Polityka klimatyczna to gra interesów. Zdradzamy kulisy

Wypracowane w trakcie globalnego szczytu rozwiązania zadecydują o naszej przyszłości. Joanna Kędzierska rozmawia z Kamilem Wyszkowskim, dyrektorem wykonawczym UN Global Compact Network Polska.

Politycy europejscy i światowi muszą się przygotować na kryzys wodny, energetyczny, żywnościowy i migracyjny. To będą najważniejsze konsekwencje destabilizacji świata w kontekście zmiany klimatu.

Jeżeli emisji nie zetniemy do poziomu uzgodnionego w Porozumieniu paryskim, to w 2100 roku będzie nie mniej niż 2 mld migrantów klimatycznych - ostrzega Kamil Wyszkowski z UN Global Compact Network Polska, inicjator konferencji PRECOP 28, która odbyła się w październiku br. w Katowicach.

Przełom na globalnym szczycie klimatycznym COP28 w Dubaju na pewno będzie dotyczył deforestacji i zielonych pieniędzy dla Afryki, na czym w szczególności zależy Chinom, które chcą zarabiać na zielonych technologiach sprzedawanych Afryce.

Zapowiedzi, że ostatnia kopalnia w Polsce zostanie zamknięta w 2049 roku, należy oceniać jako science fiction, bo u nas górnictwo zostanie wygaszone z powodów ekonomicznych dużo wcześniej - przekonuje Wyszkowski.

Czy sądzi pan, że wobec doświadczeń tego lata – rekordów temperatur, pożarów na całym świecie, tajfunów, powodzi – negocjacje klimatyczne w Dubaju będą łatwiejsze, a ich rezultaty bardziej ambitne?

Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Polska:

- Pragmatyzm negocjacji ma swój kalendarz i swoją temperaturę, a ta temperatura jest chłodna – co nie jest złe, bo oznacza to, że postępują one zgodnie ze swoim rytmem. Fakt, że przed nami 28. szczyt klimatyczny (gromadzi wszystkie państwa świata współtworzące zgromadzenie ogólne ONZ), który jest sukcesem. Mamy dialog, mechanizmy koordynacyjne i rosnącą liczbę państw, które swoje polityki krajowe opierają na zaleceniach ONZ w obszarze ochrony klimatu, przeciwdziałania utracie bioróżnorodności czy powstrzymania wymierania gatunków.

Międzypaństwowy dialog klimatyczny jest potrzebny, trwa i przynosi efekty. Niczego lepszego nie mamy

Na fundamencie polityki ONZ są chociażby formułowane w przestrzeni UE pakiet legislacyjny Fit for 55 czy europejska taksonomia oraz – o czym czasem w Polsce zapominamy – ETS (europejski system handlu emisjami).

To ważne, bo często spotykam się z tezą, że szczyty klimatyczne ONZ są marnowaniem pieniędzy i energii. Nie zgadzam się z tym poglądem z dwóch powodów.

Pierwszy: dialog międzypaństwowy jest potrzebny, trwa i przynosi efekty. Przetrwał nawet tak ciężkie próby jak wycofanie przez Donalda Trumpa USA z Porozumienia paryskiego. Nikt nie poszedł w jego ślady, a Joe Biden po wygranych wyborach przywrócił USA do Porozumienia.

Drugi powód to brak konkurencyjnego, globalnego formatu negocjacyjnego z równie skuteczną listą osiągnięć.

Oczywiście można i należy krytykować społeczność międzynarodową za tempo działań na rzecz ochrony klimatu i innych obszarów powiązanych z ochroną planetarnego ekosystemu, ale nie należy nie doceniać, że taki działający format mamy. Proponuję trzymać kciuki i wspierać ONZ, która próbuje ten trudny proces negocjacyjny prowadzić.

Wracając do upałów i pożarów: zjawiska, które obserwujemy, nie są żadnym zaskoczeniem dla naukowców. Doskonale wiedzieliśmy, że będzie cieplej, a co za tym idzie – pojawi się więcej zjawisk ekstremalnych. Możliwe, że jest to zaskoczenie dla niektórych polityków, którzy może liczyli, że będzie trochę chłodniej.

To oczywiście też pomaga w negocjacjach. 3 i 4 lipca okazały się najgorętszymi dniami od 120 tys. lat – to robi na wielu wrażenie. Jeżeli Iran ogłasza zamknięcie kraju na kilka dni z powodu przekraczających 50 stopni upałów, a w Chinach zanotowano 52 stopnie Celsjusza i ludzie umierają z upału, to jest to zatrważające.

