Największe polskie spółki przemysłowe od pięciu lat systematycznie zwiększają przychody

Potencjał polskiego przemysłu tworza rosnąca siła eksportu i jego zróżnicowany asortyment, konkurencyjność kosztowa produktów oraz silny popyt wewnętrzny. To wniosek z analizy 800 największych przedsiębiorstw przemysłowych, którą dla magazynu gospodarczego Nowy Przemysł i portalu WNP.PL przygotowała firma Bisnode.







Metodologia

Komisja Europejska uznała bowiem, że potrzebuje więcej czasu na rozpatrzenie wniosku dotyczącego połączenia obu firm i zbadanie, czy nie doprowadzi ono do ograniczenia konkurencji oraz wzrostu cen w Polsce i na innych rynkach.Dobre wyniki finansowe polskich spółek paliwowych zostały wypracowane w trudnym dla światowej gospodarki okresie i w mało sprzyjających warunkach makroekonomicznych - przy średniorocznej cenie ropy naftowej wyższej o 30 proc. i gazu ziemnego o 29 proc. Nie zmienia to faktu, że wzrost przychodów jest efektem wielu nachodzących na siebie czynników. Wśród nich należy wymienić coraz lepsze wskaźniki finansowe, rosnącą sprzedaż wewnętrzną oraz ceny paliw. Nie bez znaczenia jest również systematyczny wzrost polskiego PKB, który w bezpośredni sposób wpływa na rosnący popyt na paliwa, a co za tym idzie - na produkty naszych największych firm paliwowych.Zestawienie największych spółek energetycznych otwiera PGE. Łącznie przychody ze sprzedaży netto całej Grupy PGE wyniosły w 2018 roku 25,95 mld zł, wobec 23,1 mld zł rok wcześniej.Analizując jednak dane finansowe największych firm sektora energii, można zauważyć, że z każdym rokiem, mimo rosnących przychodów, w znaczący sposób spada ich wynik finansowy. Analitycy Bisnode Polska poddali analizie blisko 190 spółek energetycznych. W ciągu ostatniego roku obrachunkowego ponad 150 spośród nich wykazało spadek dynamiki wzrostu wyniku finansowego. Dotyczy to wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości. Z całą pewnością nie pomogła im zapowiedź zamrożenia cen energii ogłoszona w końcu 2018 roku. To, plus zawirowania polityczne wokół czterech największych polskich spółek energetycznych, odbiło się negatywnie na ich giełdowej wycenie.Doskonałą kondycję polskiego przemysłu potwierdzają nie tylko jednostkowe wyniki poszczególnych firm, wyraźny i co ważne - permanentny spadek liczby upadłości czy wysokie oceny kondycji finansowej. Potencjał polskiego przemysłu tworzy zbieg kilku czynników: rosnąca siła eksportu i jego zróżnicowany asortyment, konkurencyjność kosztowa produktów oraz silny popyt wewnętrzny.Zestawienie największych firm przemysłowych jest wynikiem współpracy wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska oraz redakcji Magazynu Gospodarczego Nowym Przemysł.Proces przebiegał w kilku etapach. W pierwszej fazie, posługując się kodami branżowymi PKD, wyodrębniono przedsiębiorstwa działające w szeroko pojętej branży produkcji przemysłowej. Następnie zostały one podzielone na kilka grup, co pozwoliło stworzyć rankingi branżowe. Na podmioty wskazane w pierwszej fazie zostały nałożone dostępne dane finansowe za lata poprzednie. Przedsiębiorstwa uszeregowano według wielkości i dynamiki sprzedaży. To w konsekwencji pozwoliło na wyłonienie firm największych i najbardziej dynamicznie zwiększających swoją sprzedaż.