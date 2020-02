Nasz zielony ład

Neutralność klimatyczna do 2050 roku to główny temat ostatniego w 2019 roku szczytu UE. Ambitny cel, w odpowiedzi na pogłębiające się problemy będące konsekwencją ocieplenia klimatu, przyjęli przywódcy prawie wszystkich krajów UE. Z wyjątkiem Polski - pisze Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.

Do roku 2030 pięć z 23 funkcjonujących kopalń węgla kamiennego ze względu na kończące się zasoby zakończy działalność. Analiza eksploatowanych złóż (bez analiz ekonomicznych) prognozuje, iż w 2040 r. czynnych może być 12 kopalń wydobywających 33 mln ton węgla. W 2050 roku będzie działać już tylko 7 kopalń wydobywających 18 mln ton węgla. Z tego tylko cztery będą wydobywać węgiel energetyczny. Tak więc po 2030 roku energetyka i ciepłownictwo będą musiały korzystać w znacznym zakresie z importowanego paliwa.Przedstawione dane powinny skłaniać do aktywności w budowaniu racjonalnych i skutecznych narzędzi umożliwiających osiągnięcie celu, jakim jest neutralność klimatyczna UE w 2050 roku. Przeobrażenia w naszym kraju, przebudowa rodzimego miksu energetycznego to konieczność wynikająca nie tylko z udziału w przyjętej strategii europejskiej, ale podyktowana również przez ekonomię.Propagandowy przekaz po grudniowym szczycie UE, dający do zrozumienia, że możemy zachować status quo w energetyce i jednocześnie będziemy uprzywilejowani w korzystaniu z funduszu finansującego sprawiedliwą transformację, uważam za kolejną erupcję populizmu. To szkodliwy absurd, podobny do powtarzanej nie tak dawno deklaracji, jakoby węgiel miał być ,,kołem zamachowym polskiej gospodarki". Autorom tych haseł przypominam, iż żyjemy w XXI wieku i w naszym kraju, chwała Bogu, nie funkcjonuje już socjalistyczna gospodarka oderwana od ekonomii.Felieton pochodzi z magazynu gospodarczego Nowy Przemysł (6/2019)