Najwążniejsze są mieszkania. Minister Buda otwarcie o swoim głównym zadaniu

Zmienić politykę mieszkaniową. To najważniejsze zadanie, jakie dostałem od premiera Morawieckiego – mówi w rozmowie z Nowym Przemysłem Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy dotychczasowe programy i patologie w budownictwie i mieszkalnictwie – mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Z punktu widzenia państwa utrzymanie miejsc pracy jest 2,5-krotnie mniej kosztowne niż ich odtwarzanie.

Interwencjonizm państwa pojawił się, zdaniem Budy, w momencie, gdy nastały czasy, które go wymagały.

W biznesie trzeba przestać myśleć za pomocą kalek sprzed 30 lat - mówi minister.

Panie ministrze, resort rozwoju i technologii to instytucja, urząd, ale i ludzie, jego szef. Co – w autorskim ujęciu – w koncepcjach tego resortu wrzuciłby pan do skoroszytu „najważniejsze kontynuacje”, a co do przegródki „nowe, strategiczne koncepcje”?

- Rozpocząłem pracę w ministerstwie dwa miesiące po rosyjskiej agresji na Ukrainę. To wydarzenie zmieniło hierarchię działań mojego resortu. Dlatego w pierwszej kolejności zajęliśmy się dostępnością i kosztami energii dla przedsiębiorców. To było ogromne wyzwanie.

Wprowadziliśmy maksymalne ceny energii elektrycznej dla małych i średnich firm, a tym samym zagwarantowaliśmy stabilność cen prądu i ciągłość pracy tych przedsiębiorstw.

Duże firmy jednak narzekają, że skoncentrowaliście się przede wszystkim na wsparciu MSP.

- Stworzyliśmy program wsparcia dla przedsiębiorstw z branż energochłonnych, skierowany głównie do dużych firm. Po dwóch turach pomocy, pracujemy teraz nad kolejnym mechanizmem wsparcia.

Pamiętajmy, że poruszamy się w ramach programów notyfikowanych przez Komisję Europejską i w pewnej skali finansowej. Do dyspozycji mamy ok. 5 mld zł.

A ze strategicznych, niedoraźnych zadań?

- Na pierwszym miejscu? Zmienić politykę mieszkaniową. To najważniejsze zadanie, jakie dostałem od premiera Morawieckiego.

Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy dotychczasowe programy i patologie w budownictwie i mieszkalnictwie – m.in. od warunków technicznych, przez wadliwą zabudowę, poprzez flipping w wynaturzonej formie, aż po pewne zabiegi deweloperów w rodzaju mikrokawalerek. Jednym słowem: wspieramy rozwój rynku mieszkaniowego, ale też porządkujemy rynek mieszkaniowy poprzez propozycję konkretnych rozwiązań.

W niespełna rok postawiliśmy budownictwo komunalne na nogi. Obecnie na budynki komunalne przeznaczamy najwięcej środków finansowych w historii. Inwestycje ruszają w całej Polsce. W tym roku wydaliśmy już ok. 900 mln zł (nasi poprzednicy 50-80 mln zł rocznie), a do końca roku wydamy w granicach 2,6 mld zł. Na naszych oczach tworzy się gigantyczny program prac komunalnych.

1 lipca br. wystartuje program Pierwsze Mieszkanie z bezpiecznym kredytem 2 proc. i oszczędnościowym Kontem Mieszkaniowym. Oba instrumenty mają wspomóc osoby do 45. roku życia, które są gotowe kupić pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny albo planują to zrobić w przyszłości. Program stanie się skuteczną odpowiedzią na problem wysokiego progu dostępu do kredytów hipotecznych.

Zmieniamy też przepisy dotyczące planowania przestrzennego – projekt ustawy przyjął już rząd i toczą się nad nim prace w parlamencie. Przypomnę również o likwidacji użytkowania wieczystego i całkowitym uwłaszczeniu. Likwidujemy też podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku pierwszego mieszkania. Przedstawiliśmy pakiet #StopPatodeweloperka.

Sądzę, że w średniookresowej perspektywie wiele naszych inicjatyw na rynku mieszkaniowym doprowadzi do poważnej redukcji luki mieszkaniowej, a jednocześnie zapewni, że interesy klienta w relacji z deweloperem będą zabezpieczone.