Dramaty i uderzenie po kieszeni mogą przynieść otrzeźwienie i skłonić do działań na rzecz powstrzymania katastrofy

Wszyscy emocjonowali się pożarami w Grecji, ale Grecja musi radzić sobie z nimi od dawna. Dziwią wobec tego sięgające kilku dekad zaniedbania polityków greckich w obszarze powstrzymania kryzysu wodnego. Na objętych pożarami greckich wyspach brakowało wody słodkiej już wcześniej.

Teraz zabrakło jej do gaszenia pożarów i w stanie wyższej konieczności Grecy musieli używać wody morskiej, co jest katastrofą dla gruntów i objętego pożarem ekosystemu. Zasolona ziemia nie będzie w stanie dać podstawy do odtworzenia roślinności występującej na danym terenie przed pożarem.

Grecy będą musieli ponieść dodatkowe koszty związane z rekultywacją terenu, na który zrzucono wodę słoną, bo sól w niej została. Przypomnę, że w Grecji w czerwcu odbyły się wybory parlamentarne, w których dominowały dwa tematy: kryzys migracyjny i wyzwania dla greckiej turystyki.

Obrazki z ewakuowanymi z Rodos turystami zdewastowały wizerunek Grecji. Może dzięki dramatowi tegorocznych pożarów sceptycy klimatyczni będą mieć mniejsze wpływy w greckiej polityce. Może spadające wpływy z turystyki przyniosą otrzeźwienie i pojawią się mądre decyzje.

W całej Europie mamy polityków negujących zmianę klimatu i naukowe dowody, że jest bardzo źle. Politycy europejscy i światowi muszą się przygotować na kryzys wodny, energetyczny, żywnościowy i migracyjny. To będą najważniejsze konsekwencje destabilizacji świata w kontekście zmiany klimatu.

A czy na najbliższym szczycie klimatycznym ponownie zobaczymy rozdźwięk między Południem a Północą? Jak wiemy, kraje globalnej Północy zbudowały swój gospodarczy potencjał, wykorzystując paliwa kopalne, a dziś skutki ocieplenia zdecydowanie mocniej odczuwa Południe, którego emisje były i są znacznie niższe.

– Jeśli spojrzymy na emisje historyczne, to wiadomo, że półkula północna, w szczególności Europa i Ameryka Północna, zrobiła „klimatyczny armagedon”, a ta reszta doszlusowała. Ameryka i Europa zaczęły emitować w 1850 roku. W 1920 roku już było naprawdę źle. Chiny doskoczyły do krajów silnie emitujących dopiero po 1950 roku, Indie po 1980, a w ślad za Chinami i Indiami – reszta Azji.

Kto odpowiada za emisje, a kto cierpi z powodu ocieplenia klimatu? To najbardziej drażliwy obszar

W latach 50. XX wieku delikatnie wzrosły emisje z Afryki, pozostając na małym poziomie do dziś. Jeśli chodzi o Amerykę Południową i Oceanię, mają one bardzo małe emisje, zwłaszcza jeśli chodzi o ten ostatni region. Procentowo to USA i Unia Europejska oraz inne państwa wysoko rozwinięte generują największe emisje.

USA odpowiadają za 29 proc. globalnych skumulowanych emisji (również historycznych), Unia Europejska (wliczając do niej Wielką Brytanię) odpowiada za 22 proc., Rosja za 6 proc., Chiny za 12,7 proc., Indie za 3 proc., cała Afryka to tylko 3 proc. skumulowanych emisji. Także 3 proc. to skumulowane emisje z Ameryki Południowej. Australia to jedynie 1,1 proc. Tymczasem Japonia odpowiada za 4 proc., Kanada za 2 proc., a cała Oceania za niecałe 1,2 proc. emisji.

Myślę, że te dane porządkują dyskusję w kontekście odpowiedzialności za obecny stan planety Ziemia. Jeśli te same kraje zestawimy ze współczesnymi emisjami, to ostrze odpowiedzialności przesunie się w kierunku Chin, które dziś są winowajcami 27 proc. globalnych emisji.

USA odpowiadają za 15 proc., Unia Europejska za 9,8 proc., a Indie za 6,8 proc. Tymczasem Afryka to zaledwie 3,7 proc. emisji, Ameryka Południowa – 3,2 proc., Australia – 1,1 proc., a Oceania –1,3 proc.

Jednak to Ocenia, Afryka i Ameryka Południowa oraz Australia najbardziej ucierpią. Miejmy nadzieję, że to na szczycie w Dubaju będzie czytelne dla wszystkich i choć szczyt klimatyczny jest w państwie, które opiera swoje PKB na sprzedaży ropy i gazu, uda się popchnąć rozmowy klimatyczne do przodu. Bardzo na to liczę.

Jeśli cele klimatycznej rewolucji przemysłowej będą tożsame z interesami mocarstw, wszyscy na tym wygramy

Światełkiem w tunelu jest chyba udana misja Johna Kerry’ego, a wcześniej innych przedstawicieli USA w Chinach. Jeżeli dyplomacja chińska pójdzie ramię w ramię z amerykańską, jak również z Brazylią pod przywództwem lewicowego i wspierającego politykę klimatyczną ONZ prezydenta Ignacio Luli da Silvy, to może być szansa na przełom. Szkoda tylko, że we wrześniu z Komisji Europejskiej do lokalnej holenderskiej polityki odchodzi Frans Timmermans. Wielu obawia się, że bez jego przywództwa wpływ pakietu Fit for 55 na politykę UE zostanie osłabiony. Oby tak się nie stało.

Przełom na COP28 w Dubaju na pewno będzie dotyczył deforestacji i zielonych pieniędzy dla Afryki, na czym w szczególności zależy Chinom, które chcą zarabiać na zielonych technologiach sprzedawanych Afryce. W tle mamy dyplomatyczne zbliżenie między Krajem Środka a państwami afrykańskimi. Jeśli podstawą inwestycji chińskich staną się zielone technologie nie tylko dla Afryki, ale także dla Azji, to wszyscy na tym wygramy. Może się okazać, że to krytykowane Chiny dadzą impuls modernizacyjny i dołożą się do trwającej klimatycznej rewolucji przemysłowej.

Mamy też zmarginalizowaną Rosję zajętą wojną, którą sama wywołała, więc w negocjacjach się nie liczy. Jeżeli zatem mielibyśmy zastanawiać się nad tym, jak będą wyglądały przyszłe szczyty klimatyczne, to będą one koncentrować się na trójkącie: Brazylia, USA, Chiny i wielkim planie reforestacyjnym, który prezydent da Silva już zapowiedział.

Chodzi przede wszystkim o powstrzymanie wycinki lasów tropikalnych w trzech miejscach, które są tzw. płucami Ziemi; a więc w Afryce Centralnej, trójkącie Indonezja, Malezja, Tajlandia i w basenie Amazonii, który obejmuje 9 krajów. Na terenie Brazylii jest aż 60 proc. Amazonii, stąd przywództwo da Silvy jest tak ważne.

Plan zakłada przywrócenie puszczy tropikalnej tam, gdzie została ona wycięta, a w jej miejsce pojawiły się pastwiska bądź plantacje soi czy kukurydzy. Operacja ta wymaga rekultywacji wyjałowionego przez działalność rolniczą terenu. Potrzeba naprawdę potężnych pieniędzy, żeby przywrócić tam puszczę tropikalną.

Ciekawe, co zrobi premier Indii Narendra Modi, który zaczyna bardzo mocno zbliżać się do USA, bojąc się chińskiej dominacji w regionie. Możliwe, że rozmowy z przywódcą Indii, który ma w swoim kraju największy kryzys wodny na świecie, przybliżą go do grona przywódców, którzy zaczną wspierać cele polityki klimatycznej ONZ.

- Premier Modi jest przywódcą prawicowej i populistycznej Partii Ludowej i wielokrotnie stawiał się w gronie denialistów klimatycznych. Obecnie, na co ma także wpływ spadające poparcie dla rządu Modiego oraz powodzie i susze w Indiach, obserwujemy zmianę stanowiska i przejście w kierunku proklimatycznej narracji. To kolejny dobry sygnał przed COP28.

Czy możemy spodziewać się ambitniejszej polityki klimatycznej Indii, biorąc pod uwagę z jednej strony kryzys wodny, z drugiej ostatnie straszliwe powodzie w czasie monsunu, no i decyzję o tym, by na razie nie budować elektrowni węglowych?

- Dyskusje polityczne a rzeczywistość to dwa różne światy. Porównując zapowiedź Indii, że do 2070 roku będą one neutralne klimatycznie, cokolwiek neutralność klimatyczna dla Indii oznacza, versus zapowiedzi Polski, że ostatnia kopalnia zostanie zamknięta w 2049 roku, należy oceniać je jako science fiction, bo w Polsce górnictwo zostanie wygaszone z powodów ekonomicznych dużo wcześniej.

Narracja o zmianach klimatu zaczyna się opłacać – także populistom i niedawnym denialistom

Skłaniałbym się do tego, że będzie to raczej 2035 rok, jeżeli oczywiście powiodą się plany polskiego rządu zapisane w dokumentach strategicznych, w szczególności budowa energetyki wiatrowej na lądzie i na morzu, energetyki jądrowej plus cały pakiet prosumencki. Wówczas zwyczajnie nie będzie w Polsce sensu utrzymywania kopalni ani dotowania polskiego węgla, bo już teraz jest tańszy zamiennik – węgiel sprowadzany z innych miejsc na świecie.

Natomiast jeśli patrzymy na Indie, to trzeba wziąć pod uwagę, że premier Modi jest przywódcą partii konserwatywnej, co więcej, populistyczno-nacjonalistycznej, więc z jego punktu widzenia dość długo opłacało się politycznie negować zmiany klimatu i budować za chińskie pieniądze elektrownie węglowe.

Tyle że Chiny zaczęły zmieniać zdanie i wycofywać swój kapitał z tych inwestycji, przestały te inwestycje wspierać ich instytucje finansowe, w szczególności banki rozwoju. Azjatycki Bank Inwestycyjny, podobnie jak Bank Światowy, zmienia swoją politykę i zaczyna coraz więcej pieniędzy dawać na zielone technologie i prezydent Modi to oczywiście widzi.

Teraz zaczyna opłacać się narracja, że Modi uznaje zmianę klimatu, ale chce, by bogaty Zachód za nią zapłacił. Modi ma narzędzie polityczne w postaci funduszu strat i zniszczeń (Loss and Damage Fund, powołany do życia na szczycie klimatycznym COP27, ma rekompensować krajom Południa straty wynikające ze zmiany klimatu – przyp. red.).

Narzędzie to jest bardzo wygodne politycznie dla takich przywódców jak Modi, który może teraz powiedzieć, że zmiana klimatu jest niekwestionowana, Zachód narobił w Indiach szkód, a głównie Brytyjczycy, więc teraz powinni za to zapłacić i Indie są w stanie to wyliczyć.

Tego typu nacjonalistyczne i populistyczne podejście świetnie wpisuje się w narrację lokalną i biorąc to pod uwagę, uważam, że Indie dokonają politycznego zielonego nawrócenia, a to się wydarzy jeszcze za trwającej obecnie kadencji Modiego.

Jednak chyba coraz bardziej to po prostu rzeczywistość zmusza inne kraje do zielonego zwrotu ze względu na ogromne i rosnące koszty wywoływane przez gwałtowne zjawiska będące rezultatem zmiany klimatu?

- To prawda. Widać to także w Polsce, biorąc chociażby pod uwagę wypłaty na odszkodowania dla rolników z powodu suszy. Co roku asygnujemy z tego tytułu od miliarda złotych wzwyż. Warto to uwzględnić przy okazji rozmów o górnictwie.

Polska ma obecnie optymalny czas na zdynamizowanie działań na rzecz klimatu

Należy zrobić bilans zysków i strat i zastanowić się, czy jest sens ładować pieniądze na odszkodowania, a nie na przykład zamiast tego wprowadzić ambitną politykę na rzecz zasobów wodnych; czy zejść z linii strzału – czyli odstąpić od dalszego ocieplania klimatu i dołożyć się do ambitnej polityki klimatycznej, tak aby na szczytach klimatycznych móc mówić, że już nie jesteśmy państwem opartym na węglu, tylko państwem, które najszybciej wychodzi z węglowego narożnika.

My nie potrzebujemy pieniędzy z Loss and Damage Fund. Mamy wpływy z ETS, które wyniosą 150 miliardów euro do 2030 roku, co po zsumowaniu z przysługującymi Polsce innymi środkami z UE oraz środkami krajowymi w dyspozycji choćby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska daje 309 miliardów euro.

Zastrzyk finansowy na proklimatyczne inwestycje jest. Mamy też gotowy do inwestycji w zielone technologie sektor bankowy i finansowy stymulowany przez Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Polska ma obecnie optymalny czas na zdynamizowanie działań na rzecz klimatu. Jak rzadko kiedy w naszej historii mamy pieniądze i globalny trend inwestycyjny. Pozostaje tylko uzgodnić ponadpartyjny konsensus wokół polskiej polityki klimatycznej i przez kolejne dwie dekady ten plan wdrożyć.

A czy na najbliższym szczycie klimatycznym padną ambitniejsze deklaracje dotyczące cięcia emisji? W Dubaju kraje mają przedstawić nowe plany redukcyjne, a jeżeli nawet takie przedstawią, będzie to realizowane?

