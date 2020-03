Moya ma ambitne plany, chce otwierać 50 stacji benzynowych rocznie

Zręczny gracz na polskim rynku dystrybucji paliw od dekady odnosi sukcesy w rywalizacji z krajowymi i zagranicznymi potentatami. Moya to sieć stacji paliw firmy Anwim, która wpisuje się we wszystkie ofensywne trendy w dystrybucji paliw, dokładając do nich handlową, operacyjną i zarządczą elastyczność - atut mniejszego podmiotu.

Moya to szósta pod względem wielkości sieć stacji paliw w Polsce. Działa we wszystkich województwach przy głównych trasach tranzytowych, drogach lokalnych i w miastach.

W markę zainwestował fundusz Enterprise Investors, który należy do największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.

Od 2020 roku Moya ma powiększać się o minimum 50 stacji rocznie. Będą to zarówno placówki własne, jak i franczyzowe.