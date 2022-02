Polak chce zostać liderem rynku 5G i 6G. Zaczął w Singapurze

- Nie ma magicznej pigułki na udaną innowację. Obserwując sukcesy innych, zrozumiałem, że przełomowe dokonania są także dla mnie - wspomina Dawid Kuchta, współzałożyciel Microamp Solutions, młodej, ciekawej firmy technologicznej z Lublina.

- Nasze ścieżki od tego czasu się przecinały, choć nie było to zaplanowane. Na przykład obaj wybraliśmy fizykę jako drugi kierunek studiów, choć decyzje podjęliśmy zupełnie niezależnie od siebie. Wybraliśmy taką samą specjalność, związaną z telekomunikacją bezprzewodową, choć wcale tego nie konsultowaliśmy. Każdy szedł swoją drogą, tylko z czasem coraz bardziej okazywało się, że zmierzamy w podobnym kierunku - mówi Dawid Kuchta.W końcu jednak uznali, że trzeba zacieśnić współpracę. Od pomysłu na firmę do jej założenia nie minęło wiele czasu.- Przy końcu doktoratu zaczęliśmy szukać finansowania i też opracowywać pierwsze strategie dla przyszłej firmy - wspomina Dawid Kuchta. - Przystąpiliśmy do programu PARP, który wspierał działalność biznesową w Polsce Wschodniej. Dzięki temu zapoznaliśmy się z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej. Do inżynierskiej wiedzy zaczęła więc dołączać wiedza biznesowa. To dało nam kopa do założenia firmy w 2019 roku.Co - zdaniem prezesa Microamp Solutions - składa się na sukces?- Trzeba wierzyć w siebie, ciężko pracować, być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie - odpowiada.Ta ciężka praca rzeczywiście mocno go pochłania.- Microamp Solutions stanowi obecnie właściwie całe moje życie. Tego nie da się oddzielić od życia prywatnego. Cały czas się o tym myśli i pracuje po kilkanaście godzin dziennie. Trzeba widzieć cel, by wytrzymać psychicznie. Absolutnie jednak się nad tym nie użalam, bo realizacja własnej wizji daje mi dużo radości. Lubię to, bo każda godzina ciężkiej pracy przybliża mnie do sukcesu - przekonuje Kuchta.Czytaj również: Kryzys półprzewodników przebuduje rynek. Młodzi Polacy widzą dla siebie szansę Sposobem na przewietrzenie głowy, nabranie oddechu były podróże.- Kiedy mieszkałem w Singapurze, podróżowałem w różne inne ciekawe zakątki Azji Południowo-Wschodniej. Zwiedziłem dzięki temu wiele krajów. Taki wyjazd był dla mnie odskocznią od tego, co akurat robiłem w związku z pracą. Można było popatrzeć na siebie z góry, sprawdzić, czy podąża się w dobrym kierunku - wspomina.Teraz na takie podróże nie może sobie pozwolić, ale w jego życiu pojawiła się nowa, bardzo ważna osoba, wobec której praca staje się czasami mało ważna.- Odskocznię od pracy zapewnia mi mój ośmiomiesięczny syn. Są momenty, kiedy na nim się skupiam i wyłączam się z firmy. Jestem tylko dla niego, on dla mnie – i to są fantastyczne chwile - kwituje Dawid Kuchta.Tekst pochodzi z nru 04/2021 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.