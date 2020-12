Polska energetyka na zakręcie. Ważne zobowiązania potentatów

Polscy potentaci sektora energii i paliw coraz bardziej zdecydowanie akcentują zwrot w kierunku zeroemisyjnego biznesu. Ostatnie miesiące pokazały, że PKN Orlen i PGE mają aspiracje osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, a ZE PAK ogłosił, że planuje odejście od węgla do 2030 roku. Wskazywane nowe ścieżki rozwoju w elektroenergetyce to głównie fotowoltaika i energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu.

PKN Orlen poinformował, że do 2030 roku zainwestuje ponad 25 mld zł w projekty, które zmniejszą skalę oddziaływania na środowisko i umożliwią otwarcie na nowe modele biznesowe.

Polska będzie miała za parę lat duży problem ze zbilansowaniem systemu energetycznego. Presja na wyłączanie przynoszących straty jednostek węglowych będzie rosła,

Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, podczas ogłoszenia nowej strategii PGE potwierdził, że kierowany przez niego resort przygotowuje program zmian strukturalnych w sektorze energetycznym.