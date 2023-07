Płacimy miliardy za zmiany klimatyczne. Czas na trudne rozmowy

Do kolejnej tury globalnych negocjacji klimatycznych dojdzie - w tym roku - w sercu naftowego imperium. Dla niektórych to kontrowersyjna lokalizacja. A może to właśnie szansa na przełom?

Trudno szacować dokładne koszty zmiany klimatu, ale naukowcy są pewni, że dalszy wzrost temperatury i wolniejsze tempo dekarbonizacji globalnej gospodarki będą nas kosztować coraz więcej.

O 7,6 proc. spadnie światowy PKB, jeśli państwa się ze sobą nie dogadają na rzecz wspólnych działań dekarbonizacyjnych do 2070 r. (szacunki firmy Deloitte). Najwięcej stracą państwa najbiedniejsze.

Kwestia ilości emisji i odpowiedzialności za nie stanowi oś konfliktu między państwami bogatymi a biednymi. Jednym z głównych problemów jest finansowanie przystosowania do zmian klimatu i ich ograniczenia.

Na szczycie COP 28 w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie zabraknie najpoważniejszych wyzwań. Negocjacje będą trwały od 30 listopada do 12 grudnia.

Do szczytu klimatycznego COP 28 w Dubaju pozostało jeszcze trochę czasu, ale już zebrał on wiele negatywnych opinii. Nadzieje co do jego powodzenia są ostrożne. Stawka pozostaje wysoka, ponieważ z dnia na dzień pojawiają się coraz to bardziej alarmistyczne raporty naukowców dotyczące postępującej zmiany klimatu.

Jednocześnie polityki klimatyczne poszczególnych krajów są za mało ambitne, aby osiągnąć zadeklarowany w Porozumieniu paryskim cel powstrzymania ocieplenia poniżej 1,5 stopnia Celsjusza wobec epoki przedprzemysłowej. Trudne do odwrócenia skutki przekroczenia tej granicy mają przynieść gwałtowny wzrost ekstremalnych zjawisk pogodowych.

W Dubaju będzie omawianych wiele kwestii, dwie są jednak najważniejsze. Pierwsza to finansowanie walki ze zmianą klimatu, gdzie istnieje ogromny rozdźwięk między globalnym Południem a Północą. Pierwsza grupa krajów to państwa najbiedniejsze i już teraz najbardziej dotknięte skutkami ocieplenia, chociaż w najmniejszym stopniu się do niego przyczyniły. Północ to głównie kraje wysoko rozwinięte, które – ze względu na historycznie najwyższe emisje – powinny politykę klimatyczną finansować.

Drugą kwestią będzie kolejna próba (nie udało się rok temu na szczycie COP 27 w egipskim Szarm-el-Szejk) uzyskania ostatecznych deklaracji od państw będących sygnatariuszami Porozumienia paryskiego w sprawie redukcji emisji z paliw kopalnych, m.in. daty odejścia od węgla.

Po co nam te globalne szczyty, skoro deklaracje pozostają na papierze?

Wielu obserwatorów zewnętrznych zadaje sobie co roku pytanie o sens globalnych szczytów wobec faktu, że podejmowane w ich trakcie zobowiązania światowych polityków często pozostają deklaracjami bez pokrycia.

Odpowiedź jest prosta – to jedyny taki polityczny format, który pozwala zebrać wszystkie państwa, by dyskutować o wspólnym globalnym problemie z klimatem, o zatrzymaniu jego zmian, które już przyczyniają się do ogromnych strat gospodarczych, z roku na rok coraz większych, wraz z rosnącą temperaturą globalną.

Zgodnie z danymi Eurostatu z 2022 roku gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie, pożary, fale upałów, samą UE kosztowały 145 mld euro w ostatniej dekadzie. Są to koszty związane ze zniszczeniami infrastruktury, mienia, a więc realnie przekładające się negatywnie na wzrost gospodarczy.

