Polski przemysł ma dziś pod prąd

Autor: Ireneusz Chojnacki (Nowy Przemysł)

08-12-2018 10:25 | aktualizacja: 08-12-2018 10:34

Nad naszą gospodarką od lat unosiło się ryzyko istotnego wzrostu cen energii elektrycznej z powodu kosztów emisji CO2. W tym roku się zmaterializowało. Na dodatek zbiegło się to ze wzrostem cen węgla. Będzie zdecydowanie drożej. Jak żyć? - pyta polski przemysł.

Krajowa energetyka była i jest zdominowana przez elektrownie węglowe. W 2017 roku według danych PSE elektrownie zawodowe na węgiel kamienny miały ponad 48 proc. udziału w krajowej produkcji energii, a na węgiel brunatny ponad 31 proc. Taki miks energetyczny przekłada się na wysoką emisję CO2 , a to kosztuje. Koniec taryfy ulgowej Elektrownie objęte unijnym systemem handlu emisjami (EU ETS) muszą co roku umarzać uprawnienia do emisji CO2 odpowiadające ich rzeczywistej emisji. Do tej pory polska energetyka konwencjonalna korzystała ze stale malejącej liczby darmowych uprawnień do emisji. W przyszłym roku, jak wskazuje Instytut Jagielloński w tegorocznej analizie na temat cen energii, system ten będzie wygaszony.

Średnia emisyjność produkcji 1 MWh wynosi w Polsce - podaje Instytut Jagielloński, ok. 770 kg CO2, a przykładowo w Czechach ok. 450 kg i ok. 420 kg w Niemczech; te kraje mają po prostu "mniej emisyjną" strukturę źródeł wytwarzania niż Polska.



Stosunkowo długo krajowy miks energetyczny nie odbijał się negatywnie na cenach prądu. Nie tylko dlatego, że elektrownie dostawały dużo uprawnień do emisji CO2 za darmo, ale też dlatego, że te uprawnienia były tanie. Niskie ceny CO2 nie skłaniały energetyki do inwestycji w niskoemisyjne źródła energii. Bruksela zaczęła więc dążyć do zmian w EU ETS nakierowanych na podwyżkę cen uprawnień do emisji CO2.



W tym roku zmieniono dyrektywę EU ETS. Wskaźnik redukcji emisji podniesiono z 1,74 proc. rocznie w latach 2013-2020 do 2,2 proc. rocznie od 2021 roku. Podwojono wolumen uprawnień kierowanych do tzw. rezerwy MSR w latach 2019-2023 (z 12 proc. do 24 proc.), co spowodowało spadek podaży uprawnień.



Po zapowiedziach tych zmian ceny CO2 zaczęły rosnąć. W tym roku okresowo przekraczały już nawet 25 euro. Bank Credit Agricole wskazuje, że cena tych uprawnień na Europejskiej Giełdzie Energii (EEX) we wrześniu tego roku wyniosła 21,42 euro za tonę, co licząc rok do roku oznaczało wzrost o 215,3 proc.



Ów wysoki wzrost cen CO2 może być w pewnym stopniu efektem gry spekulacyjnej, którą sprowokowało przekształcenie uprawnień do emisji w instrument finansowy (skutek dyrektywy MIFiD II).



- Mamy podejrzenia, że skłoniło to instytucje finansowe do wejścia na ten rynek na dużą skalę i ceny uprawnień do emisji rosną w wyniku spekulacji - m.in. mówił we wrześniu Bogusław Regulski, wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP).