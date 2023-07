Polak w kosmosie to także szansa dla biznesu

W każdym z nas jest dziecko. Patrzymy w niebo, jesteśmy zainspirowani, a później wpadamy w codzienne życie i o tym zapominamy – mówi Sławosz Uznański, członek Europejskiego Korpusu Astronautów. Nie wszyscy. Niektórzy w kosmosie robią biznes, albo tam lecą.

Podpisanie przez stronę polską Artemis Accords umożliwia nam udział w badaniu ciał niebieskich i w budowie kosmicznych baz. Są m.in. plany powrotu na Księżyc, ale nie po to, by znów wbić flagę, lecz by zbudować tam właśnie stały przyczółek, który stanie się też odskocznią do lotu na Marsa.

Lot Polaka w kosmos? – Tu chodzi także o to, żeby umożliwić polskim naukowcom i firmom prowadzenie różnych eksperymentów i badań na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Francuski astronauta w czasie swojego kilkumiesięcznego pobytu wykonał ponad 700 eksperymentów na zlecenie francuskich naukowców i francuskich przedsiębiorców – przypomina prof. Grzegorz Wrochna, szef Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).

– W chodzeniu po górach idzie o to, by pójść dalej niż większość ludzi ma ochotę, zobaczyć coś nowego. Nauka jest dla mnie dość podobną dziedziną: dojść do pewnej granicy i trochę ją samemu popchnąć dalej – mówi Sławosz Uznański. Po to także wybiera się w kosmos.

Kiedy chce się zostać księdzem, studiuje się teologię i idzie do seminarium, a kiedy lekarzem – na medycynę. A co się robi, by zostać astronautą?

Dr Sławosz Uznański, członek Europejskiego Korpusu Astronautów, wskazuje, że typowa ścieżka astronautycznej kariery – czyli pilotów wojskowych – to już od dawna tylko jedna z dróg. Astronautą może stać się naukowiec, inżynier, który na przykład tworzy technologię elektroniczną czy satelitarną, lekarz, biotechnolog, chemik…

"Bardzo lubiłem zawsze „eksploracyjną” stronę życia – chodzenie po górach, żeglarstwo"

Jedno jest pewne: trzeba być dobrym w tym, co się robi, a później spełnić określone kryteria, by dostać się do astronautycznego programu – w przypadku Sławosza Uznańskiego za pośrednictwem rekrutującej Europejskiej Agencji Kosmicznej.

– Bardzo lubiłem zawsze „eksploracyjną” stronę życia – chodzenie po górach, żeglarstwo – byłem w polskiej kadrze (w klasie Laser – przyp. red). Nadal dużo się wspinam (z Himalajami włącznie – przyp. red.) – mówi Sławosz Uznański.

Ujawnia, że na rekrutację astronautów ESA oczekiwał 13 lat. I dodaje, że – nie tylko w jego przypadku – osiągnięcie sukcesu to „długoterminowa inwestycja”. Także na polu naukowym.

Ten 39-latek jest absolwentem (2008 r.) Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Zyskał też tytuł magistra inżyniera na uniwersytecie w Nantes i inżyniera na politechnice w tym mieście. Rok 2011 przyniósł doktorat (znów we Francji – na uniwersytecie Aix-Marseille).

Pracę doktorską obronił z materiałów odpornych na promieniowanie kosmiczne. Być może także dzięki temu trafił do 17-osobowego Europejskiego Korpusu Astronautów w rekrutacji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), wybrany spośród 22,5 tys. kandydatów. Elita elit… Po rekrutacji Sławosz Uznański znalazł się wśród 11 rezerwowych.

Wydawało się, że jego sytuacja praktycznie zmieniła się pod koniec czerwca. Centrum GovTech, czyli międzyresortowy zespół ds. innowacji i cyfryzacji przy premierze, ujawnił, że Sławosz Uznański na pewno poleci jednak w kosmos.

Stało się to możliwe m.in. dzięki przyrostowi nakładów Polski na działalność ESA (Interia podała, że przez najbliższe 3 lata wydamy tu 360 mln euro, a częścią umowy jest też kooptacja Polaka do grona „pewniaków”).

