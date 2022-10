Kto odnajdzie Świętego Graala zielonej chemii, zbierze miliardy

Europejski Zielony Ład to dla niemal wszystkich firm gigantyczne wyzwanie. Chemia na ekologicznym zwrocie może bardzo zyskać. Szanse dostrzegają zagraniczne i polskie koncerny.

Produkcja bardziej zrównoważona, prowadzona przy mniejszym zapotrzebowaniu na energię, to jeden z elementów zielonych strategii firm chemicznych.

Rosnąca świadomość ekologiczna klientów wymusza na dostawcach produktów czy usług bardziej przyjazne środowisku działania.

Kosztowny wyścig technologiczny w światowej chemii skupia się teraz na produktach poddających się recyklingowi, biodegradowalnych, o minimalnym śladzie węglowym. Dynamicznym czynnikiem tych zmian jest akceptacja cen przez rynek.

Plan działania, zwany Europejskim Zielonym Ładem, powstał, ponieważ decydenci zauważyli, że zmiana klimatu i i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Zielony zwrot ma pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę.

Strategia zakłada, że w 2050 roku Europa osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Jednak zmiany będą kosztować – kwoty idą w biliony euro – wymagają także nowych rozwiązań. A ponieważ żadna branża nie obywa się bez dostaw „chemicznych komponentów”, już wiadomo, że firmy chemiczne w znacznym stopniu będą napędzać zieloną rewolucję.

Zrównoważone znaczy opłacalne: bez ekologicznych produktów wypadasz z gry

Dlaczego jednak firmy chemiczne dostosowują się do zmian wywołany przez „zielony zwrot”? Odpowiedź, którą chciałoby się usłyszeć, brzmiałaby: bo odpowiedzialnie i świadomie stawiają na zrównoważoną produkcję w trosce o środowisko i los przyszłych pokoleń.

I choć z pewnością względy społeczne i etyczne odgrywają pewną rolę, to wydaje się, że bardziej bezpośrednio na działania firm wpływają czynniki ekonomiczne. Po pierwsze rosnąca świadomość ekologiczna klientów wymusza na dostawcach produktów czy usług bardziej przyjazne środowisku działania. Bez ekologicznych produktów w niektórych branżach nie da się już teraz praktycznie funkcjonować.

Po drugie koszty operacyjne rosną, po prostu opłaca się przestawić na „zielone tory” Często skutkuje to bowiem niższymi podatkami czy też obniża koszty funkcjonowania firmy. Jak wyglądają konkretne działania firm z branży?

W poszukiwaniu przyjaznych tworzyw. Kto odnajdzie Świętego Graala zielonej chemii?

Kluczowym elementem zmian jest wytwarzanie takich związków, które można przerabiać lub których produkcja nie oddziałuje negatywnie na środowisko. Chodzi o (w tym kierunki idą badania) tworzywa sztuczne, które można ponownie przerobić, lub takie, które w środowisku naturalnym łatwo i szybko ulegają rozkładowi na nieszkodliwe związki.

Ponieważ bez tworzyw sztucznych współczesna cywilizacja nie potrafi funkcjonować, ten, kto odkryje biodegradowalne czy poddające się pełnemu recyklingowi tworzywo (niezbyt drogie w produkcji), ten będzie mógł liczyć na ogromne profity, a być może nawet na Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii.

Warto dodać, że ze względu na wagę tematu szanse na to są duże, bo w 2019 roku tę najbardziej prestiżową z nagród otrzymali John Goodenough, Stanley Wittingham i Akira Yoshino za prace nad akumulatorami litowo-jonowymi.

Prace nad przyjaznymi tworzywami sztucznymi prowadzą obecnie wszystkie liczące się firmy chemiczne. Ogromne kwoty angażuje w prace badawczo-rozwojowe największy na świecie koncern chemiczny, niemiecki BASF. Nie ma się temu co dziwić, kto odnajdzie Świętego Graala zielonej chemii tworzyw sztucznych i opatentuje skuteczne rozwiązanie, zbierze miliardy.

Zresztą widoczne są działania ku „zazielenieniu” procesu produkcyjnego również w wielu innych aspektach i także na naszym podwórku. Cywilizacja nie może bowiem przetrwać bez pewnych związków – np. nawozów.

Świadomość tego ma np. spółka Hynfra. Firma planuje budowę serii fabryk zielonego amoniaku i ma już odbiorcę dla całej produkcji. Jeśli biznes wypali, będzie oznaczało to gigantyczną rewolucję.

Zazielenienie produkcji zaczyna się już na etapie pozyskiwania energii potrzebnej w procesie produkcji. Pod koniec sierpnia wchodzący w skład Grupy Azoty ZAK poinformował o uruchomieniu farmy fotowoltaicznej. Niestabilne z natury rzeczy źródła energii to pewien problem dla branży, która ze względów technologicznych potrzebuje stabilnych dostaw, jednak własny, zielony, prąd daje – poza korzyściami wizerunkowymi i ekonomicznymi – atut niezależności.