Badanie opublikowane w czasopiśmie naukowym Science Advances ocenia, że od początku 1992 do 2013 roku same fale upałów w skali globalnej sprowokowały koszty na poziomie 16 bln dolarów. Do 2022 roku mogło to być nawet 65 bln dolarów. Ponieśli je głównie ci najbiedniejsi. W krajach bogatych zredukowały PKB o 1,5 proc. per capita, a w biednych o 6,7 proc.

Świat płaci miliardy. Koszty zmian klimatycznych będą rosły

W zeszłym roku koszty każdej z 10 największych katastrof naturalnych, napędzanych przez zmianę klimatu, przekroczyły 3 mld dolarów. Najkosztowniejszy okazał się huragan Ian, który we wrześniu zeszłego roku uderzył w Kubę i Stany Zjednoczone, pochłaniając 130 ofiar. Straty wynikające z tego kataklizmu wyniosły 100 mld dolarów.

Trudno oszacować dokładne koszty zmiany klimatu, ale naukowcy są pewni, że dalszy wzrost temperatury i wolniejsze tempo dekarbonizacji globalnej gospodarki będą nas kosztować coraz więcej.

Mówią o tym chociażby raporty IPCC, czyli Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu, działającego pod egidą ONZ, a składającego się z najwybitniejszych światowych naukowców zajmujących się naukami o ziemi.

Z kolei firma konsultingowa Deloitte szacuje, że jeśli państwa się ze sobą nie dogadają na rzecz wspólnych działań dekarbonizacyjnych do 2070 roku, koszty zmiany klimatu sięgną 178 bln dolarów, co oznacza redukcję światowego PKB o aż 7,6 proc.

Przy tym znowu stracą państwa najbiedniejsze, a brak warunków do życia sprawi, że ich obywatele będą masowo migrować na północ. Zresztą migrację tę możemy już obserwować, jednak czym gorzej będzie na południu, tym jej skala będzie oczywiście szybciej i gwałtowniej rosnąć.

W rozmowach o klimacie nie chodzi zatem tylko o szczytne idee związane z ochroną Ziemi i przyrody, jak przekonują niektórzy, ale o uchronienie światowej gospodarki przed olbrzymimi stratami, erozją i rozpadem. Gra idzie zatem o zachowanie naszego dotychczasowego stylu życia i takich warunków na Ziemi, które pozwalają przetrwać i gospodarować.

Szczyty klimatyczne to – powtórzmy – jedyne forum, które pozwala na rozmowy na tak wysokim szczeblu i strategicznym poziomie. Warto pamiętać, że większość decyzji czy deklaracji na kolejnych szczytach COP to efekt wielogodzinnych negocjacji.

Nie prowadzą ich politycy, lecz eksperci i specjalnie przygotowani do nich negocjatorzy, którzy dla szerszej publiczności pozostają anonimowi. To na tej podstawie poszczególne państwa podejmują potem różnego rodzaju zobowiązania, z których jedne wywiązują się lepiej, a inne gorzej. Z pewnością jednak nie można stwierdzić, że w globalnej polityce klimatycznej nie dzieje się nic.

Gdyby nie Porozumienie paryskie, które zostało sygnowane podczas COP21 w 2015 roku, poszczególne kraje często nigdy nie stworzyłyby swoich polityk klimatycznych.

Z czym siadamy do stołu? Potrzebne zobowiązania krajów, kiedy odejdą od paliw kopalnych

Podczas szczytu w Dubaju zostanie dokonany tzw. globalny remanent (Global Stocktake), który ma ocenić stopień realizacji zobowiązań poszczególnych państw, jeśli chodzi o walkę ze zmianą klimatu.

Zakładając, że państwa wywiążą się ze zobowiązań dotyczących zatrzymania ocieplenia poniżej 1,5 stopnia Celsjusza, oznaczałoby to, że do 2030 r. świat musi zredukować obecne emisje o 43 proc. Jednak, jak podaje ONZ, obecne polityki klimatyczne poszczególnych krajów nie pozwalają osiągnąć nawet połowy tego celu, a jeśli chodzi o ich wdrożenie – jest jeszcze gorzej. Tylko trzy kraje G20 zobowiązały się do cięcia emisji na poziomie pozwalającym ten cel osiągnąć. Są to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia. Jednakże żadne z nich nie przyjęło planu, który realnie pozwalałby ten cel osiągnąć.

