Logo Moya wpisało się w drogowy krajobraz Polski. Niebiesko-czerwony szyld widać obok takich marek jak Orlen, Shell czy BP. Jak udaje się prywatnej polskiej firmie wojować skutecznie z potentatami na tak konkurencyjnym rynku?

- Transport ciężarowy jeszcze długo nie będzie gotowy na radykalne odejście od paliw kopalnych. Bez względu na tempo transformacji nasza spółka chce być gotowa z kompleksową ofertą na taki rodzaj energii, na jaki będzie popyt. Chcemy stworzyć potencjał oferowania energii elektrycznej z OZE, wodoru, LNG, lecz także przez najbliższe lata paliw tradycyjnych - kreśli przyszłość Rafał Pietrasina, prezes Anwimu.

Wejście Enterprise Investors, który jest dziś większościowym udziałowcem Anwimu, dało firmie nowe możliwości i szansę na dynamiczny rozwój.

Ostatnie lata to dla Anwimu okres dynamicznego rozwoju, kiedy poprzeczka szła w górę. Pierwotnie liczbę 350 stacji w sieci firma chciała osiągnąć do końca 2023 r., tymczasem już na koniec 2022 r. pod logo Moya funkcjonowało 400 obiektów.

Ta sieć powiększa się w tempie kilkudziesięciu nowych stacji rocznie, dzięki czemu Moya zasłużyła na miano najszybciej rosnącej sieci w Polsce. Dziś w niebiesko-czerwonych barwach działa już prawie 420 obiektów. Anwim, właściciel stacji Moya, jest największym niezależnym operatorem stacji paliw w kraju.

Jak prywatnej firmie udało się zbudować taką pozycję na niezwykle konkurencyjnym polskim rynku paliwowym, gdzie od lat rządzą państwowe firmy paliwowe i międzynarodowe koncerny?

Ta biznesowa historia zaczęła się ponad ćwierć wieku temu, gdy w 1992 r. trzech wspólników, w tym do dziś związani z Anwimem Witold Butkiewicz i Jerzy Sołtysiak, założyli paliwową firmę. Obaj wycofali się z czynnego zarządzania firmą, ale pierwszy jest przewodniczącym rady nadzorczej, drugi – akcjonariuszem Anwimu.

Pierwszy z kamieni milowych na drodze do sukcesu

Anwim zaczynał od hurtowej sprzedaży paliw. Na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych przyszli duzi partnerzy z branży paliwowej. Pierwszym była fińska spółka Neste, którą Anwim zaopatrywał w paliwa.

- To był pierwszy z kamieni milowych na drodze do sukcesu Anwimu. Wówczas spółka świadczyła również usługi logistyczne dla takich partnerów jak Statoil, Amoco, Jet, Texaco, DEA, Lukoil czy BP, a przez kilka lat była patronacką hurtownią Rafinerii Gdańskiej, późniejszej Grupy Lotos. Nasza firma jako pierwsza w Polsce zaopatrywała w paliwa markety posiadające własne stacje paliw - wspomina Rafał Pietrasina, prezes firmy, z Anwimem związany od samego początku, a za jego sterami zasiadający już od ponad dekady.

Szybko okazało się, że rosnący - wraz ze wzrostem gospodarczym i liczbą samochodów w Polsce - popyt na paliwa to dobra okazja, by rozbudować biznes. I tak Anwim, który w pierwszych latach skupiał się tylko na hurtowej sprzedaży i dystrybucji paliw, wszedł także w segment sprzedaży detalicznej paliw.

- Zależało nam na umocnieniu swojej pozycji, drogą do tego była obecność na każdym etapie łańcucha dostaw rynku paliwowego. W 2007 roku odkupiliśmy od BP kilka stacji paliw, które wcześniej należały do nieobecnej już w Polsce sieci Aral. Ten krok otworzył drzwi do kolejnego obszaru działalności i dość szybko doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w stanie stworzyć sieć pod własną marką. Tak w 2009 r. powstała Moya - wspomina Rafał Pietrasina.