Jak mówi Mirosław Skowron, członek zarządu Ciechu, co prawda bez wysokowydajnych magazynów energii źródła odnawialne w chemii muszą być szczególnie ostrożnie wykorzystywane. Zapowiadany przełom technologiczny w magazynowaniu energii szeroko otworzyłby chemii drzwi do zielonej energii.

Wyroby czyste i tanie. Czy to możliwe? Bardziej przyjazny dla środowiska może być także sposób jego stosowania

Bardziej ekologiczna produkcja, prowadzona przy mniejszym zapotrzebowaniu na energię, to tylko jeden z elementów działań firm chemicznych. Kluczowe z punktu widzenia klientów jest portfolio przyjaznych dla środowiska produktów. Takich oczekują klienci końcowi, ale także firmy przetwarzające np. tworzywa sztuczne czy wykorzystujące związki chemiczne.

Jednak w całym procesie jest jeden haczyk. Jak zauważa menedżer dużej firmy produkującej wyroby z tworzyw sztucznych dla branży motoryzacyjnej, wszyscy oczekują wyrobów najlepiej o zerowym śladzie węglowym. Jednak często to oznacza wyższe koszty produkcji. Czy klienci są gotowi za to płacić? Wcale nie – uważa nasz rozmówca.

– Owszem chcieliby mieć „czyste” wyroby, ale w dotychczasowej lub – jeszcze lepiej – niższej cenie – przyznaje menedżer.

Jednak naukowcy uparcie poszukują przyjaznych dla środowiska rozwiązań, a rewolucja jest możliwa, przy czym stopniowo malejące koszty zastosowania rozwiązań będę zapewne efektem ich stopniowego upowszechnienia.

Przykładem prawdziwej, już dokonującej się rewolucji jest branża farbiarska. Sektor ten już dawno pozbył się z farb i lakierów ołowiu. Dość zresztą powiedzieć, że w przeszłości, aby pokrycie było jeszcze bardziej efektowne, w farbach stosowano nawet… substancje radioaktywne.

Praktycznie wszyscy europejscy producenci chemiczni w mniejszym lub większym stopniu stosują już zielone technologie, a dotyczy to całego asortymentu. Bardziej „ekologiczny” może być sam produkt, ale i sposób jego stosowania może być bardziej przyjazny dla środowiska.

Przykładem takich rozwiązań może być branża nawozowa. Z pozoru to zwykłe związki, które rolnik „sypie na pole”. Tyle że takie stosowanie nawozów odchodzi już do lamusa. Obecnie nawozy to zaawansowane produkty. I tak aby zapewnić dokładniejsze stosowanie, zawierają np. związki zwane antyzbrylaczami. Produkowane np. przez Polwax związki pozwalają nawóz stosować precyzyjniej.

– Największym wrogiem nawozów jest wilgoć, której konsekwencją jest zbrylanie nawozu. Stąd tak ważne jest zastosowanie odpowiednich preparatów o charakterze hydrofobowym i zdolnych jednocześnie do przylegania do powierzchni granul nawozu – mówi Mateusz Kłaczek, kierownik rozwoju produktu spółki Polwax.

To jednak nie koniec zmian w nawozach. Kluczem jest także to, aby ich dozowanie już w ziemi uprawnej było jak najdokładniejsze, temu służą rozwiązania dotyczące prawidłowego rozkładania się brył nawozów. Takie rozwiązanie stosuje między innymi największy krajowy producent nawozów – Grupa Azoty.

Selena już produkuje biopolimery. Ten trend, to konieczność i "naturalny wybór"

Niedawno Selena, producent chemii budowlanej, uruchomiła nową linię do produkcji biopolimerów. Dzięki niej w zakładach Selena Industrial Technologies w Nowej Rudzie i Dzierżoniowie produkowane będą tworzywa z naturalnych komponentów.

– Rozpoczęcie produkcji biopolimerów przez Selena Industrial Technologies to ważny krok w kierunku tworzenia produktów ekologicznych i zrównoważonych środowiskowo. Wprowadzanie nowatorskich produktów na rynek to jeden z priorytetów naszej strategii biznesowej, ale też naturalny wybór rozwiązań proekologicznych, zeroemisyjnych i prokonsumenckich – mówi Krzysztof Domarecki, główny akcjonariusz Seleny.

Zdaniem wiceprezesa zarządu PCC Exol Rafała Zdonia zielona chemia to nie trend, lecz konieczność. – Świadomość społeczna jest coraz większa, rośnie liczba osób zainteresowanych produktami eko – mówi menedżer.

Tekst pochodzi z Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł nr 3/2022.