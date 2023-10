Po wojnie możemy obudzić się z ręką w nocniku. Boimy się o koszty i zbędną infrastrukturę

Napinanie przepustowości infrastruktury po wybuchu wojny prowadzi do obaw o granice jej wytrzymałości. Logistyka między Polską i Ukrainą rodzi wiele trudnych pytań, między innymi o powodzenia przedsięwzięć transportowych pomiędzy obydwoma krajami i korzyści dla naszego biznesu.

Licząc proporcjonalnie do długości, na granicy polsko-ukraińskiej jest czterokrotnie mniej przejść niż na polsko-niemieckiej. Nic dziwnego, że stan logistyki transportowej oddaje tu nadal metafora wąskiego gardła.

Nie ogłoszono spektakularnego przedsięwzięcia, które wpłynęłoby na zwiększenie możliwości transportowych między Polską i Ukrainą. To inwestycje koszto- i czasochłonne, a na razie nie wiadomo, jak ułożą się sprawy Ukrainy po wojnie.

Polskie firmy powinny umieć znaleźć miejsce na wyrysowanej na nowo mapie szlaków handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Są już dobre przykłady.

Rosyjska agresja zastała Polskę i Ukrainę z infrastrukturą graniczną z czasów Związku Radzieckiego, w bardzo złym stanie, przez lata niemodernizowaną. Ukraina swój eksport kierowała w świat przez porty Morza Czarnego.

Co gorsza, w grudniu 2021 r. Ukraina zablokowała tranzyt z Chin do Polski, licząc, że dzięki temu ugra więcej w negocjacjach dotyczących pozwoleń na przejazd ukraińskich ciężarówek przez Polskę. Gdy Rosjanie gromadzili czołgi do ataku na Ukrainę, między naszymi krajami trwało przeciąganie liny. Ukraina ustąpiła dopiero 10 lutego, dwa tygodnie przed wybuchem wojny, która szczególnie silnie wpłynęła na nasze relacje logistyczne.

Granicę polsko-ukraińską zalała fala ludzi i towarów, transportów humanitarnych, militarnych, ale przede wszystkim komercyjnych

Po 24 lutego 2022 r. i zablokowaniu przez wojska rosyjskie głównych portów ukraińskich łączność Ukrainy ze światem mogły zapewnić tylko trzy porty rzeczne nad Dunajem oraz zachodnie przejścia graniczne z Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią i Mołdawią.

Granica między Polską i Ukrainą ma 535 km. Jak wylicza raport przygotowany ostatnio pod egidą Railway Bussines Forum i Zespołu Doradców Gospodarczych Tor, na całej długości działa osiem drogowych przejść granicznych, w tym cztery obsługują ruch towarowy powyżej 7,5 tony. Od północy są to kolejno: Dorohusk-Jagodzin, Zosin-Uściług, Dołhobyczów-Uhrynów, Hrebenne-Rawa Ruska, Budomierz-Hruszów, Korczowa-Krakowiec, Medyka-Szeginie i Krościenko-Smolnica. W lutym 2023 r. dodatkowo udostępnione zostało będące jeszcze w budowie przejście graniczne Malhowice-Niżankowice dla pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony bez ładunku. Do jednego z przejść granicznych z Ukrainą prowadzi autostrada, do dwóch drogi wojewódzkie, a do pozostałych drogi krajowe.

Liczba drogowych przejść granicznych nie jest imponująca, ale gorzej przedstawia się sprawa przejść kolejowych. Jest ich kilka, ale jedynie część jest czynna. Najistotniejszą rolę zarówno dla ruchu pasażerskiego, jak i towarowego pełni przejście Medyka-Mościska 2 (jako jedyne położone jest na magistrali zelektryfikowanej po obu stronach granicy).

Rolę wspomagającą odgrywa przejście Dorohusk-Jagodzin. W tym wypadku jednak sam odcinek graniczny nie jest zelektryfikowany (sieć elektryczna kończy się na stacji Dorohusk po jednej i Kowel po drugiej stronie granicy).