Jak podaje Sztokholmski Instytut Środowiska, znakomita większość krajów sygnatariuszy Porozumienia paryskiego nie określiła, kiedy i czy zamierza przestać spalać paliwa kopalne. Z 95 państw 45 chce kontynuować wydobycie paliw kopalnych. Jedynie 5 z tych krajów zastanawia się nad odejściem od paliw kopalnych w ramach swojego zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Źle to wróży COP 28, gdzie jedną z ambicji jest ostateczne uzyskanie deklaracji poszczególnych państw, kiedy odejdą od paliw kopalnych. Na razie na konferencji klimatycznej w Bonn, która odbyła się od 5 do 15 czerwca 2023 roku, a która jest formą przygotowania do COP 28, negocjatorzy z poszczególnych krajów nie umieli się porozumieć w kwestii treści szkicu deklaracji dotyczącej tematyki, dyskutowanej podczas szczytu w Dubaju.

Kolejną kontrowersją zbliżającej się konferencji jest wybór jej prezydenta, którym został sułtan Ahmed al-Dżaber, pełniący rolę ministra przemysłu i zaawansowanych technologii, ale także prezesa państwowego giganta naftowego ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company). Ta ostatnia funkcja wywołała sporą konsternację, bo nigdy dotychczas szef firmy naftowej nie stał na czele światowej konferencji klimatycznej, a przemysł naftowy ściąga na siebie falę krytyki podczas tego typu wydarzeń.

Z drugiej jednak strony firmy wydobywcze doskonale wiedzą, że od dekarbonizacji nie ma ucieczki. Same Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły swoją strategię dekarbonizacji – chcą, by do 2050 roku 44 proc. energii pochodziło ze źródeł odnawialnych, przy czym 38 proc. ma wciąż brać się z gazu, co kłóci się z celami światowej polityki klimatycznej, która zakłada neutralność klimatyczną właśnie do tego czasu. Wiadomo jednak, że są kraje, w których dekarbonizacja zakończy się jeszcze później, są to na przykład Indie.

Nawet jeśli prezydentem COP 28 jest szef koncernu naftowego, trzeba wziąć pod uwagę, że każdemu krajowi zależy na sukcesie organizowanej u siebie konferencji, co oznacza, że w negocjacjach zawsze dąży do tego, by państwa podejmowały ambitniejsze zobowiązania.

Jeśli negocjacje nie kończą się sukcesem przynajmniej w kilku kwestiach, niepowodzenie całego wydarzenia może zostać uznane za wizerunkową i polityczną porażkę gospodarzy tegorocznego szczytu.

W tym kontekście przyznanie roli organizatora mocarstwu naftowemu przez ONZ może być próbą większego zaangażowania podobnych państw, zwanych petrostates, na rzecz realizacji ambitniejszych celów klimatycznych.

Starcie dwóch światów. Globalne Południe ponosi już teraz koszty zmian klimatu

ONZ drugi już rok z rzędu decyduje się organizować konferencję klimatyczną na południu, a nie na północy. Ma to podkreślić, że kraje uprzemysłowione nie lekceważą strat, jakie te drugie ponoszą z tytułu zmiany klimatu, do których przyczyniły się w nieporównywalnie mniejszym stopniu niż kraje bogate, a mierzą się ze znacznie większymi kosztami wynikającymi z tych procesów.

Jest to również związane z faktem, że jedną z najważniejszych kwestii omawianych na szczytach klimatycznych w ostatnich latach jest finansowanie walki ze zmianą klimatu. Kraje biedniejsze żądają od krajów bogatych, by to te ponosiły większość kosztów związanych z zatrzymaniem zmian klimatu i łagodzeniem ich wpływu na życie ludzi.

Ich koronnym argumentem jest fakt, że to właśnie kraje bogate leżące na północy historycznie są odpowiedzialne za znakomitą większość emisji gazów cieplarnianych, które doprowadziły do zmiany klimatu, opierając swój rozwój, budując swoje bogactwo poprzez spalanie paliw kopalnych.