A zatem – co dość oczywiste –bezdyskusyjnie wysokie umiejętności i wiedza Uznańskiego okazały się bardzo ważne, ale przesądziła polityka i finanse. Dzień później minister Waldemar Buda, szef resortu rozwoju ostudził jednak nieco zapał, mówiąc, że umowa nie jest jeszcze podpisana, ale ma nadzieję na sygnowanie jej jeszcze w lipcu.

Co dalej? Uznański jest inżynierem elektronikiem, budującym systemy dla infrastruktury naukowej w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Do jego najciekawszych projektów w słynnym, podgenewskim ośrodku należy realizacja systemu kontroli mocy (od 2017 r. to ważna część układu Wielkiego Zderzacza Hadronów). Czy da radę kontynuować pracę operatora?

W zwięzłym biogramie w portalu Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) wyczytamy, że wcześniej był m.in. ekspertem i recenzentem w programie Horyzont 2020 dla Research Executive Agency przy Komisji Europejskiej. Recenzował też plany satelitów komercyjnych (np. ICEYE) oraz projekty związane z polskim sektorem kosmicznym (PW-SAT2, HyperSat, EagleEye).

Na koncie ma wykłady o projektowaniu systemów kosmicznych w międzynarodowych szkołach inżynierskich (SERESSA) i organizację warsztatów CERN-NASA. Napisał też książkę poświęconą „efektom promieniowania w układach elektronicznych”; to również współautor ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

– Obecnie jestem ambasadorem technologii kosmicznych w Europie z ramienia ESA i kontynuuję moją karierę naukową w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) – tak krótko scharakteryzował „bieżące zajęcia” nasz rozmówca jeszcze przed prawdopodobną zmianą swego astronautycznego statusu.

We wrześniu mają zacząć się szkolenia. Pytanie, ile czasu pozostanie na medialne wywiady czy pracę (którą, jak podkreśla, bardzo lubi) z uczniami liceów i studentami – by im na przykład wyjaśniać, jak technologia kosmiczna jest dostępna dla ogółu społeczeństwa czy też w czym nam pomaga w naszej codzienności.

Chodzi nie tylko o prestiż i narodową dumę. To szansa na rozwój kosmicznych technologii

Udział Polaka w lotach kosmicznych ma nie tylko głaskać narodową dumę w symbolicznym, prestiżowym wymiarze…

– Tu chodzi także o to, żeby umożliwić polskim naukowcom i firmom prowadzenie różnych eksperymentów i badań na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Francuski astronauta w czasie swojego kilkumiesięcznego pobytu wykonał ponad 700 eksperymentów na zlecenie francuskich naukowców i francuskich przedsiębiorców – przypomina prof. Grzegorz Wrochna, szef Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).

Dodajmy, że w składzie podstawowym kandydatów na astronautów ESA jest też Hiszpan, który skończył Politechnikę Warszawską i znakomicie posługuje się językiem polskim.

Dostać się jednak nie jest łątwo. – Miałam zaszczyt brać udział w rekrutacji w 2021 r. jako ktoś, kto trenuje ludzi. Fascynowała mnie zwłaszcza część kognitywna testów… Od godziny 8 rano do 16 – z niewielkimi przerwami – to było „maglowanie” mózgu: eksperymenty z tym, co się da z nas wycisnąć – mówi Agata Kołodziejczyk, właścicielka Analog Astronaut Trianing Center, Centrum Technologii Kosmicznych AGH.

Tych, którzy marzyli, by zostać astronautą, rzeczywiście poddawano ekstremalnie trudnym sprawdzianom. Wiedza o wszechświecie i technologiach kosmicznych czy badania medyczne to oczywistość, ale oceniano też m.in. poziom inteligencji, odporność psychiczną – zwłaszcza pod wpływem stresu, zdolności obliczeniowe, rozwiązywanie nietuzinkowych, skomplikowanych zadań w krótkim czasie.