Pierwsze stacje były obiektami franczyzowymi, bo na inwestycje we własne obiekty nie pozwalała wówczas sytuacja finansowa firmy. Te pojawiły się później, ale ich liczba szybko wzrastała.

- W 2010 roku mieliśmy 17 stacji pod szyldem Moya, a w 2011 już 43 - podkreśla prezes firmy.

Anwim, goniąc konkurencję, szybko uzupełniał swoją ofertę. Najpierw pojawiła się karta paliwowa Moya firma, później inwestycje we własną ofertę zarówno w obszarze paliwowym, jak i pozapaliwowym.

- Stworzyliśmy produkty marki własnej – napój energetyczny Moya energia, a we współpracy z Instytutem Nafty i Gazu opracowaliśmy oryginalne paliwo premium, On Moya Power - wylicza Rafał Pietrasina.

Wejście inwestora, czyli szansa na gwałtowny rozwój

By utrzymać tak dynamiczne tempo rozwoju i konkurować na rynku nie tylko z krajowymi, ale i międzynarodowymi graczami, konieczny był dodatkowy – i to niemały – kapitał.

Tu ze wsparciem w 2018 r. przyszedł inwestor – fundusz Enterprise Investors z siedzibą w Warszawie, który zainwestował w Anwim 100 mln zł i objął 35 proc. akcji spółki. Dwa lata później zwiększył swoje zaangażowanie, stając się większościowym akcjonariuszem z pakietem ponad 66 proc. udziałów.

Eksperci rynku paliw, z którymi rozmawiamy, nie mają złudzeń. Zmiana struktury właścicielskiej miała największe znaczenie dla rozwoju firmy.

- Wejście Enterprise Investors, który jest dziś większościowym udziałowcem Anwimu, dało firmie nowe, szersze możliwości i szansę na tak gwałtowny rozwój - mówi Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych.

A mowa nie tylko o organicznym rozwoju. Anwim z nowym udziałowcem mógł zacząć rozglądać się za okazjami rynkowymi.

I tak firma najpierw przejęła część przymarketowych stacji działających kiedyś pod szyldem Tesco. Później kupiła 30 samoobsługowych stacji paliw eMILA, co dało początek nowemu formatowi stacji –Moya express.

Dziś Anwim jest jedyną w Polsce siecią, która ma trzy typy stacji – obsługowe, automatyczne dla flot oraz bezobsługowe dla klientów indywidualnych i biznesowych. Rozwijając ofertę dla tych ostatnich, w 2022 roku Anwim kupił holenderskiego operatora kart paliwowych TFC, dzięki czemu wyszedł ze swoimi usługami dla biznesu także poza granice kraju.

Anwim zdał też pomyślnie egzamin z trudnych testów pandemii i reorientacji paliwowej mapy Polski po wybuchu wojny na Ukrainie. Obecnie firma, posiadając koncesje na obrót paliwami za granicą, konsekwentnie dywersyfikuje kierunki dostaw i nie sprowadza już ani benzyny, ani diesla z Rosji i Białorusi.

- Zdecydowana większość paliw dystrybuowanych w ramach sieci Moya pochodzi od krajowych producentów, niemniej import jest dla nas niezwykle ważny z punktu widzenia dywersyfikacji dostaw i zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia sieci stacji paliw Moya - mówi Paweł Grzywaczewski, członek zarządu firmy, autor konceptu sieci stacji paliw Moya.

Anwim planuje dalej zwiększać wolumeny paliw importowanych do kraju, szuka nowych kierunków dostaw, zwiększa tabor logistyczny i pojemności magazynowe.