Faktycznie według Centrum Globalnego Rozwoju w latach 1850-2011 kraje wysoko uprzemysłowione wyemitowały 79 proc. wszystkich gazów cieplarnianych. Należą do nich przede wszystkim państwa Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Rosja, Japonia. Bezsprzecznym liderem światowych emisji są Stany Zjednoczone, zaraz za nimi plasują się Chiny i Rosja, następnie Brazylia, Indonezja i Niemcy. Polska zajmuje tu 17. pozycję. Z kolei na końcu tej listy znajdują się kraje Ameryki Południowej, Oceanii, Azji Południowej i Afryki.

Najmniej wyemitowały małe kraje wyspiarskie, kolejno są to Kiribati, Vanuatu, Dominika, Tonga, Wyspy Salomona, Samoa.

Ze względu na nierównomierny rozkład emisji państwa Północy zobowiązały się, że będą płacić na rzecz biedniejszego i bardziej dotkniętego ociepleniem Południa.

W 2009 roku ustalono, że będzie to 100 mld dolarów rocznie, jednak łącznie do 2020 roku kraje Północy wypłaciły zaledwie 83,3 mld. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że tylko zeszłoroczna katastrofalna i największa w historii powódź w Pakistanie przyniosła straty rzędu 30 mld dolarów, a Pakistan jest odpowiedzialny za 1 proc. światowych emisji, trudno dziwić się frustracji krajów rozwijających się.

Kto za to zapłaci? Powstał fundusz dla Południa, ale kontrowersje pozostały

Ze względu na to, że ten mechanizm nie do końca działa, podczas zeszłorocznego szczytu w Egipcie udało się powołać do życia fundusz strat i zniszczeń (Loss and Damage Fund). Negocjacje na temat jego kształtu trwały do ostatniej chwili, a nawet ze względu na nie wydarzenie przedłużono o dwa dni.

Oczywiście to kraje globalnego Południa zgłosiły taką inicjatywę, a szczególnie naciskały w jego sprawie małe państwa wyspiarskie, które już ponoszą ogromne konsekwencje zmiany klimatu w związku z podnoszącym się poziomem mórz i oceanów, zabierających po kawałku tym krajom ląd zdatny do życia, ale także słodką wodę czy możliwości prowadzenia działalności rolniczej.

Jednym z państw, które niebawem całkowicie zniknie z powierzchni ziemi, jest chociażby maleńkie, wyspiarskie Tuvalu na Pacyfiku. Szacuje się, że przy obecnym tempie podnoszenia się wód stolica państwa Funafuti zostanie pochłonięta przez fale w ciągu 30 lat, a do 2100 roku 95 proc. kraju będzie zalane albo notorycznie zalewane, co uczyni go niezdatnym do życia. Zniknie cały kraj, kultura i cywilizacja. W podobnej sytuacji jest wiele innych państw wyspiarskich leżących na Pacyfiku.

Fundusz strat i zniszczeń ma pomóc zrekompensować straty ponoszone z tytułu zmiany klimatu właśnie takim krajom albo pomóc im zbudować infrastrukturę, która uczyni je odpornymi na wynikające z ocieplenia katastrofy.

Na razie jednak nie ma środków na to, żeby podjąć takie działania. Na egipskim szczycie udało się jedynie utworzyć fundusz i zrobiła to na razie sama Unia Europejska. Stany Zjednoczone nie dołączyły na razie do tej inicjatywy, deklarując jednak, że chcą się do niej dokładać.

Chiny, drugi największy emitent, nie złożyły tu żadnej deklaracji i zasugerowały, że chcą państwom biedniejszym pomagać we własnym zakresie. Jednak dotychczas ich pomoc ograniczała się do udzielania niekorzystnych kredytów, czyli zadłużania i uzależniania państw globalnego Południa.

