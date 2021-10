Pogłoski o śmierci branży naftowej są przedwczesne

Unia Europejska chce być światowym liderem w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Z tym wyzwaniem mierzyć się musi także sektor paliwowo-naftowy. Dostosowanie się do wymagań gospodarki niskowęglowej i zmian w transporcie określi przyszłość branży. Co na to kierowcy?

Najwięksi gracze sektora naftowo-paliwowego, mając świadomość nieuniknionej transformacji energetycznej, już rozpoczęli ten proces, deklarując strategie przejścia na zielone pozycje.

Nafciarze nie chcą zbyt wcześnie rezygnować z zarabiania na ropie. Mając jednak świadomość konieczności dekarbonizacji swoich aktywów, wprowadzają do firmowych strategii nowe modele.

Czy ambitne - zrównoważone i "zielone" - deklaracje najważniejszych graczy w branży oznaczają, że sektor się zmieni, ale nie oznacza to nagłego końca ery ropy.