- Anwimowi udało się zbudować na mocno konkurencyjnym i kapitałochłonnym rynku sieć paliw, która aspiruje do krajowej czołówki. I osiągnąć to organicznie, w dosyć bezpiecznej formule, bazując również na skutecznym funkcjonowaniu na rynku hurtowym. Patrząc z perspektywy minionych lat, należy docenić systematyczną pracę u podstaw, która przekuła się, zwłaszcza w przypadku sieci Moya, w naprawdę imponujący rozwój. Na polskim rynku nie było to łatwe, co pokazują próby wejścia do kraju niektórych zagranicznych koncernów, które skończyły się fiaskiem - wskazuje Grzegorz Maziak, analityk rynku paliw e-petrol.pl.

Przegląd opcji strategicznych. Czyja będzie Moya?

Ostatnie lata to dla Anwimu okres dynamicznego rozwoju, kiedy poprzeczka szła w górę. Pierwotnie liczbę 350 stacji w sieci firma chciała osiągnąć do końca 2023 r., tymczasem już na koniec 2022 r. pod logo Moya funkcjonowało 400 obiektów.

- Historia Anwimu to dokonania, za które właścicielom należą się gratulacje. Mówimy o sieci ponad 400 dobrze zlokalizowanych stacji z dużą sprzedażą paliw. Patrząc jednak szerzej, znajdziemy co najmniej kilku dużych tego typu operatorów stacji paliw, więc duży sukces polskiej marki nie jest ani jednostkowy, ani nadzwyczajny. Największe znaczenie w rozwoju firmy miało niewątpliwie zasilenie jej kapitałem w odpowiednim momencie przez inwestora. Jednak – moim zdaniem – dla takiego funduszu jak Enterprise Investors nadszedł teraz strategiczny moment, by sprzedać te aktywa - ocenia Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych w Warszawie.

W marcu 2023 r. firma poinformowała o rozpoczęciu wraz z większościowym akcjonariuszem przeglądu opcji strategicznych. Na rynku paliwowym zawrzało, bo zazwyczaj celem tego typu analiz jest rozpoznanie dostępnych opcji dla spółki, w tym możliwości sprzedaży.

Taki wariant zresztą wpisuje się w strategię Enterprise Investors, który jako fundusz private equity i venture capital inwestuje w spółki z myślą o tym, by w odpowiednim czasie wycofać zainwestowany kapitał, podliczając zrealizowane zyski.

- Jeżeli popatrzymy na czas i kwotę nabycia, to byłby to naprawdę zyskowny biznes - ocenia możliwość wycofania się Enterprise Investors z Anwimu Andrzej Sikora.

Jego zdaniem chętni na zakup z pewnością się znajdą, bo polskiemu rynkowi przyglądają się duże, światowe koncerny, a sieć Moya jest atrakcyjnym aktywem.

- Przyzwyczailiśmy się do obecnych od lat w Polsce Shella czy BP, znakomicie radzą sobie także inne firmy spoza kontynentu, żeby przywołać kanadyjskie Alimentation Couche-Tard z marką Circle K. Wejście Saudi Aramco i MOL-a w wyniku podziału Lotosu przez Orlen pokazało, że jest tu miejsce dla nowych graczy - mówi Andrzej Sikora.

Jednak sam Anwim kategorycznie zaprzecza takiemu scenariuszowi.

- Sieć Moya nie jest na sprzedaż, stanowi kluczowy element grupy kapitałowej Anwim, dzięki której wypracowaliśmy dobrą synergię biznesową i obecność na każdym etapie łańcucha dostaw rynku paliwowego - mówi Paweł Grzywaczewski.

Jak podkreśla, efektem przeglądu opcji strategicznych jest nowa strategia rozwoju grupy kapitałowej do roku 2030 r.

Z kolei Andrzej Sikora nie odrzucałby postawionej wcześniej tezy o możliwości wyjścia z inwestycji funduszu Enterprise Investors.

- Ogłoszona przez Anwim strategia może pełnić rolę dodatkowego wabika dla rozglądających się w Polsce za nowymi aktywami inwestorów branżowych. Wtedy długofalowe plany głównych właścicieli Anwimu mają szansę się spełnić, choć nie wiadomo, czy wciąż będzie to marka Moya - mówi prezes Instytutu Studiów Energetycznych.