Kluczowe dla importu prowadzonego po szerokim torze jest natomiast przejście na LHS: Hrubieszów-Izów. Pozostałe przejścia graniczne mają znaczenie lokalne, zazwyczaj z zawieszonym ruchem pasażerskim (niewielkie zainteresowanie pasażerów, brak transgranicznych połączeń lokalnych) i niedużymi przewozami towarowymi.

- Jeśli porównać granicę Polski z Ukrainą i Polski z Niemcami, to na tej pierwszej jest, licząc proporcjonalnie do jej długości, czterokrotnie mniej przejść. Ruch handlowy przez lata był, jaki był i nagle z dnia na dzień sytuacja skrajnie się zmieniła - mówi Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Granicę z jednej i drugiej strony zalała fala ludzi i towarów, transportów humanitarnych, militarnych, ale przede wszystkim komercyjnych. Bo mimo że ukraiński handel w 2022 r., podobnie jak cała gospodarka, załamał się - wartość eksportu obniżyła się względem 2021 r. o 35 proc., a importu o 19 proc. - duża część obrotu tym, co zostało, trafiła na przejścia graniczne z Polską.

W pierwszej połowie 2023 roku na granicy z Ukrainą odnotowano ponad pół miliona przekroczeń samochodów ciężarowych

W efekcie, jak wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny, w 2022 r. nasz kraj stał się dla Ukrainy głównym partnerem handlowym (największym odbiorcą eksportu i drugim dostawcą po Chinach) pod względem obrotów. Z kolei Ukraina była dziewiątym odbiorcą polskiego eksportu. Z grona partnerów handlowych Ukrainy w 2022 r. zniknęły natomiast Rosja i Białoruś. Dopiero utworzenie w sierpniu 2022 r. tzw. korytarza zbożowego pozwoliło częściowo przywrócić rolę transportu morskiego, choć większość eksportu odbywa się nadal tranzytem przez państwa graniczące z Ukrainą.

Nic dziwnego, że infrastruktura graniczna zaczęła pękać w szwach, a jej bezpośrednie sąsiedztwo stało się tłem kipiących emocjami wydarzeń, protestów, ludzkich dramatów.

Atak Rosji na Ukrainę spowodował kompletne przeorganizowanie globalnych łańcuchów dostaw. Ich bezpieczeństwo, terminowość i niezawodność zostały zachwiane. Co więcej, w początkowej fazie wojny dostawy, szczególnie do i z fabryk we wschodniej części Ukrainy, zostały wstrzymane. Konieczne było zaprojektowanie nowych rozwiązań, co obnażyło słabości w zakresie wydajności infrastruktury w całej Europie m.in. portów morskich czy terminali kolejowych, które nagle musiały przejąć dużą część towarów obsługiwanych dotychczas w Ukrainie.

Dużym wyzwaniem dla transportu drogowego okazał się niedobór paliwa na terenie Ukrainy, idący za tym wzrost kosztów oraz brak kierowców, z których część wyjechała na front. Kolejki na polsko-ukraińskich przejściach granicznych sięgały 60 km. Samochody ciężarowe oczekiwały na przekroczenie granicy półtora do dwóch tygodni – przypomina Adrianna Kiedos zajmująca się rynkami wschodnimi w Rohlig SUUS Logistics (duży polski operator logistyczny).

Według wyliczeń międzynarodowej agencji celnej Bunasta przez pierwsze sześć miesięcy 2023 roku na granicy z Ukrainą odnotowano ponad pół miliona przekroczeń samochodów ciężarowych. W sumie było to 221,2 tys. przyjazdów do Polski (+22 proc. rok do roku) i 280,3 tys. wyjazdów z Polski (+ 36,1 proc.).