Polski biznes powinien móc wznieść się wyżej w łańcuchu dostaw ze swoimi produktami i usługami

Przedstawiciele rządu akcentują, że środki z Unii na lata 2021-2027, wynegocjowane w ramach Umowy Partnerstwa z KE, trafią głównie na rozwój nauki, przedsiębiorczości i cyfryzacji. To – przynajmniej w założeniach – kurs na nowoczesność. Na co zwróciłby pan tu szczególną uwagę – w środkach, ale i oczekiwanych efektach?

- Środki europejskie staramy się przeznaczać na projekty służące realizacji cyfrowej i zielonej transformacji polskiej gospodarki. Chcemy, aby nasi przedsiębiorcy, dzięki finansowemu zastrzykowi płynącemu do Polski z Brukseli, mogli wznieść się wyżej w łańcuchu dostaw ze swoimi produktami i usługami.

Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, by te środki były wykorzystywane na nowe rozwiązania, które zapewniają większą wartość dodaną i produktywność. A w konsekwencji – stawiają firmę wyżej w łańcuchu dostaw – nie jako dostawcę czwartorzędnego komponentu, lecz istotnego składnika czy usługi. I to najlepiej takiego, który można dystrybuować na szeroką skalę i bez problemów logistycznych.

Na przykład Estonia nie ściga się z Hiszpanią czy Chinami w budowie autostrad, ale stawia na rozwiązania cyfrowe. Koreańskie czy japońskie firmy też nie chcą kłaść dróg w Europie i konkurować z lokalnymi przedsiębiorstwami, lecz dostarczają kluczowych, nowoczesnych (i – przy okazji – najdroższych) części tramwajów.

To pewnego rodzaju zmora w rozwoju biznesu: przekonanie, że jeżeli do trzech linii produkcyjnych dołożymy czwartą, to pomnożymy dochody. Problem w tym, że często okazuje się, że dziś jedną supernowoczesną linią technologiczną można produkować więcej niż w przypadku wspomnianych czterech razem wziętych.

Trzeba przestać myśleć za pomocą kalek sprzed 30 lat. W przemyśle motoryzacyjnym wcale nie musimy ścigać się z Niemcami, produkując własne marki samochodów. Można wejść na inny poziom: zacząć wytwarzać pojazdy czy komponenty, które będą niezbędne w nowoczesnej motoryzacji za kilka lat.

Mamy też nie ustawać w przemianach proklimatycznych, w tym w ustawicznym wcielaniu w życie efektywności energetycznej i przechodzeniu w energetyce na OZE. Czy gospodarcze zawirowania – pokłosie pandemii i wojny – przyspieszą czy też w praktyce spowolnią te procesy?

- Pandemia to śmierć ludzi, dramaty rodzinne, dezorganizacja gospodarki. Konsekwencje światowej epidemii doprowadziły jednak także do rewolucji, która inaczej trwałaby ok. 30 lat. Zostaliśmy zmuszeni, żeby wcielić ją w życie w ciągu 12 miesięcy. Okazało się, że powszechnie można pracować zdalnie i to czasem nawet bardziej efektywnie niż w sposób stacjonarny.

A transformacja energetyczna? Owszem, już trwała, lecz wojna i odcięcie od części nieodnawialnych źródeł energii – jak rosyjskie gaz czy ropa – doprowadziły do ogromnego zdynamizowania tego procesu.

Rolą państwa i Unii Europejskiej powinno tu być jednak także „zabezpieczanie tyłów”. Musimy pamiętać o ludziach, których na transformację energetyczną zwyczajnie nie stać (chodzi m.in. o wymiany kotłów, fotowoltaikę, pompy ciepła). Trzeba ich wspierać. A skoro programy prośrodowiskowe przyspieszyły, to i reakcja państwa czy Wspólnoty Europejskiej musi też być proporcjonalnie silniejsza.

Chcemy też wspierać rozwój implementacji do polskiej gospodarki rozwiązań z kręgu Przemysłu 4.0. Jakie widzi pan tu perspektywy w dobie poważnych gospodarczych perturbacji?

- Przemysł 4.0, czyli wejście na zupełnie inny poziom gospodarki, realizujemy teraz w takim stopniu, w jakim jest to spójne z krótkoterminowymi wyzwaniami. Dzisiaj raczej koncentrujemy uwagę na rewolucji w dostępie do energii i podstawowych surowców – i tak zapewne będzie przez, powiedzmy, 2-3 lata. A jeśli ta zmiana przynosi też zmianę w technologiach 4.0, to te efekty osiągamy.

