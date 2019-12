Piotr Naimski obiecuje. Zyskamy stabilność i bezpieczeństwo na 20 lat

Finisz zaplanowanych i trwających już wielkich inwestycji stworzy nam poczucie stabilności i bezpieczeństwa w kwestii dostaw gazu na następne 10-20 lat - obiecuje Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, w rozmowie z Jackiem Ziarno. Jak dodaje będzie też taniej.

W długofalowej strategii od razu zakładaliśmy, że świnoujski gazoport będzie "przyrastał" w miarę potrzeb. Fazę podnoszącą jego zdolności do 7,5 mld m sześc. mocy regazyfikacyjnej ukończymy w 2021 r.; dalsze jej powiększenie - budowę trzeciego zbiornika - planujemy na rok 2023.Pływający terminal regazyfikacyjny zakotwiczy na naszych wodach w 2025 r. Dlaczego tak odległy termin? Po pierwsze: chcemy podłączyć tę nową, jak pan to mówi, "bramę" do naszego systemu, co jest kosztowne i trudne, gdyż trzeba zbudować nowy, wysokociśnieniowy gazociąg przesyłowy z Gdańska na południe; to wymaga po prostu czasu i starannych przygotowań.A po drugie - zapotrzebowanie na gaz w Polsce rośnie stabilnie i po roku 2022 będziemy mieli tyle możliwości - w tym poprzez Świnoujście, ale i Niechorze, czyli Baltic Pipe - że nam to przez 2-3 lata wystarczy. Minimum 4 mld m sześc. w Gdańsku będzie kolejnym marginesem bezpieczeństwa, lecz i dodatkową możliwością przyjęcia gazu ze świata i przesyłania go poprzez polski system na Słowację, na Ukrainę czy na Węgry.Zakończenie całego etapu wspomnianych inwestycji stworzy nam poczucie stabilności i bezpieczeństwa w kwestii dostaw gazu na następne 10-20 lat. Nakłady, które mamy przed sobą w sektorze gazowym przez najbliższe cztery lata, są ogromne. Tylko Gaz-System przewiduje, że wyda w tym czasie ok. 14 mld zł!Słowackie połączenie jest już nawet fizycznie konstruowane - spawa się i zakopuje rury po obu stronach granicy. Inwestycja umożliwi przepływ gazu z naszego terytorium także na Węgry. GIPL, czyli gazociąg na Litwę, po polskiej stronie pozostaje w budowie, a w Wilnie zapadają właśnie przetargowe decyzje co do wykonawcy. Te inwestycje będą gotowe w latach 2021-22.A Ukraina? Czekamy, że nasi partnerzy określą na gruncie biznesowym poziom oczekiwań (zapotrzebowania na gaz), bo wszystko musi się trzymać rachunku ekonomicznego. Jeśli tak się stanie, na polskim odcinku jesteśmy gotowi do stosownych prac.Wszystkie są ważne! To system naczyń połączonych; gdy jeden z pozornie mniej istotnych elementów nie będzie gotowy, to całość nie będzie funkcjonowała w ogóle albo należycie. Dlatego nadzwyczaj dokładnie koordynujemy wszystkie inwestycje. Sumując: traktujemy projekt jako całość - od złóż norweskich po Przemyśl, z rozbudową gazoportu włącznie.Inwestycje Gaz-Systemu i Polskiej Spółki Gazownictwa pozwolą na mocną rozbudowę sieci w Polsce, w tym w tych regionach, gdzie ten gaz na razie gazociągami nie dociera (tzw. gazyfikacja wyspowa).Przypomnę jeszcze stwierdzenie innego z wiceprezesów Gazpromu sprzed kilku lat - był łaskaw powiedzieć, że Gazprom może Polsce podyktować każdą cenę, bo nie mamy alternatywy...A jeśli chodzi o relacje z różnymi kontrahentami amerykańskimi, PGNiG ma już portfel różnego rodzaju dłuższych i krótszych kontraktów - przeznaczonych bezpośrednio dla Świnoujścia, ale i tych z możliwością dostaw do dowolnego miejsca na świecie (przez co PGNiG wchodzi na rynek globalny).A ceny? Zarząd naszej firmy nie waha się publicznie deklarować, że poziom cen z kontraktów amerykańskich jest o 20-30 proc. niższy niż obecne koszty gazu rosyjskiego.