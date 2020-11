Nowa ekonomia. Zadłużenie to nic złego?

Kryzys to chaos. Uderza w podstawy wielu biznesów, niszczy więzi społeczne, podważa zaufanie do instytucji i doktryn. Jest też (a przynajmniej: powinien być) okazją do refleksji – co poszło nie tak. I dlaczego. Bywa też impulsem do poszukiwania nowych ścieżek.

Mimo zażegnania wstępnej paniki z lat 2008-09, świat w większości wciąż zmaga się ze skutkami, wstrząsami wtórnymi tamtego kryzysu.

Wraz z kolejnymi falami pandemii nadchodzi nowa ekonomia. Tu brzydkim słowem na „k” jak konkurencja.

Skoro kryzysy zwiększyły rolę państwa w gospodarce, to wyciąga się wniosek o przewadze własności państwowej nad prywatną.