Energia i surowce to teraz priorytety. Nowoczesne technologie - w miarę możliwości

Pod wpływem obu kryzysów – mówię o pandemii i wojnie w Ukrainie – gradacja wyzwań w praktyce się zmieniła. Ale do szybkiego postępu w Przemyśle 4.0 z pewnością z całą mocą polska gospodarka powróci.

Pojawiły się regulacje zmierzające do śmielszego przenoszenia produkcji na Zachód lub w bliskie jego sąsiedztwo – jak zmiany prawne, nazwane przez Amerykanów „Bring Manufacturing Home” („zabierzmy produkcję do domu”). Inicjatywą unijną jest zapowiedź mocnego wsparcia Brukseli w rozwijaniu produkcji w krajach Unii w kilkunastu strategicznych dziedzinach, by wydatnie podsycić jej niezależność w tej mierze. Jak ocenia pan realizm takich strategii?

- Sytuacja, z jaką mamy do czynienia w związku z epidemią COVID-19 i agresją Rosji na Ukrainę, raczej nie nasuwa pytania, czy my chcemy tak robić czy nie. To de facto jedyna droga, by zabezpieczyć gospodarkę Europy.

Owszem, można produkować taniej w Azji czy innym rejonie globu, ale bolesna rzeczywistość pokazała m.in., że nie zawsze możemy zapewnić ciągłość dostaw, bo produkty mogą nie dotrzeć np. z powodów epidemicznych czy politycznych. A wtedy pojawią się przerwy w produkcji. Może się tak zdarzyć nawet przy braku jednego strategicznego elementu – przypomnijmy tylko, jak jeszcze nie tak dawno samochody stały na fabrycznych parkingach przez brak jednej części.

To nie jest tylko jakiś strategiczny wybór Unii Europejskiej, ale nakaz zdrowego rozsądku. Skończyła się globalizacja w tradycyjnej postaci, zaczęła się geopolityka – i w dużej mierze wokół niej buduje się dziś gospodarkę. Zmierzamy do tego, by produkować tam, gdzie jest bezpiecznie i blisko rynku zbytu, a nie tylko tam, gdzie taniej.

Tyle że tym megaprocesom państwa czy Unia mogą pomóc, ale i zaszkodzić. Koncepcje sprzed lat – tzw. nowej industrializacji Unii – mimo solennych deklaracji wyszły nam raczej średnio.

- To prawda. Tyle że to była strategia opracowana na poziomie urzędniczym czy eksperckim. Miała zwolenników, ale i przeciwników – i nie widać było szczególnej determinacji, by ją wprowadzać.

Dziś to, aby Europa w o wiele większym stopniu stała się samowystarczalna, nie jest żadnym wyborem, ale właściwie przymusem.

Polska od 3 lat rok w rok znajduje się w pierwszej trójce na kontynencie w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zagraniczne firmy w 2022 r. – przy wsparciu PAIH – zainwestowały u nas rekordowe ponad 3,7 mld euro. Czy to nadal efekt naszych tradycyjnych, proinwestycyjnych atutów, czy też może także zaznacza się tu z wolna wpływ prognozowanych procesów nearshoringu czy wręcz friendshoringu?

- Wszystkie te czynniki musimy brać pod uwagę. Wymieńmy na przykład położenie, kwestie geopolityczne i długofalowe bezpieczeństwo dostaw czy produkcji. Już pierwsze miesiące wojny pokazały, że w ramach NATO jesteśmy bezpieczni.

Dodajmy do tego kadry – mamy naprawdę dobrze wykształconych pracowników m.in. dzięki bezpłatnym i powszechnym uczelniom. W innych krajach nierzadko na studia mogą sobie pozwolić jedynie ludzie o pewnym statusie społecznym i finansowym.

Jeśli ktoś szuka możliwości lokowania inwestycji w Europie pod kątem nearshoringu, to – z punktu widzenia geograficzno-logistycznego – Polska jest nadzwyczaj atrakcyjna. Mamy duży rynek wewnętrzny, blisko duże rynki. To duży plus dla inwestorów.

Jak - w pana ocenie - działa polski system wsparcia eksportu? Gdzie widzi pan sukcesy, a gdzie wymaga on korekt czy dalszego rozwoju?