- Widać wyraźne ożywienie w ruchu ciężarowym w Ukrainie, co jest sygnałem również zwiększającej się wymiany handlowej pomiędzy tymi krajami. Patrząc na porównanie rok do roku, możemy mówić o efekcie niższej bazy związanym ze spadkiem w pierwszych miesiącach wojny oraz załamaniu ukraińskiej gospodarki w ubiegłym roku. Jednak, jeśli przeanalizujemy dane z 2023 na tle przedwojennego 2021 r., to ewidentnie widać wzrost aktywności gospodarczej na tym kierunku - uważa Jurgis Adomavicius, prezes Bunasta (pośrednictwo celne).

Dynamika nieco przyhamowała w II kwartale. Prawdopodobnie z powodu blokad na granicach i embarga na import niektórych płodów rolnych z Ukrainy.

Wzrost obrotów uwidocznił się także na kolei, przynajmniej tam, gdzie pozwala na to infrastruktura, czyli m.in. na linii LHS, która szerokim torem wjeżdża do Polski i kończy się w dużym terminalu w Sławkowie w woj. śląskim. W 2022 r. linią LHS przewieziono ponad 11 mln ton towarów, co było najlepszym wynikiem w historii jej operatora spółki PKP LHS.

Z kolei w pierwszym półroczu 2023 r. przewozy wyniosły 4,8 mln ton. W porównaniu do roku 2022 zanotowano wzrost przewozów intermodalnych w imporcie o 122 proc. oraz w eksporcie o 235 proc. Spółka zarabia (wynik finansowy I półrocza jest poziomie około 49,5 mln zł) i inwestuje w modernizację swojej infrastruktury.

W Porcie Gdańsk wzrosły przeładunki zbóż. Znajdujące się tu terminale przez pierwsze sześć miesięcy tego roku wyeksportowały około 1,4 mln ton zboża, zwłaszcza kukurydzy, co stanowi wzrost o 52 proc. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Dla porównania przez cały 2022 r. gdański port obsłużył nieco ponad 1,9 mln ton ziarna.

Współpraca z Ukraińcami w dziedzinie transportu jest „fazowana". Zależy od sytuacji militarnej, a ostatnio od koniunktury politycznej

Wszystko to nastąpiło przy jedynie, biorąc pod uwagę skalę ukraińskich potrzeb, kosmetycznych zmianach w infrastrukturze przejść granicznych czy portów (tymczasowe namioty na zboże, dobudowanie miejsc parkingowych) i wobec piętrzących się problemów z obsługą kadrową przejść granicznych.

Przewoźnicy drogowi alarmują, że czasami na granicy po polskiej stronie „z 10 okienek pracują trzy”, a po stronie ukraińskiej jest pełna obsada i dodatkowo kolejka cyfrowa, dzięki której samochody nie muszą stać na dojeździe do granicy, co jest utrapieniem po polskiej stronie.

Napinanie przepustowości infrastruktury stawia pytanie o jej granice i o wykorzystanie szansy na logistyczne zbliżenie z Ukrainą.

- Trasa przez Polskę wiąże się dla nas z poważnymi trudnościami logistycznymi. Zimą przestrzeń magazynowa w polskich portach wypełniona była węglem i nie było możliwości załadunku naszych materiałów. Są problemy z szybkością przepływu towarów, która jest mniejsza niż połowa tego, do czego przyzwyczailiśmy się na Ukrainie. Mamy także do czynienia ze zbyt skomplikowanymi procedurami celnymi, które dodatkowo zabierają czas - powiedział w rozmowie z portalem WNP.PL Dmytr Nikołajenko, dyrektor handlowy ukraińskiego holdingu górniczo-hutniczego Metinvest.

Niezależnie od tego, Metinvest stał się znaczącym partnerem polskich portów i kolei. Wielkość przeładunku jego produktów przez polskie przejścia kolejowe wzrosła o 45 proc. w porównaniu do 2021 roku. Dzięki rudzie z Metinvestu polskim portom udało się zwiększyć eksport rudy i metali o ponad 100 proc. w 2022 roku.