Kraje biedniejsze oczekują więc, że właśnie w Dubaju uda się ustalić, jak fundusz ma działać i kto będzie go finansował. Jednak do omówienia zostaną jeszcze inne instrumenty finansowe, na przykład te dostępne poprzez Bank Światowy i inne regionalne banki rozwoju.

Kraje biedniejsze argumentują, że finansowanie na walkę ze zmianą klimatu oferowane przez Bank Światowy jest nieskuteczne, domagają się reformy tej instytucji, sprawniejszych i prostszych procedur.

Amerykańska sekretarz skarbu Janet Yellen także wezwała tę instytucję do tego, by szybciej reagowała na kryzysy, by środki trafiały do potrzebujących wtedy, kiedy są potrzebne. Yellen uważa również, że bank musi przyciągać kapitał prywatny, który częściowo zaangażuje się w partnerstwie z bankiem w działania na rzecz klimatu. Środki z banku muszą być także bardziej dostępne dla prywatnych inwestorów z państw rozwijających się.

Pamiętajmy jednak, że Bank Światowy jest głównie źródłem kredytów, które są przyznawane na preferencyjnych warunkach. Stąd też finansowane powinny być projekty, które mają szansę się zwrócić, tak by nie pogrążać jeszcze bardziej w zadłużeniu krajów Południa.

Finansowanie adaptacji i mitygacji zmiany klimatu jest również skomplikowaną kwestią ze względu na problemy z właściwym rozdysponowaniem środków, które otrzymują kraje biedniejsze. Państwa Północy bardzo często podnosiły kwestię korupcji i marnowania funduszy na walkę z ociepleniem, tłumacząc w ten sposób niechęć do zwiększenia finansowania. Stworzenie mechanizmów efektywności wydawania środków zapewne będzie przedmiotem negocjacji na COP 28.

Na globie działa ponad 2400 elektrowni węglowych. A jest jeszcze metan i ropa...

Nierozwiązanymi kwestiami, które staną się języczkiem uwagi podczas szczytu w Dubaju, są data zobowiązująca poszczególne państwa do odejścia od węgla, dekarbonizacja przemysłu paliwowego opartego na paliwach kopalnych i redukcja emisji metanu.

Najtrudniejsze wydaje się porozumienie w tej pierwszej kwestii. Odejście od mocy węglowych dyskutowano w zeszłym roku w Egipcie i nie osiągnięto w tej kwestii porozumienia. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami naukowców świat powinien wycofać się ze spalania węgla najpóźniej do 2040 roku, żeby zapobiec poważnym konsekwencjom klimatycznym.

Na globie funkcjonuje obecnie ponad 2400 elektrowni węglowych i nie wszystkie kraje mają podobne podejście do przyszłości energetyki węglowej. W UE nie ma na razie konsensusu co do tego, kiedy powinny zostać zamknięte węglówki. Jeżeli Unia chce spełnić postawione sobie wcześniej cele redukcyjne, powinno się to stać do 2030 roku. Polska chciałaby mieć tu czas do 2050 roku.

Chiny na razie nadal budują nowe moce węglowe, chociaż też i najwięcej mocy odnawialnych, lecz tych pierwszych mają według najnowszych analiz S&P Global 56 proc. w swoim miksie energetycznym. Pekin nie podał daty ostatecznego odejścia od spalania węgla.

Nadal nie ma także porozumienia co do definitywnego wycofania się z węgla krajów grupy G7. Podczas szczytu grupy w kwietniu 2023 roku Kanada i Wielka Brytania naciskały, by odejście od węgla krajów G7 nastąpiło do 2030 roku. Bez skutku.

Wziąwszy pod uwagę wszystkie te problemy i podziały, osiągnięcie jakiegokolwiek porozumienia w tej kwestii na COP 28 i przygotowanie mapy drogowej z konkretnymi datami odejścia od węgla będzie niezwykle trudne.

Wydaje się, że o wiele łatwiej będzie w przypadku konkretnych działań na rzecz ograniczenia emisji metanu, która głównie jest związana z przemysłem naftowym i gazowym (produkt uboczny odwiertów). Metan zatrzymuje 80 razy więcej ciepła niż dwutlenek węgla, więc jego efekt ocieplający jest nieporównywalnie potężniejszy niż CO2.

