Polski Ład po raz drugi. Nowa odsłona, kolejne problemy

Polski Ład to projekt z krótką, ale niezwykle burzliwą historią. Wciąż nie wiemy, jaki będzie ostateczny kształt zmian, które spontanicznie zmieniają warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Nadzieja w tym, że polski biznes ze swoją niezwykłą zdolnością adaptacji i tym razem dostosuje się do nowych realiów.

W siedem miesięcy od wejścia w życie pierwotnego Polskiego Ładu dokonano dużej nowelizacji przepisów podatkowych, potocznie okre­ślanej Polskim Ładem 2.0.

Przepisy podatko­we zmieniane będą ponownie, i to na dużą skalę, już w trakcie trwającego roku 2022.

Kolejna odsłona sztandarowego planu rządu daje podatnikom mało czasu na przygotowanie się do zmian, powielając jeden z pierwotnych błędów Polskiego Ładu.

Polski Ład zapowiedziano w maju 2021 r. W 2022 roku został ogłoszony, a już doczekał się wielu korekt i nowelizacji; zapowiedziano kolejną. Sztandarowy program rządu wprowadza szereg modyfikacji m.in. w systemie podatkowym, systemie ochrony zdrowia czy programie mieszkaniowym.

Lektura wszystkich informacji o przechodzącym zaskakujące metamorfozy programie oraz ich przyswojenie wymagają ogromnego nakładu pracy i czasu. Liczba i szczegółowość poradników dowodzi, jak skomplikowano system podatkowy, jak wiele w nim ujęto i o jak wielu sprawach zapomniano. Zapewne taki stan rzeczy poz­woli na stworzenie kolejnych poradników, w których zostaną uwzględnione nowe i wcześniej pominięte kwestie.

Były pomyłki, będą kontrole

Na takim stanie Polskiego Ładu zaciążyły, co potwierdzili pośrednio sami autorzy, forma i tempo jego powstawania. Rząd przyznał się do wielu pomyłek, co znalazło swoje odzwierciedlenie w korektach nowelizacji oraz zapowiedzi kolejnej, a nawet w publicznych przeprosinach premiera oraz dymisjach urzędników.

Polski Ład należy wpisać w szerszy kontekst zmian dokonujących się w Polsce, ponieważ wiele elementów jest ze sobą połączonych lub/i oddziałuje na siebie i rozpatrywanie ich rozdzielnie prowadzi do błędu w ocenie sytuacji.

Kierunek centralizm?

Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, jest zdania, że Polski Ład przygotowuje Polskę do rewolucyjnych zmian gospodarczych, wynikających z trendów na arenie międzynarodowej.

– Niektórzy widzą w tym powrót do gospodarki centralnej, co może być nawet trafnym skojarzeniem. Trudno jednak powiedzieć, czy to jest ostatecznym zamierzeniem rządzących oraz czy tak się stanie, a jeśli nawet tak będzie, to jakie przyniesie efekty? – zastanawia się Bolek i dodaje: – W kontekście zapowiadanych przez rząd kolejnych zmian w rozwiązaniach regulacyjnych dotyczących Polskiego Ładu trudno jest je oceniać przed zakończeniem całej procedury legislacyjnej, w czasie której może dojść do wielu jeszcze zmian.

Juliusz Bolek zwraca uwagę, że w zasadzie nie wiadomo, co ostatecznie pozostanie po projekcie Polski Ład.

– W jakiś sposób większość przedsiębiorców zapanuje nad podatkowym chaosem, wywołanym przez ustawodawcę, choć może to być, w dłuższej perspektywie, „bomba z opóźnionym zapłonem”, kiedy urzędy skarbowe przystąpią do kontroli przedsiębiorców, na własnych zasadach, we własnej interpretacji przepisów, na co mają ponad pięć lat i wobec których większość przedsiębiorców jest bezradna – analizuje Juliusz Bolek.

Regulacje: rośnie liczba, spada jakość

Michał Bieniak z Kancelarii Adwokackiej Michał Bieniak ocenia, że Polski Ład można uznać za symbol polskiego chaosu legislacyjnego. Liczba regulacji rośnie, ich jakość spada, nikt nie słucha partnerów społecznych.

– Nawet jeżeli konsultacje społeczne nie są omijane, to nikt nie wsłuchuje się ani w głos prawników i ich samorządów, ani przedsiębiorców i ich organizacji branżowych. Konsek­wencją tego jest m.in. spadek inwestycji, bez których rozwój gospodarki nie będzie możliwy. Nikt nie chce bowiem inwestować w sytuacji niepewności – podkreśla Michał Bieniak.