Trzeba chwalić poziom rozwiązań i postęp organizacyjny naszych przedsiębiorstw z branży kosmicznej, ale do szybkich postępów potrzebna także kapitału

„Nominacja na astronautę” to dyscyplina indywidualna. A jak wyglądamy w konkurencjach zespołowych?

Resort rozwoju i technologii szacuje, że polska branża kosmiczna liczy dziś niemal 400 podmiotów (firmy plus instytuty), z których aż 300 na co dzień w jakiś sposób współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną. Zatrudnienie? W granicach 12 tys. etatów. Uwzględniając uwarunkowania i realny punkt startu, to pokaźna liczba, choć oczywiście – w porównaniu z potentatami w tej branży na globie – jeszcze dość skromna. Ale w niektórych specjalnościach jesteś­my już w szerokiej czołówce w globalnej stawce, a w kilku – przykładem mikro- i nanosatelity – mamy realne widoki, by zająć miejsce w samej szpicy.

Mierzymy wysoko. Przykład? ‚W 2012 r. podjąłem decyzję, że chcę być osobą, która buduje polski sektor kosmiczny znacznie szerzej niż tylko w ramach Creotechu. (…) Wydaje mi się, że każdy powinien zastanowić się nad tym, co po sobie zostawi. Moim celem jest związanie mojego imienia i nazwiska z rozwojem polskiego sektora kosmicznego” – tę mocną deklarację na osobistym gruncie złożył Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments. Dopełnił ją zresztą i na firmowym polu: „W 2027 r. chcemy być najistotniejszym graczem w Europie Centralnej w obszarze technologii kosmicznych”.

Kto śledzi rozwój polskiego sektora kosmicznego, wie, że nie jest to deklaracja bez pokrycia. Postęp naszego sektora kosmicznego może m.in. wzmocnić zawiązywanie konsorcjów firm – dla skuteczniejszej rywalizacji w międzynarodowych przetargach.

Trzeba chwalić inwencję, poziom rozwiązań i postęp organizacyjny naszych przedsiębiorstw z branży kosmicznej, ale do szybkich postępów potrzebne są także – by nie powiedzieć: przede wszystkim – pieniądze, kapitał. Tu jest gorzej.

Środki publiczne są raczej skromne (ogniskują się głównie we współpracy z ESA – choć wieści o wydatnym, finansowym powiększeniu naszych nakładów to znakomita wiadomość), a finansowanie ze źródeł prywatnych – niełatwe. Przeszkadza też temu m.in. rozdrobniony rynek funduszy VC i PE, inwestycje wymagające stosunkowo dużych kwot i spora pasywność w naszym kraju w asygnowaniu środków na spółki deep-tech. Droga giełdowa też nie dla każdego jest właściwa.

Artemis - wielkie kosmiczne przedsięwzięcia w wielonarodowym aliansie

Teraz parę słów o tym, skąd się w ogóle wzięła europejska, astronautyczna rekrutacja.

Jakiś czas temu idea Johanna-Dietricha Wernera, urzędującego wtedy dyrektora generalnego ESA, by międzynarodowym wysiłkiem w przyszłości zmierzać do budowy baz na Księżycu, wzbudziła zarówno uznanie, jak i głosy krytyczne, przestrzegające przed utopijnością projektu i marnowaniem na niego wielkich środków. Dziś dawna – dla niektórych – futurystyka zmienia się w realia.

Europejska Agencja Kosmiczna jest silnym partnerem w programie Artemis (wielkie amerykańskie przedsięwzięcie realizowane przez NASA, prywatne spółki kosmiczne i partnerów międzynarodowych jak ESA): m.in. wracamy na Księżyc i wznosimy tam bazę, której duża część będzie zbudowana w Europie.

Jesienią zeszłego roku w imieniu Polskiej Agencji Kosmicznej jej dyrektor podpisał Artemis Accords: wielopaństwowy pakt, który stworzy także i naszemu krajowi szlak do udziału w programach NASA, zwłaszcza w projektach związanych z badaniem ciał niebieskich Układu Słonecznego. To jeszcze ramowy dokument, ale ma zadatki, by być przełomowy.

