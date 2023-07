Ograniczanie emisji służy do ostrej politycznej walki

Globalne emisje i ich ograniczenie to jednocześnie narzędzie i obszar politycznej rywalizacji. Nie ma tu mowy o solidarności, a decydują zwykle partykularne interesy państw.

Europejska polityka klimatyczna nie znajduje naśladowców wśród największych emitentów, a jej krytyka widoczna jest także w samych państwach Unii.

Cele ochrony klimatu są w krajach emitujących największe ilości gazów cieplarnianych zakładnikiem polityki wewnętrznej lub – prowadzonej nie zawsze fair – walki o globalną konkurencyjność swoich gospodarek.

Wielkie gospodarki Azji wyznaczają terminy dojścia do neutralności wobec klimatu na lata 2060 (Chiny) i 2070 (Indie).

Tania energia z węgla ma być ich szansą na szybki rozwój. Ekstremalne zjawiska pogodowe mogą ten rozwój wyhamować.

Specjaliści są zgodni. Dalszy wzrost średniej temperatury globalnej spowoduje nieodwracalne szkody. Naukowcy przewidują, że w ciągu najbliższych kilku lat przekroczymy próg wzrostu 1,5°C w stosunku do czasów przedindustrialnych. To wyznaczona przed laty (w ramach tzw. Porozumienia paryskiego) granica, po której przekroczeniu nie będzie możliwe uniknięcie katastrofalnych skutków zmian klimatycznych.

Wciąż jednak jest ponoć szansa na spowolnienie zmian pod warunkiem zdecydowanych i szybkich działań. Tej determinacji poszukajmy wśród tych, którzy najmocniej przyczyniają się do klimatycznego kryzysu, tych, którzy wyznaczają trendy, określają cele, podejmują efektywne działania.

Unia Europejska, która świadomie wzięła na siebie ciężar liderowania światowym wysiłkom na rzecz ograniczenia emisji, przyjęła pakiet ustaw dotyczących klimatu i energii Fit for 55. Problem nie tylko w wewnętrznej krytyce, którą napotyka proces eskalacji celów dekarbonizacyjnych, lecz także w tym, że sama Unia to za mało. Ci, którzy mają najwięcej za uszami, wiele co prawda mówią, ale niewiele robią.

Cele polityki klimatycznej zależą od przeszłości, emocji, doraźnych interesów państw

Świadomość konieczności walki ze zmianami klimatu staje się coraz bardziej powszechna. To jednak perspektywa państw rozwiniętych – „bogatego Zachodu”. W skali globalnej niewiele państw pali się do zdecydowanych działań: z prostego powodu: ochrona klimatu słono kosztuje. Wiele zwłaszcza tych uboższych krajów swoją wstrzemięźliwość w tych działaniach tłumaczy potrzebą czasu, brakiem pieniędzy albo oboma tymi czynnikami.

Często bywa także wykorzystywane stwierdzenie, że polityka klimatyczna to „młot na konkurencję” i próba zachowania przewag przez bogate kraje – czytaj państwa Unii Europejskiej.

Powraca przy tym argument historyczny: kraje uboższego Południa wypominają bogatemu i „proklimatycznemu” Zachodowi, że ten, wzbogaciwszy się dzięki wykorzystaniu paliw kopalnych, teraz odmawia szansy rozwoju krajom rozwijającym się, które kolonialnie wykorzystał.

Przykładów takiego myślenia nie trzeba szukać w Afryce. Zacytujmy… prezesa Adama Glapińskiego.

– Fit For 55 uderza najbardziej w nasz kraj i spowalnia jego rozwój. To plan, którego zamiarem jest niedopuszczenie do tego, byśmy za osiem lat mogli zasiadać jak równy z równym z Niemcami czy Hiszpanią przy unijnym stole – stwierdził szef NBP.

Europa chce być liderem walki z kryzysem, ale sama nie powstrzyma katastrofy

Przeciwnicy nakładania przez UE kolejnych ograniczeń wykorzystują fakt, że to wcale nie Unia Europejska jest największym emitentem gazów cieplarnianych. Efekt skali jest wykorzystywany jako pretekst do odwrotu czy złagodzenia wymagań dekarbonizacyjnych („inni emitują dużo więcej, a nam każą zamykać kopalnie”).

Na pierwszym miejscu rankingu wielkich „ocieplaczy klimatu” od lat są Chiny, które w ubiegłym roku odpowiadały np. za 33 proc. emisji CO2. Na drugim miejscu były USA z udziałem w emisji tego gazu na poziomie około 13 proc., a dopiero trzecia jest cała Unia Europejska z nieco ponad 7-procentowym udziałem w globalnej emisji.

Kolejne miejsca zajmowały Indie, Rosja i Japonia (niespełna 3-procentowy udział) i Iran. Dopiero ósme były (samodzielnie) Niemcy – na największą europejską gospodarkę i kraj z dużymi ambicjami dekarbonizacyjnymi przypada zaledwie około 1,7 proc. udziału w emisjach.

Dane statystyczne należy jednak interpretować ostrożnie. Przeciwnicy takiej prezentacji źródeł emisji mogą zapytać: co z emisjami na osobę? Ale i tu Unia nie jest głównym sprawcą. Najwyżej w statystyce emisji w tonach CO2 na osobę jest wielki producent gazu Katar. W czołówce są także Kuwejt, Bahrajn oraz Trynidad i Tobago.

Pierwszy kraj z UE to Luksemburg znajdujący się na 14. miejscu pod względem emisji CO2 na osobę. Jak widać w takim ujęciu, niechlubne miejsca zajmują duzi producenci węglowodorów lub ich przetwórcy i konsumenci, zarazem mający stosunkowo małą liczbę mieszkańców. Dlatego w podobnej perspektywie w pierwszej dziesiątce nie ma Chin ani Indii, a USA jest dopiero na 13. miejscu.

Chiny - jak twierdzą - mają czas. Ale mogą odczuć boleśnie skutki zmian klimatu

Eksperci są zgodni – i trudno im nie przyznać racji, biorąc pod uwagę wyżej przywołane statystki – że powodzenie działań powstrzymujących katastrofę klimatyczną w skali globalnej osiągniemy dopiero wówczas, gdy do krajów UE dołączą z podobną determinacją Chiny, Indie i USA. Czy są na to jakiekolwiek szanse?

Zgodnie z deklaracjami Pekinu Chiny chcą stać się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla dopiero w 2060 roku. A do końca obecnej dekady emisje CO2 w Chinach będą rosły. Pekin zapowiedział bowiem, że kraj ten osiągnie ich szczyt do 2030 roku.

Polityka Chin w praktyce polega na tym, że spadek emisji w Europie zostanie zastąpiony większą „dostawą” gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń z zakładów i metropolii nad Jangcy i Huang He. Chińskie władze planują zatem wykorzystanie taniej energii z paliw kopalnych, by – kosztem innych (którzy w kolejnych dekadach poniosą koszty ekstremalnych zjawisk pogodowych) – utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego.

Takie podejście jest zgoła odmienne od tego, co zalecają naukowcy, którzy ostrzegają, że zdecydowane działania są potrzebne już w tej dekadzie, aby uniknąć najgorszych skutków zmian klimatycznych.

Czy zwrot lub korekta chińskiej polityki klimatycznej są w ogóle możliwe? O interesujących – także dla mieszkańców Chin i architektów ich ekonomicznego wzrostu – skutkach dalszych zmian klimatycznych piszą w raporcie eksperci Banku Światowego.