- Wydaje mi się, że będziemy bazować na dokonaniach pakietu z konferencji klimatycznej w Glasgow i planach redukcji emisji, które tam zostały zapowiedziane. Głównie chodzi tu o uzgodnione redukcje emisji metanu – przed nami uzgodnienie szczegółów dla mapy drogowej wdrożenia planu redukcji tego gazu.

W Dubaju z pewnością będzie też mowa o kryzysie żywnościowym i finansowaniu zielonych inwestycji. Można spodziewać się odpytywania banków rozwoju i funduszy inwestycyjnych o to, jak ukształtowały swoje tabele i jaki w ich portfolio jest jeszcze udział inwestycji węglowych.

Tu zapewne będzie największy front walki, bo jeżeli uda się wygrać batalię na poziomie przepływu kapitału, to mamy problem rozwiązany, mając rosnący kapitał na zielone inwestycje i zmniejszającą się ilość pieniędzy na inwestycje wysokoemisyjne. Hamulec zaciągnie ekonomia.

Wydaje się, że większość krajów rozumie, że należy odejść od paliw kopalnych, nawet państwa arabskie, ale co z Rosją? Tu nie dzieje się nic. Rosja co prawda podpisała Porozumienie paryskie, ale przecież się nie dekarbonizuje, a przynajmniej połowa jej przychodów pochodzi ze sprzedaży paliw kopalnych i jest również jednym z największych światowych emitentów.

- Oczywiście budowa źródeł odnawialnych nie wpisuje się w politykę Kremla. Natomiast Rosja, Kanada, Stany Zjednoczone i Dania, z uwagi na Grenlandię, będą musiały sobie wspólnie radzić z pokusą wydobycia złóż gazu i ropy z obszaru rozmarzającej Arktyki i podlegającej topnieniu kriosfery, w tym przypadku wiecznej zmarzliny syberyjskiej.

Rosja to ważny - teraz izolowany - gracz na klimatycznej scenie. "Musimy czekać na polityczne okienko pogodowe"

Można spodziewać się ogromnej batalii o to, co zrobić, by akweny znajdujące się na północy uchronić przed wydobyciem spod rozmarzającego lodu potężnych złóż, zwłaszcza gazu ziemnego i ropy.

Bardzo ważna będzie tu rola Kanady, USA i Danii, która administruje Grenlandią, oraz stanowisko pozostałych krajów skandynawskich i oczywiście Rosji, szczególnie że rozmarzanie spowoduje spory graniczne, bo zapewne będzie można spodziewać się prób przesuwania granic wód terytorialnych i możliwości wydobycia pod nimi węglowodorów przez Rosję – i to jest największe ryzyko, które dzisiaj widzę.

Rosja oczywiście nie planuje prowadzić polityki klimatycznej na swoim terytorium, lekceważy płonącą tajgę i rozmarzającą wieczną zmarzlinę syberyjską, spod której wydobywa się metan. Przy obecnym kierunku polityki rosyjskiej i wynikającej z wojny w Ukrainie izolacji Rosji niewiele jesteśmy w stanie z tym zrobić.

Trzeba utrzymywać Moskwę w procesie negocjacyjnym i uzgadniać te rozwiązania w ramach polityki klimatycznej ONZ, na które jest zgoda Rosji i czekać na polityczne okienko pogodowe, a mianowicie na to, że kiedyś tam znajdzie się przywódca, który uzna, że kraj trzeba zmodernizować i zrobić to, co zrobili Chińczycy, a później Arabowie, czyli przyjąć, że era ropy i gazu się kończy.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej to działanie w dobrze pojętym interesie Rosji, bo jednym z największych zagrożeń globalnych dla tego kraju są migracje klimatyczne. Jeżeli klimat się totalnie rozreguluje, Chińczycy będą musieli uciekać na północ. Nie zatrzymają się na Mongolii, zresztą już kolonizują daleką Syberię.

Jeżeli Rosja chce się uchronić od napięć z Chinami na tym tle, to musi zacząć prowadzić działania na rzecz ochrony klimatu. ONZ ostrzegła, że jeżeli emisji nie zetniemy do poziomu uzgodnionego w Porozumieniu paryskim, to w 2100 roku będzie nie mniej niż 2 mld migrantów klimatycznych, a w dużej mierze będą to ludzie uciekający z południa Azji ku północy, czyli do Rosji.

Tekst pochodzi z nr. 03/2023 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.