemu Copernicus – w powszechnej opinii najlepsze z całej czwórki. Te same firmy wygrały zresztą przetarg na narodowe centrum tego systemu w Niemczech i skutecznie sprzedają swe propozycje do rosnącego grona krajów.

Centra danych satelitarnych to bardzo przyszłościowa specjalność. Wystrzeliwanie satelitów przez różne kraje stało się dziś dość powszechne, ale później coś trzeba z tymi informacjami zrobić, bo będą użyteczne wtedy, gdy będzie odpowiednie repozytorium danych zarówno bieżących, jak i tych z gigantycznego już „archiwum”. Samo zarządzanie tymi danymi jest wielką sztuką, a jeszcze trzeba umożliwić użytkownikom efektywny do nich dostęp i przeprowadzanie obliczeń z ich wykorzystaniem.

W przeszłości wiele naszych projektów padło, kiedy testowaliśmy (za duże – jak na nasze warunki –pieniądze, ale niepomiernie mniejsze niż w USA czy Japonii), nowe technologie, które stały się słynne i modne. Dziś rzec można, że nasze przedsiębiorstwa mają znakomite rozeznanie, gdzie widać wąskie technologicznie gardło i zarazem miejsce na rynku, które da się z sukcesem zająć.

Przykłady można mnożyć… ICEYE wymyśliło bardzo mały radar, który podbija świat. Jest duży popyt na obserwacje radarowe, które – w odróżnieniu od optycznych – mogą być prowadzone w nocy i mimo chmur. A choćby firma SpaceForest – znana z wystrzeliwania rakiet – znakomicie też zarabia na rozwiązaniach wspomagających szybkie strojenie komorowych filtrów mikrofalowych. To teraz proces automatyczny, który wcześniej musiał robić ręcznie specjalista. Przez miesiąc…

Toczą się intensywne prace – z inspirującym udziałem m.in. Katarzyny Malinowskiej, dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego – nad opracowaniem spójnego, polskiego prawa kosmicznego. Cel: szybszy rozwój rodzimych firm, przyciągnięcie inwestorów (szansa na stabilizację i pewność inwestycji). Czy to projekt odrobinę jednak futurystyczny czy też potrzebny „tu i teraz”? Jakie są przykłady całkiem praktycznych kwestii do rozstrzygnięcia?

– Kilka tygodni temu firma z Wielkiej Brytanii wystrzeliła w przestrzeń kosmiczną dwa wyprodukowane w Polsce satelity i skierowała do naszej agencji pytanie, czy bierzemy za nie odpowiedzialność...

Brak przepisów krajowych powoduje, że każdy polski podmiot może wystrzelić satelitę, ale prawo międzynarodowe nakłada odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje: skutki awarii, uszkodzeń etc. na państwo polskie. Ta kosmiczna aktywność musi być uregulowana i kontrolowana – choćby po to, by zapewnić bezpieczeństwo podobnych operacji.

Największą trudnością wydaje się kwestia ubezpieczenia. Bo jeśli polskie spółki musiałyby się ubezpieczać od możliwych, negatywnych następstw swej kosmicznej działalności, to z pewnością by zbankrutowały. Wprawdzie prawdopodobieństwo, że np. satelita uszkodzi innego, jest nikłe, ale koszty takiego wypadku są ogromne, więc i sumy asekuracji też są wielkie.

Panie profesorze, w tym roku przypada 10. rocznica polskiej obecności w ESA. Dwa lata później założono Polską Agencję Kosmiczną. W momencie narodzin chodziło o to, by – nie tracąc z oczu badań naukowych – poważnie wzmocnić technologiczny i biznesowy wątek polskiej kosmicznej aktywności. Jak pan ocenia z perspektywy czasu dorobek tej instytucji – czy wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami? Bo przecież np. częste zmiany prezesów Polskiej Agencji Kosmicznej – czasami nie z ich winy – raczej nie sprzyjały strategicznemu zarządzaniu… No i faktem jest też, że prace nad KPK trwają od 2017 r. – nie sposób tego nazwać energicznym tempem.

– Trudno mi oceniać, co się działo przed rozpoczęciem mojej kadencji… Ale z pewnością nie ułatwiało sprawy po prostu to, że sektor kosmiczny na świecie aż tak dynamicznie się rozwija. Pojawienie się takich zjawisk, jak NewSpace, wysyp prywatnych inwestorów, koncepcji konstelacji satelitów etc. –to wszystko powoduje, że dziś sytuacja wygląda inaczej niż 3 lata temu, a już zupełnie inaczej niż 5 lat temu.

Dlatego – mimo, że główne cele Polskiej Strategii Kosmicznej ujęte przez rząd w roku 2012 pozostają w szerokim sensie nadal aktualne i KPK jest nakierowany na ich realizację –sposób dojścia do nich zmienił się diametralnie. Stąd potrz­eba napisania KPK jakby „na nowo” –w szczegółach.

Cieszę się, że POLSA ma na pokładzie naprawdę znakomity zespół ekspertów, którym „chce się chcieć”. Dzięki temu nie boję się nowych wyzwań, gdyż kompetencyjnie jesteśmy im w stanie sprostać. Jedynym, choć poważnym ogranicznikiem pozostaje tu jednak mała liczba pracujących w Agencji osób. Liczymy, że przyjęcie KPK pozwoli nam zwiększyć zatrudnienie, bo pracy przybywa systematycznie.

Ale żeby podsumować nie tylko opiniami, ale i „twardymi danymi”: w ramach współpracy z ESA opracowano przez tę dekadę ponad 100 technologii. W sumie braliśmy już udział w ponad 80 misjach kosmicznych – głównie ESA, ale i NASA. Na 24 obecne i planowane misje europejskiej agencji Polska uczestniczy w 11.

I to już ilustruje, że rozwój technologiczny przemysłu kosmicznego w Polsce jest sukcesywnie –z tendencją do przyspieszania – realizowany. I na polu naukowym, i w dziedzinie „kosmosu użytkowego”.

Tekst pochodzi z Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł nr 2/2022.