„Skutki zmiany klimatu zagrażają gęsto zaludnionym i ekonomicznie krytycznym, nisko położonym nadmorskim miastom Chin, które są domem dla około jednej piątej populacji Chin i wytwarzają jedną trzecią ich PKB. Chiny już teraz doświadczają częstych powodzi przybrzeżnych, fal sztormowych, erozji wybrzeża i wtargnięcia słonej wody. Niesłabnąca zmiana klimatu może doprowadzić do szacunkowych strat PKB w wysokości od 0,5 do 2,3 procent już w 2030 roku” – brzmi konkluzja ubiegłorocznego raportu Banku Światowego.

Te alarmistyczne tony mogłyby zmusić Pekin do zmiany stanowiska, gdyby wzrost i ekspansja gospodarcza nie były częścią chińskiej doktryny politycznej. Czy, zwany „przewodniczącym wszystkiego”, szef Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping jest gotowy, by zmiękczyć założenia wzrostu za wszelką cenę? Wydaje się to wielce wątpliwe.

Indie chcą klimatycznej sprawiedliwości i stawiają na węgiel

Klimat jest również „politycznym zakładnikiem” w Indiach. New Delhi chwali się, że kraj ten był jednym z nielicznych, które uchwaliły ustawę o oszczędzaniu energii już w 2001 roku (przeszła nowelizację w sierpniu roku ubiegłego).

W zamyśle miała ona spowodować zmniejszenie zużycia energii, a tym samym emisji. W realiach indyjskich chodziło raczej o zmniejszenie problemów z dostawami energii, z którymi – ze względu na stan infrastruktury – kraj ten sobie słabo radzi.

Podczas ubiegłorocznego szczytu COP 27 Indie zaprezentowały swoją długoterminową strategię na rzecz rozwoju niskoemisyjnego, która przedstawia inicjatywy w podziale na sektory. Strategiczne cele olbrzymiego państwa nie wykraczają poza obecnie realizowane polityki i trudno uznać je za ambitne.

Co więcej, Indie planują dalszy rozwój wydobycia węgla i jego energetycznego wykorzystania w dłuższej perspektywie. Jak zauważają eksperci, poziom dostarczanych przez Indie informacji jest bardzo niski i nie obejmuje tzw. ścieżki redukcji emisji. Pozostaje także niejasne, czy cel zerowej emisji netto Indii do 2070 r. obejmuje wszystkie emisje gazów cieplarnianych, czy tylko CO2.

Co prawda premier Narendra Modi chce, aby Indie już w 2030 roku czerpały połowę energii ze źródeł odnawialnych, ale specjaliści są sceptyczni wobec tych założeń. Ich spełnienie wymagałoby bowiem gigantycznych nakładów i niepopularnych decyzji. Zwłaszcza o te ostatnie może być trudno, bo Hindusi mają ambicje gonić gospodarczo Chiny (demograficznie już to uczynili). Obie te tendencje oznaczają rosnące zapotrzebowanie na energię. Stąd też indyjskie podejście do ochrony klimatu brzmi przy uwzględnieniu wszystkich różnic podobnie do chińskiego: jesteśmy za, ale najpierw musimy się gospodarczo rozwinąć.

USA i klimat? Raz tak, a raz nie - wiele zależy od wyniku najbliższych wyborów

Oprócz dwóch najludniejszych krajów świata, olbrzymie znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych ma przystąpienie do szeroko zakrojonych działań największej gospodarki na świecie.

– Żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać kryzysu klimatycznego. Każdy musi wykonać swoją część pracy – wezwał zagranicznych przywódców wkrótce po objęciu urzędu prezydenta Joe Biden.

Powiało optymizmem, a w Europie klaskano. Problem jednak w tym, że amerykańska polityka klimatyczna cierpi na arytmię – zależy od tego, kto aktualnie w USA rządzi. Republikanie są przeciwni związanym z nią wydatkom, demokraci je popierają. Efekt? Amerykańskiej polityce klimatycznej brak spójności, wciąż nie ma długofalowego planu działań.