Najlepiej widać to właśnie na przykładzie Polskiego Ładu, który od samego początku musiał być, niemal „na kolanie”, poprawiany.

– Sformułowanie ustawy w sposób niezrozumiały dla podatników i przedsiębiorców oraz krótki okres vacatio legis dopełniły obrazu porażki. Wszystkiego tego można było uniknąć, gdyby wysłuchać głosu partnerów społecznych – uważa Bieniak.

Polski Ład 2.0 zmienia wiele istotnych założeń pierwotnego Polskiego Ładu. Jednocześnie ponownie daje podatnikom mało czasu na przygotowanie się do zmian, powielając jeden z pierwotnych błędów Polskiego Ładu.

– Niezrozumiałe formułowanie przepisów, częste ich modyfikowanie i brak czasu na przygotowanie do nowych regulacji powodują, że przedsiębiorcy żyją w ciągłej niepewności. To zaś prowadzi do zmniejszenia inwestycji. Polski Ład 2.0 tego nie zmieni. Zmieni się to dopiero wówczas, gdy ustawodawca przestanie ciągle zmieniać przepisy i zacznie wsłuchiwać się w głos partnerów społecznych przed uchwaleniem przepisów.

Wakacje dla każdego? Kredytowe

9 czerwca 2022 r. Sejm przyjął ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, którą wprowadzony ma zostać pakiet pomocowy dla kredytobiorców. To nowy kontekst dla Polskiego Ładu i nowa porcja zmian istotnych nie tylko dla sektora bankowego, ale także kredytobiorców (również instytucjonalnych) i inwestorów.

Rozwiązania zawarte w ustawie mają na celu m.in. zaradzić problemowi gwałtownie rosnących rat spłaty kredytów hipotecznych. Kredytobiorcy będą mieli możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych, pozwalających na zawieszenie spłaty kredytu na pewien czas.

Michał Bieniak zwraca uwagę na krytykę wakacji kredytowych, która skupia się w szczególności na tym, że wybrać je będzie mógł zbyt szeroki katalog kredytobiorców, a nie tylko ci z nich, którzy znajdują się rzeczywiście w potrzebie.

– W połączeniu z wysoką atrakcyjnością takiego rozwiązania dla kredytobiorców, można spodziewać się, że skorzysta z niego znaczna większość z nich, co przełoży się na nadmierne zmniejszenie przychodów odsetkowych banków i przez to nadmierny wzrost kosztów wakacji kredytowych, który będzie musiał zostać poniesiony przez banki – analizuje cytowany już adwokat i dodaje, że wprowadzane ustawą wakacje kredytowe są jedynie rozwiązaniem doraźnym, które nie przekłada się realnie na walkę z rosnącym oprocentowaniem kredytów, a wprost przeciwnie – może wzmagać procesy inflacyjne.

Ponadto na wzrost kosztów banków wpływać będzie odejście od wskaźnika WIBOR oraz wpłata składek na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

W ocenie Bolka idea pakietu dla kredytobiorców, z koncepcją wakacji kredytowych, wydaje się zupełnie neutralna dla sektora bankowego uważanego za jeden z najstabilniejszych.

Zdecydowanie poważniejsza jest sytuacja kredytobiorców inwestycyjnych, z kilkuletnim okresem inwestycyjnym, których biznesplany, w obliczu inflacji o nieznanej wysokości, stają się mocno ryzykowne.

Michał Bieniak zauważa, że dzisiaj same banki oceniają swoją sytuację jako trudną. Brak stabilności regulacyjnej, rosnąca inflacja, a ponadto wakacje kredytowe oraz odejście od wskaźnika WIBOR przyłączają się do innych negatywnych czynników, poczynając od wpływu pandemii i wojny na gospodarkę oraz funkcjonowanie łańcuchów dostaw.

– Tymczasem trzeba pamiętać, że banki są instytucjami nastawionymi na zysk, a ich zarządy odpowiadają przede wszystkim przed ich akcjonariuszami. W konsekwencji można się spodziewać, że to, co banki utracą w jednym miejscu, czyli odsetki od kredytów, odzyskają w innym, podnosząc opłaty bankowe – wskazuje Michał Bieniak, dodając, że – w jego ocenie – działania rządu mają więc charakter mocno populistyczny i ponownie, jak już to się zdarzyło w przypadku podatku bankowego, pokazują ignorowanie mechanizmów rynkowych.

Tekst pochodzi z nru 02/2022 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.

