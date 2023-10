Mechanizm napędzający rozwój Polski może wkrótce stanąć

Wsparcie, uśmierzające szok pandemiczny i energetyczny, będzie u nas wycofywane. Wielkim ryzykiem jest to, że ta nowa normalność może zostać na stałe w regulacjach UE. A to ograniczyłoby konkurencyjność Polski - ostrzega Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Niepokoi pana lipcowy spadek produkcji przemysłowej w Polsce o 2,7 proc. rdr (według danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu było to jedynie 1,4 proc.; w sierpniu zaś 2 proc. rdr)? Zarazem wskaźnik cen produkcji sprzedanej (PPI) zmalał o 1,7 proc. rdr (po wzroście o 0,3 proc. w czerwcu), co akurat jest dość optymistyczne. Czeka nas w najbliższych miesiącach silne gospodarcze ochłodzenie czy jednak po tym wyboju możemy liczyć na przedłużoną złotą jesień?

- Żeby spadła inflacja, gospodarka musi spowolnić. Słabsze wyniki Polski są pokłosiem wydarzeń w światowej gospodarce. Nie ma dobrych sygnałów z gospodarki amerykańskiej, a prognozy i dane z gospodarki niemieckiej i chińskiej są wręcz niepokojące. Plus recesyjna strefa euro… Problemy ma zatem sporo fundamentów, na których stoi globalny eksport i konsumpcja nie ma się za dobrze.

Dodatkowo tylko 13 proc. firm w Polsce – według badań Narodowego Banku Polskiego – ma zbyt duży zapas gotowych towarów (jeden z najniższych odczytów od 2010 r.), co wskazuje, że przedsiębiorcy nie spodziewają się w najbliższych miesiącach gwałtownego odbicia. W przeciwnym razie już teraz produkowaliby więcej. A i z bieżącymi zamówieniami zagranicznymi jest słabiej niż we wcześniejszych latach.

"W tym roku gospodarka naszego kraju poradzi sobie generalnie lepiej niż strefa euro"

Z naszych badań, prowadzonych wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wynika, że 22 proc. firm notuje niższy popyt zamówień zagranicznych niż przed rokiem. To dotyka głównie produkcji i logistyki.

W konsekwencji mamy deflację w PPI – i to też lustrzane odbicie tego, co się dzieje ze światową gospodarką, której Polska jest coraz istotniejszym uczestnikiem.

Myślę, że w tym roku gospodarka naszego kraju poradzi sobie generalnie lepiej niż strefa euro. W Polskim Instytucie Ekonomicznym szacujemy wzrost w granicach 0,4-0,5 PKB, czyli druga połowa roku będzie korzystniejsza od pierwszej, ale jest to wzrost niski.

Kolejny rok powinien przynieść odbicie gospodarcze – według naszych prognoz mamy się rozwijać w tempie przynajmniej 2,2 proc. (Komisja Europejska przewiduje nawet 2,7 proc.), jeśli oczywiście znów nie zdarzy się jakiś niespodziewany szok – jak np. zajęcie Tajwanu przez Chiny.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w rozmowie ze mną – w odniesieniu do rządowych wyborów w dobie dwóch kryzysów – mówił tak: „Przemysł 4.0, czyli wejście na zupełnie inny poziom gospodarki, realizujemy teraz w takim stopniu, w jakim jest to spójne z krótkoterminowymi wyzwaniami. Dzisiaj raczej koncentrujemy uwagę na rewolucji w dostępie do energii i podstawowych surowców – i tak zapewne będzie przez, powiedzmy, 2-3 lata”. To błąd?

- Ceny energii w ostatnich latach należały do podstawowych wyzwań stojących przed gospodarką, w tym zwłaszcza przed sektorem produkcji przemysłowej w Europie. Stawką była bowiem trwała utrata konkurencyjności w wyścigu z krajami azjatyckimi czy Ameryki Łacińskiej. I nie dziwi mnie, że wiele rządów skupiało się na cenach energii.

