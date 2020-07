Nauki z pandemii. Czas na wnioski z gospodarczego szoku

Jesteśmy świadkami największej i najgwałtowniejszej ekonomicznej zapaści od ponad stu lat. Pandemia koronawirusa zdemolowała światową gospodarkę. Po szoku czas na wnioski. Co się zmieni? Co robić? Co teraz?

Pandemie i inne globalne wstrząsy będą się zdarzać. Czarne łabędzie przestaną być dziwem natury. Wobec tych kasandrycznych wizji istotne stają się wnioski z koronakryzysu.

Po tygodniach koronawirusowej dezorientacji, a nawet paniki, może się wydawać, że odzyskaliśmy kontrolę. Zaczynamy pytać, co zmieni się w globalnej gospodarce. Jak żyć w „nowej normalności”?

Oparty na technologiach, przyjazny środowisku, a do tego wspierający bezpieczeństwo Europejczyków przemysł (tzw. nowa industrializacja) może zyskać w okresie powirusowej recesji społeczną akceptację.