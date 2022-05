Piotr Naimski: Bezpieczeństwo energetyczne ponad polityką

– Słowo „dywersyfikacja” latami inaczej rozumiano w Warszawie, inaczej zaś w Berlinie czy Paryżu. Kiedy mówiliśmy, że jesteśmy uzależnieni od monopolu rosyjskiego, to może i nawet nasi partnerzy to rozumieli, ale de facto ich to nie obchodziło… Dostawy z Rosji były dla nich właśnie elementem dywersyfikacji – przypomina Piotr Naimski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Wspólne zakupy gazu? To krok w stronę solidarności, o którą Polsce zawsze chodziło na poziomie europejskim.

W budowie Baltic Pipe nie widać żadnych zagrożeń. Terminy są sukcesywnie dotrzymywane - zapewnia Naimski.

Według pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej trzeba realistycznie brać pod uwagę koszty gazu, nie mówiąc o jego dostępnoś­ci. Ale w polskim przypadku potrzebujemy pewnej liczby gazowych elektrowni, gdyż weszliśmy w okres transformacji.

Zdolność prowadzenia strategicznego dla państwa przedsięwzięcia przez różne opcje polityczne i rządy jest miarą dojrzałości państwa.