Jednocześnie warto dostrzec, że Polska w kwestii mechanizmów zwiększających opłacalność inwestowania w automatyzację i robotyzację czy w B+R (badani i rozwój - przyp. red.) w gronie państw OECD należy do czołówki. Firmy mogą z tych szans skorzystać, by obniżyć poziom opodatkowania czy dostać grant.

Tyle że tu trzeba decyzji i proaktywności, a w praktyce sektor przemysłowy jednak zbyt wolno podąża w kierunku niemieckiego konceptu Industrie 4.0 – po to, by m.in. zwiększać produktywność (choć w ostatnich latach i tak należymy do liderów wzrostów w tej dziedzinie, tyle że z dość nieimponującego poziomu).

Z jednej strony wielu ekspertów uważa m.in. postęp w robotyzacji czy automatyzacji u nas za niedostateczny – zwłaszcza w porównaniu do „benchmarków”, jak Korea, Niemcy, a nawet Czechy.

Z drugiej strony: mamy inną strukturę produkcji i niektóre sektory albo nie wymagają automatyzacji, albo też nie ma wystarczająco wyspecjalizowanych robotów. W kwestii outsourcingu można wręcz powiedzieć, że państwa Europy Zachodniej przeniosły do środka kontynentu ten rodzaj produkcji, której nie są w stanie łatwo zautomatyzować czy zrobotyzować.

"Mechanizmy wsparcia, uśmierzające szok pandemiczny i energetyczny, stopniowo będą wycofywane"

Jakie są perspektywy, by kończyć w Polsce z kryzysową doraźnością, z nadzwyczajnym wsparciem państwa, w tym z antyinflacyjną pomocą dla firm? A może trzeba nam nowego strategicznego planu zastępującego kontrowersyjny, w sporej mierze już zdezaktualizowany Polski Ład?

- Dawno nie mieliśmy do czynienia z kilkoma nakładającymi się na siebie kryzysami, które ekonomiści definiują jako polikryzys. Jednocześnie występują ryzyko eskalacji nuklearnej, wojna, ryzyko stagflacji, kryzys żywnościowy, energetyczny oraz skrajne zjawiska pogodowe. A to przecież niejedyne powody, dla których nie wiemy, gdzie będziemy za kilka czy kilkanaście lat.

Polityka energetyczna na świecie ulega modyfikacjom. Za naszą wschodnią granicą wciąż toczy się wojna; mamy sąsiada, który zalicza nas do największych wrogów. Za dużo tych równań z samymi niewiadomymi…

Istotne, by rozwijać naszą atrakcyjność inwestycyjną – m.in. poprzez transformację energetyczną, wzmacniającą też suwerenność ekonomiczną Polski wobec OPEC czy Rosji.

Ważnym czynnikiem w przyszłych rachubach ekonomicznych pozostaje też odbudowa Ukrainy, w której Polska powinna brać istotny udział – chociażby jako wykonawca czy poddostawca (bo o naszym finansowaniu na dużą skalę tych gigantycznych prac trudno przecież mówić).

No to co dalej?

- Nie każdy kryzys da się zażegnać przez zasypywanie rynku pieniędzmi. I nie w każdym kryzysie wyłącznie interwencjonizm państwa wystarcza, by rozwiązać problemy.

Gdyby Polska nie interweniowała w podobnie dużym stopniu, jak inne państwa Zachodu, pewnie bylibyśmy gospodarczo w innym miejscu… A dziś mamy zdrową gospodarkę, z niezłymi perspektywami wzrostu (3,5-3,8 proc. PKB) w najbliższych latach.

Mechanizmy wsparcia, uśmierzające szok pandemiczny i energetyczny, stopniowo będą wycofywane. Wielkim ryzykiem dla Polski jest to, że owa „nowa normalność” na stałe może zagościć w regulacjach unijnych. Chodzi o pomoc publiczną dla firm m.in. we Francji, Niemczech i kilku innych bogatych krajach unijnych.

Co tu postanowi Komisja Europejska w nowym personalnym rozdaniu w 2024 roku? Akceptacja na stałe luźnych zasad w pomocy publicznej zburzyłaby kompletnie jednolity rynek, bardzo ograniczyłaby na nim konkurencyjność – na najważniejszym dla nas rynku, w handlu! Tym bardziej, że Polska czy państwa Centralnej Europy nie mają tak głębokich sakiewek.

