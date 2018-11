Odlewnictwo w kraju i na świecie - status quo i tendencje rozwojowe

Czasopismo Modern Casting przyniosło krótką charakterystykę i analizę stanu odlewnictwa globalnego [1]. Wedle zamieszczonych tam danych światowa produkcja odlewnicza w roku 2016 sięgnęła poziomu 104,4 mln ton i była w granicach błędu statystycznego na poziomie zeszłorocznym (104,5) [2].

Dla przypomnienia, niewielki wzrost produkcji (o 0,4%) obserwowano w roku 2015 w porównaniu do roku 2014. Cytowane liczby potwierdzają sformułowaną w poprzedniej publikacji tezę o pojawieniu się niekorzystnego trendu stagnacji w produkcji odlewniczej w świecie, szczególnie w odlewnictwie stopów żelaza [2]. Do powyższych faktów należy także odnieść zmniejszenie w 2016 (w relacji rok do roku) o 1,4% globalnej ilości odlewni, co może być wszelako spowodowane obserwowaną w ostatnim okresie tendencją wzrostu tonażowej produkcji odlewów, co z kolei powoduje prostą eliminację z rynku odlewni małych, nisko tonażowych. W roku 2005 w USA funkcjonowało 2 380 odlewni; w roku 2016 pozostało ich 1961 [3], a więc na przestrzeni 12 lat liczba odlewni zmniejszała się średnio o ponad nieco 1% rocznie. Do przyczyn tego zjawiska można odnieść recesję, konkurencję zagraniczną, zaostrzenie regulacji prawnych i postęp technologiczny. Tak a propos, odniesiona do 2016 roku średnia wielkość światowej produkcji w przeliczeniu na odlewnię wyniosła 2 253 tony (w roku 2015: 2216 ton); przy czym ta największa jest od lat domeną gospodarki niemieckiej (8 895 ton); w USA wskaźnik ten wyniósł 4 791 ton na odlewnię. Można więc domniemywać, iż biznes odlewniczy w wiodących krajach świata charakteryzuje konsolidacja i wzrost efektowności produkcji.

Wspomniana na wstępie publikacja Modern Casting (Census of World Casting Production) zawiera porównanie danych, pozyskanych od stowarzyszeń i innych organizacji naukowych, badawczych i technicznych 36 krajów z czterech kontynentów, z czego w 11 z nich odnotowano wzrost produkcji.



Jest znamienne, że 10 wiodących światowych producentów wytwarza aż 91,6 mln ton odlewów, co stanowi blisko 90% produkcji globalnej. Stowarzyszenie Odlewni Chińskich (The China Foundry Association) donosi o 3,5% wzroście produkcji, która w 2016 osiągnęła poziom 47,20 mln ton, czyli 45% produkcji światowej. The Institute of Indian Foundrymen raportuje o 5,4% wzroście, co oznacza, że Indie utrzymały drugą pozycję w rankingu wiodących producentów odlewów (11,35 mln ton). Trzeci z liderów, USA, odnotował dalszy spadek produkcji, utrzymujący się od 2012 roku (9,40 mln ton). Optymistycznie brzmi zapowiedź spodziewanego wzrostu produkcji (o 2,8%) oraz sprzedaży (o 4,7%) odlewów amerykańskich w 2018 roku. Zdolności produkcyjne amerykańskiego rynku wynoszą 15,30 mln ton rocznie, co oznacza, że nawet optymistyczne prognozy zakładają, iż w roku 2017 odlewnictwo USA będzie pracować na poziomie 75% swoich możliwości. Czwarty producent światowy, Japonia, zakończył rok 2016 z poziomem produkcji 5,20 mln ton, co jest praktycznie równe produkcji Niemiec (5,17 mln ton), piątego producenta na świecie. Pozostała piątka wiodących producentów to Rosja (3,90 mln ton), Korea (2,61 mln ton), Meksyk (2,56 mln ton), Brazylia (2,10 mln ton) i Włochy (2,08 mln ton) (rys. 1, tab. 1).