– Artemis Accords to deklaracja, że kiedy polecimy na Księżyc i inne ciała niebieskie, będziemy się –powiedzmy obrazowo – przyzwoicie zachowywać – mówił w rozmowie z nami Grzegorz Wrochna. – Jej sygnowanie umożliwia de facto uczestnictwo w międzynarodowej współpracy kosmicznej w badaniu ciał niebieskich, ale także w budowie tam baz. Są plany powrotu na Księżyc, ale nie po to, by znów wbić flagę, lecz by zbudować tam właśnie stałą bazę, która stanie się też odskocznią do lotu na Marsa.

Jaki może tu być udział Polski?

– Stany Zjednoczone zaprosiły niektóre państwa – m.in. nasz kraj – do roboczego spotkania w lipcu w Wielkiej Brytanii, by rozmawiać o programie Artemis, w tym o wątku marsjańskim. Liczę na nasz udział – zwłaszcza jeśli chodzi o instrumenty pomiarowe czy urządzenia robotyczne. A w dalszej perspektywie powinno się też tam znaleźć miejsce dla polskiego astronauty… – potwierdza swe nadzieje szef Polskiej Agencji Kosmicznej.

Przemysł kosmiczny na świecie kwitnie. A ludzkie podróże w kosmos wciąż działają na wyobraźnię

– Podczas jednego z warsztatów rakietowych w Łodzi, które prowadziłem dla dzieci z klas I-III, zadawałem im pytania między innymi o nazwy planet. Jowisz, Saturn… Wreszcie ktoś powiedział: „Mars”. „A ile księżyców ma Mars?” – chciałem wiedzieć. „Dwa” – odpowiedział 9-10-letni chłopiec. „A jak się nazywają?”. „Fobos i Deimos” – usłyszałem. My, dorośli, tego nie wiemy… Gdzie jest moment, kiedy tę wiedzę, którą często mamy, gdy jako malcy patrzymy w kosmos, później tracimy, zapominamy? – zastanawia się Sławosz Uznański.

Tę przepaść trzeba zasypać. Bo to przecież – podkreśla – arcyciekawa ścieżka kariery: pracować w dziedzinie technologii kosmicznych, kosmicznej edukacji, prawa kosmicznego, zajmować się rozwijaniem kosmicznych biznesów.

– W każdym z nas jest to dziecko. Patrzymy w niebo, jesteśmy zainspirowani, a później wpadamy w codzienne życie i o tym zapominamy – mówi Uznański.

Ale jednak nie wszyscy, bo przemysł kosmiczny na naszym globie kwitnie. Ludzkie podróże w kosmos wciąż działają na wyobraźnię. Słynny autor dzieł popularnonaukowych Willy Ley, zafascynowany astronautyką, najpierw napisał mnóstwo książek o astronomii (w tym „W niebo wpatrzeni” – o historii odkryć astronomicznych od najstarszych cywilizacji począwszy), ale gigantyczną rzeszę czytelników przyniosła mu dopiero praca „Rakiety, pojazdy i podróże kosmiczne”.

Fakt, „w każdym z nas jest to dziecko”… W niektórych pozostaje na zawsze. Nie pozwala zginąć marzeniom bez limitu: „zostanę astronautą”.

Jak wspominał nasz rozmówca, lubi górskie wyprawy i wspinaczki. – W chodzeniu po górach idzie o to, by pójść dalej niż większość ludzi ma ochotę, zobaczyć coś nowego. Nauka jest dla mnie dość podobną dziedziną: dojść do pewnej granicy i trochę ją samemu popchnąć dalej – mówi Sławosz Uznański.

To tylko mały, konsekwentny krok w historii ludzkości, ale wielki skok w życiu jednostki: znów polecieć w kosmiczną przestrzeń i dorzucić kolejną szczyptę wiedzy o tym, co poza Ziemią.

Ostatnio, gdy wymieniałem e-maile z Sławoszem Uznańskim, pisał do mnie z przylądka Canaveral.

Tekst pochodzi z Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł nr 2/2023. W artkule wykorzystano wypowiedzi z paneli dyskusyjnych oraz rozmowę autora ze Sławoszem Uznańskim w czasie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.