Podstawowy mechanizm, który umożliwiał rozwój tej części świata, przestałby działać.

"Tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego stopa inwestycji prywatnych w stosunku do PKB spada"

Stopa inwestycji prywatnych w Polsce w roku 2020 spadła do katastrofalnego poziomu 12 proc. (w następnych latach było nieco lepiej). Pandemia jedynie nasiliła tendencję spadkową, bo inwestycje prywatne jako procent PKB obniżały się od 2016 r. Rząd w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakładał, że do 2020 r. stopa inwestycji (prywatne i publiczne) wyniesie u nas od 22 do 25 proc., w tymże roku sięgały jednak zaledwie 17 proc. Pandemia – pandemią, niepewność wywołana wojną – niepewnością, ale rząd od lat nie potrafi skutecznie i mocno pobudzać inwestycji prywatnych…

- To sytuacja, kiedy trzeba dzielić włos na czworo. Z wieloma ekonomistami rozmawiałem na ten temat, ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego stopa inwestycji prywatnych w stosunku do PKB spada. A tym bardziej wskazać jeden decydujący powód…

Jedna z hipotez? W ostatniej dekadzie PKB mocno rosło dzięki konsumpcji, a poziom aktywów firm utrzymał się na podobnym poziomie, więc „mianownik” nam urósł, a „licznik” – też, ale nie w stopniu wystarczającym. Gdyby stopę inwestycji zestawić z innym „mianownikiem” (poziomem aktywów firm właśnie), to się okaże, że inwestycje w zasadzie rosną.

Inna sprawa: mocno – zresztą w całym naszym regionie – wzrosła produktywność gospodarki, co byłoby w zasadzie niemożliwe bez sporych inwestycji. Z tym łączy się trzecia kwestia – pytanie, czy przedsiębiorstwa (tak jak nie wykazywały w sprawozdaniach nakładów na B+R, a musiały to robić, by dostać ulgę podatkową) w odpowiedni sposób kwalifikują wydatki inwestycyjne – czyli nie jako koszty.

Dodajmy, że wskutek takiego, a nie innego ujęcia inwestycji w GUS-owskich statystykach nie zawsze można uchwycić każdy rodzaj inwestycji. Na przykład: inwestycji w ludzi, co odgrywa coraz większą rolę w nowoczesnej produkcji.

Wzrosło nam zatrudnienie – mamy już ponad 17 mln pracujących: może inwestycje zamieniono na zwiększenie zatrudnienia? Do tego mamy stale wysoką stopę inwestycji zagranicznych do PKB.

Według mnie może najbardziej wyjaśnia niską stopę inwestycji to, że zmieniła się w Polsce struktura kreowania wartości dodanej: mocno urosła rola sektora usługowego. Jeśli przyrasta jego pula w naszym eksporcie i jeśli mamy tak wiele inwestycji zagranicznych w tym sektorze w Polsce, to nie będziemy widzieć wyższej stopy inwestycji, bo nie ma tam tego rodzaju kosztów, jak np. w przemyśle.

Podobnie widać dużą lukę w niegdysiejszych, ambitnych planach rządu Zjednoczonej Prawicy, dotyczących udziału przemysłu w PKB. Lukę tak dużą, że założone cele przesunięto z roku 2025 na rok… 2030. Co tu szwankuje – po stronie administracji, a może i biznesu? I czy to źle, że sektor usług rośnie, czy też dobrze?

- Byliśmy do tej pory jedną z najbardziej uprzemysłowionych gospodarek Europy – obok Czech czy Niemiec. I to się nie zmienia w ostatnich latach.

Przemysł mógłby odgrywać jeszcze większą rolę, gdyby pojawiły się u nas kolejne, duże przemysłowe inwestycje zagraniczne i gdybyśmy zyskali jeszcze większą bazę produkcyjną w ramach procesów decouplingu (rozdzielenie zależności gospodarczych - przyp. red.) i de-riskingu (definiowanie ryzyk i przeciwdziałanie im - przyp. red.) w odniesieniu do Chin.