Najlepiej świadczy o tym podejście USA do wspomnianego już Porozumienia paryskiego. Przed ośmioma laty aż 195 państw zgodziło się, że mamy nie dopuścić do tego, by klimat ocieplił się o dwa stopnie Celsjusza w stosunku do czasów przedprzemysłowych. A jeszcze lepiej byłoby zatrzymać się przed granicą półtora stopnia. Wśród głosujących za były i USA.

Tyle że po prezydencie Baracku Obamie nastał czas Donalda Trumpa. Nowy republikański włodarz Białego Domu już w kilka miesięcy po wyborze, w czerwcu 2017 roku, ogłosił wycofanie się USA z paryskich porozumień, tłumacząc to potrzebą dbałości o gospodarkę USA.

20 stycznia 2021 roku na prezydenta supermocarstwa został zaprzysiężony Joe Biden (demokrata), a jedną z pierwszych oficjalnych decyzji podjętych po objęciu urzędu był powrót USA do klimatycznego porozumienia z Paryża.

Co będzie dalej? Wszystko znów zależy od wyniku zbliżających się wyborów prezydenckich. Jednak spektakularnych działań USA brakuje, bo także w Kongresie ścierają się zwolennicy i przeciwnicy walki o ochronę klimatu.

Podatek z pazurem. Czy Europie uda się wywrzeć wpływ na politykę klimatyczną innych krajów?

Jak widać, europejska polityka klimatyczna nie znajduje naśladowców wśród największych emitentów, nie stanowi dla nich wzorca, standardu czy punktu odniesienia, a jej krytyka widoczna jest także w samych państwach UE.

Niestety, w części jest ona uzasadniona. Problemem są wysokie koszty walki o ochronę klimatu. Nakładanie jednostronnych zobowiązań powoduje problemy dla licznych branż, które obciążone wymaganiami muszą na nierównych zasadach konkurować z firmami z Chin, Indii czy USA.

Stąd coraz głośniejsze postulaty działań, które zachęciłyby pozaeuropejskie firmy do cięcia emisji wynikających z ich działalności i ograniczania śladu węglowego produktów eksportowanych na rynek unijny.

Częścią pakietu Fit for 55 jest tzw. mechanizm CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), zwany potocznie podatkiem węglowym. Zgodnie z nim importerzy z Unii mieliby kupować certyfikaty emisji CO2 odpowiadające cenie emisji, która zostałaby zapłacona, gdyby towary zostały wyprodukowane zgodnie z unijnymi przepisami.

W praktyce więc np. cena stali sprowadzonej z Chin byłaby obłożona taką opłatą. Co ważne, jeśli pozaunijny producent udowodniłby jednak, że zapłacił już za emisję CO2, jaka towarzyszyła produkcji, koszt można byłoby w pełni odliczyć. CBAM działałby więc dwutorowo. Zmniejszyłby z jednej strony ryzyko tzw. ucieczki emisji do krajów niemających tak rygorystycznych przepisów jak UE, a z drugiej – chroniłby europejskich producentów przed importem tanich, lecz nieekologicznie wyprodukowanych wyrobów.

Czy te działania są realne? Kluczem byłoby uszczelnienie granic. Na razie bowiem z egzekwowaniem przepisów mających wyrównywać szanse europejskich producentów (np. producentów stali) są problemy.

CBAM to regulacja trudna do realizacji (m.in. ze względu na możliwe retorsje), ale potencjalny precedens – przepis „z pazurem” pokazujący, że europejski soft power w dziedzinie polityki klimatycznej może być nieco… mniej soft.

Jeśli bowiem CBAM udałoby się w pełni i skutecznie wdrożyć, wielu zagranicznych producentów, chcąc dalej sprzedawać w Europie, musiałoby zadbać bardziej o swój wpływ na klimat lub z europejskiego, czyli najbogatszego rynku na świecie, zrezygnować.

Tekst pochodzi z wydania 02/2023 magazynu gospodarczego Nowy Przemysł.