- Internacjonalizacja jest dziś niewątpliwie prostsza niż kilkanaście lat temu. Obserwujemy giełdy, rynki i mamy do dyspozycji mnóstwo danych. Jesteśmy świeżo po modernizacji strony zajmującej się promocją eksportu (www.trade.gov.pl). Realizowaliśmy programy promujące Polskę i polską gospodarkę w latach poprzednich i działania te będziemy kontynuować w ramach nowej perspektywy finansowej.

Polskie firmy z dużym potencjałem rozwojowym łatwo zyskują rynki zbytu. Państwo winno je tylko "delikatnie wspierać"

A zatem poszukiwanie partnerów, nawet przez Internet i na odległych rynkach, jest dziś ułatwione na niespotykaną do tej pory skalę, również dzięki naszej pracy. Po 30 latach rozwoju gospodarczego, który miał przede wszystkim wewnętrzny charakter, nasze firmy z dużym potencjałem rozwojowym łatwo zyskują rynki zbytu. Z punktu widzenia państwa trzeba ów proces tylko delikatnie wspierać.

W umiędzynarodowieniu polskich firm pomagają biura PAIH-u, które działają poza granicami Polski. Pracuje też dużo firm komercyjnych, pośredniczących w tego rodzaju usługach.

Elastyczność naszej oferty i bliskość wielu rynków eksportowych powodują, że polscy przedsiębiorcy bardzo umiejętnie – w mojej ocenie – rozwijają się na rynkach eksportowych.

Rozmaicie się jednak mówiło w biznesie o działalności biur zagranicznych PAiH… Agencja deklaruje, że ostro się wzięła do pracy, by te braki nadrobić. Teraz cytat: „Pandemia przetasowała układ sił w globalnym handlu, ale polscy przedsiębiorcy, eksporterzy dzięki elastyczności znakomicie odnaleźli się w nowych realiach, korzystając na skróceniu łańcuchów dostaw. Można wysnuć wniosek, że lubią oni kryzysowe sytuacje, a na pewno potrafią z nich korzystać” – mówi Janusz Władyczak, szef KUKE. Gdzie tkwią przyczyny tej elastyczności?

- W założeniu zagraniczne biura handlowe, czyli tzw. ZBH, miały być przedstawicielstwami o elastycznej i łatwo modyfikowalnej strukturze. Dzięki temu łatwo możemy reagować na wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata.

Polski przedsiębiorca w ostatnich 30 latach działał w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Wspomnijmy choćby lata 90. – wielkie bezrobocie, upadek wielu branż i firm, tworzenie się nowych przedsiębiorstw, wchodzenie na nasz rynek firm zagranicznych i azjatyckich produktów – z reguły znacznie tańszych.

Nasz biznes jest zahartowany, dobrze radzi sobie w zmiennych warunkach funkcjonowania i zarazem – także wskutek doświadczeń – nastawiony jest na zmiany. Wielokrotnie doświadczał perturbacji, które czasami wykorzystywał jak szansę, potrafił się dostosować, zareagować, zmienić. Tak jak teraz.

Kiedy zamknęły się rynki wschodnie, stosunkowo łatwo firmy pozyskały partnerów na Zachodzie, a także na rynkach poza Unią. Ponad 30-procentowym wzrostem eksportu - poza Ukrainą - możemy pochwalić się chociażby w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Indii, Turcji, Kazachstanu, USA czy Meksyku.

Problem, że stopa inwestycji prywatnych w Polsce w roku 2020 spadła do katastrofalnego poziomu 12 proc. – najniższego w historii III RP (w następnych latach było nieco lepiej). Podkreślę: pandemia jedynie nasiliła tendencję spadkową, bo inwestycje prywatne jako procent PKB spadały u nas od 2016 r. Rząd w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakładał, że do 2020 r. stopa inwestycji (prywatne + publiczne) w naszym kraju wyniesie od 22 do 25 proc. (poziom 20 proc. rządy Zjednoczonej Prawicy odziedziczyły po ekipie PO-PSL), w tymże roku sięgały jednak zaledwie 17 proc. Fiasko? Rząd od lat nie potrafi skutecznie pobudzać inwestycji prywatnych.

- W 2020 roku trudno było oczekiwać, że firmy zdecydują się na duże inwestycje, skoro drżały o dostawy i rynki zbytu, a niektóre branże były wręcz zamykane.