To akurat w pewnej mierze widać w Polsce, ale zamykanie zagranicznych fabryk w Kraju Środka nigdy nie będzie miało zmasowanego charakteru; a w kolejce stoją przecież też Indie, otwierające szeroko drzwi przed inwestycjami zagranicznymi.

Nie wydarzyło się jednak nic takiego, co wywołałoby zaniepokojenie stanem polskiej produkcji przemysłowej. Przykładowo: mamy najbardziej na świecie zróżnicowaną strukturę eksportu.

Czyli można napisać, że szef PIE twierdzi, iż wysiłki rządu na rzecz przyrostu roli przemysłu w Polsce są właściwie niepotrzebne…

- (śmiech) Utrzymanie bazy produkcyjnej jest bardzo ważne dla Polski, ale co do dokładnych wartości procentowych w stosunku do PKB, jak w życiu: to się układa różnie, bo różne czynniki wpływają na wartość tego wskaźnika. A czy dążąc do tego celu, doktrynalnie powinniśmy na przykład zniechęcać firmy do inwestowania w sektor usługowy?

Pan jako neoliberał gospodarczy stawia jednak na naturalne procesy w gospodarce.

- Uważam, że państwo powinno być regulatorem i angażować się, gdy pojawiają się sytuacje kryzysowe – to działanie typowo antycykliczne. W ostatnich trzech latach doszło do sytuacji, że takie działania były konieczne; w normalnych czasach do tak dużych interwencji państwa nie powinno dochodzić.

"Przez potrzeby militarne prawdopodobnie w kolejnych latach nie będzie pieniędzy na dodatkowe pomysły wydatkowe różnych sił politycznych"

Czy należy pan do zwolenników tezy, że nasz budżet wygląda nieźle, dług publiczny – mimo następstw obu kryzysów – trzymamy w ryzach, a wszystkie tzw. fundusze celowe, którymi zarządzają rozmaite instytucje państwa – to nie ukryte, ledwie maskowane de facto, pokaźne wydatki budżetowe?

- Fundusze celowe (część z nich – jak fundusz drogowy – istniała przed ostatnimi kryzysami) odegrały dużą rolę w dobie pandemii. Stopniowo – co zapowiedział rząd – będą jednak włączane do budżetu państwa. To kierunek docelowy, gdyż sytuacja, gdy spora część wydatków pozostaje poza ustawą budżetową, jest nadzwyczajna.

Te wydatki widać choćby w sprawozdaniach, informacjach i prognozach deficytu Ministerstwa Finansów, ale – dla przejrzystości finansów państwa – moim zdaniem lwią część wspomnianych funduszy trzeba wcielić do budżetu państwa. Nie wszystkie: we wszystkich krajach europejskich od dawna istnieją owe fundusze celowe. Choćby w Niemczech gigantyczna instytucja rozwojowa, czyli KfW, od lat pozostaje – z wielkim pożytkiem dla państwa i gospodarki – poza strukturami rządu i poza budżetem federalnym.

W Polsce „kryzysowe” fundusze celowe wyodrębniono także z uwagi na sprawność i sieć dystrybucji. Wykorzystano tu ze znakomitym efektem instytucje rozwojowe – Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego były naturalnymi operatorami tych środków.

Czy luźnej polityce fiskalnej nie powinna aby towarzyszyć restrykcyjna polityka pieniężna? Czy po wyborach można się spodziewać „zacieśnienia” obu wspomnianych polityk?

- Szok energetyczny i wynikający w dużej mierze z niego szok inflacyjny (badanie Europejskiego Banku Centralnego wskazuje, że ceny energii wpłynęły w 80 proc. na wartość wskaźnika inflacji) nie są typowymi szokami cenowymi. Rutynowa reakcja gospodarek europejskich powinna być taka, że nie wydajemy dużo więcej pieniędzy, czekamy, aż nastąpi schłodzenie gospodarki przez podnoszenie stóp procentowych. Żaden bank centralny nie tylko w naszej części Europy (Czesi są tu najostrzejsi) nie podjął radykalnych kroków…