Taki scenariusz, w którym nowy inwestor branżowy przejmuje większościowy pakiet udziałów w Anwimie i decyduje się na rebranding całej sieci stacji Moya, oznaczałby koniec pięknej historii polskiej, niezależnej marki paliwowej.

Jednak nie jest to jedyny scenariusz dla Anwimu i sieci Moya. Innym jest giełda.

- W przypadku wyjścia większościowego akcjonariusza, którym dziś jest Enterprise Investors, prawdopodobnym scenariuszem jest upublicznienie spółki przez giełdę, gdy fundusz zdecyduje się na wyjście, firma po upublicznieniu może dalej rozwijać sieć stacji pod własnym brandem - wyjaśnia Grzegorz Maziak.

"Bez względu na tempo transformacji nasza spółka chce być gotowa z kompleksową ofertą na taki rodzaj energii, na jaki będzie popyt"

Prezes Anwimu pytany o sposób, w jaki firma chce sfinansować ambitną strategię i czy jedną z opcji jest giełdowy debiut, odpowiada wymijająco.

- Aktualnie sprawdzamy różne opcje finansowania nowych inwestycji, w tym zielone obligacje. Założenia naszej strategii są takie, że inwestycje, które będą wymagały znacznych nakładów finansowych, będą realizowane w kolejnych krokach. W pierwszej kolejności skupiamy się na budowaniu partnerstw, również w obszarze zielonej transformacji. Dlatego mamy jeszcze czas na dogłębne przeanalizowanie dostępnych opcji finansowania i wyboru tych, które będą dla nas najkorzystniejsze w długim okresie - mówi Rafał Pietrasina.

2022 rok, który był wyjątkowym okresem dla koncernów paliwowych, Anwim może zaliczyć do bardzo udanych. Po ubiegłorocznym skoku cen paliw firma wypracowała ponad 13 mld zł przychodów, o 61 proc. więcej niż rok wcześniej, osiągając wyższy aż o 119 proc. zysk netto w wysokości 119 mln zł. EBITDA wzrosła o 148 proc. do 378,2 mln zł.

- Sektory paliwowy i transportowy weszły już na ścieżkę gruntownych zmian związanych z transformacją energetyczną. Wprawdzie odejście od korzystania z paliw kopalnych nie nastąpi z dnia na dzień, ale już dziś musimy być przygotowani na wyzwania, jakie niosą te zmiany. Transport ciężarowy jeszcze długo nie będzie gotowy na radykalne odejście od paliw kopalnych. Bez względu na tempo transformacji nasza spółka chce być gotowa z kompleksową ofertą na taki rodzaj energii, na jaki będzie popyt. Chcemy stworzyć potencjał oferowania energii elektrycznej z OZE, wodoru, LNG, lecz także przez najbliższe lata paliw tradycyjnych - kreśli przyszłość Rafał Pietrasina.

Anwim w liczbach:

Anwim w 2022 r. wypracował ponad 13 mld zł przychodów, wobec 8,1 mld zł rok wcześniej (wzrost o 61 proc.), osiągając 119 mln zł zysku netto i 378,2 mln EBITDA. Tym samym zysk netto był aż o 119 proc. wyższy niż rok wcześniej, gdy było to 54,4 mln zł, a EBITDA wzrosła o 148 proc. z 152,6 mln zł.

Enterprise Investors posiada obecnie ponad 66 proc. udziałów w kapitale zakładowym Anwim. Drugim największym akcjonariuszem jest powiązana z Anwimem spółka Esppol Invest z pakietem 25 proc. akcji. Jerzy Sołtysiak ma 6,25 proc. akcji, a członkowie zarządu, czyli Rafał Pietrasina, Paweł Grzywaczewski i Zbigniew Łapiński, dysponują łącznie 2,5 proc. akcji.

Łączne zatrudnienie 31.12.2022 r. w spółkach Grupy Kapitałowej Anwim wynosiło 466 osób.

Tekst pochodzi z Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł nr 3/2023.