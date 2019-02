Koszty CO2 nie spadną. Ryzyko cały czas będzie duże

Autor: Ireneusz Chojnacki

Koszty emisji CO2 pozostaną elementem ryzyka na polskim rynku energii. Z projektu nowej polityki energetycznej wynika, że w 2030 roku udział prądu z węgla wyniesie 60 proc. Emisja z elektrowni i elektrociepłowni będzie o około 20 proc. mniejsza, ale nadal bliska 700 kg CO2/MWh. Czy to jednak oznacza po prostu musimy palić i płacić coraz więcej? Nie. Coś jednak zrobić możemy.

Z debaty publicznej przynajmniej od początku obecnej dekady nie znikały obawy o to, że wskutek unijnej polityki dekarbonizacji ceny uprawnień do emisji CO 2 , które energetyka musi kupować, znacznie wzrosną. Prognozowano, że doprowadzi to do podwyżek cen prądu, co uderzy w gospodarstwa domowe i w podstawy konkurencyjności polskich firm, a to z kolei miało doprowadzić do osłabienia wzrostu gospodarczego. Czyżbyśmy realizowali nakreślony wówczas scenariusz? Wybuchowa mieszanka Nie były to obawy na wyrost, bo polityka klimatyczna stawała się coraz bardziej rygorystyczna, a paliwowa struktura wytwarzania energii elektrycznej w Polsce zmieniała się dosyć wolno.

W latach 2007-2016 udział prądu wytwarzanego z węgla (kamiennego oraz brunatnego) w produkcji energii ogółem spadł z około 90 proc. do około 78 proc. (dane z rządowego programu dla górnictwa węgla kamiennego z 2018 roku).



W końcu mieszanka uzależnienia od węgla i polityki klimatycznej wybuchła. W reakcji na działania administracyjne (reforma EU ETS) ceny uprawnień do emisji znacznie wzrosły w 2018 roku. Wyższe ceny węgla stały się drugim czynnikiem wzrostu hurtowych cen energii.



W ujęciu narastającym, jak podaje PGE w raporcie, w trzech kwartałach mijającego roku średnia cena kontraktów typu "pasmo roczne" była wyższa o 39 proc.! od notowań roku 2017. W przypadku kontraktów szczytowych różnica wyniosła 50 proc. W konsekwencji wzrostu hurtowych cen energii, ale i innych kosztów energii (cen tzw. zielonych certyfikatów) rok 2019 będzie czasem zdecydowanego wzrostu detalicznych cen sprzedaży prądu dla odbiorców końcowych.



W przypadku biznesu skala tego przyrostu nie jest łatwa do oszacowania, bo w tym segmencie rynek energii jest od dawna zderegulowany. Niemniej przynajmniej niektóre szacunki wskazują, że wzrost cen prądu raczej przełoży się na podwyżkę cen produktów. Podwyżka wszystkiego Komentatorzy prześcigają się w prognozowaniu wpływu ewentualnej podwyżki cen energii na ceny produktów finalnych oraz na strategie i kondycję firm. Starania o zachowanie konkurencyjności będą zapewne polegały na próbach zniwelowania wpływu droższej energii na koszt produktu. Takie zaciskanie pasa może mieć wpływ także na rynek pracy.