Jeszcze w 2021 roku podczas szczytu klimatycznego w Glasgow udało się zawrzeć Globalny Pakt Metanowy (Global Methane Pledge) pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych. Do inicjatywy dołączyło 111 państw, które odpowiadają za 45 proc. globalnych emisji metanu i zobowiązały się one do ścięcia do 2030 r. jego emisji o 30 proc. wobec poziomu w 2020 roku.

Nadal istnieją takie kraje jak Turkmenistan, który emituje największą ilość tego gazu na świecie w wyniku „wycieków” ze swoich pól naftowych, czego przyczyną jest źle zarządzana i zdewastowana posowiecka infrastruktura wydobywcza. Stany Zjednoczone miały porozumieć się z władzami Turkmenistanu na rzecz wysiłków, by ten emisyjny proces ograniczyć. Redukcja emisji metanu jest relatywnie łatwa i tania, a przyniosłaby bardzo szybkie efekty odciążające klimat.

Globalny Pakt na rzecz Dekarbonizacji (Global Decarbonization Alliance) to inna ważna inicjatywa, która ma skłonić producentów paliw kopalnych do dekarbonizacji swoich operacji. Bardziej jeszcze niż o odejście od paliw kopalnych chodzi tu o redukcję emisji pochodzących z wydobycia, transportu i wszystkich niezbędnych działań towarzyszących tym operacjom. Warto dodać, że w tym roku po raz pierwszy w historii szczytów klimatycznych organizatorzy nie pozwolą na anonimowość lobbystom branży paliwowej – na ich identyfikatorach znajdzie się taka informacja.

Prezydencja Zjednoczonych Emiratów Arabskich może dążyć do tego, by uzyskać wiążące deklaracje od przemysłu paliwowego – właśnie ze względu na lokalizację samego szczytu, jak i potrzebę sukcesu. Ponadto z pozycji państwa naftowego łatwiej będzie uzyskać jakieś koncesje ze strony branży.

Klimatyczne problemy dziś i jutro: żywność, migracje i wczesne ostrzeganie przed ekstremalnymi zjawiskami

COP 28 będzie również poświęcony kwestiom humanitarnym, które nieodzownie łączą się ze zmianą klimatu. Po pierwsze ONZ chce stworzyć system wczesnego ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami wywołanymi ociepleniem – tak, by ograniczyć koszty, które te zjawiska za sobą pociągają. W ciągu najbliższych lat ma on kosztować 3,1 mld dolarów.

Uczestnicy szczytu w Dubaju będą także rozmawiać o migracjach klimatycznych, które stają się coraz bardziej widoczne, a ten proces będzie się nasilać. ONZ szacuje, że obecnie około 20 mln ludzi to uchodźcy klimatyczni (czy według innej nomenklatury migranci środowiskowi), a więc osoby, które musiały opuścić swoje miejsce zamieszkania w wyniku katastrofy wywołanej przez zmianę klimatu albo z powodu pogorszenia warunków do życia w miejscu, gdzie dotychczas żyły. Do 2050 roku takich ludzi może być nawet 1,2 mld.

Szczyt w Dubaju ma dać odpowiedzi na pytania, jak poradzić sobie z tym problemem i jak stworzyć mechanizmy skutecznego nim zarządzania.

Nie mniej istotną kwestią będą rozmowy na temat bezpieczeństwa żywnościowego, które również w niektórych krajach globalnego Południa, na przykład afrykańskich, doświadcza poważnych problemów w związku z ociepleniem. Ekstremalne zjawiska pogodowe niszczą plony i wywołują głód.

Dlatego też rolnictwo będzie musiało wypracować mechanizmy ochronne redukujące ryzyka klimatyczne, zdecydować się na sadzenie zbóż odpornych na takie ryzyka, jednocześnie musi ciąć emisje z własnej działalności, na przykład poprzez postawienie na bardziej ekologiczne nawozy.

Tekst pochodzi z Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł nr 2/2023 .