- Całkowity (ukraiński - dop. red.) eksport przez polskie porty nie wzrósł, a nawet spadł o 1 proc. z powodu nieprzygotowania infrastruktury: nie ma wystarczającej zdolności przeładunkowej towarów zarówno na granicy, jak i w portach, a sama infrastruktura jest przeznaczona do importu, a nie eksportu - ocenił Dmytr Nikołajenko.

O straconej szansie mówi też Marcin Witczak, prezes Laude Smart Intermodal, firmy zajmującej się transportem kolejowym, operującej także w Ukrainie.

- Większość moich kontrahentów, a są to największe grupy przemysłowe na Ukrainie, jest bardzo zawiedziona - ocenia, dodając, że swoją szansę wykorzystali Rumuni. Infrastruktura na granicy rumuńsko-ukraińskiej była w prawdzie w bardzo złym stanie, ale zmienia się na lepsze, a w Polsce dużo się mówi, ale na słowach się kończy. Na przejściach granicznych mało się zmienia, obsługa jest taka jak przed wojną, nie przybywa terminali, z wyjątkiem terminala Laude w Zamościu Bortatyczach na szerokotorowej linii LHS otwartego w czerwcu 2022 r.

Z kolei prezes PKP Cargo Dariusz Seliga, zwraca uwagę, że współpraca z Ukraińcami w dziedzinie transportu jest „fazowana”. Kiedy Rosja nasila presję na porty czarnomorskie (zerwanie od porozumienia ws. transportu zboża, ostrzał), wtedy strona ukraińska jest bardziej elastyczna; gdy Rosjanie trochę odpuszczają, Ukraińcy stawiają twarde warunki biznesowe.

Notabene, za przeładunki towarów do i z Ukrainy wziął się też świeżo otwarty terminal East West Gate na wschodzie Węgier w miejscowości Fényeslitke, gdzie Nowy Jedwabny Szlak zmienia szerokość toru na europejską. Wobec braku dostaw z Chin Węgrzy musieli poszukać awaryjnego rozwiązania.

Bogdan Ołdakowski, sekretarz generalny Baltic Ports Organization, podkreśla, że infrastruktury (portowej) nie buduje się z dnia na dzień. To procesy wieloletnie. Namiot do składowania zboża można postawić szybko, ale nie pełnoskalowy terminal zbożowy. Zresztą, planując takie przedsięwzięcia, żaden z inwestorów nie będzie koncentrował się na pojedynczym rynku. Ukraina to jeden z krajów zaplecza polskich portów, i to taki, który w dużej części ciąży do innych portów niż polskie porty bałtyckie, np. do rumuńskiej Konstancy.

UE na pewno będzie domagała się liberalizacji ukraińskiego rynku

I tu znajduje się klucz do zagadki, dlaczego do tej pory nie ogłoszono spektakularnego przedsięwzięcia, które w poważny sposób wpłynęłoby na zwiększenie możliwości transportowych między Polską i Ukrainą. Są to inwestycje koszto- i czasochłonne, a na razie niewiele nie wiadomo, jak ułożą się sprawy Ukrainy po wojnie. To myśl, która nie jest publicznie werbalizowana, ale wybrzmiewa często w rozmowach z przedstawicielami władz i biznesu.

Jest szansa, że obraz wzajemnych relacji gospodarczych Polski i Ukrainy stanie się wyraźniejszy w związku z powołaniem Jadwigi Emilewicz na wiceministra funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnika ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Ze stworzeniem takiego stanowiska biznes, który wcześniej zgłaszał, że polskiej stronie brakuje koordynacji działań, wiąże duże nadzieje.

Coraz więcej wiadomo też na temat tego, jak relacje transportowe z Ukrainą wyobraża sobie Unia Europejska, w której docelowo nasz wschodni sąsiad chciałby się znaleźć.