Ale dlaczego – pomijając pandemię i wojnę – inwestycje rzeczywiście przeżywają trudny czas? Jednym z powodów pozostaje pewna pasywność pokolenia przedsiębiorców, którzy zaczynali po transformacji ustrojowej w latach 90.

Często nie są oni gotowi, by dokonać transformacji technologicznej; raczej rozwijaliby biznes przez „mechaniczne” powiększenie w ramach obecnej technologii. Ale doradcy mówią wtedy: nie ma sensu, bo konkurencja ma nowocześniejsze rozwiązania. Rysuje się tu bariera związana z ryzykiem angażowania się w nowe technologie.

Przedsiębiorcy nie są gotowi na transformację technologiczną. To bariera wzrostu inwestycji

Młodzi doskonale sobie radzą, ale ich firmy z kolei nie mają jeszcze odpowiedniej skali. Poza tym inwestycje – nierzadko w środowisku cyfrowym – w tym przypadku nie są tak kosztochłonne, jak w przemyśle - w tradycyjnym rozumieniu. Ma to też odzwierciedlenie w tabelach ilustrujących inwestycje prywatne w skali kraju.

Pandemia kosztowała nasze państwo – w kontekście asygnowania dodatkowych środków finansowych –dobrze ponad 200 mld zł (mniej więcej 8 proc. PKB). Właściwie cały czas nadal dominuje zarządzanie kryzysowe. Czy w okresie kryzysowego spowolnienia gospodarczego państwo powinno kontynuować politykę tarcz osłonowych, stymulujących gospodarkę, utrzymując zarazem państwowy interwencjonizm i hojnie łożąc na cele społeczne? Biznes w większości uważa, że prostszym i zdrowszym rozwiązaniem byłoby m.in. zredukowanie horrendalnych obciążeń fiskalnych na rzecz państwa.

- Interwencjonizm państwa pojawił się w momencie, gdy nastały czasy, które go wymagały. W żadnych wcześniejszych strategiach nie znajdziemy tarcz antycovidowych wspierających firmy.

Można było albo zostawić gospodarkę samej sobie i później szykować programy, które próbowałyby odbudować miejsca pracy albo chronić je na bieżąco. My wybraliśmy to drugie.

Względy społeczne to jednak jedno, ale każdy, kto zna podstawy makroekonomii, wie, że utrzymanie miejsc pracy jest tańsze niż ich odtwarzanie – można tu mówić o 2,5-krotnie wyższych kosztach.

Osiągnęliśmy spodziewane efekty. Wychodzimy z pandemii z najniższym w tym momencie – po Czechach – bezrobociem w Unii.

Pełna zgoda. Ale najostrzejsza faza kryzysu minęła i czas się zabrać za plany długofalowe, a nie tylko łatać dziury…

- Obecnie planowanie w dłuższym terminie jest bardzo trudne. Jeśli ktoś kilka lat temu powiedziałby, że pojawią się takie wyzwania jak COVID-19, spotkałby się co najwyżej ze wzruszeniem ramion. Po pandemii wydawało się zaś, że może być już tylko lepiej, a wybuchła wojna, która z miesiąca na miesiąc niesie z sobą inną dynamikę zdarzeń.

Mam wrażenie, że budowę długoterminowej strategii musimy odłożyć do czasów – względnej przynajmniej – stabilizacji sytuacji.

Polska pokazała, że sprawnie potrafimy zareagować na fale uchodźców czy wprowadzić tarcze pomocowo-ochronne. Nie każde państwo sobie z tym radzi. Ot, choćby Wielka Brytania nie wyszła prostą ścieżką z kryzysów (pamiętamy, co się wydarzyło z panią premier), podobnie Włochy (choć teraz w tym przypadku jest trochę lepiej).

Państwo – zwłaszcza w kryzysowych realiach – nie może być tylko nocnym stróżem, ale powinno stać się także aktywnym graczem. I mieć do tego instrumenty.

– Słowo o Ukrainie… Pomagamy sąsiadom w imię hasła „za wolność waszą, ale i naszą”, są też inne ważkie powody społeczno-polityczno-militarne. Ale Polska ma jeszcze jedną, praktyczną i „kupiecką” motywację. Niedawno poinformował pan o licznych polskich firmach, które chcą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Pójdą na to ukraińskie, ale też ogromne unijne i amerykańskie pieniądze. Niektórzy polscy biznesmeni żywią obawę, że może się skończyć, jak w Iraku: udział w koalicji, wielkie obietnice i dotkliwe fiasko realnych korzyści dla polskich firm.

- Irak to było rzeczywiście swoiste doświadczenie. Ale ryzyka dla nas były wówczas dużo większe – także z uwagi na geografię czy wręcz geopolitykę. Tam mieliśmy zdecydowanie dominującego amerykańskiego partnera.

Relacje z Ukrainą to kapitał na przyszłość. Polska weźmie udział w odbudowie naszego wschodniego sąsiada

W takim kraju jak Ukraina są reguły, przepisy, procedury, ale jest też braterstwo i przyjaźń. Zbudowaliśmy takie relacje między naszymi krajami, od społeczeństwa przez politykę po gospodarkę, że jestem przekonany, że przełoży się to także na interesy między nami w dobie powojennej odbudowy.

To my nakłanialiśmy Europę i świat do przyjęcia korzystnych dla Ukrainy trudnych rozwiązań, a niekiedy – wydawało się – prawie niemożliwych. Ukraina pamięta, kto w pierwszych dniach wojny wysyłał „2000 hełmów”, a kto ciężarówki z pomocą humanitarną, dostawy uzbrojenia.

Co nie oznacza, że biernie czekamy. Do odbudowy ukraińskiej ziemi nasze firmy muszą się starannie przygotować – np. przedstawiając ciekawą ofertę.

Wraz z PAIH uruchomiliśmy nabór polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy. Do dziś zgłosiło się ok. 2200 podmiotów reprezentujących różne branże – 30 proc. stanowią firmy budowlane, ale mamy także wiele przedsiębiorstw z branży maszynowej, IT, farmaceutycznej.

Waldemar Buda był w kwietniu 2023 r. uczestnikiem XV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Poniżej relacja z sesji inaugurującej to wydarzenie - z jego udziałem.

Podczas wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce podpisałem – wraz z wicepremierem Ukrainy Oleksandrem Kubrakovem – memorandum, którego celem ma być wzmocnienie współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą w odbudowie naszego wschodniego sąsiada. Będziemy dostawać cykliczne informacje o planach i projektach, w tym ogłoszonych przetargach, realizowanych w ramach Narodowego Programu Odbudowy Ukrainy.

Wiceminister inwestycji i rozwoju. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Minister rozwoju i technologii. Pana doświadczenie rządowe koncentruje się na resortach z rozwojem w szyldzie albo z jednoznacznym skojarzeniem z tym procesem, bo rozwój właśnie automatycznie przywodzą na myśl fundusze unijne i ich pożytkowanie. Jak w pana ocenie wygląda rządowa koordynacja gospodarczego rozwoju Polski – tak, abyśmy mówili o orkiestrze, a nie o koncertach solistów, bo owa strategia rozpisana jest na kilka resortów.

- Rzeczywiście, zawsze pracowałem w resortach o charakterze gospodarczym i rozwojowym. Jeśli chodzi o to wrażenie silosowości resortów, to takie przekonanie nadal przewija się na zewnątrz. Ale większość decyzji jest podejmowana wspólnie. Na przykład w sprawie grantów dla strategicznych inwestycji obraduje zespół składający się z przedstawicieli siedmiu resortów.

Reguła wprowadzona przez pana premiera powoduje, że jeśli są duże rozbieżności, projekt ustawy nie wchodzi pod obrady Rady Ministrów. Consensus powinien być wypracowany wcześniej, w ramach współpracy ministerstw. Taki system działa naprawdę dobrze.

A odnosząc się bezpośrednio do resortu rozwoju: mój poprzednik, Jarosław Gowin, czynił z wielu spraw zagadnienia polityczne. Mniej może chodziło o uzgodnienie najlepszego rozwiązania, a bardziej o zaznaczenie odrębności czy znaczenia politycznego – odmiennego od innego ministra. Był cały katalog spraw, w których opór miał służyć za kartę przetargową w innej kwestii.

Ja jestem przedstawicielem PiS. To ułatwia merytoryczną, zgoła niepolityczną dyskusję, także z innymi resortami.

Tekst pochodzi z nr. 1/2023 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł. Rozmowa odbyła się w kwietniu 2023 r.