Ale szok energetyczny wynikający z agresji Rosji na Ukrainę nie jest szokiem rynkowym (podobnie jak pandemia); mało tego – nie dotyka całego świata. Czyli podwyższone ceny gazu i ropy notowane w Europie nie dotyczyły w równym stopniu USA i Chin. I jeśli Europa chce zachować zdolność konkurowania z obiema tymi gospodarkami, to musiała wprowadzić mechanizmy osłonowe – by np. energochłonna produkcja nie upadła. Wyjaskrawiając: nikt we Francji nie dopuściłby do skasowania przemysłu szklarskiego, produkującego butelki do wina…

To jednakże nie oznacza, by we Wspólnocie w momencie, gdy inflacja zaczyna spadać, nie podejmować na pewnym etapie decyzji o obniżaniu stóp procentowych, co też właśnie Rada Polityki Pieniężnej zrobiła. W USA słychać o niepodwyższaniu już stóp procentowych, podobnie EBC dokonał już najpewniej ostatniej podwyżki w cyklu.

U nas dochodzi dodatkowy czynnik po stronie fiskalnej: kwestie związane z wojną za naszą granicą i zwiększonymi wydatkami militarnymi, które istotnie wpływają na bilans sektora finansów publicznych. Polska wydaje w państwach NATO najwięcej na obronę (4,3 proc. PKB w tym roku; prawie 60 proc. na modernizację wojska – też tu jesteśmy nr 1 w Pakcie). Tyle że wydatki zbrojeniowe nie są realizowane w naszej gospodarce, a zatem gigantycznego wpływu na inflację nie mają.

Przez potrzeby militarne prawdopodobnie w kolejnych latach nie będzie pieniędzy na dodatkowe pomysły wydatkowe różnych sił politycznych – po to, by poziom zadłużenia publicznego Polski mocno się nie powiększył (nasze pięćdziesiąt parę procent PKB to nadal zdrowo w porównaniu z wieloma krajami Unii).

I tak – jak inne państwa regionu – będziemy mieli przez kilka lat trochę podwyższony poziom długu, co widnieje zresztą w prognozach resortu finansów.

Gospodarka? "Normalizacja postępuje, ale realia powodują, że dokładny powrót do 2019 roku jest już kompletnie niemożliwy"

„Gdy następują takie zjawiska, jak kryzys energetyczny, wojna, nakładanie sankcji na Rosję, zerwanie łańcuchów dostaw oraz szereg różnych innych problemów, "niepewność" jest słowem, które coraz częściej powtarzają przedsiębiorcy” – zauważył pan w styczniu tego roku. Czy ów niepokój zelżał?

- Charles de Gaulle mówił, że pokój nie jest naturalnym zjawiskiem wśród społeczeństw… I trochę wracamy do czasów, jak działała gospodarka w warunkach, gdy pokój nie był owym naturalnym zjawiskiem dla stosunków gospodarczo-społecznych. Gospodarka Izraela w stanie wojny czy w groźbie wojny działa przez lata…

To oczywiście nie jest odwzorowanie 1:1, ale w naszym europocentryzmie wyleczyliśmy się z tego sposobu myślenia: że w bezpośrednim sąsiedztwie trwa wojna i rzutuje to na Polskę i inne kraje Starego Kontynentu pośrednio i bezpośrednio. A to – prócz innych, normalnych czynników ryzyka w gospodarce i firmach – dodatkowo skłania do ostrożności, do niepokoju.

Dziś – patrząc na dane – niepewność i pesymizm nadal przeważają. Kolejne miesiące będą jednak przynosiły poprawę – coraz większy odsetek opinii neutralnych czy pozytywnych wśród menedżerów i właścicieli firm.

W naszych badaniach koniunktury gospodarczej widzimy na przykład, że pesymistów jest mniej niż rok temu (choć nadal przeważają). Optymizm w części przedsiębiorstw zaczyna dominować: brak negatywnych konsekwencji związanych z wojną deklaruje 23 proc. firm z sektora przemysłu przetwórczego; przed rokiem było to ok. 10 proc. Normalizacja postępuje, ale realia powodują, że dokładny powrót do 2019 roku jest już kompletnie niemożliwy.

Wywiad pochodzi z Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł nr 3/2023.