W lipcu 2022 roku rozpoczęły się prace nad rewizją rozporządzenia dotyczącego sieci TEN-T. To dokument, który wytycza najważniejsze szlaki transportowe w Europie. Od ubiegłego roku na mapie, która jest jego załącznikiem, widnieje Ukraina i Mołdawia. Z Polski wyprowadza ona szlak na Lwów, a potem do Kijowa i Mariupola (jeden korytarz) i do Odessy (drugi korytarz). Przewidziano także szlaki przez Słowację i Węgry.

Należy się spodziewać, że jeśli chodzi o kolej, w grę będzie wchodzić współfinansowana przez fundusze europejskie budowa linii europejskich, tzw. normalnotorowych w głąb Ukrainy do 2040 r. Zmiana w infrastrukturze pociągnie za sobą zmianę w organizacji kolei w Ukrainie, ponieważ Unia na pewno będzie domagała się liberalizacji ukraińskiego rynku.

Jest o tym przekonany Tomasz Lachowicz, przedstawiciel Grupy PKP w Brukseli, który zwraca uwagę, że problemem mogą być pieniądze. Budżet Unii na lata 2021-27 jest już ustalony, a kiedy próbowano przesunąć środki na rozwój połączeń z Ukrainą, zaprotestowały państwa, które z nią nie graniczą i nie mają w tym interesu. Na razie Mołdawia i Ukraina mogą aplikować do tzw. koperty ogólnej, w której jest 200 mln euro, kwota raczej symboliczna wobec kosztów budowy infrastruktury transportowej.

Nowe arterie powinny napędzać także polski biznes, a nie służyć jedynie do tranzytu z Zachodu do Ukrainy i w drugą stronę

Zdaniem Marcina Witczaka sposobem na zapewnienie powodzenia przedsięwzięciom logistycznym na linii Polska-Ukraina jest udział w nich ukraińskiego kapitału: albo w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (chociaż ukraiński biznes podchodzi z rezerwą do interesów z państwem), albo w formie spółek joint venture. Zwiąże to silnie Ukrainę z polskim szlakiem i sprawi, że po wojnie Ukraińcy nie zabiorą wszystkich swoich ładunków z powrotem nad Morze Czarne, pozostawiając stronę polską z kosztami i bezużyteczną infrastrukturą.

Są też i głosy przeciwne, w których słychać nieufność wobec kapitału ukraińskiego. Wskazuje się, że ma on źródło w oligarchizacji państwa kosztem zwykłych Ukraińców. Tego czynnika też nie można lekceważyć.

Inna rzecz czy kapitał polski i ukraiński, państwowy lub prywatny, jest w stanie wziąć na siebie całość potrzebnych nakładów. Jadwiga Emilewicz twierdzi, że zaplecze logistyczne w Polsce trzeba pomnożyć i wzmocnić i że to sygnał skierowany do naszych zachodnioeuropejskich, kanadyjskich, amerykańskich czy japońskich partnerów, którzy będą planować konkretne rozwiązania i związane z nimi nakłady finansowe.

Zapraszając jednak obcy kapitał, nawet sojuszniczy, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Chodzi o to, żeby nowe arterie, jeśli zostaną zbudowane, napędzały także polski biznes, a nie służyły tylko do przerzucania towaru z Zachodu do Ukrainy i w drugą stronę, i to jeszcze przez zachodnich przewoźników.

Polskie firmy powinny umieć znaleźć miejsce na wyrysowanej na nowo mapie szlaków handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Są już tego przykłady. PKP Cargo planuje po ukraińskiej stronie budowę dużego terminala, do którego będą wiodły europejskie tory.

Działalność rozwija Laude Smart Logis­tics, któremu udało się wycofać swoje wagony z Rosji, by pracowały na Ukrainie. Rohlig SUUS Logistics uruchomił połączenie w drobnicowym transporcie drogowym między Polską a Ukrainą.

Biznes da sobie radę. Potrzebna jest jednak polityczna wola i... infrastruktura.

Tekst pochodzi z nr. 03/2023 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł